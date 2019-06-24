〈超眾股東會〉看旺5G散熱需求 下半年熱板、熱管新產能持續開出

散熱廠超眾 (6230-TW) 看準 5G 商機，散熱需求大增，總經理郭大祺表示，目前高階熱板已設計完成進入開模階段，並持續針對 5G 手機超薄熱板，進行擴產計畫，預估下半年將開出新產能，法人估，雖然手機熱板僅占超眾營收 10%，不過隨著 5G 手機需求成長，未來營收動能看俏。

郭大祺指出，5G 瞬間傳輸大量資料將產生高熱，因此未來高階熱板需求大增，目前各散熱業者已完成設計定案，而超眾散熱設計量也不少，且進入開模階段，現在只等量產時間。

超眾熱板、熱管上半年供不應求，郭大祺表示，目前已啟動崑山廠擴產計畫，專攻 5G 超薄熱板產線，厚度約 0.4mm 左右，預計新產能將在下半年開出；而重慶廠則增加熱管產能，將從去年單月 100 萬支，提升至 250-300 萬支左右，後續有機會再增加。

郭大祺表示，現有的 4G 智慧型手機，是採熱管及熱板，目前該產品營收比重僅 10%，法人估，未來 5G 蓬勃發展後，高階 5G 手機熱板，將可望推升整體營運動能。

至於華為遭美國封殺，三星搶攻市占率，不少大廠都有轉單效應，但郭大祺表示，7、8 月手機廠皆有拉貨動能，兩家廠商仍持續下單，並無感受哪間手機業者訂單較多。