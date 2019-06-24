新聞
0

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/21  108/06/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.28050   10.24040   0.04010    0.39159
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.13850   10.09910   0.03940    0.39013
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.38370   10.34370   0.04000    0.38671
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.24490   10.20550   0.03940    0.38607
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.16690   10.11020   0.05670    0.56082
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.17830   10.12110   0.05720    0.56516
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.17830   10.12110   0.05720    0.56516
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.21990   10.15880   0.06110    0.60145
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.64510   10.58160   0.06350    0.60010
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.44650   10.38410   0.06240    0.60092
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.56860   10.50690   0.06170    0.58723
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.45860   10.39760   0.06100    0.58667
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.11000   22.85000   0.26000    1.13786
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.19000   23.99000   1.20000    5.00208
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.77220   41.85790  -0.08570   -0.20474
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.22560   40.21100   0.01460    0.03631
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.83080    9.78030   0.05050    0.51634
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.33480   10.27840   0.05640    0.54872
中國信託台灣活力基金                                               12.83000   12.94000  -0.11000   -0.85008
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.97660   10.01310  -0.03650   -0.36452
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.13850   10.18240  -0.04390   -0.43114
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10000    9.13950  -0.03950   -0.43219
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.42260   10.40780   0.01480    0.14220
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31800    9.30730   0.01070    0.11496
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.46880   11.45510   0.01370    0.11960
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.74030    9.72860   0.01170    0.12026
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.50830   11.37070   0.13760    1.21013
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.05910    9.93890   0.12020    1.20939
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.44470   43.59210  -0.14740   -0.33813
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.29740   45.10730   0.19010    0.42144
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.71660   45.57810   0.13850    0.30387
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
中國信託智能運動基金-美元                                          10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.96000    9.88000   0.08000    0.80972
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03190   11.03170   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.20330   10.17870   0.02460    0.24168
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.42270    9.39990   0.02280    0.24256
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.39770   10.34420   0.05350    0.51720
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.59910    9.54760   0.05150    0.53940
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.59000   11.54000   0.05000    0.43328
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.65560   42.00010  -0.34450   -0.82024
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.54600   42.72610  -0.18010   -0.42152
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.31350   42.51490  -0.20140   -0.47372
元大2001基金                                                       59.80000   59.91000  -0.11000   -0.18361
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.61900   45.68980  -0.07080   -0.15496
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.30100   43.46110  -0.16010   -0.36838
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.16000   20.64000   0.52000    2.51938
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.68590   11.68510   0.00080    0.00685
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.91560   10.92190  -0.00630   -0.05768
元大上證50基金                                                     33.67000   33.79000  -0.12000   -0.35513
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.27000   10.02000   0.25000    2.49501
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.28000    9.06000   0.22000    2.42826
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.51000   13.42000   0.09000    0.67064
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.69300   12.54500   0.14800    1.17975
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.32100   17.21500   0.10600    0.61574
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.81200   10.60400   0.20800    1.96152
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.54100   10.34500   0.19600    1.89464
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    2.98000   0.04000    1.34228
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.69000   13.51000   0.18000    1.33235
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.05050   47.19000  -0.13950   -0.29561
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.92980   10.93490  -0.00510   -0.04664
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.96490    9.96950  -0.00460   -0.04614
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.19170   10.20310  -0.01140   -0.11173
元大巴菲特基金                                                     25.58000   25.74000  -0.16000   -0.62160
元大日經225基金                                                    27.02000   27.26000  -0.24000   -0.88041
元大台商收成基金                                                   22.26000   22.34000  -0.08000   -0.35810
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.87000   38.89000  -0.02000   -0.05143
元大台灣中型100基金                                                32.11000   32.20000  -0.09000   -0.27950
元大台灣加權股價指數基金                                           25.48800   25.45300   0.03500    0.13751
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
元大台灣卓越50基金                                                 81.19000   80.91000   0.28000    0.34606
元大台灣金融基金                                                   18.12000   18.25000  -0.13000   -0.71233
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.20000   31.29000  -0.09000   -0.28763
元大台灣高股息基金                                                 26.50000   26.63000  -0.13000   -0.48817
元大台灣電子科技基金                                               34.42000   34.29000   0.13000    0.37912
元大全球ETF成長組合基金                                            10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.05000   15.05000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.56000   22.59000  -0.03000   -0.13280
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.74000   13.71000   0.03000    0.21882
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.32000   13.28000   0.04000    0.30120
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.53600   12.43900   0.09700    0.77981
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.52000   0.03000    0.46012
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.00000    6.99000   0.01000    0.14306
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.55700    8.48300   0.07400    0.87233
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.78000   13.61000   0.17000    1.24908
元大全球農業商機基金                                               18.10000   18.09000   0.01000    0.05528
元大印尼指數基金                                                    9.88000    9.85700   0.02300    0.23334
元大印度指數基金                                                   10.28300   10.19800   0.08500    0.83350
元大印度基金                                                       13.07000   12.99000   0.08000    0.61586
元大多多基金                                                       16.55000   16.74000  -0.19000   -1.13501
元大多福基金                                                       50.73000   51.08000  -0.35000   -0.68520
元大亞太成長基金                                                    8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.28310    9.24390   0.03920    0.42406
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.44440    7.41300   0.03140    0.42358
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.30900    9.21700   0.09200    0.99816
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.34900   10.32400   0.02500    0.24215
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.19360   10.16880   0.02480    0.24388
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.37170   10.34050   0.03120    0.30173
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19530   10.16460   0.03070    0.30203
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.47030   10.49740  -0.02710   -0.25816
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.29290   10.31950  -0.02660   -0.25776
元大卓越基金                                                       43.09000   43.35000  -0.26000   -0.59977
元大店頭基金                                                        8.00000    8.03000  -0.03000   -0.37360
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46080   10.46000   0.00080    0.00765
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85790    9.87120  -0.01330   -0.13474
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.75740   33.11720  -0.35980   -1.08644
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.27300   42.67570  -0.40270   -0.94363
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.91160   16.95760  -0.04600   -0.27126
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.83920   22.86980  -0.03060   -0.13380
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.31240   42.74170  -0.42930   -1.00441
元大高科技基金                                                     18.51000   18.61000  -0.10000   -0.53735
元大得利貨幣市場基金                                               16.32310   16.32290   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03060   12.03040   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大富櫃50基金                                                     12.31000   12.33000  -0.02000   -0.16221
元大華夏中小基金                                                    7.33000    7.15000   0.18000    2.51748
元大新中國基金-人民幣                                               9.73000    9.47000   0.26000    2.74551
元大新中國基金-美元                                                 9.14600    8.86300   0.28300    3.19305
元大新中國基金-新台幣                                               9.21000    8.97000   0.24000    2.67559
元大新主流基金                                                     22.96000   23.23000  -0.27000   -1.16229
元大新東協平衡基金-美元                                             9.58800    9.49600   0.09200    0.96883
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.74910   10.63280   0.11630    1.09379
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.95370    9.79750   0.15620    1.59428
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.32880   11.21360   0.11520    1.02732
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.37870    9.28340   0.09530    1.02656
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.49670   10.46390   0.03280    0.31346
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.77070    9.74010   0.03060    0.31417
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.77720   10.80390  -0.02670   -0.24713
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.04030   10.06510  -0.02480   -0.24640
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.05460   10.03160   0.02300    0.22928
元大新興亞洲基金                                                   11.07000   11.00000   0.07000    0.63636
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.71130    9.63790   0.07340    0.76158
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.11000    9.04120   0.06880    0.76096
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.08820   10.06820   0.02000    0.19865
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.47410    9.45530   0.01880    0.19883
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16170   15.16150   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.53000   35.78000  -0.25000   -0.69871
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
元大實質多重資產基金-美元                                           8.21500    8.10800   0.10700    1.31968
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.76000    8.69000   0.07000    0.80552
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.44000   12.29000   0.15000    1.22050
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.77000   18.16000  -0.39000   -2.14758
元大摩臺基金                                                       37.96000   37.85000   0.11000    0.29062
元大標普500基金                                                    27.71000   27.78000  -0.07000   -0.25198
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.22000   12.36000  -0.14000   -1.13269
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.56000   36.06000   0.50000    1.38658
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.37000   20.56000  -0.19000   -0.92412
元大標智滬深300基金                                                18.29000   18.37000  -0.08000   -0.43549
元大歐洲50基金                                                     25.40000   25.29000   0.11000    0.43495
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.26140    9.26540  -0.00400   -0.04317
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28950   10.28910   0.00040    0.00389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.19000   15.22000  -0.03000   -0.19711
日盛上選基金                                                       33.33000   33.47000  -0.14000   -0.41829
日盛小而美基金                                                     17.28000   17.32000  -0.04000   -0.23095
日盛中國內需動力基金                                                9.69000    9.46000   0.23000    2.43129
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.29700   12.35250  -0.05550   -0.44930
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.84000    9.88440  -0.04440   -0.44919
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.57540   12.57540   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05770   10.05780  -0.00010   -0.00099
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.39960   11.43620  -0.03660   -0.32004
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.09980    9.12910  -0.02930   -0.32095
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.50000   10.22000   0.28000    2.73973
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.04000    9.69000   0.35000    3.61197
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.48000   10.17000   0.31000    3.04818
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.61000   10.43000   0.18000    1.72579
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.51000   10.25000   0.26000    2.53659
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.69000   10.49000   0.20000    1.90658
日盛日盛基金                                                       11.02000   11.09000  -0.07000   -0.63120
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
日盛全球抗暖化基金                                                 11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.56680   10.51110   0.05570    0.52992
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46830    9.41840   0.04990    0.52981
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.36090   10.34070   0.02020    0.19534
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.28420    9.26600   0.01820    0.19642
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.44000   10.33000   0.11000    1.06486
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50130    2.50800  -0.00670   -0.26715
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64900    1.65340  -0.00440   -0.26612
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38800    0.38710   0.00090    0.23250
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25630    0.25570   0.00060    0.23465
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.82950   12.84630  -0.01680   -0.13078
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.34870    8.35970  -0.01100   -0.13158
日盛亞洲機會基金                                                    7.09000    7.00000   0.09000    1.28571
日盛首選基金                                                       16.75000   16.83000  -0.08000   -0.47534
日盛高科技基金                                                     17.49000   17.53000  -0.04000   -0.22818
日盛貨幣市場基金                                                   14.83210   14.83190   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.29000   38.54000  -0.25000   -0.64868
日盛精選五虎基金                                                   35.19000   35.37000  -0.18000   -0.50891
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54370   13.54350   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.18000   30.53000  -0.35000   -1.14641
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.51000   10.17000   0.34000    3.34317
台新MSCI中國基金                                                   20.34000   20.11000   0.23000    1.14371
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22050   14.22020   0.00030    0.00211
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44300   10.47060  -0.02760   -0.26360
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56390   10.53950   0.02440    0.23151
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.25400   10.28780  -0.03380   -0.32854
台新中國通基金                                                     43.30000   43.79000  -0.49000   -1.11898
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.55850    0.53570   0.02280    4.25611
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.38700   16.76900   0.61800    3.68537
台新中國精選中小基金-美元                                           0.30040    0.29150   0.00890    3.05317
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.37000    9.14000   0.23000    2.51641
台新主流基金                                                       23.43000   23.54000  -0.11000   -0.46729
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.80000   23.82000  -0.02000   -0.08396
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76810    0.76420   0.00390    0.51034
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.93000   16.94000  -0.01000   -0.05903
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54520    0.54260   0.00260    0.47917
台新台灣中小基金                                                   33.27000   33.56000  -0.29000   -0.86412
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.63680   10.58690   0.04990    0.47134
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.90300    9.78180   0.12120    1.23904
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.42000    9.35000   0.07000    0.74866
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.41540   11.27610   0.13930    1.23536
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.90000   10.83000   0.07000    0.64635
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.16230   10.08670   0.07560    0.74950
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.34160   11.25610   0.08550    0.75959
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
台新印度基金                                                       15.04000   14.94000   0.10000    0.66934
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.72370    8.70270   0.02100    0.24130
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28510    0.28280   0.00230    0.81330
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.74640   12.71580   0.03060    0.24065
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41140    0.40810   0.00330    0.80863
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.57000   40.48000   0.09000    0.22233
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12860   11.12850   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.52680   31.66570  -0.13890   -0.43864
台新智慧生活基金-美元                                              10.77310   10.67050   0.10260    0.96153
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.20000   11.15000   0.05000    0.44843
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.30360    8.21850   0.08510    1.03547
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.58020    8.53990   0.04030    0.47190
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.38270    9.28610   0.09660    1.04026
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.70630    9.66070   0.04560    0.47202
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.62510   11.57360   0.05150    0.44498
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36730    0.36360   0.00370    1.01760
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.28110    8.24440   0.03670    0.44515
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27600    0.27320   0.00280    1.02489
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.66000    5.59000   0.07000    1.25224
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.54000   22.50000   0.04000    0.17778
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.21790   10.22840  -0.01050   -0.10266
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.03620    9.99700   0.03920    0.39212
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.16010   10.15070   0.00940    0.09260
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.21750   10.22800  -0.01050   -0.10266
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.03620    9.99700   0.03920    0.39212
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.16010   10.15070   0.00940    0.09260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.56730   41.60100  -0.03370   -0.08101
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.11020   41.26670  -0.15650   -0.37924
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.78290   39.91180  -0.12890   -0.32296
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34600   11.34530   0.00070    0.00617
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.24810   10.22790   0.02020    0.19750
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.19560    9.24270  -0.04710   -0.50959
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.80250   10.82070  -0.01820   -0.16820
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.86160    7.88510  -0.02350   -0.29803
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.30490    9.30050   0.00440    0.04731
永豐中小基金                                                       52.16000   52.27000  -0.11000   -0.21045
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77640    1.79450  -0.01810   -1.00864
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47340    2.48540  -0.01200   -0.48282
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19650    8.26460  -0.06810   -0.82400
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.07290   11.10520  -0.03230   -0.29085
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.64000    4.61000   0.03000    0.65076
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.13000   20.95000   0.18000    0.85919
永豐主流品牌基金                                                   19.59000   19.36000   0.23000    1.18802
