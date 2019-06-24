[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/21 108/06/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.28050 10.24040 0.04010 0.39159 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.13850 10.09910 0.03940 0.39013 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.38370 10.34370 0.04000 0.38671 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.24490 10.20550 0.03940 0.38607 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.16690 10.11020 0.05670 0.56082 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.17830 10.12110 0.05720 0.56516 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.17830 10.12110 0.05720 0.56516 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.21990 10.15880 0.06110 0.60145 大華銀多元特別收益平衡基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.64510 10.58160 0.06350 0.60010 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.44650 10.38410 0.06240 0.60092 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.56860 10.50690 0.06170 0.58723 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.45860 10.39760 0.06100 0.58667 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.11000 22.85000 0.26000 1.13786 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.19000 23.99000 1.20000 5.00208 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.77220 41.85790 -0.08570 -0.20474 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.22560 40.21100 0.01460 0.03631 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.83080 9.78030 0.05050 0.51634 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.33480 10.27840 0.05640 0.54872 中國信託台灣活力基金 12.83000 12.94000 -0.11000 -0.85008 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.97660 10.01310 -0.03650 -0.36452 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.13850 10.18240 -0.04390 -0.43114 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10000 9.13950 -0.03950 -0.43219 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.42260 10.40780 0.01480 0.14220 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31800 9.30730 0.01070 0.11496 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.46880 11.45510 0.01370 0.11960 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.74030 9.72860 0.01170 0.12026 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.50830 11.37070 0.13760 1.21013 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.05910 9.93890 0.12020 1.20939 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.44470 43.59210 -0.14740 -0.33813 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.29740 45.10730 0.19010 0.42144 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.71660 45.57810 0.13850 0.30387 中國信託智能運動基金-台幣 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 中國信託智能運動基金-美元 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03190 11.03170 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.20330 10.17870 0.02460 0.24168 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.42270 9.39990 0.02280 0.24256 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.39770 10.34420 0.05350 0.51720 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.59910 9.54760 0.05150 0.53940 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.65560 42.00010 -0.34450 -0.82024 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.54600 42.72610 -0.18010 -0.42152 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.31350 42.51490 -0.20140 -0.47372 元大2001基金 59.80000 59.91000 -0.11000 -0.18361 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.61900 45.68980 -0.07080 -0.15496 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.30100 43.46110 -0.16010 -0.36838 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.16000 20.64000 0.52000 2.51938 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.68590 11.68510 0.00080 0.00685 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91560 10.92190 -0.00630 -0.05768 元大上證50基金 33.67000 33.79000 -0.12000 -0.35513 元大大中華TMT基金-人民幣 10.27000 10.02000 0.25000 2.49501 元大大中華TMT基金-新台幣 9.28000 9.06000 0.22000 2.42826 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.51000 13.42000 0.09000 0.67064 元大大中華價值指數基金-美元 12.69300 12.54500 0.14800 1.17975 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.32100 17.21500 0.10600 0.61574 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.81200 10.60400 0.20800 1.96152 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.54100 10.34500 0.19600 1.89464 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 2.98000 0.04000 1.34228 元大中國平衡基金-新台幣 13.69000 13.51000 0.18000 1.33235 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.05050 47.19000 -0.13950 -0.29561 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.92980 10.93490 -0.00510 -0.04664 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96490 9.96950 -0.00460 -0.04614 元大中國機會債券基金-新台幣 10.19170 10.20310 -0.01140 -0.11173 元大巴菲特基金 25.58000 25.74000 -0.16000 -0.62160 元大日經225基金 27.02000 27.26000 -0.24000 -0.88041 元大台商收成基金 22.26000 22.34000 -0.08000 -0.35810 元大台灣50單日反向1倍基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 38.87000 38.89000 -0.02000 -0.05143 元大台灣中型100基金 32.11000 32.20000 -0.09000 -0.27950 元大台灣加權股價指數基金 25.48800 25.45300 0.03500 0.13751 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 元大台灣卓越50基金 81.19000 80.91000 0.28000 0.34606 元大台灣金融基金 18.12000 18.25000 -0.13000 -0.71233 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.20000 31.29000 -0.09000 -0.28763 元大台灣高股息基金 26.50000 26.63000 -0.13000 -0.48817 元大台灣電子科技基金 34.42000 34.29000 0.13000 0.37912 元大全球ETF成長組合基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 元大全球ETF穩健組合基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 22.56000 22.59000 -0.03000 -0.13280 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.74000 13.71000 0.03000 0.21882 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120 元大全球不動產證券化基金-美元 12.53600 12.43900 0.09700 0.77981 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.52000 0.03000 0.46012 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 6.99000 0.01000 0.14306 元大全球股票入息基金-美元配息 8.55700 8.48300 0.07400 0.87233 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 元大全球新興市場精選組合基金 13.78000 13.61000 0.17000 1.24908 元大全球農業商機基金 18.10000 18.09000 0.01000 0.05528 元大印尼指數基金 9.88000 9.85700 0.02300 0.23334 元大印度指數基金 10.28300 10.19800 0.08500 0.83350 元大印度基金 13.07000 12.99000 0.08000 0.61586 元大多多基金 16.55000 16.74000 -0.19000 -1.13501 元大多福基金 50.73000 51.08000 -0.35000 -0.68520 元大亞太成長基金 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.28310 9.24390 0.03920 0.42406 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.44440 7.41300 0.03140 0.42358 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.30900 9.21700 0.09200 0.99816 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.34900 10.32400 0.02500 0.24215 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.19360 10.16880 0.02480 0.24388 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.37170 10.34050 0.03120 0.30173 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19530 10.16460 0.03070 0.30203 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.47030 10.49740 -0.02710 -0.25816 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.29290 10.31950 -0.02660 -0.25776 元大卓越基金 43.09000 43.35000 -0.26000 -0.59977 元大店頭基金 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46080 10.46000 0.00080 0.00765 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85790 9.87120 -0.01330 -0.13474 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.75740 33.11720 -0.35980 -1.08644 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.27300 42.67570 -0.40270 -0.94363 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.91160 16.95760 -0.04600 -0.27126 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.83920 22.86980 -0.03060 -0.13380 元大美國政府7至10年期債券基金 