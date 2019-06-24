王品除息行情加溫 填息率逾1成

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (24) 日進行除息交易，每股配發現金股利約 4.3932 元，除息參考價 80.1 元，早盤略上漲 0.75%，最高來到 80.7 元，填息率逾 10%，緩步朝填息路邁進。

王品第一季財稅後純益 1 億元，年增近 30%，每股純益 (EPS)1.36 元，營運持續漸入佳境，而前 5 月合併營收 68.68 億元，年增 0.91%。

王品旗下炸牛排品牌「乍牛」預計 7 月 1 日起結束營業，該品牌成立不到兩年收攤，也是在曼咖啡、舒果和 ita 後，集團第 4 個在台灣收掉的品牌，不過，法人認為，王品持續汰弱留強，有助集團的獲利能力轉好。

王品台灣執行長李森斌強調，今年台灣不大量開店而是穩健開店，展店焦點放在石二鍋，同時關掉體質較差的店，「重質不重量」。

而針對既有品牌，王品旗下連鎖麻辣鍋品牌「青花驕」全台第三店已插旗台中美食一級戰區公益路，與主打露營風燒烤的「原燒 O-niku」比鄰；而旗下三大品牌「沐越」、「藝奇」和「Su/food」也聯手進駐商辦匯集的中山北路精品街，強打集團的多品牌優勢；同時，今年以來王品在台新開品牌是「丰禾日麗」。

而在中國市場，王品則推出「海狸家」和「The Wang」等新品牌，維持成長動能。