永豐永豐基金                                                       32.47000   32.60000  -0.13000   -0.39877
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.23930    9.21230   0.02700    0.29309
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.72040    9.64930   0.07110    0.73684
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.16300    9.18060  -0.01760   -0.19171
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.64310    9.61940   0.02370    0.24638
永豐亞洲民生消費基金                                               12.27000   12.15000   0.12000    0.98765
永豐南非幣2021保本基金                                             14.08450   14.06220   0.02230    0.15858
永豐高科技基金                                                     22.77000   22.89000  -0.12000   -0.52425
永豐貨幣市場基金                                                   13.93660   13.93640   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10540    2.12210  -0.01670   -0.78696
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.59410    2.60360  -0.00950   -0.36488
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81160    7.85940  -0.04780   -0.60819
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.94070   10.96000  -0.01930   -0.17609
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.20880    7.21660  -0.00780   -0.10808
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.55280   11.52050   0.03230    0.28037
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.42000   10.24000   0.18000    1.75781
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.26000    8.05000   0.21000    2.60870
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.10000   18.70000   0.40000    2.13904
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.55000   53.46000   0.09000    0.16835
永豐領航科技基金                                                   36.90000   37.09000  -0.19000   -0.51227
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.12000   12.02000   0.10000    0.83195
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.58000   11.51000   0.07000    0.60817
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
永豐趨勢平衡基金                                                   40.44000   40.72000  -0.28000   -0.68762
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.86980   11.86890   0.00090    0.00758
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.77870    9.77320   0.00550    0.05628
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.34840   10.34250   0.00590    0.05705
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.85030    9.84710   0.00320    0.03250
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.25930   10.25590   0.00340    0.03315
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.83380    9.82630   0.00750    0.07633
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.53400   10.52600   0.00800    0.07600
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86430    9.85820   0.00610    0.06188
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.35310   10.34720   0.00590    0.05702
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.95000   10.76000   0.19000    1.76580
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.66000    9.46000   0.20000    2.11416
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.34000   10.10000   0.24000    2.37624
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.08000   14.61000   0.47000    3.21697
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.95000   19.28000   0.67000    3.47510
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.81000   19.07000   0.74000    3.88044
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04880   10.05010  -0.00130   -0.01294
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04880   10.05010  -0.00130   -0.01294
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01950   10.02390  -0.00440   -0.04390
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01950   10.02390  -0.00440   -0.04390
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.10480   10.10230   0.00250    0.02475
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10480   10.10230   0.00250    0.02475
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05430   10.05620  -0.00190   -0.01889
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05430   10.05620  -0.00190   -0.01889
兆豐國際生命科學基金                                               15.61000   15.51000   0.10000    0.64475
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.44770   10.44220   0.00550    0.05267
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.65740   10.60810   0.04930    0.46474
兆豐國際全球基金                                                   31.37000   31.19000   0.18000    0.57711
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47330   10.47210   0.00120    0.01146
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22250   10.22950  -0.00700   -0.06843
兆豐國際國民基金                                                   21.88000   22.04000  -0.16000   -0.72595
兆豐國際第一基金                                                   13.05000   13.12000  -0.07000   -0.53354
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71170   10.72530  -0.01360   -0.12680
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20480    8.21520  -0.01040   -0.12659
兆豐國際萬全基金                                                   20.40000   20.48000  -0.08000   -0.39063
兆豐國際電子基金                                                   25.62000   25.64000  -0.02000   -0.07800
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.00000   21.95000   0.05000    0.22779
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.81000   15.80000   0.01000    0.06329
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.00000   34.15000  -0.15000   -0.43924
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55320   12.55300   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.96000    9.87000   0.09000    0.91185
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.91000    9.79000   0.12000    1.22574
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.74360   10.68830   0.05530    0.51739
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.51190   10.46400   0.04790    0.45776
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.74280   10.68920   0.05360    0.50144
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.53380   10.47960   0.05420    0.51720
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.60850   10.56020   0.04830    0.45738
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.61010   10.55720   0.05290    0.50108
合庫台灣基金                                                       10.76000   10.88000  -0.12000   -1.10294
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.73770   11.70750   0.03020    0.25795
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.69420   12.61890   0.07530    0.59672
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.32460   11.25770   0.06690    0.59426
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.12330   12.05430   0.06900    0.57241
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.19920    8.17810   0.02110    0.25801
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47450    9.41880   0.05570    0.59137
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16630    9.11180   0.05450    0.59813
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.90190    8.85100   0.05090    0.57508
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32790    9.27250   0.05540    0.59747
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.31000   11.20000   0.11000    0.98214
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.27000   10.18000   0.09000    0.88409
合庫全球新興市場基金                                                9.62000    9.54000   0.08000    0.83857
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.45000   10.38000   0.07000    0.67437
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
合庫貨幣市場基金                                                   10.17040   10.17030   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96040    9.88320   0.07720    0.78112
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.23160   10.17090   0.06070    0.59680
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.53310   10.50520   0.02790    0.26558
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.06190   11.99210   0.06980    0.58205
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.17750   15.08850   0.08900    0.58985
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.75680    8.68860   0.06820    0.78494
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.56250    9.50580   0.05670    0.59648
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.94390    7.92290   0.02100    0.26505
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.72810    8.67770   0.05040    0.58080
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.57200   10.50620   0.06580    0.62630
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.59000   10.51000   0.08000    0.76118
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.66000   11.50000   0.16000    1.39130
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.50000   11.26000   0.24000    2.13144
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.73000   11.55000   0.18000    1.55844
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.10490   10.07910   0.02580    0.25598
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.12030   10.09120   0.02910    0.28837
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.97460    9.93710   0.03750    0.37737
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.09570   10.07010   0.02560    0.25422
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.10480   10.07910   0.02570    0.25498
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.12030   10.09120   0.02910    0.28837
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.97450    9.93710   0.03740    0.37637
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.09570   10.07000   0.02570    0.25521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.17000   10.06000   0.11000    1.09344
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.77000    9.67000   0.10000    1.03413
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20260   11.20290  -0.00030   -0.00268
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.11070   10.03150   0.07920    0.78951
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.10150   10.07860   0.02290    0.22721
安聯中國東協基金                                                   15.84000   15.72000   0.12000    0.76336
安聯中國策略基金-美元                                              12.09000   11.59000   0.50000    4.31406
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.88000   15.32000   0.56000    3.65535
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.74000   14.51000   0.23000    1.58511
安聯中華新思路基金-美元                                            13.77000   13.45000   0.32000    2.37918
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.07000   12.84000   0.23000    1.79128
安聯台灣大壩基金                                                   29.11000   29.21000  -0.10000   -0.34235
安聯台灣科技基金                                                   48.65000   48.68000  -0.03000   -0.06163
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54420   12.54400   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   32.43000   32.61000  -0.18000   -0.55198
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.72760   10.68760   0.04000    0.37427
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.83890   15.80360   0.03530    0.22337
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.89220    9.87010   0.02210    0.22391
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.63000   11.51000   0.12000    1.04257
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.05000   12.00000   0.05000    0.41667
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.15440   13.12020   0.03420    0.26067
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.77050   10.73530   0.03520    0.32789
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.84940   12.81530   0.03410    0.26609
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.58690    9.56210   0.02480    0.25936
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53090    9.49970   0.03120    0.32843
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.08120    9.05710   0.02410    0.26609
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.18820   10.18110   0.00710    0.06974
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.28290   10.25560   0.02730    0.26620
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.50000   11.41000   0.09000    0.78878
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.42000   11.32000   0.10000    0.88339
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.81000    9.72000   0.09000    0.92593
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.46160   12.43650   0.02510    0.20183
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.31950   11.28750   0.03200    0.28350
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.93790   10.91420   0.02370    0.21715
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.66870    8.65070   0.01800    0.20808
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.52880    8.50550   0.02330    0.27394
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21550    8.19760   0.01790    0.21836
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.28620   10.26690   0.01930    0.18798
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.21220   10.19010   0.02210    0.21688
安聯全球人口趨勢基金                                               12.61000   12.59000   0.02000    0.15886
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.87000   34.91000  -0.04000   -0.11458
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.14000    8.06000   0.08000    0.99256
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47440   12.46250   0.01190    0.09549
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.58540   10.57530   0.01010    0.09551
安聯全球新興市場基金                                               17.72000   17.63000   0.09000    0.51049
安聯全球農金趨勢基金                                                9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.13000   11.07000   0.06000    0.54201
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.78000    9.72000   0.06000    0.61728
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
安聯亞洲動態策略基金                                               22.46000   22.32000   0.14000    0.62724
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07740   10.06710   0.01030    0.10231
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07770   10.07100   0.00670    0.06653
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07710   10.06690   0.01020    0.10132
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08030   10.07360   0.00670    0.06651
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08030   10.06990   0.01040    0.10328
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05230   10.04580   0.00650    0.06470
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.05230   10.04580   0.00650    0.06470
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05230   10.04580   0.00650    0.06470
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.54380   10.53680   0.00700    0.06643
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.12950   10.12270   0.00680    0.06718
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.95070   89.87440   0.07630    0.08490
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.28530   13.25000   0.03530    0.26642
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.25070   68.19590   0.05480    0.08036
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.95410    9.92770   0.02640    0.26592
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.72910    2.72480   0.00430    0.15781
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.94550   10.92950   0.01600    0.14639
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27820    2.28250  -0.00430   -0.18839
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.91030    8.89480   0.01550    0.17426
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.43800   10.44220  -0.00420   -0.04022
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.34560   10.29190   0.05370    0.52177
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.68440   10.63160   0.05280    0.49663
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.30800   10.25390   0.05410    0.52760
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.36110   10.30840   0.05270    0.51123
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.43710   10.44130  -0.00420   -0.04022
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34310   10.28920   0.05390    0.52385
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.68160   10.63000   0.05160    0.48542
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.30520   10.25110   0.05410    0.52775
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.36050   10.30750   0.05300    0.51419
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.20950   10.16910   0.04040    0.39728
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.25920   10.21970   0.03950    0.38651
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.20320   10.16200   0.04120    0.40543
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.16940   10.13090   0.03850    0.38003
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.21680   10.17920   0.03760    0.36938
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.21150   10.17600   0.03550    0.34886
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.20310   10.16200   0.04110    0.40445
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.16940   10.13140   0.03800    0.37507
宏利台灣動力基金A類型                                              29.61000   29.75000  -0.14000   -0.47059
宏利台灣動力基金I類型                                              29.61000   29.75000  -0.14000   -0.47059
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.07130    9.99910   0.07220    0.72206
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.98410    9.96880   0.01530    0.15348
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.63780    7.58310   0.05470    0.72134
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.63450    7.60940   0.02510    0.32986
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.60000   11.53000   0.07000    0.60711
宏利全球債券組合基金                                               13.71210   13.69940   0.01270    0.09270
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.97140    2.96280   0.00860    0.29027
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.37820   12.35640   0.02180    0.17643
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.93060    8.91510   0.01550    0.17386
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.53120    2.53950  -0.00830   -0.32684
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.49970   11.52440  -0.02470   -0.21433
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.45110    3.41530   0.03580    1.04822
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55410    0.54810   0.00600    1.09469
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.65000   15.52000   0.13000    0.83763
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.34540   12.27780   0.06760    0.55059
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.93100   10.86930   0.06170    0.56765
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.51120   10.47690   0.03430    0.32739
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.82930    8.77970   0.04960    0.56494
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.46000    8.41160   0.04840    0.57540
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.33470    8.30720   0.02750    0.33104
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.27190    8.22630   0.04560    0.55432
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99680    2.97560   0.02120    0.71246
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43380    0.43060   0.00320    0.74315
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.08450   13.01890   0.06560    0.50388
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98930    0.98210   0.00720    0.73312
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.55640    7.51820   0.03820    0.50810
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.09520    2.08060   0.01460    0.70172
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30270    0.30040   0.00230    0.76565
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.20630    9.15870   0.04760    0.51972
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33450    0.33220   0.00230    0.69235
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68490   13.68470   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.46000   0.03000    1.21951
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.25000   11.12000   0.13000    1.16906
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.01000   25.12000  -0.11000   -0.43790
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.01000   25.12000  -0.11000   -0.43790
宏利澳幣保本基金                                                   12.64120   12.63890   0.00230    0.01820
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.93000    9.86000   0.07000    0.70994
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.70000   10.63000   0.07000    0.65851
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.39000   11.30000   0.09000    0.79646
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.49000   11.34000   0.15000    1.32275
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.26000   11.17000   0.09000    0.80573
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.76000   10.64000   0.12000    1.12782
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.23000   12.16000   0.07000    0.57566
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.41520   10.45130  -0.03610   -0.34541
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.67410    9.66020   0.01390    0.14389
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.20150    9.23980  -0.03830   -0.41451
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.53570   11.58380  -0.04810   -0.41524
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
貝萊德新台幣基金                                                   12.96790   12.96770   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     26.65000   26.67000  -0.02000   -0.07499
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48380   11.48090   0.00290    0.02526
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19400   10.18400   0.01000    0.09819
保德信大中華基金-人民幣                                            10.04000    9.84000   0.20000    2.03252
保德信大中華基金-美元                                               9.94000    9.68000   0.26000    2.68595
保德信大中華基金-新台幣                                            29.89000   29.26000   0.63000    2.15311
保德信中小型股基金                                                 44.65000   45.03000  -0.38000   -0.84388
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.53000    8.34000   0.19000    2.27818
保德信中國中小基金-美元                                             8.24000    8.00000   0.24000    3.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.04000    7.85000   0.19000    2.42038
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.95450    9.80920   0.14530    1.48126
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.04020    9.90760   0.13260    1.33837
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.07260    9.92560   0.14700    1.48102