42.31240 42.74170 -0.42930 -1.00441 元大高科技基金 18.51000 18.61000 -0.10000 -0.53735 元大得利貨幣市場基金 16.32310 16.32290 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.03060 12.03040 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大富櫃50基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 元大華夏中小基金 7.33000 7.15000 0.18000 2.51748 元大新中國基金-人民幣 9.73000 9.47000 0.26000 2.74551 元大新中國基金-美元 9.14600 8.86300 0.28300 3.19305 元大新中國基金-新台幣 9.21000 8.97000 0.24000 2.67559 元大新主流基金 22.96000 23.23000 -0.27000 -1.16229 元大新東協平衡基金-美元 9.58800 9.49600 0.09200 0.96883 元大新東協平衡基金-新台幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.74910 10.63280 0.11630 1.09379 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.95370 9.79750 0.15620 1.59428 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32880 11.21360 0.11520 1.02732 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.37870 9.28340 0.09530 1.02656 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.49670 10.46390 0.03280 0.31346 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.77070 9.74010 0.03060 0.31417 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.77720 10.80390 -0.02670 -0.24713 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.04030 10.06510 -0.02480 -0.24640 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.05460 10.03160 0.02300 0.22928 元大新興亞洲基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.71130 9.63790 0.07340 0.76158 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.11000 9.04120 0.06880 0.76096 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.08820 10.06820 0.02000 0.19865 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.47410 9.45530 0.01880 0.19883 元大萬泰貨幣市場基金 15.16170 15.16150 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.53000 35.78000 -0.25000 -0.69871 元大實質多重資產基金-人民幣 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 元大實質多重資產基金-美元 8.21500 8.10800 0.10700 1.31968 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.69000 0.07000 0.80552 元大滬深300單日反向1倍基金 12.44000 12.29000 0.15000 1.22050 元大滬深300單日正向2倍基金 17.77000 18.16000 -0.39000 -2.14758 元大摩臺基金 37.96000 37.85000 0.11000 0.29062 元大標普500基金 27.71000 27.78000 -0.07000 -0.25198 元大標普500單日反向1倍基金 12.22000 12.36000 -0.14000 -1.13269 元大標普500單日正向2倍基金 36.56000 36.06000 0.50000 1.38658 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.37000 20.56000 -0.19000 -0.92412 元大標智滬深300基金 18.29000 18.37000 -0.08000 -0.43549 元大歐洲50基金 25.40000 25.29000 0.11000 0.43495 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.26140 9.26540 -0.00400 -0.04317 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28950 10.28910 0.00040 0.00389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711 日盛上選基金 33.33000 33.47000 -0.14000 -0.41829 日盛小而美基金 17.28000 17.32000 -0.04000 -0.23095 日盛中國內需動力基金 9.69000 9.46000 0.23000 2.43129 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.29700 12.35250 -0.05550 -0.44930 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84000 9.88440 -0.04440 -0.44919 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.57540 12.57540 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05770 10.05780 -0.00010 -0.00099 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.39960 11.43620 -0.03660 -0.32004 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.09980 9.12910 -0.02930 -0.32095 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.50000 10.22000 0.28000 2.73973 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.04000 9.69000 0.35000 3.61197 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.48000 10.17000 0.31000 3.04818 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.61000 10.43000 0.18000 1.72579 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.51000 10.25000 0.26000 2.53659 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.69000 10.49000 0.20000 1.90658 日盛日盛基金 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 日盛目標收益組合基金(美元) 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 日盛全球抗暖化基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.56680 10.51110 0.05570 0.52992 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46830 9.41840 0.04990 0.52981 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.36090 10.34070 0.02020 0.19534 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28420 9.26600 0.01820 0.19642 日盛全球智能車基金(美元) 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50130 2.50800 -0.00670 -0.26715 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64900 1.65340 -0.00440 -0.26612 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38800 0.38710 0.00090 0.23250 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25630 0.25570 0.00060 0.23465 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82950 12.84630 -0.01680 -0.13078 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34870 8.35970 -0.01100 -0.13158 日盛亞洲機會基金 7.09000 7.00000 0.09000 1.28571 日盛首選基金 16.75000 16.83000 -0.08000 -0.47534 日盛高科技基金 17.49000 17.53000 -0.04000 -0.22818 日盛貨幣市場基金 14.83210 14.83190 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.29000 38.54000 -0.25000 -0.64868 日盛精選五虎基金 35.19000 35.37000 -0.18000 -0.50891 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54370 13.54350 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.18000 30.53000 -0.35000 -1.14641 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.51000 10.17000 0.34000 3.34317 台新MSCI中國基金 20.34000 20.11000 0.23000 1.14371 台新大眾貨幣市場基金 14.22050 14.22020 0.00030 0.00211 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44300 10.47060 -0.02760 -0.26360 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56390 10.53950 0.02440 0.23151 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.25400 10.28780 -0.03380 -0.32854 台新中國通基金 43.30000 43.79000 -0.49000 -1.11898 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55850 0.53570 0.02280 4.25611 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.38700 16.76900 0.61800 3.68537 台新中國精選中小基金-美元 0.30040 0.29150 0.00890 3.05317 台新中國精選中小基金-新台幣 9.37000 9.14000 0.23000 2.51641 台新主流基金 23.43000 23.54000 -0.11000 -0.46729 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.80000 23.82000 -0.02000 -0.08396 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76810 0.76420 0.00390 0.51034 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54520 0.54260 0.00260 0.47917 台新台灣中小基金 33.27000 33.56000 -0.29000 -0.86412 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.63680 10.58690 0.04990 0.47134 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.90300 9.78180 0.12120 1.23904 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.41540 11.27610 0.13930 1.23536 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.90000 10.83000 0.07000 0.64635 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.16230 10.08670 0.07560 0.74950 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34160 11.25610 0.08550 0.75959 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 台新印度基金 15.04000 14.94000 0.10000 0.66934 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.72370 8.70270 0.02100 0.24130 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28510 0.28280 0.00230 0.81330 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.74640 12.71580 0.03060 0.24065 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41140 0.40810 0.00330 0.80863 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.57000 40.48000 0.09000 0.22233 台新真吉利貨幣市場基金 11.12860 11.12850 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.52680 31.66570 -0.13890 -0.43864 台新智慧生活基金-美元 10.77310 10.67050 0.10260 0.96153 台新智慧生活基金-新台幣 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.30360 8.21850 0.08510 1.03547 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.58020 8.53990 0.04030 0.47190 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.38270 9.28610 0.09660 1.04026 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70630 9.66070 0.04560 0.47202 台新新興市場債券基金(A類型) 11.62510 11.57360 0.05150 