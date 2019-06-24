台灣之星籲5G得標上限應下修 否則資費恐上看萬元

5G 將在年底競標頻譜，外界預期恐上演「三大殺兩小」，台灣之星總經理賴玄五表示，應把目前 3.5GHz 頻段得標上限 100MHz 下修至 70-80MHz，否則若由三大電信瓜分，資源分配不均，未來一家四口的 5G 資費恐上看萬元。

賴玄五認為，依照 NCC 公布的 3.5GHz 頻段共 270MHz，每家業者得標頻寬上限為 100MHz，中華電 (2412-TW) 勢必標滿 100MHz，台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 瓜分剩下的 170MHz，剩下兩小業者連入場券都拿不到。

賴玄五表示，即便電信法開放共頻、共網、共建，政府卻無相關合作配套措施與保障，因此呼籲 NCC，應將 3.5GHz 頻段得標上限，從 100 MHz 下修為 70-80 MHz；若主管機關認為制度需保留得標上限 100 MHz，應採兩階段競標，第 1 階段上限為 40-60MHz，第 2 階段上限為 100MHz。

資費方面，賴玄五指出，自台灣之星加入 4G 時代後，每用戶平均收入 (ARPU) 下降、4G 用量大幅提升，資費將從 1300 元降至 500 元左右，若未來 5G 僅剩 3 大電信業者，資費恐大幅增長。

賴玄五進一步指出，目前美國、韓國等 5G 資費已上漲至 3500 元，估未來台灣一家四口每月行動通訊支出，將上看萬元。