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.14610   10.98350   0.16260    1.48040
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.33000    9.96000   0.37000    3.71486
保德信中國品牌基金-美元                                            10.28000    9.92000   0.36000    3.62903
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.08000   10.68000   0.40000    3.74532
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.31000   28.24000   0.07000    0.24788
保德信全球消費商機基金                                             19.37000   19.33000   0.04000    0.20693
保德信全球基礎建設基金                                             13.97000   13.87000   0.10000    0.72098
保德信全球資源基金                                                  7.52000    7.43000   0.09000    1.21131
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.81000   33.84000  -0.03000   -0.08865
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.47650   10.43730   0.03920    0.37558
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.84390   10.80270   0.04120    0.38139
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.56430   10.58330  -0.01900   -0.17953
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.93270   10.95240  -0.01970   -0.17987
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.72960    9.67780   0.05180    0.53525
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.88020   10.82360   0.05660    0.52293
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.33940    9.34300  -0.00360   -0.03853
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.42560   10.42960  -0.00400   -0.03835
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.23860    8.21220   0.02640    0.32147
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.33210   11.29580   0.03630    0.32136
保德信亞太基金                                                     20.87000   20.69000   0.18000    0.86999
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.73580    8.73270   0.00310    0.03550
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.06160   12.05730   0.00430    0.03566
保德信店頭市場基金                                                 32.87000   33.11000  -0.24000   -0.72486
保德信金平衡基金                                                   29.89000   29.90000  -0.01000   -0.03344
保德信金滿意基金                                                   41.30000   41.57000  -0.27000   -0.64951
保德信科技島基金                                                   25.31000   25.52000  -0.21000   -0.82288
保德信高成長基金                                                   92.65000   92.79000  -0.14000   -0.15088
保德信貨幣市場基金                                                 15.83480   15.83460   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.71610   10.62400   0.09210    0.86691
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.01290   10.97950   0.03340    0.30420
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.07080   10.98900   0.08180    0.74438
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.65310   10.63370   0.01940    0.18244
保德信新世紀基金                                                   10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.17960    8.16900   0.01060    0.12976
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.27680   10.26240   0.01440    0.14032
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.60200   11.58690   0.01510    0.13032
保德信新興趨勢組合基金                                             11.17000   11.07000   0.10000    0.90334
保德信瑞騰基金                                                     15.63040   15.62990   0.00050    0.00320
保德信歐洲組合基金                                                 10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            10.01080    9.98220   0.02860    0.28651
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.49350   10.46330   0.03020    0.28863
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.95940    9.95440   0.00500    0.05023
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.22010   10.22220  -0.00210   -0.02054
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.05380   10.04010   0.01370    0.13645
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.44640   10.43270   0.01370    0.13132
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95990    9.92670   0.03320    0.33445
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.26160   10.22750   0.03410    0.33341
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.57830   10.57510   0.00320    0.03026
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.41530   10.38490   0.03040    0.29273
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.68960   10.65800   0.03160    0.29649
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.34460   10.29560   0.04900    0.47593
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.57810   10.52860   0.04950    0.47015
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23530   10.21340   0.02190    0.21442
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.67290   10.64960   0.02330    0.21879
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.13410   10.09340   0.04070    0.40323
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.44350   10.40080   0.04270    0.41055
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.34960   10.31180   0.03780    0.36657
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11160   10.05350   0.05810    0.57791
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.42880   10.38640   0.04240    0.40823
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.68930   10.64890   0.04040    0.37938
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.59960   10.57330   0.02630    0.24874
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.08250   11.05690   0.02560    0.23153
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.42570   10.36660   0.05910    0.57010
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.63580   10.57550   0.06030    0.57019
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41940   10.37630   0.04310    0.41537
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.47970   10.42080   0.05890    0.56522
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.55130   10.55090   0.00040    0.00379
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.43280   10.38960   0.04320    0.41580
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.33620   10.29280   0.04340    0.42165
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.58020   10.55660   0.02360    0.22356
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.57290   10.55330   0.01960    0.18572
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.26510   10.19910   0.06600    0.64712
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.26300   10.19700   0.06600    0.64725
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97620    1.97790  -0.00170   -0.08595
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.82280    2.82450  -0.00170   -0.06019
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29660    0.29550   0.00110    0.37225
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45900    0.45710   0.00190    0.41566
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.45350    8.44190   0.01160    0.13741
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31880   12.29470   0.02410    0.19602
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.70660    9.70270   0.00390    0.04019
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.29980   12.29730   0.00250    0.02033
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76180    8.72560   0.03620    0.41487
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.15580   11.10970   0.04610    0.41495
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.84960   10.79480   0.05480    0.50765
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.69160   10.66420   0.02740    0.25693
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.78000   18.76000   0.02000    0.10661
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000  3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4339.73000  4335.09000   4.64000    0.10703
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.35390   10.33500   0.01890    0.18287
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.17730   11.15540   0.02190    0.19632
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.25950   10.26240  -0.00290   -0.02826
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.96500    9.93920   0.02580    0.25958
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.51600   10.48850   0.02750    0.26219
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.98090    9.98250  -0.00160   -0.01603
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.30510   10.29820   0.00690    0.06700
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.42660   10.37760   0.04900    0.47217
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.16630    6.13020   0.03610    0.58889
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.23490   11.16900   0.06590    0.59003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.16000    9.98000   0.18000    1.80361
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.26000   10.10000   0.16000    1.58416
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.06000    9.83000   0.23000    2.33978
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.16000    9.98000   0.18000    1.80361
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.26000   10.10000   0.16000    1.58416
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.06000    9.83000   0.23000    2.33978
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.73470   10.65990   0.07480    0.70170
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.71940   11.58910   0.13030    1.12433
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.92830   10.80600   0.12230    1.13178
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.27790    9.21320   0.06470    0.70225
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.58530    9.47870   0.10660    1.12463
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.45540    9.34960   0.10580    1.13160
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.65130   10.57710   0.07420    0.70152
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.10190   10.97840   0.12350    1.12494
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.08110   10.95710   0.12400    1.13169
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.39000    7.31000   0.08000    1.09439
柏瑞巨人基金                                                       12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69590   13.69570   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.93000   16.78000   0.15000    0.89392
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.33010   14.29200   0.03810    0.26658
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.63940   12.56660   0.07280    0.57931
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.23800   13.15530   0.08270    0.62864
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.70090    8.67780   0.02310    0.26620
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.84210    6.82390   0.01820    0.26671
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75380    8.70340   0.05040    0.57908
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.54230    8.50470   0.03760    0.44211
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84190   10.77420   0.06770    0.62835
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.47700    8.43180   0.04520    0.53607
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.82700   12.75310   0.07390    0.57947
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.41260   12.37960   0.03300    0.26657
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.07720   13.01970   0.05750    0.44164
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.05090   11.97560   0.07530    0.62878
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.06800    9.04390   0.02410    0.26648
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.78420    9.72780   0.05640    0.57978
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.76170    9.71870   0.04300    0.44245
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63950    9.57930   0.06020    0.62844
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.52030    9.46960   0.05070    0.53540
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.72640   10.72320   0.00320    0.02984
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.62020   10.58710   0.03310    0.31264
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.46680   10.42520   0.04160    0.39903
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.53240   10.49490   0.03750    0.35732
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.94470    9.94180   0.00290    0.02917
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.63450    9.60450   0.03000    0.31235
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.65420   10.62810   0.02610    0.24558
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.68880    9.65020   0.03860    0.39999
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.75580    9.72110   0.03470    0.35696
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.70640   10.70320   0.00320    0.02990
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.62050   10.58740   0.03310    0.31264
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.46710   10.42550   0.04160    0.39902
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.53330   10.49580   0.03750    0.35729
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.94450    9.94160   0.00290    0.02917
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.63460    9.60460   0.03000    0.31235
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.83320   10.80660   0.02660    0.24615
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.68870    9.65010   0.03860    0.40000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.75610    9.72130   0.03480    0.35798
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.41170   11.39950   0.01220    0.10702
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.77400   12.73540   0.03860    0.30309
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.09360   12.04370   0.04990    0.41432
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.14180    9.13200   0.00980    0.10731
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.81590    9.78620   0.02970    0.30349
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.74890    9.70860   0.04030    0.41510
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.10440   11.09250   0.01190    0.10728
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.89460   11.85870   0.03590    0.30273
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.68350   11.63520   0.04830    0.41512
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.14200    9.13220   0.00980    0.10731
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.81640    9.78680   0.02960    0.30245
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.74930    9.70900   0.04030    0.41508
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.65000   13.50000   0.15000    1.11111
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.37000   14.15000   0.22000    1.55477
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.43000    9.28000   0.15000    1.61638
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.78000    8.69000   0.09000    1.03567
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.49000    9.35000   0.14000    1.49733
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.59000   11.46000   0.13000    1.13438
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.37000   11.19000   0.18000    1.60858
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.67000   11.48000   0.19000    1.65505
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.05000   12.91000   0.14000    1.08443
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.43000   13.35000   0.08000    0.59925
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.06710   12.07920  -0.01210   -0.10017
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.25350   10.22870   0.02480    0.24246
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70180    7.70960  -0.00780   -0.10117
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.19650   10.17190   0.02460    0.24184
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.23640   12.22280   0.01360    0.11127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.91250   11.86220   0.05030    0.42404
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.93380   10.88220   0.05160    0.47417
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.57640    8.56690   0.00950    0.11089
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61070    9.57020   0.04050    0.42319
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67170    9.62610   0.04560    0.47371
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.45940   11.41100   0.04840    0.42415
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.74530   10.73340   0.01190    0.11087
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.91550   10.86400   0.05150    0.47404
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95410    9.91210   0.04200    0.42372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.26660    9.25640   0.01020    0.11019
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13640    9.11130   0.02510    0.27548
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.69800    9.65220   0.04580    0.47450
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.71090   12.65820   0.05270    0.41633
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.15380   12.06410   0.08970    0.74353
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.51250   11.42020   0.09230    0.80822
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.17450    7.14470   0.02980    0.41709
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.90340    8.83770   0.06570    0.74341
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.58890    9.51210   0.07680    0.80739
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.92670   10.88140   0.04530    0.41631
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.53050   11.43810   0.09240    0.80783
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.64220    9.57110   0.07110    0.74286
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.15390    9.11590   0.03800    0.41685
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.79370    9.71530   0.07840    0.80697
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.00880   11.99590   0.01290    0.10754
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.72910   12.68520   0.04390    0.34607
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.62330   11.57570   0.04760    0.41121
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39780    9.38770   0.01010    0.10759
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.99110    9.95670   0.03440    0.34550
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.99990    9.95900   0.04090    0.41068
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.99780   11.95650   0.04130    0.34542
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.71430   10.70270   0.01160    0.10838
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.07480   11.02950   0.04530    0.41072
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.96020    9.94940   0.01080    0.10855
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56280    9.55240   0.01040    0.10887
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.22950   10.19420   0.03530    0.34628
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.74290    9.70300   0.03990    0.41121
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.21000   19.10000   0.11000    0.57592
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.07000   17.91000   0.16000    0.89336
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.37350   13.33780   0.03570    0.26766
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.48220   10.43700   0.04520    0.43307
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.48980   11.41430   0.07550    0.66145
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.38410   12.33640   0.04770    0.38666
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.00610   10.92480   0.08130    0.74418
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.14880    9.10940   0.03940    0.43252
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.68750    9.62390   0.06360    0.66085
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.55780    9.52100   0.03680    0.38651
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.64860    9.57740   0.07120    0.74342
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.28470    9.24470   0.04000    0.43268
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.48720    9.42490   0.06230    0.66101
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.42460   11.38060   0.04400    0.38662
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.59070    9.51990   0.07080    0.74371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.88590   42.77120   0.11470    0.26817
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.33000   11.20000   0.13000    1.16071
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.37000   34.20000  -0.83000   -2.42690
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78150   11.78080   0.00070    0.00594
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71250    1.70400   0.00850    0.49883
國泰大中華基金                                                     18.93000   19.04000  -0.11000   -0.57773
國泰小龍基金-美元I                                                  0.46500    0.46610  -0.00110   -0.23600
國泰小龍基金-新台幣                                                14.47000   14.53000  -0.06000   -0.41294
國泰中小成長基金-美元I                                              1.30980    1.31690  -0.00710   -0.53914
國泰中小成長基金-新台幣                                            40.76000   41.05000  -0.29000   -0.70646
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.21980    4.14090   0.07890    1.90538
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67200    0.65610   0.01590    2.42341
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.71820    0.70130   0.01690    2.40981
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.18000   18.83000   0.35000    1.85874
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.08830   42.04920   0.03910    0.09299
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.28180    2.29010  -0.00830   -0.36243
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32810    0.32760   0.00050    0.15263
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.10600   10.12970  -0.02370   -0.23397
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.16460    8.18380  -0.01920   -0.23461
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.34140    2.31390   0.02750    1.18847
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33900    0.33330   0.00570    1.71017
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.59860   10.48090   0.11770    1.12300
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34190    0.34000   0.00190    0.55882
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48340   10.48380  -0.00040   -0.00382
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.12150    4.02690   0.09460    2.34920
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59560    0.57900   0.01660    2.86701
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.72000   18.30000   0.42000    2.29508
國泰中港台基金-人民幣                                               3.07250    3.01430   0.05820    1.93080