0.44498 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36730 0.36360 0.00370 1.01760 台新新興市場債券基金(B類型) 8.28110 8.24440 0.03670 0.44515 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27600 0.27320 0.00280 1.02489 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.66000 5.59000 0.07000 1.25224 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.54000 22.50000 0.04000 0.17778 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.21790 10.22840 -0.01050 -0.10266 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.03620 9.99700 0.03920 0.39212 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.16010 10.15070 0.00940 0.09260 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.21750 10.22800 -0.01050 -0.10266 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.03620 9.99700 0.03920 0.39212 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.16010 10.15070 0.00940 0.09260 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.56730 41.60100 -0.03370 -0.08101 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.11020 41.26670 -0.15650 -0.37924 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.78290 39.91180 -0.12890 -0.32296 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34600 11.34530 0.00070 0.00617 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24810 10.22790 0.02020 0.19750 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.19560 9.24270 -0.04710 -0.50959 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.80250 10.82070 -0.01820 -0.16820 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.86160 7.88510 -0.02350 -0.29803 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30490 9.30050 0.00440 0.04731 永豐中小基金 52.16000 52.27000 -0.11000 -0.21045 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77640 1.79450 -0.01810 -1.00864 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47340 2.48540 -0.01200 -0.48282 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19650 8.26460 -0.06810 -0.82400 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07290 11.10520 -0.03230 -0.29085 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.64000 4.61000 0.03000 0.65076 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.13000 20.95000 0.18000 0.85919 永豐主流品牌基金 19.59000 19.36000 0.23000 1.18802 永豐永豐基金 32.47000 32.60000 -0.13000 -0.39877 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23930 9.21230 0.02700 0.29309 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.72040 9.64930 0.07110 0.73684 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.16300 9.18060 -0.01760 -0.19171 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.64310 9.61940 0.02370 0.24638 永豐亞洲民生消費基金 12.27000 12.15000 0.12000 0.98765 永豐南非幣2021保本基金 14.08450 14.06220 0.02230 0.15858 永豐高科技基金 22.77000 22.89000 -0.12000 -0.52425 永豐貨幣市場基金 13.93660 13.93640 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10540 2.12210 -0.01670 -0.78696 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.59410 2.60360 -0.00950 -0.36488 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81160 7.85940 -0.04780 -0.60819 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.94070 10.96000 -0.01930 -0.17609 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20880 7.21660 -0.00780 -0.10808 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.55280 11.52050 0.03230 0.28037 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.42000 10.24000 0.18000 1.75781 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.26000 8.05000 0.21000 2.60870 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.10000 18.70000 0.40000 2.13904 永豐臺灣加權ETF基金 53.55000 53.46000 0.09000 0.16835 永豐領航科技基金 36.90000 37.09000 -0.19000 -0.51227 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.12000 12.02000 0.10000 0.83195 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 永豐趨勢平衡基金 40.44000 40.72000 -0.28000 -0.68762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86980 11.86890 0.00090 0.00758 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77870 9.77320 0.00550 0.05628 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.34840 10.34250 0.00590 0.05705 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.85030 9.84710 0.00320 0.03250 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.25930 10.25590 0.00340 0.03315 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.83380 9.82630 0.00750 0.07633 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.53400 10.52600 0.00800 0.07600 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86430 9.85820 0.00610 0.06188 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.35310 10.34720 0.00590 0.05702 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.95000 10.76000 0.19000 1.76580 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.66000 9.46000 0.20000 2.11416 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.34000 10.10000 0.24000 2.37624 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.08000 14.61000 0.47000 3.21697 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.95000 19.28000 0.67000 3.47510 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.81000 19.07000 0.74000 3.88044 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04880 10.05010 -0.00130 -0.01294 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04880 10.05010 -0.00130 -0.01294 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01950 10.02390 -0.00440 -0.04390 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01950 10.02390 -0.00440 -0.04390 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.10480 10.10230 0.00250 0.02475 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10480 10.10230 0.00250 0.02475 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05430 10.05620 -0.00190 -0.01889 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05430 10.05620 -0.00190 -0.01889 兆豐國際生命科學基金 15.61000 15.51000 0.10000 0.64475 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.44770 10.44220 0.00550 0.05267 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.65740 10.60810 0.04930 0.46474 兆豐國際全球基金 31.37000 31.19000 0.18000 0.57711 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47330 10.47210 0.00120 0.01146 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22250 10.22950 -0.00700 -0.06843 兆豐國際國民基金 21.88000 22.04000 -0.16000 -0.72595 兆豐國際第一基金 13.05000 13.12000 -0.07000 -0.53354 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71170 10.72530 -0.01360 -0.12680 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20480 8.21520 -0.01040 -0.12659 兆豐國際萬全基金 20.40000 20.48000 -0.08000 -0.39063 兆豐國際電子基金 25.62000 25.64000 -0.02000 -0.07800 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.00000 21.95000 0.05000 0.22779 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329 兆豐國際豐台灣基金 34.00000 34.15000 -0.15000 -0.43924 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55320 12.55300 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.96000 9.87000 0.09000 0.91185 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.74360 10.68830 0.05530 0.51739 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.51190 10.46400 0.04790 0.45776 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.74280 10.68920 0.05360 0.50144 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.53380 10.47960 0.05420 0.51720 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.60850 10.56020 0.04830 0.45738 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.61010 10.55720 0.05290 0.50108 合庫台灣基金 10.76000 10.88000 -0.12000 -1.10294 合庫全球高收益債券基金A類型 11.73770 11.70750 0.03020 0.25795 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.69420 12.61890 0.07530 0.59672 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.32460 11.25770 0.06690 0.59426 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.12330 12.05430 0.06900 0.57241 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19920 8.17810 0.02110 0.25801 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47450 