〈緯軟股東會〉未入新任董事名單 董座林憲銘宣告正式交棒

緯創軟體 (4953-TW) 今 (24) 日舉行股東會，會中進行董事改選，現任董事長林憲銘並不在名單中，他也在會中向股東表示，是時候啟動交棒計劃，將公司交給下一代領導層管理，據悉，新董事長將由現任執行長蕭清志接任。

林憲銘表示，近年他陸續將手上公司交棒，也看到有不錯的成績，如網通族群中的啟碁 (6285-TW) 營運越來越穩，在產業中站穩領先地位；緯創 (3231-TW) 日前也進行組織調整，並新設副董事長，由現任總經理黃泊漙兼任，旗下緯創科技及緯創智能事業群，也分別由林建勳及沈慶堯出任執行長，培育下一代的領導階層、交接意味濃厚。

林憲銘表示，緯創集團在全世界都有布局，集團公司要移動也相對方便，對軟體公司來說，人才、管理制度是很重要的成長動能，因此哪裡有人才就會往那裡移動、布局，相信在下一代領導層帶領下，營運會越來越好。

林憲銘認為，退下來後他將擔任「榮譽董事長」，將公司交給下一代領導層管理，而緯軟雖然現在還不是台灣產業龍頭，但持續往這個方向前進，目標是成為具有「奧運級」軟體能力的公司。

林憲銘也在會中，感謝股東長期以來的支持，並表示，手上的公司也將在適當的時機，陸續啟動交接計畫，讓下一代的領導經營層繼續帶領公司打拚。

緯軟今進行董事改選，新任董事名單為副董事長蕭清志、執行副總張志偉、緯創數技投資控股法人代表林福謙、邱丕豹、彭錦彬、李紹唐；獨立董事部分，則由莊謙信、范成炬、江朝國擔任。