國泰中港台基金-美元                                                 0.44950    0.43880   0.01070    2.43847
國泰中港台基金-新台幣                                              13.96000   13.71000   0.25000    1.82349
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.96750    9.92120   0.04630    0.46668
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.13790   10.08160   0.05630    0.55844
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.22540   10.22570  -0.00030   -0.00293
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.32000   26.57000  -0.25000   -0.94091
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.58000   12.49000   0.09000    0.72058
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.83000   32.35000  -0.52000   -1.60742
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35220    0.35060   0.00160    0.45636
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33360    0.33210   0.00150    0.45167
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33440    0.33290   0.00150    0.45059
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.99070   11.00230  -0.01160   -0.10543
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.41640   10.42740  -0.01100   -0.10549
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.44500   10.45610  -0.01110   -0.10616
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45570   12.45560   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42160    0.41820   0.00340    0.81301
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37370    0.37070   0.00300    0.80928
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44980    0.44620   0.00360    0.80681
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.19000   11.13000   0.06000    0.53908
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55050    0.54950   0.00100    0.18198
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.53180    2.52600   0.00580    0.22961
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36940    0.36670   0.00270    0.73630
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53610    0.53560   0.00050    0.09335
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49160    0.48770   0.00390    0.79967
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.41000   14.38000   0.03000    0.20862
國泰全球資源基金-美元                                               0.16680    0.16470   0.00210    1.27505
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.28000    5.24000   0.04000    0.76336
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61450    0.60700   0.00750    1.23558
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.16000   19.03000   0.13000    0.68313
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.72000   18.59000   0.13000    0.69930
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88750    0.88240   0.00510    0.57797
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.58000   21.49000   0.09000    0.41880
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.26000   22.34000  -0.08000   -0.35810
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.52000    2.50150   0.01850    0.73956
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36860    0.36410   0.00450    1.23592
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31790    0.31400   0.00390    1.24204
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.44170   11.35810   0.08360    0.73604
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.86960    9.79750   0.07210    0.73590
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53150    0.52840   0.00310    0.58668
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40320    0.39840   0.00480    1.20482
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.17000   12.09000   0.08000    0.66170
國泰科技生化基金                                                   31.59000   31.83000  -0.24000   -0.75401
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.51000   29.39000   0.12000    0.40830
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.38000   12.50000  -0.12000   -0.96000
國泰美國費城半導體基金                                             13.95000   13.88000   0.07000    0.50432
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.38820   44.52710  -0.13890   -0.31194
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.29730   17.33490  -0.03760   -0.21690
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.32260   23.29980   0.02280    0.09785
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.44450   44.07040   0.37410    0.84887
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.45210   45.24530   0.20680    0.45706
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.70920   43.70710   0.00210    0.00480
國泰紐幣2021保本基金                                               12.81430   12.79230   0.02200    0.17198
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.18550   13.15820   0.02730    0.20748
國泰紐幣保本基金                                                   12.73440   12.73030   0.00410    0.03221
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.06000   22.24000  -0.18000   -0.80935
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.06000   22.24000  -0.18000   -0.80935
國泰富時中國A50基金                                                22.03000   22.19000  -0.16000   -0.72105
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.79700   46.59510   0.20190    0.43331
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34610    0.34500   0.00110    0.31884
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50970    0.51140  -0.00170   -0.33242
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37590    0.37400   0.00190    0.50802
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24440    0.24320   0.00120    0.49342
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.20040   11.20740  -0.00700   -0.06246
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.62000    7.62480  -0.00480   -0.06295
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.57870   42.55010   0.02860    0.06721
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.18000   21.09000   0.09000    0.42674
國泰新興市場基金-美元                                               0.39710    0.39010   0.00700    1.79441
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.38000   12.23000   0.15000    1.22649
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.40450    2.40610  -0.00160   -0.06650
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49320    1.49420  -0.00100   -0.06693
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36150    0.36000   0.00150    0.41667
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22670    0.22580   0.00090    0.39858
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35190    0.34930   0.00260    0.74435
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.97120   10.94910   0.02210    0.20184
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.68450    6.67110   0.01340    0.20087
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.23010   44.16930   0.06080    0.13765
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.58150   44.39470   0.18680    0.42077
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.74150   42.80530  -0.06380   -0.14905
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.33000   13.32000   0.01000    0.07508
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.94000   35.98000  -0.04000   -0.11117
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.87000   23.70000   0.17000    0.71730
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35240    0.34880   0.00360    1.03211
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.03010   40.02280   0.00730    0.01824
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.75000   22.62000   0.13000    0.57471
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.31000   20.11000   0.20000    0.99453
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.70000   17.67000   0.03000    0.16978
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41380    0.41220   0.00160    0.38816
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.50860   12.48980   0.01880    0.15052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55170   10.55060   0.00110    0.01043
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45320   10.45690  -0.00370   -0.03538
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.60560   10.66890  -0.06330   -0.59331
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.33430   10.33320   0.00110    0.01065
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.27190   10.27560  -0.00370   -0.03601
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.34900   10.41080  -0.06180   -0.59361
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05050    9.99790   0.05260    0.52611
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.85440    9.80150   0.05290    0.53971
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.03550    9.98220   0.05330    0.53395
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89740    9.90010  -0.00270   -0.02727
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.05050    9.99780   0.05270    0.52712
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84970    9.79680   0.05290    0.53997
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.03550    9.98220   0.05330    0.53395
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89740    9.90010  -0.00270   -0.02727
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42280   11.42200   0.00080    0.00700
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16090   10.13730   0.02360    0.23280
第一金大中華基金                                                   25.72000   25.74000  -0.02000   -0.07770
第一金小型精選基金                                                 31.57000   31.66000  -0.09000   -0.28427
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.27000   12.88000   0.39000    3.02795
第一金中國世紀基金-美元                                             8.30900    8.02050   0.28850    3.59703
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.30930    8.02080   0.28850    3.59690
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.88000    9.59000   0.29000    3.02398
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.87000    9.58000   0.29000    3.02714
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75890    9.75420   0.00470    0.04818
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.40640    8.41180  -0.00540   -0.06420
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.25380   11.24840   0.00540    0.04801
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85900    9.86540  -0.00640   -0.06487
第一金中概平衡基金                                                 26.25000   26.32000  -0.07000   -0.26596
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31810   15.31780   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.60500  178.60200   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.97300   15.73040   0.24260    1.54224
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.97170   15.72490   0.24680    1.56949
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.50000   15.35000   0.15000    0.97720
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.51000   15.36000   0.15000    0.97656
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.86150   10.73970   0.12180    1.13411
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.86010   10.73820   0.12190    1.13520
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.31930   10.23460   0.08470    0.82758
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.31930   10.23440   0.08490    0.82956
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.72740   13.53460   0.19280    1.42450
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.74580   13.55230   0.19350    1.42780
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.09000   12.98000   0.11000    0.84746
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.12000   13.01000   0.11000    0.84550
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.92030    9.84840   0.07190    0.73007
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.91730    9.84540   0.07190    0.73029
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.57270    9.52660   0.04610    0.48391
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.59740    9.55120   0.04620    0.48371
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.76740   10.68860   0.07880    0.73723
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.42210   10.37190   0.05020    0.48400
第一金全球大趨勢基金                                               25.52000   25.38000   0.14000    0.55162
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.42430    9.41760   0.00670    0.07114
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.55460    6.54990   0.00470    0.07176
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.22550   10.15290   0.07260    0.71507
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.22510   10.15300   0.07210    0.71013
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.06500   10.98970   0.07530    0.68519
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.07980   10.99090   0.08890    0.80885
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.61800    8.59650   0.02150    0.25010
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.53170   10.50550   0.02620    0.24939
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.35140    9.33260   0.01880    0.20144
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.34980    9.33100   0.01880    0.20148
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.77960    7.75150   0.02810    0.36251
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.77390    7.74580   0.02810    0.36278
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.57840    8.56770   0.01070    0.12489
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.57910    8.56840   0.01070    0.12488
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.58970   11.56640   0.02330    0.20145
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.59060   11.56730   0.02330    0.20143
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26320   10.22590   0.03730    0.36476
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26400   10.22690   0.03710    0.36277
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.08910   15.07030   0.01880    0.12475
第一金亞洲科技基金                                                 17.80000   17.74000   0.06000    0.33822
第一金亞洲新興市場基金                                             13.48000   13.38000   0.10000    0.74738
第一金店頭市場基金                                                  7.76000    7.79000  -0.03000   -0.38511
第一金創新趨勢基金                                                 21.15000   21.23000  -0.08000   -0.37683
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.23420   42.11090   0.12330    0.29280
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.27430   42.07870   0.19560    0.46484
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.77400   42.91200  -0.13800   -0.32159
第一金電子基金                                                     32.19000   32.29000  -0.10000   -0.30969
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.63000   18.58000   0.05000    0.26911
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.30000   18.29000   0.01000    0.05467
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.82000   19.92000  -0.10000   -0.50201
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.53000    7.40000   0.13000    1.75676
統一大中華中小基金(美元)                                            6.91000    6.74000   0.17000    2.52226
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.32000   10.12000   0.20000    1.97628
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.39000    9.29000   0.10000    1.07643
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
統一大滿貫基金-A類型                                               32.54000   32.76000  -0.22000   -0.67155
統一大滿貫基金-I類型                                               32.54000   32.76000  -0.22000   -0.67155
統一大龍印基金                                                     14.57000   14.39000   0.18000    1.25087
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.06000    8.90000   0.16000    1.79775
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.33000    8.12000   0.21000    2.58621
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.56000    9.37000   0.19000    2.02775
統一中小基金                                                       22.66000   22.83000  -0.17000   -0.74463
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.84360    9.91350  -0.06990   -0.70510
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.19160    9.18710   0.00450    0.04898
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95590    8.99350  -0.03760   -0.41808
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.27190   12.35890  -0.08700   -0.70395
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.40960   11.40390   0.00570    0.04998
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.08030   11.12680  -0.04650   -0.41791
統一台灣動力基金                                                   17.07000   17.30000  -0.23000   -1.32948
統一全天候基金-A類型                                              102.54000  103.63000  -1.09000   -1.05182
統一全天候基金-I類型                                              103.06000  104.16000  -1.10000   -1.05607
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.18890    8.17770   0.01120    0.13696
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.93340    7.86280   0.07060    0.89790
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.99750    7.97080   0.02670    0.33497
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.79490    8.78290   0.01200    0.13663
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.52840    8.45250   0.07590    0.89796
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.59000    8.56140   0.02860    0.33406
統一全球債券組合基金                                               12.40060   12.36150   0.03910    0.31630
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.63000   15.59000   0.04000    0.25657
統一全球新科技基金(美元)                                           14.77000   14.61000   0.16000    1.09514
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.30000   14.23000   0.07000    0.49192
統一亞太基金                                                       24.87000   24.58000   0.29000    1.17982
統一亞洲大金磚基金                                                 12.52000   12.38000   0.14000    1.13086
統一奔騰基金                                                       55.30000   55.75000  -0.45000   -0.80717
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72820   16.72790   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.63000   10.47000   0.16000    1.52818
統一強漢基金(美元)                                                  9.61000    9.39000   0.22000    2.34292
統一強漢基金(新台幣)                                               25.55000   25.11000   0.44000    1.75229
統一統信基金                                                       28.61000   28.89000  -0.28000   -0.96919
統一黑馬基金                                                       56.30000   56.66000  -0.36000   -0.63537
統一新亞洲科技能源基金                                             16.06000   15.93000   0.13000    0.81607
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10330    8.10740  -0.00410   -0.05057
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.73570   10.74110  -0.00540   -0.05027
統一經建基金                                                       43.43000   43.86000  -0.43000   -0.98039
統一龍馬基金                                                       62.88000   63.50000  -0.62000   -0.97638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.26000   18.39000  -0.13000   -0.70691
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.31000   44.43000  -0.12000   -0.27009
野村中國機會基金                                                   14.06000   13.75000   0.31000    2.25455
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.32140   10.27360   0.04780    0.46527
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.31380   10.26030   0.05350    0.52143
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.39000   10.39400  -0.00400   -0.03848
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
野村台灣高股息基金                                                 24.38000   24.44000  -0.06000   -0.24550
野村台灣運籌基金                                                   34.69000   34.83000  -0.14000   -0.40195
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.87340    9.86530   0.00810    0.08211
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.81000    9.78980   0.02020    0.20634
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85880    9.84800   0.01080    0.10967
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.40420   10.39570   0.00850    0.08176
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.23650   10.21530   0.02120    0.20753
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.03910   10.02820   0.01090    0.10869
野村平衡基金                                                       18.88000   18.93000  -0.05000   -0.26413
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.88000   14.88000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.16000   12.18000  -0.02000   -0.16420
野村全球生技醫療基金                                               17.24000   17.23000   0.01000    0.05804
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.15610   10.11230   0.04380    0.43314
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.16050   10.11490   0.04560    0.45082
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09500   10.08200   0.01300    0.12894
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.39700   10.35460   0.04240    0.40948
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.37160   10.32590   0.04570    0.44258
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30710   10.29530   0.01180    0.11462
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.09500   10.08200   0.01300    0.12894
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.71050   10.66650   0.04400    0.41251
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.64560   10.59840   0.04720    0.44535
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.58200   10.56950   0.01250    0.11826
野村全球品牌基金                                                   29.63000   29.39000   0.24000    0.81660
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.04000   13.00000   0.04000    0.30769
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.87000   10.79000   0.08000    0.74143
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.78000   19.71000   0.07000    0.35515
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.23000   12.13000   0.10000    0.82440
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.87240   10.85520   0.01720    0.15845
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.93130   10.89640   0.03490    0.32029
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.72550   10.71030   0.01520    0.14192
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.68730    8.64600   0.04130    0.47768
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.49450    8.45840   0.03610    0.42679
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.09240    8.08040   0.01200    0.14851
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.00710   10.95450   0.05260    0.48017
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.48380   10.43920   0.04460    0.42724
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.07860   10.06320   0.01540    0.15303
野村成長基金                                                       29.35000   29.40000  -0.05000   -0.17007