9.41880 0.05570 0.59137 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16630 9.11180 0.05450 0.59813 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.90190 8.85100 0.05090 0.57508 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32790 9.27250 0.05540 0.59747 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.20000 0.11000 0.98214 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409 合庫全球新興市場基金 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034 合庫貨幣市場基金 10.17040 10.17030 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96040 9.88320 0.07720 0.78112 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.23160 10.17090 0.06070 0.59680 合庫新興多重收益基金A類型 10.53310 10.50520 0.02790 0.26558 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.06190 11.99210 0.06980 0.58205 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.17750 15.08850 0.08900 0.58985 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.75680 8.68860 0.06820 0.78494 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56250 9.50580 0.05670 0.59648 合庫新興多重收益基金B類型 7.94390 7.92290 0.02100 0.26505 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72810 8.67770 0.05040 0.58080 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57200 10.50620 0.06580 0.62630 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.59000 10.51000 0.08000 0.76118 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.66000 11.50000 0.16000 1.39130 安本標準兩岸價值基金 美元 11.50000 11.26000 0.24000 2.13144 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.73000 11.55000 0.18000 1.55844 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.10490 10.07910 0.02580 0.25598 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.12030 10.09120 0.02910 0.28837 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.97460 9.93710 0.03750 0.37737 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.09570 10.07010 0.02560 0.25422 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.10480 10.07910 0.02570 0.25498 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.12030 10.09120 0.02910 0.28837 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.97450 9.93710 0.03740 0.37637 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.09570 10.07000 0.02570 0.25521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20260 11.20290 -0.00030 -0.00268 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.11070 10.03150 0.07920 0.78951 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10150 10.07860 0.02290 0.22721 安聯中國東協基金 15.84000 15.72000 0.12000 0.76336 安聯中國策略基金-美元 12.09000 11.59000 0.50000 4.31406 安聯中國策略基金-新臺幣 15.88000 15.32000 0.56000 3.65535 安聯中華新思路基金-人民幣 14.74000 14.51000 0.23000 1.58511 安聯中華新思路基金-美元 13.77000 13.45000 0.32000 2.37918 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.07000 12.84000 0.23000 1.79128 安聯台灣大壩基金 29.11000 29.21000 -0.10000 -0.34235 安聯台灣科技基金 48.65000 48.68000 -0.03000 -0.06163 安聯台灣貨幣市場基金 12.54420 12.54400 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 32.43000 32.61000 -0.18000 -0.55198 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.72760 10.68760 0.04000 0.37427 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.83890 15.80360 0.03530 0.22337 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89220 9.87010 0.02210 0.22391 安聯四季成長組合基金-美元 11.63000 11.51000 0.12000 1.04257 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.15440 13.12020 0.03420 0.26067 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.77050 10.73530 0.03520 0.32789 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.84940 12.81530 0.03410 0.26609 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58690 9.56210 0.02480 0.25936 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53090 9.49970 0.03120 0.32843 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08120 9.05710 0.02410 0.26609 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18820 10.18110 0.00710 0.06974 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.28290 10.25560 0.02730 0.26620 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.50000 11.41000 0.09000 0.78878 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.42000 11.32000 0.10000 0.88339 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.46160 12.43650 0.02510 0.20183 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.31950 11.28750 0.03200 0.28350 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.93790 10.91420 0.02370 0.21715 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.66870 8.65070 0.01800 0.20808 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.52880 8.50550 0.02330 0.27394 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21550 8.19760 0.01790 0.21836 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28620 10.26690 0.01930 0.18798 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.21220 10.19010 0.02210 0.21688 安聯全球人口趨勢基金 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.87000 34.91000 -0.04000 -0.11458 安聯全球油礦金趨勢基金 8.14000 8.06000 0.08000 0.99256 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47440 12.46250 0.01190 0.09549 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58540 10.57530 0.01010 0.09551 安聯全球新興市場基金 17.72000 17.63000 0.09000 0.51049 安聯全球農金趨勢基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 安聯亞洲動態策略基金 22.46000 22.32000 0.14000 0.62724 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07740 10.06710 0.01030 0.10231 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07770 10.07100 0.00670 0.06653 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07710 10.06690 0.01020 0.10132 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08030 10.07360 0.00670 0.06651 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08030 10.06990 0.01040 0.10328 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05230 10.04580 0.00650 0.06470 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05230 10.04580 0.00650 0.06470 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05230 10.04580 0.00650 0.06470 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.54380 10.53680 0.00700 0.06643 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.12950 10.12270 0.00680 0.06718 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.95070 89.87440 0.07630 0.08490 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.28530 13.25000 0.03530 0.26642 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.25070 68.19590 0.05480 0.08036 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95410 9.92770 0.02640 0.26592 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.72910 2.72480 0.00430 0.15781 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94550 10.92950 0.01600 0.14639 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27820 2.28250 -0.00430 -0.18839 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91030 8.89480 0.01550 0.17426 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.43800 10.44220 -0.00420 -0.04022 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.34560 10.29190 0.05370 0.52177 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.68440 10.63160 0.05280 0.49663 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.30800 10.25390 0.05410 0.52760 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.36110 10.30840 0.05270 0.51123 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.43710 10.44130 -0.00420 -0.04022 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34310 10.28920 0.05390 0.52385 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.68160 10.63000 0.05160 0.48542 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30520 10.25110 0.05410 0.52775 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.36050 10.30750 0.05300 0.51419 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.20950 10.16910 0.04040 0.39728 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.25920 10.21970 0.03950 0.38651 