理財最高認證CFP®全台近千人 中國信託人數居銀行業之冠

國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®，簡稱 CFP®）被譽為國際級的黃金證照、為理財界的最高認證，隨著金融商品發展日趨多元，為提升顧客服務滿意度，愈來愈多金融從業人員報考 CFP® 證照，目前全台灣 CFP® 證照有效持證人數近千人，社團法人臺灣理財顧問認證協會最新公布，中國信託 CFP® 認證人數居銀行業之冠。

社團法人臺灣理財顧問認證協會最新公布，目前全臺銀行業 CFP® 有效持證人數為 948 人，欲取得認證須有 3 年相關工作經驗、具指定科目理財規劃顧問（Associate Financial Planner，簡稱 AFP）認證、接受 240 小時的教育訓練並考試；通過後每兩年須上課至少 30 小時，以維持認證資格。

CFP® 發展至今已超過三十年，全球約有 20 多個會員國，十多萬人持有 CFP® 證照，其中美國擁有最多的 CFP® 人數，其次是加拿大與日本，而世界各會員國的 CFP 人數目前亦快速的成長中。亞洲地區，除臺灣、日本、韓國、香港、新加坡外，自中國大陸於 2005 年加入成為會員國後，亞洲 CFP 的人數正蓬勃的發展。臺灣理財規劃顧問認證協會 (FPAT) 目前除了推廣 CFP® 認證制度外，並與中國大陸、香港認證協會合作，推廣兩岸三地跨區認證制度。

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行培育金融專業人才不遺餘力。臺灣理財顧問認證協會最新公布，中國信託銀行共 46 人獲得今 (2109) 年 3 月國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®，簡稱 CFP®）金融專業證照，迄今通過人數累計達 156 人，居銀行業之冠。

CFP® 被譽為國際級的黃金證照、為理財界的最高認證，同時認證理財規劃、風險管理與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產移轉規劃、全方位理財規劃等六項跨領域金融專業技能，是超越普遍金融從業人員的全方位理財規劃顧問認證。

CFP® 認證人數居冠的中信銀行表示，該行注重人才專業，自 2016 年成立 CFP® 培訓專班，三年來共培訓近 400 人，過考率優於市場平均，並鼓勵同仁持續考取兩岸三地跨境 CFP® 證照；更透過多元學習平臺，每年提供至少 300 小時訓練，培養同仁全方位的專業技能，全行理財專員平均擁有逾 8 張證照。

中信銀行表示，取得 CFP® 認證的同仁能夠為客戶量身打造投資、保險、退休、稅收、子女教育等不同面向之理財規劃，日前有客戶驚覺入帳逾新臺幣 500 萬元，經確認為保單滿期金，理專立刻發揮 CFP® 認證的稅務專業，提醒客戶該筆滿期金加上海外投資配息，必會產生最低稅負制問題；同時提供配置建議，協助客戶下降應繳納稅額，也點醒客戶有關傳承及稅務規畫的議題。

此外，中信銀行指出，該行深耕金融科技領域，2016 年推出「行動金融顧問」（Mobile Advisor）服務，領先同業成為國內首家全行逾千位主管、銷售團隊皆配置 iPad 的銀行。中信銀行積極建置理財服務與交易功能，包含會員權益服務、理財產品資訊、專家即時視訊服務、全方位理財諮詢服務、行動投保及信託全產品下單等多元服務，功能為業界最完整，上線以來，已累積 23 萬體驗人次。