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.46710    8.38160   0.08550    1.02009
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.48410    8.39670   0.08740    1.04089
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.72620    8.67190   0.05430    0.62616
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.65600    9.55890   0.09710    1.01581
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.53020    9.43210   0.09810    1.04007
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.78870    9.72790   0.06080    0.62501
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.13000    9.03000   0.10000    1.10742
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.21000   13.08000   0.13000    0.99388
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.19320   10.10540   0.08780    0.86884
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.16200   10.09550   0.06650    0.65871
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09040   10.06010   0.03030    0.30119
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.62070    9.54310   0.07760    0.81315
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.68350    9.62060   0.06290    0.65381
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.82170    9.79290   0.02880    0.29409
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.09040   10.06010   0.03030    0.30119
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.71330   10.61610   0.09720    0.91559
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.62700   10.55790   0.06910    0.65449
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.77990   10.74820   0.03170    0.29493
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.12160   10.06830   0.05330    0.52938
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.12190   10.06600   0.05590    0.55533
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.08270   10.05170   0.03100    0.30841
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.58240    8.55580   0.02660    0.31090
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.18040    9.13220   0.04820    0.52780
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.05290    9.00270   0.05020    0.55761
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.08270   10.05170   0.03100    0.30841
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.81410   13.77140   0.04270    0.31006
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.91740   12.84960   0.06780    0.52764
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.46770   10.40970   0.05800    0.55717
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51350   10.48020   0.03330    0.31774
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50290   10.46220   0.04070    0.38902
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52510   10.49840   0.02670    0.25432
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70510   10.67120   0.03390    0.31768
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67640   10.63510   0.04130    0.38834
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66780   10.64110   0.02670    0.25091
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.61000   10.57350   0.03650    0.34520
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.57170   10.52850   0.04320    0.41031
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.72500   10.74100  -0.01600   -0.14896
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.26500   10.22940   0.03560    0.34802
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.94860    9.89700   0.05160    0.52137
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.58830    9.53310   0.05520    0.57904
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.09520    9.06380   0.03140    0.34643
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.50090   11.46130   0.03960    0.34551
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.36230   10.30230   0.06000    0.58239
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.46790   11.38220   0.08570    0.75293
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.90180   10.81660   0.08520    0.78768
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.69690   10.63550   0.06140    0.57731
野村泰國基金                                                       44.83000   44.32000   0.51000    1.15072
野村高科技基金                                                      9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.61320   10.56480   0.04840    0.45813
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23920   10.15910   0.08010    0.78846
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.81610   10.75970   0.05640    0.52418
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.64840    9.56750   0.08090    0.84557
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.65580    9.61190   0.04390    0.45673
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.95610    9.94420   0.01190    0.11967
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.18910   12.09400   0.09510    0.78634
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.13870   14.08870   0.05000    0.35489
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.10240   11.00940   0.09300    0.84473
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.11900   11.06850   0.05050    0.45625
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.64440   11.63050   0.01390    0.11951
野村貨幣市場基金                                                   16.33340   16.33320   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.62000   15.47000   0.15000    0.96962
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.31920   10.31780   0.00140    0.01357
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.25410   10.18330   0.07080    0.69526
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40630   10.39260   0.01370    0.13182
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.33140   10.30640   0.02500    0.24257
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.29270   10.25880   0.03390    0.33045
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.30820   10.27750   0.03070    0.29871
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.64020   10.61450   0.02570    0.24212
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.56970   10.53490   0.03480    0.33033
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.63460   10.60470   0.02990    0.28195
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.15140   10.01740   0.13400    1.33767
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.17000   10.02820   0.14180    1.41401
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.08830    9.97290   0.11540    1.15714
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.67320   10.53320   0.14000    1.32913
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.64430   10.49600   0.14830    1.41292
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.56390   10.44270   0.12120    1.16062
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61010   10.56550   0.04460    0.42213
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01750    7.98380   0.03370    0.42210
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33930   12.28750   0.05180    0.42157
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.17000    9.01000   0.16000    1.77580
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.28310   10.23260   0.05050    0.49352
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.44550   10.40990   0.03560    0.34198
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.26710   10.21010   0.05700    0.55827
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.37660   10.37690  -0.00030   -0.00289
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.32160   10.27330   0.04830    0.47015
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.28350   10.23310   0.05040    0.49252
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.44620   10.41060   0.03560    0.34196
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.26800   10.21100   0.05700    0.55822
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.37990   10.38020  -0.00030   -0.00289
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.32170   10.27340   0.04830    0.47015
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.31670   10.26520   0.05150    0.50170
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.47930   10.44520   0.03410    0.32647
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.30060   10.24250   0.05810    0.56724
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41010   10.40940   0.00070    0.00672
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.35750   10.30860   0.04890    0.47436
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.31670   10.26520   0.05150    0.50170
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.47940   10.44530   0.03410    0.32646
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.30220   10.24400   0.05820    0.56814
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.41490   10.41420   0.00070    0.00672
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.35820   10.30920   0.04900    0.47530
野村精選貨幣市場基金                                               12.11130   12.11120   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.85000   11.75000   0.10000    0.85106
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.07000   10.99000   0.08000    0.72793
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.51000   10.40000   0.11000    1.05769
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.88000    7.84000   0.04000    0.51020
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.25000   11.20000   0.05000    0.44643
野村積極成長基金                                                   12.43000   12.45000  -0.02000   -0.16064
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.48000   34.72000  -0.24000   -0.69124
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67540   10.63810   0.03730    0.35063
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.56850    8.52670   0.04180    0.49022
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.90360    7.86320   0.04040    0.51379
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.75950    7.73260   0.02690    0.34788
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.23710   12.17720   0.05990    0.49190
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.95770   10.90160   0.05610    0.51460
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79780   10.76030   0.03750    0.34850
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.75000   11.68000   0.07000    0.59932
野村環球基金-人民幣計價                                            17.71000   17.53000   0.18000    1.02681
野村環球基金-美元計價                                              13.77000   13.61000   0.16000    1.17561
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.49000   19.38000   0.11000    0.56760
野村鴻利基金                                                       22.69000   22.74000  -0.05000   -0.21988
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89930   16.89910   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.74000   18.82000  -0.08000   -0.42508
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.17000   14.05000   0.12000    0.85409
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.38000   15.30000   0.08000    0.52288
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.71740   10.67880   0.03860    0.36146
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.03810   13.98770   0.05040    0.36032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.69980   10.68710   0.01270    0.11883
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.65950   10.59650   0.06300    0.59454
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.47240   10.46810   0.00430    0.04108
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40420   10.35080   0.05340    0.51590
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.92300    9.93950  -0.01650   -0.16600
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.04180   10.00970   0.03210    0.32069
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95660    9.97850  -0.02190   -0.21947
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.21250   10.18990   0.02260    0.22179
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.34650   10.31070   0.03580    0.34721
凱基台商天下基金                                                   13.05000   12.94000   0.11000    0.85008
凱基台灣精五門基金                                                 20.54000   20.72000  -0.18000   -0.86873
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.35300   44.15770   0.19530    0.44228
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.13450   45.72780   0.40670    0.88939
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.67280   42.85410  -0.18130   -0.42306
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.60630   10.53090   0.07540    0.71599
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.30340   44.32830  -0.02490   -0.05617
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.04570   45.11240  -0.06670   -0.14785
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.48540   45.04360  -0.55820   -1.23924
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.39000   12.23000   0.16000    1.30826
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.21080   11.01360   0.19720    1.79051
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.18000   11.04000   0.14000    1.26812
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59120   11.59110   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       27.48000   27.71000  -0.23000   -0.83003
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.10000   22.92000   0.18000    0.78534
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.12230   21.82370   0.29860    1.36824
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.15000   17.01000   0.14000    0.82305
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.19020   15.97360   0.21660    1.35599
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.72000    7.66000   0.06000    0.78329
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.57930   40.43370   0.14560    0.36010
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.80230   40.60440   0.19790    0.48739
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.55330   40.49340   0.05990    0.14793
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.30000   11.23260   0.06740    0.60004
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.39460   12.31950   0.07510    0.60960
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.66330   12.56470   0.09860    0.78474
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.16650   10.13880   0.02770    0.27321
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.95390    9.87830   0.07560    0.76531
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.08890   10.06840   0.02050    0.20361
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.16640   10.13870   0.02770    0.27321
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.95390    9.87820   0.07570    0.76633
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.08890   10.06840   0.02050    0.20361
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.46000   12.60000  -0.14000   -1.11111
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.80000   35.30000   0.50000    1.41643
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.51000   32.59000  -0.08000   -0.24547
富邦上証180基金                                                    32.19000   32.17000   0.02000    0.06217
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19430    0.18870   0.00560    2.96767
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.06000    5.92000   0.14000    2.36486
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.16000    6.09000   0.07000    1.14943
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.47000   47.45000  -0.98000   -2.06533
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.10260   11.91680   0.18580    1.55914
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.19500   11.00890   0.18610    1.69045
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.88480   10.72910   0.15570    1.45119
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.28400   10.12620   0.15780    1.55833
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.43290    9.27610   0.15680    1.69037
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.18090    9.04950   0.13140    1.45201
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.68430   20.70370  -0.01940   -0.09370
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.62310   11.62220   0.00090    0.00774
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.76560   10.77230  -0.00670   -0.06220
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.73630   13.73770  -0.00140   -0.01019
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01140    2.00940   0.00200    0.09953
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44710    9.44800  -0.00090   -0.00953
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43300    1.43150   0.00150    0.10479
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.31230   12.30500   0.00730    0.05933
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79570    1.79310   0.00260    0.14500
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.32820   10.32210   0.00610    0.05910
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52710    1.52490   0.00220    0.14427
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.84720   10.80570   0.04150    0.38406
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.79640   10.75610   0.04030    0.37467
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.51000   15.35000   0.16000    1.04235
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.14000   18.46000  -0.32000   -1.73348
富邦日本東証基金                                                   19.89000   20.03000  -0.14000   -0.69895
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.14000   46.48000  -0.34000   -0.73150
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.87000   46.96000  -0.09000   -0.19165
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.52000   51.37000   0.15000    0.29200
富邦台灣心基金                                                     20.94000   21.10000  -0.16000   -0.75829
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.13000   45.98000   0.15000    0.32623
富邦台灣科技指數基金                                               53.02000   52.48000   0.54000    1.02896
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.84660   46.71460   0.13200    0.28257
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.99920   42.30880  -0.30960   -0.73176
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31650    0.31450   0.00200    0.63593
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61490    2.61090   0.00400    0.15320
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35620    0.35490   0.00130    0.36630
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.02090   11.03430  -0.01340   -0.12144
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23710    2.23370   0.00340    0.15221
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33620    0.33510   0.00110    0.32826
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36470    9.37610  -0.01140   -0.12159
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.82000   24.75000   0.07000    0.28283
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.60000   13.84000  -0.24000   -1.73410
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.46000   31.00000   0.46000    1.48387
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70240   15.70220   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.21000   17.99000   0.22000    1.22290
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.19510   41.56420  -0.36910   -0.88802
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.95230   43.14720  -0.19490   -0.45171
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.07150   41.11780  -0.04630   -0.11260
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.79140   44.94530  -0.15390   -0.34242
富邦長紅基金                                                       58.48000   58.92000  -0.44000   -0.74678
富邦科技基金                                                       23.11000   23.18000  -0.07000   -0.30198
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.47770   41.94060  -0.46290   -1.10370
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.43480   44.85480  -0.42000   -0.93635
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.94290   40.34480  -0.40190   -0.99616
富邦恒生國企ETF基金                                                21.02000   20.95000   0.07000    0.33413
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.40000   13.37000   0.03000    0.22438
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.04000   27.98000   0.06000    0.21444
富邦高成長基金                                                     22.59000   22.76000  -0.17000   -0.74692
富邦基金A類型                                                      12.95000   13.06000  -0.11000   -0.84227
富邦基金I類型                                                      12.95000   13.06000  -0.11000   -0.84227
富邦深証100基金                                                    10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.98000   20.95000   0.03000    0.14320
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42770    0.42690   0.00080    0.18740
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.52130   12.45820   0.06310    0.50649
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.34990    9.30270   0.04720    0.50738
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30370    0.30310   0.00060    0.19795
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.55810    8.51500   0.04310    0.50617
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.17890   10.12470   0.05420    0.53532
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.86580   10.86860  -0.00280   -0.02576
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.50250    9.45190   0.05060    0.53534
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.13890   10.14150  -0.00260   -0.02564
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.69000   18.65000   0.04000    0.21448
富邦精準基金                                                       42.96000   43.30000  -0.34000   -0.78522
富邦精銳中小基金                                                   10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.22000   17.40000  -0.18000   -1.03448
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.39000   21.30000   0.09000    0.42254
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.22000    7.22000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.59000   15.60000  -0.01000   -0.06410
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.88000   20.08000  -0.20000   -0.99602
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.64500   10.58380   0.06120    0.57824
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.46550   10.31790   0.14760    1.43052
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.72200   10.65010   0.07190    0.67511
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.12850   10.07030   0.05820    0.57794
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.91150    9.77170   0.13980    1.43066
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.13940   10.07130   0.06810    0.67618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.81000   30.85000  -0.04000   -0.12966
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.10050   10.00750   0.09300    0.92930
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.09430    9.99680   0.09750    0.97531