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.20320 10.16200 0.04120 0.40543 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.16940 10.13090 0.03850 0.38003 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21680 10.17920 0.03760 0.36938 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.21150 10.17600 0.03550 0.34886 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.20310 10.16200 0.04110 0.40445 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.16940 10.13140 0.03800 0.37507 宏利台灣動力基金A類型 29.61000 29.75000 -0.14000 -0.47059 宏利台灣動力基金I類型 29.61000 29.75000 -0.14000 -0.47059 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.07130 9.99910 0.07220 0.72206 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98410 9.96880 0.01530 0.15348 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.63780 7.58310 0.05470 0.72134 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63450 7.60940 0.02510 0.32986 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 宏利全球債券組合基金 13.71210 13.69940 0.01270 0.09270 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.97140 2.96280 0.00860 0.29027 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.37820 12.35640 0.02180 0.17643 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93060 8.91510 0.01550 0.17386 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53120 2.53950 -0.00830 -0.32684 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49970 11.52440 -0.02470 -0.21433 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45110 3.41530 0.03580 1.04822 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55410 0.54810 0.00600 1.09469 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.65000 15.52000 0.13000 0.83763 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.34540 12.27780 0.06760 0.55059 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.93100 10.86930 0.06170 0.56765 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.51120 10.47690 0.03430 0.32739 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.82930 8.77970 0.04960 0.56494 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.46000 8.41160 0.04840 0.57540 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.33470 8.30720 0.02750 0.33104 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.27190 8.22630 0.04560 0.55432 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99680 2.97560 0.02120 0.71246 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43380 0.43060 0.00320 0.74315 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.08450 13.01890 0.06560 0.50388 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98930 0.98210 0.00720 0.73312 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.55640 7.51820 0.03820 0.50810 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09520 2.08060 0.01460 0.70172 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30270 0.30040 0.00230 0.76565 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.20630 9.15870 0.04760 0.51972 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33450 0.33220 0.00230 0.69235 宏利萬利貨幣市場基金 13.68490 13.68470 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.46000 0.03000 1.21951 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.25000 11.12000 0.13000 1.16906 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.01000 25.12000 -0.11000 -0.43790 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.01000 25.12000 -0.11000 -0.43790 宏利澳幣保本基金 12.64120 12.63890 0.00230 0.01820 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.39000 11.30000 0.09000 0.79646 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.49000 11.34000 0.15000 1.32275 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.26000 11.17000 0.09000 0.80573 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.76000 10.64000 0.12000 1.12782 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.41520 10.45130 -0.03610 -0.34541 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.67410 9.66020 0.01390 0.14389 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.20150 9.23980 -0.03830 -0.41451 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.53570 11.58380 -0.04810 -0.41524 貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 貝萊德新台幣基金 12.96790 12.96770 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 26.65000 26.67000 -0.02000 -0.07499 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48380 11.48090 0.00290 0.02526 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19400 10.18400 0.01000 0.09819 保德信大中華基金-人民幣 10.04000 9.84000 0.20000 2.03252 保德信大中華基金-美元 9.94000 9.68000 0.26000 2.68595 保德信大中華基金-新台幣 29.89000 29.26000 0.63000 2.15311 保德信中小型股基金 44.65000 45.03000 -0.38000 -0.84388 保德信中國中小基金-人民幣 8.53000 8.34000 0.19000 2.27818 保德信中國中小基金-美元 8.24000 8.00000 0.24000 3.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 8.04000 7.85000 0.19000 2.42038 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.95450 9.80920 0.14530 1.48126 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.04020 9.90760 0.13260 1.33837 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.07260 9.92560 0.14700 1.48102 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.14610 10.98350 0.16260 1.48040 保德信中國品牌基金-人民幣 10.33000 9.96000 0.37000 3.71486 保德信中國品牌基金-美元 10.28000 9.92000 0.36000 3.62903 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.08000 10.68000 0.40000 3.74532 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.31000 28.24000 0.07000 0.24788 保德信全球消費商機基金 19.37000 19.33000 0.04000 0.20693 保德信全球基礎建設基金 13.97000 13.87000 0.10000 0.72098 保德信全球資源基金 7.52000 7.43000 0.09000 1.21131 保德信全球醫療生化基金-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.81000 33.84000 -0.03000 -0.08865 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.47650 10.43730 0.03920 0.37558 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.84390 10.80270 0.04120 0.38139 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.56430 10.58330 -0.01900 -0.17953 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.93270 10.95240 -0.01970 -0.17987 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.72960 9.67780 0.05180 0.53525 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.88020 10.82360 0.05660 0.52293 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.33940 9.34300 -0.00360 -0.03853 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.42560 10.42960 -0.00400 -0.03835 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.23860 8.21220 0.02640 0.32147 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.33210 11.29580 0.03630 0.32136 保德信亞太基金 20.87000 20.69000 0.18000 0.86999 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73580 8.73270 0.00310 0.03550 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.06160 12.05730 0.00430 0.03566 保德信店頭市場基金 32.87000 33.11000 -0.24000 -0.72486 保德信金平衡基金 29.89000 29.90000 -0.01000 -0.03344 保德信金滿意基金 41.30000 41.57000 -0.27000 -0.64951 保德信科技島基金 25.31000 25.52000 -0.21000 -0.82288 保德信高成長基金 92.65000 92.79000 -0.14000 -0.15088 保德信貨幣市場基金 15.83480 15.83460 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.71610 10.62400 0.09210 0.86691 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.01290 10.97950 0.03340 0.30420 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.07080 10.98900 0.08180 0.74438 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.65310 10.63370 0.01940 0.18244 保德信新世紀基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.17960 8.16900 0.01060 0.12976 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.27680 10.26240 0.01440 0.14032 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.60200 11.58690 0.01510 0.13032 保德信新興趨勢組合基金 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334 保德信瑞騰基金 15.63040 15.62990 0.00050 0.00320 保德信歐洲組合基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.01080 9.98220 0.02860 0.28651 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.49350 10.46330 0.03020 0.28863 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.95940 