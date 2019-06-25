【群益期貨】預測G20或G2的結果 準不準都不送雞排

你一定相信，你取得的資訊永遠都不是第一手，因為永遠有人比你更早得到資訊！但，你相信價格反應一切嗎？

每一件事件的背後，不論是事件發生前或發生後，都會有它的原因、故事，透過市場表現出來的就是市場現象，而觀察價格現象，就可以回推故事情節可能發展的方向，進一步事先擬定對應的策略，因此原因、故事、現象、策略是一套邏輯推理的過程。

在 6 月 28~29 於日本大阪舉行的 G20 高峰會及 G2 川習會之前，美元大跌、人民幣走升、新興市場貨幣轉強。過去我們常常說貿易戰打的是關稅戰，而關稅戰又等同匯率戰，從近期匯率市場的表現顯示中美雙方在關稅戰上衝突並沒有再繼續加壓昇溫的現象，美國在 25% 關稅退讓的可能性是提高的，而中國則是在市場准入負面清單，持續對外資開放上獻出誠意；然而在科技戰似乎就看不到降溫的明顯＂現象＂了。

從美股四大指數中道瓊、標普 500 表現相對較強，Nasdaq 及費半表現較弱，除了高通可能再度面臨歐盟反壟斷調查、美國聯邦貿易委員會 (FTC) 與美國司法部對網路科技龍頭反壟斷調查等影響之外，美國總統川普正評估規定美國境內使用 5G 行動設備，必須是中國以外地區設計與生產，顯然是「關稅戰熄火，科技戰火延續」將可能是此次 G2 川習會的方向。

而在關稅戰的議題上，美國總統川普的邏輯除了中國人搶走了美國人的飯碗之外，還有之間貿易逆差如何縮減的問題。最近中國方面主動提及液化天然氣的議題，中美貿易摩擦將影響 LNG(液化天然氣) 的貿易合作，原本美國和中國就天然氣的供需是可以一拍即合的，但若貿易摩擦過久，可能會錯過 LNG 中長期合作的窗口期，雖然目前中國自美國進口 LNG 的數量還不多，天然氣與農產品往往在關鍵時刻也可以扮演促進雙方談判合作的墊腳石。

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參考：贏家會客室談原因、故事、現象與策略

https://www.facebook.com/globaltradewinner/videos/1026209750813409/