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.92400    9.83120   0.09280    0.94393
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.38430   10.28990   0.09440    0.91740
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.39230   10.29200   0.10030    0.97454
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22000   10.12500   0.09500    0.93827
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.59510    8.55620   0.03890    0.45464
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.30250    9.26010   0.04240    0.45788
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.85970    8.82330   0.03640    0.41254
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.32770   10.27990   0.04780    0.46499
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.41320   10.36580   0.04740    0.45727
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.94220    9.90140   0.04080    0.41206
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.08580   10.04620   0.03960    0.39418
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.68280    8.64770   0.03510    0.40589
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.97710    9.93660   0.04050    0.40758
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.25260    9.21880   0.03380    0.36664
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.46390   11.41870   0.04520    0.39584
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.29850   11.25270   0.04580    0.40701
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.59540   10.55740   0.03800    0.35994
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.44920    9.41540   0.03380    0.35899
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.58000   15.49000   0.09000    0.58102
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.94000    8.89070   0.04930    0.55451
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.85430    9.80010   0.05420    0.55306
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.34910    9.30140   0.04770    0.51283
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.75240   10.69320   0.05920    0.55362
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80540   10.74600   0.05940    0.55276
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.31150   10.25920   0.05230    0.50979
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.49200    9.44460   0.04740    0.50187
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.05000    8.79000   0.26000    2.95791
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.73000    9.39000   0.34000    3.62087
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.64000    8.39000   0.25000    2.97974
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.62000    7.39000   0.23000    3.11231
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.87000    9.57000   0.30000    3.13480
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.74000    8.43000   0.31000    3.67734
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.64000    8.38000   0.26000    3.10263
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.77000    9.48000   0.29000    3.05907
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.16700   10.16790  -0.00090   -0.00885
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.52980    9.52650   0.00330    0.03464
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.07220    9.09010  -0.01790   -0.19692
富蘭克林華美中華基金                                               11.32000   11.04000   0.28000    2.53623
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.41000   21.42000  -0.01000   -0.04669
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.53000   21.56000  -0.03000   -0.13915
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.16000   10.05000   0.11000    1.09453
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.08350    8.08150   0.00200    0.02475
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.18280    9.14380   0.03900    0.42652
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.15930   10.11610   0.04320    0.42704
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.68970    9.68720   0.00250    0.02581
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60270   11.54670   0.05600    0.48499
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73550    8.69330   0.04220    0.48543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.91180    8.86880   0.04300    0.48485
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                      10.01190    9.96350   0.04840    0.48577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.17020   14.09690   0.07330    0.51997
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.27190   10.21880   0.05310    0.51963
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.30070   10.24740   0.05330    0.52013
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.61480   10.56310   0.05170    0.48944
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68380    7.64630   0.03750    0.49043
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.04030    8.99630   0.04400    0.48909
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.04030    9.99140   0.04890    0.48942
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24340   11.23720   0.00620    0.05517
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.60180    7.59760   0.00420    0.05528
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.96110    8.95610   0.00500    0.05583
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.11850   10.11300   0.00550    0.05439
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.89840   10.85810   0.04030    0.37115
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.71720    7.68870   0.02850    0.37067
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23810    8.21900   0.01910    0.23239
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.31740    9.26130   0.05610    0.60575
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.37430   10.31190   0.06240    0.60513
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.07600   13.04580   0.03020    0.23149
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.18000    8.12000   0.06000    0.73892
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.14000    8.09000   0.05000    0.61805
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.83000   11.76000   0.07000    0.59524
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.58000   10.51000   0.07000    0.66603
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.40900   13.35040   0.05860    0.43894
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.87000    9.77000   0.10000    1.02354
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.74000    9.62000   0.12000    1.24740
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
富蘭克林華美第一富基金                                             37.32000   37.44000  -0.12000   -0.32051
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34820   10.34800   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.83000    8.78000   0.05000    0.56948
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.72000   14.68000   0.04000    0.27248
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.73000   13.62000   0.11000    0.80764
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.10000   16.06000   0.04000    0.24907
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.01450    9.98680   0.02770    0.27737
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.01450    9.98690   0.02760    0.27636
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.93660    9.89700   0.03960    0.40012
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.93660    9.89700   0.03960    0.40012
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.97580    9.93660   0.03920    0.39450
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.97580    9.93660   0.03920    0.39450
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.97580    9.93660   0.03920    0.39450
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.08760   10.10150  -0.01390   -0.13760
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.08760   10.10150  -0.01390   -0.13760
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.08760   10.10150  -0.01390   -0.13760
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.82360    6.73520   0.08840    1.31251
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.85390   10.77450   0.07940    0.73693
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.58260    9.52950   0.05310    0.55722
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.54250   11.47850   0.06400    0.55756
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.81660    6.80050   0.01610    0.23675
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.99840    8.94300   0.05540    0.61948
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.59020   10.52500   0.06520    0.61948
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.98050   10.95450   0.02600    0.23735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.37000   67.19000   0.18000    0.26790
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.10000   68.31000  -0.21000   -0.30742
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.96980   62.51160  -0.54180   -0.86672
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.90000   21.06000  -0.16000   -0.75973
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              65.88600   66.01430  -0.12830   -0.19435
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.24530   65.50840  -0.26310   -0.40163
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85740   11.85670   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   38.19170   38.40450  -0.21280   -0.55410
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.20000   10.11000   0.09000    0.89021
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
復華大中華中小策略基金                                              8.82000    8.64000   0.18000    2.08333
復華中小精選基金                                                   64.89000   65.23000  -0.34000   -0.52123
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.43200   52.59320  -0.16120   -0.30650
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.98960   62.47160  -0.48200   -0.77155
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.98000    9.70000   0.28000    2.88660
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.01000    8.77000   0.24000    2.73660
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.78000   11.62000   0.16000    1.37694
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.60000   10.46000   0.14000    1.33843
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.27000   10.11000   0.16000    1.58259
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
復華台灣智能基金                                                   11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
復華全方位基金                                                     28.33000   28.58000  -0.25000   -0.87474
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.88000   12.73000   0.15000    1.17832
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.42000   20.31000   0.11000    0.54161
復華全球平衡基金-美元                                               9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.76000   19.70000   0.06000    0.30457
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.26000   14.12000   0.14000    0.99150
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.85000   13.79000   0.06000    0.43510
復華全球原物料基金                                                  8.44000    8.34000   0.10000    1.19904
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.99000   12.94000   0.05000    0.38640
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.11770   12.10790   0.00980    0.08094
復華全球債券基金                                                   14.82590   14.78920   0.03670    0.24815
復華全球債券組合基金                                               15.30000   15.24000   0.06000    0.39370
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.22000   15.19000   0.03000    0.19750
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.73000    9.63000   0.10000    1.03842
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.97000   10.89000   0.08000    0.73462
復華有利貨幣市場基金                                               13.48950   13.48930   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.53000   11.45000   0.08000    0.69869
復華亞太成長基金                                                   12.13000   12.06000   0.07000    0.58043
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.03000    8.93000   0.10000    1.11982
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
復華東協世紀基金                                                   12.55000   12.42000   0.13000    1.04670
復華南非幣長期收益基金A                                            14.07000   13.99000   0.08000    0.57184
復華南非幣長期收益基金B                                             8.08000    8.04000   0.04000    0.49751
復華南非幣短期收益基金A                                            14.57000   14.53000   0.04000    0.27529
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.78390   68.42500  -0.64110   -0.93694
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.76000   21.87000  -0.11000   -0.50297
復華美國新星基金-美元                                              12.83000   12.71000   0.12000    0.94414
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.12000   13.07000   0.05000    0.38256
復華恒生基金                                                       21.88000   21.87000   0.01000    0.04572
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.14000    8.11000   0.03000    0.36991
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.12000   32.30000  -0.18000   -0.55728
復華神盾基金                                                       25.40510   25.60460  -0.19950   -0.77916
復華高成長基金                                                     67.73000   68.22000  -0.49000   -0.71826
復華高益策略組合基金                                               13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
復華貨幣市場基金                                                   14.45270   14.45250   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.32000   18.57000  -0.25000   -1.34626
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.85000   49.93000  -0.08000   -0.16022
復華復華基金                                                       21.15000   21.31000  -0.16000   -0.75082
復華華人世紀基金                                                   16.66000   16.33000   0.33000    2.02082
復華傳家二號基金                                                   30.02890   30.20990  -0.18100   -0.59914
復華傳家基金                                                       22.00000   22.17660  -0.17660   -0.79633
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.90000   15.83000   0.07000    0.44220
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.46000   14.44000   0.02000    0.13850
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.69000   21.75000  -0.06000   -0.27586
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.78000   68.00000  -0.22000   -0.32353
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.46000   0.02000    0.36630
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.33000   12.24000   0.09000    0.73529
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
復華新興市場短期收益基金                                           11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
復華滬深300 A股基金                                                23.79000   23.82000  -0.03000   -0.12594
復華數位經濟基金                                                   45.50000   45.76000  -0.26000   -0.56818
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.99060    9.96000   0.03060    0.30723
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76540    9.75000   0.01540    0.15795
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.53040   10.49800   0.03240    0.30863
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15740   10.14140   0.01600    0.15777
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17900   10.13850   0.04050    0.39947
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.83070   10.84830  -0.01760   -0.16224
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.96580    9.93440   0.03140    0.31607
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.62370   10.64970  -0.02600   -0.24414
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.31990   10.28730   0.03260    0.31690
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.98960   11.01660  -0.02700   -0.24508
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.68110   10.64260   0.03850    0.36175
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.64510   10.60300   0.04210    0.39706
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.77400   10.79160  -0.01760   -0.16309
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.57980   10.54440   0.03540    0.33572
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.82070   11.66170   0.15900    1.36344
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.54770   10.50630   0.04140    0.39405
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.76040   10.72450   0.03590    0.33475
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.14880   11.98550   0.16330    1.36248
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.68920   10.64710   0.04210    0.39541
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.85770   10.87540  -0.01770   -0.16275
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.10640   10.05920   0.04720    0.46922
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.12390   10.07310   0.05080    0.50431
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.05610   10.06170  -0.00560   -0.05566
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.44110   10.40140   0.03970    0.38168
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.69800   10.55790   0.14010    1.32697
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46450   10.41920   0.04530    0.43477
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.43960   10.40000   0.03960    0.38077
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.69720   10.55720   0.14000    1.32611
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.46130   10.41590   0.04540    0.43587
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.28660   10.23850   0.04810    0.46980
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.28760   10.23630   0.05130    0.50116
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.28470   10.23650   0.04820    0.47086
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.28840   10.23710   0.05130    0.50112
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.82280   10.75710   0.06570    0.61076
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.84670   10.77720   0.06950    0.64488
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.96500   10.95580   0.00920    0.08397
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.15850   10.09290   0.06560    0.64996
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.17190   10.10310   0.06880    0.68098
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.10390   10.09190   0.01200    0.11891
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18650    9.20170  -0.01520   -0.16519
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.28250    8.23770   0.04480    0.54384
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.34420    8.34580  -0.00160   -0.01917
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.92850   11.94830  -0.01980   -0.16571
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.78730   10.72910   0.05820    0.54245
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.99340   10.99540  -0.00200   -0.01819
景順主流基金                                                       17.02000   17.01000   0.01000    0.05879
景順台灣科技基金                                                   29.39000   29.35000   0.04000    0.13629
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.65000   11.58000   0.07000    0.60449
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
景順全球科技基金                                                   23.90000   23.68000   0.22000    0.92905
景順全球康健基金                                                   19.98000   19.99000  -0.01000   -0.05003
景順貨幣市場基金                                                   15.98800   15.98780   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.42000   31.36000   0.06000    0.19133
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.80000   14.63000   0.17000    1.16200
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.98000   13.90000   0.08000    0.57554
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.95000   10.86000   0.09000    0.82873
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.61000   11.52000   0.09000    0.78125
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63570    8.62730   0.00840    0.09737
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98340    7.98710  -0.00370   -0.04632
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.44610   11.43560   0.01050    0.09182
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.55770   10.56260  -0.00490   -0.04639
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.33000    8.14000   0.19000    2.33415
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.97000    7.74000   0.23000    2.97158
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.82000   11.55000   0.27000    2.33766
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.62570    9.61400   0.01170    0.12170
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.92760    9.97120  -0.04360   -0.43726
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.15070   10.13830   0.01240    0.12231
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.47310   10.51900  -0.04590   -0.43635
華南永昌永昌基金                                                   18.96000   19.12000  -0.16000   -0.83682
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.96490   14.91300   0.05190    0.34802
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
華南永昌全球精品基金                                               17.17000   17.06000   0.11000    0.64478
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.59000   10.49000   0.10000    0.95329
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.34000   13.22000   0.12000    0.90772
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.38000   13.33000   0.05000    0.37509
華南永昌物聯網精選基金                                             11.52000   11.57000  -0.05000   -0.43215
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27380   16.27350   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.32340   24.43400  -0.11060   -0.45265
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98500   11.98480   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.70800   10.70750   0.00050    0.00467
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.79180   10.79830  -0.00650   -0.06019
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.03070   10.03020   0.00050    0.00498
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.03270   10.03880  -0.00610   -0.06076
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.55670   10.55530   0.00140    0.01326
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55900   10.56440  -0.00540   -0.05112
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.00540   10.00400   0.00140    0.01399
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.95390    9.95900  -0.00510   -0.05121
華頓中小型基金                                                     19.49000   19.84000  -0.35000   -1.76411