9.95440 0.00500 0.05023 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.22010 10.22220 -0.00210 -0.02054 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05380 10.04010 0.01370 0.13645 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44640 10.43270 0.01370 0.13132 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95990 9.92670 0.03320 0.33445 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.26160 10.22750 0.03410 0.33341 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57830 10.57510 0.00320 0.03026 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.41530 10.38490 0.03040 0.29273 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.68960 10.65800 0.03160 0.29649 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.34460 10.29560 0.04900 0.47593 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.57810 10.52860 0.04950 0.47015 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23530 10.21340 0.02190 0.21442 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.67290 10.64960 0.02330 0.21879 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.13410 10.09340 0.04070 0.40323 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.44350 10.40080 0.04270 0.41055 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34960 10.31180 0.03780 0.36657 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11160 10.05350 0.05810 0.57791 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.42880 10.38640 0.04240 0.40823 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.68930 10.64890 0.04040 0.37938 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.59960 10.57330 0.02630 0.24874 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.08250 11.05690 0.02560 0.23153 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.42570 10.36660 0.05910 0.57010 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.63580 10.57550 0.06030 0.57019 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41940 10.37630 0.04310 0.41537 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.47970 10.42080 0.05890 0.56522 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.55130 10.55090 0.00040 0.00379 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.43280 10.38960 0.04320 0.41580 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.33620 10.29280 0.04340 0.42165 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.58020 10.55660 0.02360 0.22356 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.57290 10.55330 0.01960 0.18572 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.26510 10.19910 0.06600 0.64712 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.26300 10.19700 0.06600 0.64725 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97620 1.97790 -0.00170 -0.08595 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.82280 2.82450 -0.00170 -0.06019 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29660 0.29550 0.00110 0.37225 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45900 0.45710 0.00190 0.41566 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45350 8.44190 0.01160 0.13741 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31880 12.29470 0.02410 0.19602 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.70660 9.70270 0.00390 0.04019 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.29980 12.29730 0.00250 0.02033 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76180 8.72560 0.03620 0.41487 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.15580 11.10970 0.04610 0.41495 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.84960 10.79480 0.05480 0.50765 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.69160 10.66420 0.02740 0.25693 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.78000 18.76000 0.02000 0.10661 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4339.73000 4335.09000 4.64000 0.10703 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.35390 10.33500 0.01890 0.18287 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.17730 11.15540 0.02190 0.19632 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.25950 10.26240 -0.00290 -0.02826 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.96500 9.93920 0.02580 0.25958 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.51600 10.48850 0.02750 0.26219 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.98090 9.98250 -0.00160 -0.01603 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.30510 10.29820 0.00690 0.06700 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.42660 10.37760 0.04900 0.47217 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.16630 6.13020 0.03610 0.58889 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.23490 11.16900 0.06590 0.59003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.16000 9.98000 0.18000 1.80361 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.26000 10.10000 0.16000 1.58416 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.06000 9.83000 0.23000 2.33978 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.16000 9.98000 0.18000 1.80361 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.26000 10.10000 0.16000 1.58416 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.06000 9.83000 0.23000 2.33978 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.73470 10.65990 0.07480 0.70170 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.71940 11.58910 0.13030 1.12433 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.92830 10.80600 0.12230 1.13178 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.27790 9.21320 0.06470 0.70225 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.58530 9.47870 0.10660 1.12463 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.45540 9.34960 0.10580 1.13160 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.65130 10.57710 0.07420 0.70152 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.10190 10.97840 0.12350 1.12494 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.08110 10.95710 0.12400 1.13169 柏瑞五國金勢力建設基金 7.39000 7.31000 0.08000 1.09439 柏瑞巨人基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69590 13.69570 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.93000 16.78000 0.15000 0.89392 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.33010 14.29200 0.03810 0.26658 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.63940 12.56660 0.07280 0.57931 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.23800 13.15530 0.08270 0.62864 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.70090 8.67780 0.02310 0.26620 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84210 6.82390 0.01820 0.26671 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75380 8.70340 0.05040 0.57908 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.54230 8.50470 0.03760 0.44211 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84190 10.77420 0.06770 0.62835 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.47700 8.43180 0.04520 0.53607 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.82700 12.75310 0.07390 0.57947 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.41260 12.37960 0.03300 0.26657 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.07720 13.01970 0.05750 0.44164 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.05090 11.97560 0.07530 0.62878 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06800 9.04390 0.02410 0.26648 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78420 9.72780 0.05640 0.57978 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.76170 9.71870 0.04300 0.44245 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63950 9.57930 0.06020 0.62844 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.52030 9.46960 0.05070 0.53540 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.72640 10.72320 0.00320 0.02984 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.62020 10.58710 0.03310 0.31264 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.46680 10.42520 0.04160 0.39903 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.53240 10.49490 0.03750 0.35732 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.94470 9.94180 0.00290 0.02917 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.63450 9.60450 0.03000 0.31235 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.65420 10.62810 0.02610 0.24558 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.68880 9.65020 0.03860 0.39999 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.75580 9.72110 0.03470 0.35696 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.70640 10.70320 0.00320 0.02990 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.62050 10.58740 0.03310 0.31264 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.46710 10.42550 0.04160 0.39902 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.53330 10.49580 0.03750 0.35729 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.94450 9.94160 0.00290 0.02917 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.63460 9.60460 0.03000 0.31235 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.83320 10.80660 0.02660 0.24615 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.68870 9.65010 0.03860 0.40000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.75610 9.72130 0.03480 0.35798 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.41170 11.39950 0.01220 0.10702 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.77400 12.73540 0.03860 0.30309 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.09360 12.04370 0.04990 0.41432 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.14180 9.13200 0.00980 0.10731 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81590 9.78620 0.02970 0.30349 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.74890 9.70860 0.04030 0.41510 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.10440 11.09250 0.01190 0.10728 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.89460 11.85870 0.03590 0.30273 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68350 11.63520 0.04830 0.41512 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.14200 9.13220 0.00980 0.10731 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.81640 9.78680 0.02960 0.30245 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.74930 9.70900 0.04030 0.41508 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.65000 13.50000 0.15000 1.11111 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.37000 14.15000 0.22000 1.55477 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.43000 9.28000 0.15000 1.61638 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.78000 8.69000 0.09000 1.03567 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.49000 9.35000 0.14000 1.49733 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.59000 11.46000 0.13000 1.13438 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.37000 11.19000 0.18000 1.60858 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.67000 11.48000 0.19000 1.65505 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.05000 12.91000 0.14000 1.08443 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.43000 13.35000 0.08000 0.59925 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.06710 12.07920 -0.01210 -0.10017 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.25350 10.22870 0.02480 0.24246 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.70180 7.70960 -0.00780 -0.10117 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.19650 10.17190 0.02460 0.24184 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.23640 12.22280 0.01360 0.11127 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.91250 11.86220 0.05030 0.42404 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.93380 10.88220 0.05160 0.47417 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.57640 8.56690 0.00950 0.11089 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61070 9.57020 0.04050 0.42319 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.67170 9.62610 0.04560 0.47371 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.45940 11.41100 0.04840 0.42415 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.74530 10.73340 0.01190 0.11087 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.91550 10.86400 0.05150 0.47404 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95410 9.91210 0.04200 0.42372 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.26660 9.25640 0.01020 0.11019 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.13640 9.11130 0.02510 0.27548 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.69800 9.65220 0.04580 0.47450 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.71090 12.65820 0.05270 0.41633 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.15380 12.06410 0.08970 0.74353 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.51250 11.42020 0.09230 0.80822 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.17450 7.14470 0.02980 0.41709 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90340 8.83770 0.06570 0.74341 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.58890 9.51210 0.07680 0.80739 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.92670 10.88140 0.04530 0.41631 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53050 11.43810 0.09240 0.80783 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64220 9.57110 0.07110 0.74286 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.15390 9.11590 0.03800 0.41685 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.79370 9.71530 0.07840 0.80697 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.00880 11.99590 0.01290 0.10754 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.72910 12.68520 0.04390 0.34607 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.62330 11.57570 0.04760 0.41121 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39780 9.38770 0.01010 0.10759 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99110 9.95670 0.03440 0.34550 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99990 9.95900 0.04090 0.41068 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.99780 11.95650 0.04130 0.34542 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.71430 10.70270 0.01160 0.10838 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.07480 11.02950 0.04530 0.41072 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.96020 9.94940 0.01080 0.10855 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56280 9.55240 0.01040 0.10887 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.22950 10.19420 0.03530 0.34628 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74290 9.70300 0.03990 0.41121 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.21000 19.10000 0.11000 0.57592 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.07000 17.91000 0.16000 0.89336 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.37350 13.33780 0.03570 0.26766 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.48220 10.43700 0.04520 0.43307 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.48980 11.41430 0.07550 0.66145 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.38410 12.33640 0.04770 0.38666 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.00610 10.92480 0.08130 0.74418 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.14880 9.10940 0.03940 0.43252 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.68750 9.62390 0.06360 0.66085 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.55780 9.52100 0.03680 0.38651 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.64860 9.57740 0.07120 0.74342 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.28470 9.24470 0.04000 0.43268 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.48720 9.42490 0.06230 0.66101 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.42460 11.38060 0.04400 0.38662 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.59070 9.51990 0.07080 