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.83690   11.64390   0.19300    1.65752
華頓台灣基金                                                       22.01000   22.20000  -0.19000   -0.85586
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56520   11.56500   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.32000   18.16000   0.16000    0.88106
華頓全球高收益債券基金A                                            14.05020   14.02470   0.02550    0.18182
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23750    8.22260   0.01490    0.18121
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.21000    5.16000   0.05000    0.96899
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.74250    2.65690   0.08560    3.22180
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.46740   12.06080   0.40660    3.37125
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39990    0.38470   0.01520    3.95113
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.98550   11.84050   0.14500    1.22461
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.98550   11.84050   0.14500    1.22461
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.62280   10.49820   0.12460    1.18687
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.83210   10.68540   0.14670    1.37290
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.83210   10.68540   0.14670    1.37290
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.54940    9.42020   0.12920    1.37152
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.93570   10.72740   0.20830    1.94176
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.93570   10.72740   0.20830    1.94176
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.64970    9.45180   0.19790    2.09378
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.48000   10.29000   0.19000    1.84645
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.17000    8.99000   0.18000    2.00222
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.73000    9.49000   0.24000    2.52898
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.63850    2.64920  -0.01070   -0.40390
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.06390    2.07410  -0.01020   -0.49178
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24880   12.21570   0.03310    0.27096
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.53700    9.51130   0.02570    0.27020
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38410    0.38290   0.00120    0.31340
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30220    0.29990   0.00230    0.76692
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.49000    3.42000   0.07000    2.04678
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.85000   15.54000   0.31000    1.99485
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.49000   0.02000    4.08163
匯豐台灣精典基金                                                   24.22000   24.27000  -0.05000   -0.20602
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.93000   12.88000   0.05000    0.38820
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.47000    8.37000   0.10000    1.19474
匯豐安富基金                                                       25.59000   25.61000  -0.02000   -0.07809
匯豐成功基金                                                       44.97000   44.97000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.18000   11.10000   0.08000    0.72072
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.42000    2.42000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.60000   11.55000   0.05000    0.43290
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.91000   10.86000   0.05000    0.46041
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.60000   11.55000   0.05000    0.43290
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.67000   10.57000   0.10000    0.94607
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.67550    2.68230  -0.00680   -0.25351
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35180    2.35830  -0.00650   -0.27562
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.94270   11.91710   0.02560    0.21482
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.03670    8.01090   0.02580    0.32206
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39090    0.38920   0.00170    0.43679
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33660    0.33510   0.00150    0.44763
匯豐金磚動力基金                                                   15.44000   15.16000   0.28000    1.84697
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00910   15.00890   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.42000    5.34000   0.08000    1.49813
匯豐新鑽動力基金                                                   10.82000   10.73000   0.09000    0.83877
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.61810    5.58830   0.02980    0.53326
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.44520    9.41550   0.02970    0.31544
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.30000   52.38000  -0.08000   -0.15273
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.30000   52.38000  -0.08000   -0.15273
匯豐龍騰電子基金                                                   36.03000   36.01000   0.02000    0.05554
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.78100   12.72520   0.05580    0.43850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.90000   17.92000  -0.02000   -0.11161
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.24000    8.99000   0.25000    2.78087
新光中國成長基金(美元)                                              9.32000    8.99000   0.33000    3.67075
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.33000    9.10000   0.23000    2.52747
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.21150   11.24280  -0.03130   -0.27840
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.30410   10.23590   0.06820    0.66628
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.67960   10.73390  -0.05430   -0.50587
新光台灣富貴基金                                                   23.14000   23.23000  -0.09000   -0.38743
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.64000   21.68000  -0.04000   -0.18450
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.43190   40.54980  -0.11790   -0.29075
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.51590   43.71600  -0.20010   -0.45773
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.87000    9.78000   0.09000    0.92025
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.77000    9.86000  -0.09000   -0.91278
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.73000  -0.08000   -0.91638
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.09000   10.98000   0.11000    1.00182
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.85800   10.79770   0.06030    0.55845
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.66160   10.72800  -0.06640   -0.61894
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.26080   10.20280   0.05800    0.56847
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.06120   10.12390  -0.06270   -0.61933
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.03000    9.56000  -0.53000   -5.54393
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.53000   11.00000  -0.47000   -4.27273
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.34000    9.09000   0.25000    2.75028
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50180   15.50150   0.00030    0.00194
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
新光亞洲精選基金-美金                                              21.75000   21.43000   0.32000    1.49323
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.14000   22.07000   0.07000    0.31717
新光店頭基金                                                       22.06000   22.06000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.84000   10.93000  -0.09000   -0.82342
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
新光特選內需收益ETF基金                                            21.43000   21.37000   0.06000    0.28077
新光創新科技基金                                                   12.89000   12.92000  -0.03000   -0.23220
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.33650   10.34100  -0.00450   -0.04352
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.62780   10.65200  -0.02420   -0.22719
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.14080   10.13550   0.00530    0.05229
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.48470    9.48830  -0.00360   -0.03794
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.71790    9.73970  -0.02180   -0.22383
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.25660    9.26170  -0.00510   -0.05507
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.69740   41.14040  -0.44300   -1.07680
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.72070   44.13200  -0.41130   -0.93198
新光澳幣八年期保本基金                                             11.06000   10.94000   0.12000    1.09689
新光澳幣十年期保本基金                                             10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
新光澳幣保本基金                                                   12.42000   12.42000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.74070   10.71200   0.02870    0.26792
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.57730    9.55150   0.02580    0.27011
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.57580    9.57190   0.00390    0.04074
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54740   10.54310   0.00430    0.04078
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.57670   10.54470   0.03200    0.30347
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.58750    9.55840   0.02910    0.30444
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.55390    9.53020   0.02370    0.24868
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.52740   10.50130   0.02610    0.24854
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.37000    7.33000   0.04000    0.54570
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.71960   10.69680   0.02280    0.21315
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.63010    9.61000   0.02010    0.20916
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.57570   10.55100   0.02470    0.23410
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.62320    9.60060   0.02260    0.23540
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.69620    9.67940   0.01680    0.17356
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.66430   10.64570   0.01860    0.17472
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.95710   14.97290  -0.01580   -0.10552
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72770    8.73690  -0.00920   -0.10530
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.17250   41.14370   0.02880    0.07000
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.30040   42.20740   0.09300    0.22034
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.77920   42.71410   0.06510    0.15241
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.92400   42.79950   0.12450    0.29089
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.17580   44.22990  -0.05410   -0.12232
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.74790   42.59410   0.15380    0.36108
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.21150   46.08110   0.13040    0.28298
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.94100   47.32210   0.61890    1.30785
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.03610   45.81440   0.22170    0.48391
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.76540   10.70280   0.06260    0.58489
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.11130   44.24250  -0.13120   -0.29655
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.66770   40.65490   0.01280    0.03148
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45910   11.45810   0.00100    0.00873
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.32360   10.29930   0.02430    0.23594
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.76630   12.52000   0.24630    1.96725
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.58100    9.32210   0.25890    2.77727
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.02000    9.81000   0.21000    2.14067
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.49000   10.39000   0.10000    0.96246
群益大印度基金-人民幣                                              13.71350   13.61170   0.10180    0.74789
群益大印度基金-美元                                                12.94970   12.75240   0.19730    1.54716
群益大印度基金-新臺幣                                              12.41000   12.29000   0.12000    0.97640
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.15410   12.16350  -0.00940   -0.07728
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.76900   11.68530   0.08370    0.71628
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.86930   10.87770  -0.00840   -0.07722
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.60190    9.53360   0.06830    0.71641
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.75490    9.76240  -0.00750   -0.07683
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.65280    8.59130   0.06150    0.71584
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.07570    9.08270  -0.00700   -0.07707
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.32080    8.26160   0.05920    0.71657
群益中小型股基金                                                   44.66000   45.33000  -0.67000   -1.47805
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.20780   10.18350   0.02430    0.23862
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.51570    9.41830   0.09740    1.03416
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.02160    8.97930   0.04230    0.47108
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.69730    8.67660   0.02070    0.23857
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.10680    8.02380   0.08300    1.03442
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.68660    7.65060   0.03600    0.47055
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.56740   10.56810  -0.00070   -0.00662
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.62410   11.62490  -0.00080   -0.00688
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.23260   11.22980   0.00280    0.02493
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41040   10.45900  -0.04860   -0.46467
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.17990    7.97960   0.20030    2.51015
群益中國新機會基金N-美元                                            7.54210    7.29950   0.24260    3.32352
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.15000    7.93000   0.22000    2.77427
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.25440    7.07680   0.17760    2.50961
群益中國新機會基金-美元                                             8.06410    7.80460   0.25950    3.32496
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.78000    7.57000   0.21000    2.77411
群益平衡王基金                                                     19.41680   19.46450  -0.04770   -0.24506
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.51000    6.50000   0.01000    0.15385
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.12490   12.13030  -0.00540   -0.04452
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.62070   11.53420   0.08650    0.74994
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.42950   10.43420  -0.00470   -0.04504
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.99480    9.92050   0.07430    0.74895
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.35850   10.34830   0.01020    0.09857
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.14630   10.13270   0.01360    0.13422
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.21430    9.20530   0.00900    0.09777
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.20370    9.19140   0.01230    0.13382
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.41860   10.40840   0.01020    0.09800
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.46470   10.45070   0.01400    0.13396
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.37680    9.36760   0.00920    0.09821
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.84760    9.83440   0.01320    0.13422
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.17730   11.16860   0.00870    0.07790
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.74280    7.73670   0.00610    0.07884
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.69950   10.66980   0.02970    0.27836
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.52840   10.49350   0.03490    0.33259
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.65780   10.68210  -0.02430   -0.22748
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.97430    9.94660   0.02770    0.27849
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.91420    9.88130   0.03290    0.33295
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03600   10.05890  -0.02290   -0.22766
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.69970   10.66990   0.02980    0.27929
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.52840   10.49350   0.03490    0.33259
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.65770   10.68200  -0.02430   -0.22749
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.97430    9.94660   0.02770    0.27849
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.91410    9.88120   0.03290    0.33296
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03600   10.05890  -0.02290   -0.22766
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.87200    9.81930   0.05270    0.53670
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.15360   16.06740   0.08620    0.53649
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.10000   16.11000  -0.01000   -0.06207
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.24000   12.18000   0.06000    0.49261
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.14660   11.09150   0.05510    0.49678
群益印度中小基金N-美元                                              9.39550    9.27550   0.12000    1.29373
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
群益印度中小基金-人民幣                                            15.08980   15.01530   0.07450    0.49616
群益印度中小基金-美元                                              13.43800   13.26630   0.17170    1.29426
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.71000   15.59000   0.12000    0.76972
群益多利策略組合基金                                               11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
群益多重收益組合基金                                               14.10000   14.08000   0.02000    0.14205
群益多重資產組合基金                                               15.63000   15.59000   0.04000    0.25657
群益安家基金                                                       24.25010   24.40260  -0.15250   -0.62493
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15160   16.15130   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.37000   22.37000   0.00000    0.00000
群益亞太中小基金                                                   10.88000   10.77000   0.11000    1.02136
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.71000   16.61000   0.10000    0.60205
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.53300   10.53310  -0.00010   -0.00095
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.81590    7.81600  -0.00010   -0.00128
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.23320   10.23330  -0.00010   -0.00098
群益店頭市場基金                                                   90.88000   91.66000  -0.78000   -0.85097
群益東方盛世基金                                                    8.88000    8.80000   0.08000    0.90909
群益東協成長基金-人民幣                                            13.45340   13.38060   0.07280    0.54407
群益東協成長基金-美元                                              11.85710   11.70000   0.15710    1.34274
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.85000   11.76000   0.09000    0.76531
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.74200   11.68240   0.05960    0.51017
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.09070   11.00370   0.08700    0.79064
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.54270   10.50750   0.03520    0.33500
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.69470    9.64550   0.04920    0.51008
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.16020    9.08830   0.07190    0.79113
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.70540    8.67630   0.02910    0.33540
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.90150   10.86520   0.03630    0.33409
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.48720    9.43910   0.04810    0.50958
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.32290    9.24970   0.07320    0.79138
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.72520    9.69270   0.03250    0.33530
群益長安基金                                                       28.31000   28.54000  -0.23000   -0.80589
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.42100   10.32820   0.09280    0.89851
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.76440   15.62390   0.14050    0.89926
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.38000   15.33000   0.05000    0.32616
群益真善美基金                                                     15.45270   15.48730  -0.03460   -0.22341
群益馬拉松基金                                                    115.61000  116.16000  -0.55000   -0.47348
群益深証中小板基金                                                 11.80000   11.71000   0.09000    0.76857
群益創新科技基金                                                   31.42000   31.63000  -0.21000   -0.66393
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.36840    9.21220   0.15620    1.69558
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.65760    8.44620   0.21140    2.50290
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.11000    8.94000   0.17000    1.90157
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.20220   10.03210   0.17010    1.69556
群益華夏盛世基金-美元                                               9.54610    9.31300   0.23310    2.50295
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.91000   15.61000   0.30000    1.92184
群益奧斯卡基金                                                     28.03000   28.30000  -0.27000   -0.95406
群益新興金鑽基金-美元                                              11.71210   11.52060   0.19150    1.66224
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.04000    8.94000   0.10000    1.11857
群益葛萊美基金                                                     22.57000   22.68000  -0.11000   -0.48501
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.62000   22.64000  -0.02000   -0.08834
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.88000    7.88000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.70000   13.72000  -0.02000   -0.14577
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.11550   11.12800  -0.01250   -0.11233
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.00330   10.92890   0.07440    0.68076
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.13480   11.12160   0.01320    0.11869
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.85830   10.87040  -0.01210   -0.11131
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.74890   10.67620   0.07270    0.68095
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.87700   10.86410   0.01290    0.11874
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.11540   11.12790  -0.01250   -0.11233
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.00330   10.92890   0.07440    0.68076
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.85830   10.87050  -0.01220   -0.11223
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.74880   10.67610   0.07270    0.68096
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.98340   12.91150   0.07190    0.55687
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.82680   11.73440   0.09240    0.78743
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74330   11.66280   0.08050    0.69023
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.78040    8.73180   0.04860    0.55659
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.08050    9.00950   0.07100    0.78806
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.36000    8.34000   0.02000    0.23981
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.60210    8.54310   0.05900    0.69062
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.29440   10.21390   0.08050    0.78814
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.04620    9.96770   0.07850    0.78754
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.09000   10.02000   0.07000    0.69860
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.40000   10.33000   0.07000    0.67764
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.28000   10.21000   0.07000    0.68560
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.00000   10.93000   0.07000    0.64044
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.53000   10.46000   0.07000    0.66922
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       29.19000   29.29000  -0.10000   -0.34141
德信中國精選成長基金                                               11.88000   11.67000   0.21000    1.79949
德信台灣主流中小基金                                               18.93000   18.96000  -0.03000   -0.15823
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97960   11.97950   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   31.61000   31.75000  -0.14000   -0.44094
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.80950   10.75960   0.04990    0.46377
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.71810   10.66410   0.05400    0.50637
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70980   11.70960   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.33000   15.43000  -0.10000   -0.64809
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.16000   18.01000   0.15000    0.83287
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.69720   10.70840  -0.01120   -0.10459
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.09560   16.11260  -0.01700   -0.10551
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.36440    8.37860  -0.01420   -0.16948
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.29330   11.24900   0.04430    0.39381
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20740   12.16000   0.04740    0.38980
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.11610   14.14020  -0.02410   -0.17044
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.40000   17.29000   0.11000    0.63621
摩根中小基金                                                       21.73000   21.76000  -0.03000   -0.13787
摩根中國A股基金                                                    15.13000   14.64000   0.49000    3.34699
摩根中國A股基金(美元)                                              11.75000   11.31000   0.44000    3.89036
摩根中國亮點基金                                                   13.09000   12.85000   0.24000    1.86770
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.79210   11.55460   0.23750    2.05546
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.00070   12.74600   0.25470    1.99827
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.98350    9.74300   0.24050    2.46844
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.69390   13.41810   0.27580    2.05543
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.71230   15.40450   0.30780    1.99812
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.28000   19.27000   0.01000    0.05189
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.28000   19.27000   0.01000    0.05189
摩根台灣增長基金                                                   49.21000   49.23000  -0.02000   -0.04063
摩根平衡基金                                                       27.81000   27.78000   0.03000    0.10799
摩根全球α基金                                                     18.80000   18.71000   0.09000    0.48103
摩根全球平衡基金                                                   16.34650   16.25740   0.08910    0.54806
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.58310    9.54860   0.03450    0.36131
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.69320   10.65350   0.03970    0.37265
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.11670   10.06700   0.04970    0.49369
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.72940   11.68720   0.04220    0.36108
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.45460   10.40330   0.05130    0.49311
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.89690   10.83070   0.06620    0.61123
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.36550   14.27830   0.08720    0.61072
摩根亞洲基金                                                       59.69000   59.03000   0.66000    1.11808
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.53320    8.51950   0.01370    0.16081
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.04860   10.02350   0.02510    0.25041
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.90060    8.87080   0.02980    0.33593
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.93220   12.91140   0.02080    0.16110
摩根東方內需機會基金                                               18.89000   18.68000   0.21000    1.12420
摩根東方科技基金                                                   31.86000   31.62000   0.24000    0.75901
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.22000   10.09000   0.13000    1.28840
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.68000    9.55000   0.13000    1.36126
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.18000   12.08000   0.10000    0.82781
摩根金龍收成基金                                                   22.02000   21.70000   0.32000    1.47465
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12690   15.12680   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.32000   14.16000   0.16000    1.12994
摩根新金磚五國基金                                                 13.04000   12.85000   0.19000    1.47860
摩根新絲路基金                                                      9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
摩根新興35基金                                                     13.82000   13.66000   0.16000    1.17130
摩根新興日本基金                                                   23.42000   23.29000   0.13000    0.55818
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.34480    7.30310   0.04170    0.57099
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.68180    9.62890   0.05290    0.54939
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.52970    9.46330   0.06640    0.70166
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.23920   11.17540   0.06380    0.57090
摩根新興科技基金                                                   51.53000   51.37000   0.16000    0.31147
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.92380    8.84830   0.07550    0.85327
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.60320    9.48770   0.11550    1.21737
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.06590    8.94740   0.11850    1.32441
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.59560   10.50600   0.08960    0.85285
摩根龍揚基金                                                       32.89000   32.41000   0.48000    1.48102
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.25000   11.15000   0.10000    0.89686
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.98000   10.87000   0.11000    1.01196
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32280    9.29770   0.02510    0.26996
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.49840   11.46750   0.03090    0.26946
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.97000   20.91000   0.06000    0.28694
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61110   12.61090   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.46000   10.52000  -0.06000   -0.57034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.58270   10.58170   0.00100    0.00945
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.64000   10.56930   0.07070    0.66892
聯邦中國龍基金                                                     24.80000   24.96000  -0.16000   -0.64103
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.63690   12.58870   0.04820    0.38288
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.79600   11.76590   0.03010    0.25582
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.72450   10.73420  -0.00970   -0.09037
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.44730   10.40740   0.03990    0.38338
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.80660    9.78110   0.02550    0.26071
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.90900    8.91700  -0.00800   -0.08972
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11440   10.02700   0.08740    0.87165
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.28490   10.25330   0.03160    0.30819
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.08390    9.99440   0.08950    0.89550
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.35070   10.31650   0.03420    0.33151
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.59560    9.51060   0.08500    0.89374
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.84560    9.81300   0.03260    0.33221
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.62250   11.52970   0.09280    0.80488
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.38530   11.31040   0.07490    0.66222
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.62700   10.60970   0.01730    0.16306
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.75050   10.66650   0.08400    0.78751
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.51850   10.44840   0.07010    0.67092
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81850    9.80240   0.01610    0.16425
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.47680   22.56420  -0.08740   -0.38734
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.50350    9.40950   0.09400    0.99899
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.92050    9.87740   0.04310    0.43635
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.45890    9.36530   0.09360    0.99943
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.86340    9.82070   0.04270    0.43480
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21650   13.21630   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.41000   12.48000  -0.07000   -0.56090
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.83730   16.82410   0.01320    0.07846
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.74540   12.50620   0.23920    1.91265
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.38040   12.31620   0.06420    0.52126
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.78430   11.72410   0.06020    0.51347
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.35660   12.31280   0.04380    0.35573
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54570   11.55680  -0.01110   -0.09605
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57560   10.53720   0.03840    0.36442
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70420    8.71210  -0.00790   -0.09068
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.73000   34.84000  -0.11000   -0.31573
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.32000   17.78000   0.54000    3.03712
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.48000   17.82000   0.66000    3.70370
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.35000   11.97000   0.38000    3.17460
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.32000   16.22000   0.10000    0.61652
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.13000   12.07000   0.06000    0.49710
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.96000   12.89000   0.07000    0.54306
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.09000   12.02000   0.07000    0.58236
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.70000    7.67000   0.03000    0.39113
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.66000   11.59000   0.07000    0.60397
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.43000   15.27000   0.16000    1.04781
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.66000   11.56000   0.10000    0.86505
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.40000   14.30000   0.10000    0.69930
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.50000   14.40000   0.10000    0.69444
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.51000   14.40000   0.11000    0.76389
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.19000   15.08000   0.11000    0.72944
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.96000   20.81000   0.15000    0.72081
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.00000   18.87000   0.13000    0.68892
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.12000   13.08000   0.04000    0.30581
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.98000   14.87000   0.11000    0.73974
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.94000   15.83000   0.11000    0.69488
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.89000   14.79000   0.10000    0.67613
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.92000   14.82000   0.10000    0.67476
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.89000   12.80000   0.09000    0.70313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.00000   12.90000   0.10000    0.77519
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.86000    8.83000   0.03000    0.33975
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.52000   13.42000   0.10000    0.74516
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.44000   19.37000   0.07000    0.36138
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.18000   18.11000   0.07000    0.38653
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.23000   13.18000   0.05000    0.37936
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.20000   14.18000   0.02000    0.14104
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.17000   13.11000   0.06000    0.45767
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.94000    7.93000   0.01000    0.12610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.00000   12.95000   0.05000    0.38610
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.27000   14.19000   0.08000    0.56378
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.35000   14.26000   0.09000    0.63114
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
聯博貨幣市場基金                                                   15.03370   15.03360   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11000   11.08780   0.02220    0.20022
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.99650   13.92850   0.06800    0.48821
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58420    7.56910   0.01510    0.19950
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.33000   14.29000   0.04000    0.27992
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.47000   14.43000   0.04000    0.27720
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.14850   10.05630   0.09220    0.91684
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.58620   10.46720   0.11900    1.13688
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.12170   10.06770   0.05400    0.53637
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.16010   10.14380   0.01630    0.16069
瀚亞中小型股基金                                                   19.79000   19.94000  -0.15000   -0.75226
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.40000   12.10000   0.30000    2.47934
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.10000   12.85000   0.25000    1.94553
瀚亞外銷基金                                                       38.66000   38.83000  -0.17000   -0.43781
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.14000   12.04000   0.10000    0.83056
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.51000   11.41000   0.10000    0.87642
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.67000    9.58000   0.09000    0.93946
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.79000    9.71000   0.08000    0.82389
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.41000    9.32000   0.09000    0.96567
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.26300   11.17970   0.08330    0.74510
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.82410   10.77010   0.05400    0.50139
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.74470   12.71590   0.02880    0.22649
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.74920   10.72940   0.01980    0.18454
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.31740    7.26190   0.05550    0.76426
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.98760    7.94780   0.03980    0.50077
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.15230    8.13380   0.01850    0.22745
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10960    7.09650   0.01310    0.18460
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.75120    8.73140   0.01980    0.22677
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.00070    8.93260   0.06810    0.76238
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.33970    9.29320   0.04650    0.50037
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.12140    9.10070   0.02070    0.22746
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.22000   12.13000   0.09000    0.74196
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.81000   11.71000   0.10000    0.85397
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.92000   10.83000   0.09000    0.83102
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.75000   10.66000   0.09000    0.84428
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.45490   10.53440  -0.07950   -0.75467
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.77660    9.81410  -0.03750   -0.38210
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.66060    9.69070  -0.03010   -0.31061
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.76280    9.83700  -0.07420   -0.75430
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.99000   14.88000   0.11000    0.73925
瀚亞印度基金-美元                                                  14.10000   13.99000   0.11000    0.78628
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.62000   31.54000   0.08000    0.25365
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.75000   0.07000    0.71795
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.82000    9.75000   0.07000    0.71795
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.62000   13.56000   0.06000    0.44248
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.01000   10.96000   0.05000    0.45620
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.93000   11.78000   0.15000    1.27334
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.67000   10.53000   0.14000    1.32953
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.20000   15.09000   0.11000    0.72896
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.05000    8.94000   0.11000    1.23043
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.04000    6.95000   0.09000    1.29496
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.99000    8.92000   0.07000    0.78475
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.17000   12.15000   0.02000    0.16461
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.46500   12.35240   0.11260    0.91156
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.19040   14.28540  -0.09500   -0.66501
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.38480   11.29020   0.09460    0.83789
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.18010   11.12770   0.05240    0.47090
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.87460   12.83800   0.03660    0.28509
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.11580    9.03510   0.08070    0.89318
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.77660    9.84200  -0.06540   -0.66450
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.10050    9.02490   0.07560    0.83768
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.92460    8.88280   0.04180    0.47057
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.51500    9.48820   0.02680    0.28246
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.92960   14.91570   0.01390    0.09319
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.69380   10.59380   0.10000    0.94395
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.30950   10.24290   0.06660    0.65021
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68090   12.66910   0.01180    0.09314
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.42000   20.21000   0.21000    1.03909
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61790   13.61770   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.46000   29.22000   0.24000    0.82136
瀚亞高科技基金                                                     55.62000   55.98000  -0.36000   -0.64309
瀚亞理財通基金                                                     26.47000   26.45000   0.02000    0.07561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.86000    8.90000  -0.04000   -0.44944
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.59000    8.62000  -0.03000   -0.34803
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.83000    8.90000  -0.07000   -0.78652
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.71000    8.74000  -0.03000   -0.34325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
瀚亞菁華基金                                                       20.89000   20.98000  -0.09000   -0.42898
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.05170   13.99530   0.05640    0.40299
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.33250    9.29500   0.03750    0.40344
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.99440   10.89120   0.10320    0.94755
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.56790   11.62580  -0.05790   -0.49803
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.31180   10.26630   0.04550    0.44320
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.80020   10.76700   0.03320    0.30835
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.26680    8.18920   0.07760    0.94759
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.17280    8.22680  -0.05400   -0.65639
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88170    8.79310   0.08860    1.00761
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.36870    8.33180   0.03690    0.44288
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.18970    8.16450   0.02520    0.30865
瀚亞電通網基金                                                     14.51000   14.60000  -0.09000   -0.61644
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.09460   14.06650   0.02810    0.19977
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.64680   10.59880   0.04800    0.45288
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.92360    9.87310   0.05050    0.51149
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.55030   11.52720   0.02310    0.20040
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.17030   10.12440   0.04590    0.45336
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.03580   10.01580   0.02000    0.19968
瀚亞歐洲基金                                                       10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