0.74371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.88590 42.77120 0.11470 0.26817 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.33000 11.20000 0.13000 1.16071 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.37000 34.20000 -0.83000 -2.42690 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78150 11.78080 0.00070 0.00594 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71250 1.70400 0.00850 0.49883 國泰大中華基金 18.93000 19.04000 -0.11000 -0.57773 國泰小龍基金-美元I 0.46500 0.46610 -0.00110 -0.23600 國泰小龍基金-新台幣 14.47000 14.53000 -0.06000 -0.41294 國泰中小成長基金-美元I 1.30980 1.31690 -0.00710 -0.53914 國泰中小成長基金-新台幣 40.76000 41.05000 -0.29000 -0.70646 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.21980 4.14090 0.07890 1.90538 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67200 0.65610 0.01590 2.42341 國泰中國內需增長基金-美元I 0.71820 0.70130 0.01690 2.40981 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.18000 18.83000 0.35000 1.85874 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.08830 42.04920 0.03910 0.09299 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.28180 2.29010 -0.00830 -0.36243 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32810 0.32760 0.00050 0.15263 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.10600 10.12970 -0.02370 -0.23397 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.16460 8.18380 -0.01920 -0.23461 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.34140 2.31390 0.02750 1.18847 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33900 0.33330 0.00570 1.71017 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.59860 10.48090 0.11770 1.12300 國泰中國新興債券基金-美元 0.34190 0.34000 0.00190 0.55882 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.48340 10.48380 -0.00040 -0.00382 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.12150 4.02690 0.09460 2.34920 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59560 0.57900 0.01660 2.86701 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.72000 18.30000 0.42000 2.29508 國泰中港台基金-人民幣 3.07250 3.01430 0.05820 1.93080 國泰中港台基金-美元 0.44950 0.43880 0.01070 2.43847 國泰中港台基金-新台幣 13.96000 13.71000 0.25000 1.82349 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.96750 9.92120 0.04630 0.46668 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.13790 10.08160 0.05630 0.55844 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.22540 10.22570 -0.00030 -0.00293 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.32000 26.57000 -0.25000 -0.94091 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.58000 12.49000 0.09000 0.72058 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.83000 32.35000 -0.52000 -1.60742 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35220 0.35060 0.00160 0.45636 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33360 0.33210 0.00150 0.45167 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33440 0.33290 0.00150 0.45059 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.99070 11.00230 -0.01160 -0.10543 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.41640 10.42740 -0.01100 -0.10549 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.44500 10.45610 -0.01110 -0.10616 國泰台灣貨幣市場基金 12.45570 12.45560 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42160 0.41820 0.00340 0.81301 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37370 0.37070 0.00300 0.80928 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44980 0.44620 0.00360 0.80681 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55050 0.54950 0.00100 0.18198 國泰全球高股息基金-人民幣 2.53180 2.52600 0.00580 0.22961 國泰全球高股息基金-美元 0.36940 0.36670 0.00270 0.73630 國泰全球高股息基金-新台幣 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53610 0.53560 0.00050 0.09335 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49160 0.48770 0.00390 0.79967 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862 國泰全球資源基金-美元 0.16680 0.16470 0.00210 1.27505 國泰全球資源基金-新台幣 5.28000 5.24000 0.04000 0.76336 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61450 0.60700 0.00750 1.23558 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.16000 19.03000 0.13000 0.68313 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.72000 18.59000 0.13000 0.69930 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88750 0.88240 0.00510 0.57797 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.58000 21.49000 0.09000 0.41880 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.26000 22.34000 -0.08000 -0.35810 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.52000 2.50150 0.01850 0.73956 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36860 0.36410 0.00450 1.23592 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31790 0.31400 0.00390 1.24204 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.44170 11.35810 0.08360 0.73604 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.86960 9.79750 0.07210 0.73590 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53150 0.52840 0.00310 0.58668 國泰亞洲成長基金-美元 0.40320 0.39840 0.00480 1.20482 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.17000 12.09000 0.08000 0.66170 國泰科技生化基金 31.59000 31.83000 -0.24000 -0.75401 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.51000 29.39000 0.12000 0.40830 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.38000 12.50000 -0.12000 -0.96000 國泰美國費城半導體基金 13.95000 13.88000 0.07000 0.50432 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.38820 44.52710 -0.13890 -0.31194 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.29730 17.33490 -0.03760 -0.21690 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.32260 23.29980 0.02280 0.09785 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.44450 44.07040 0.37410 0.84887 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.45210 45.24530 0.20680 0.45706 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.70920 43.70710 0.00210 0.00480 國泰紐幣2021保本基金 12.81430 12.79230 0.02200 0.17198 國泰紐幣八年期保本基金 13.18550 13.15820 0.02730 0.20748 國泰紐幣保本基金 12.73440 12.73030 0.00410 0.03221 國泰國泰基金-新台幣A 22.06000 22.24000 -0.18000 -0.80935 國泰國泰基金-新台幣I 22.06000 22.24000 -0.18000 -0.80935 國泰富時中國A50基金 22.03000 22.19000 -0.16000 -0.72105 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.79700 46.59510 0.20190 0.43331 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34610 0.34500 0.00110 0.31884 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50970 0.51140 -0.00170 -0.33242 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37590 0.37400 0.00190 0.50802 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24440 0.24320 0.00120 0.49342 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.20040 11.20740 -0.00700 -0.06246 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.62000 7.62480 -0.00480 -0.06295 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.57870 42.55010 0.02860 0.06721 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.18000 21.09000 0.09000 0.42674 國泰新興市場基金-美元 0.39710 0.39010 0.00700 1.79441 國泰新興市場基金-新台幣 12.38000 12.23000 0.15000 1.22649 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40450 2.40610 -0.00160 -0.06650 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49320 1.49420 -0.00100 -0.06693 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36150 0.36000 0.00150 0.41667 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22670 0.22580 0.00090 0.39858 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35190 0.34930 0.00260 0.74435 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97120 10.94910 0.02210 0.20184 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.68450 6.67110 0.01340 0.20087 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.23010 44.16930 0.06080 0.13765 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.58150 44.39470 0.18680 0.42077 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.74150 42.80530 -0.06380 -0.14905 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.94000 35.98000 -0.04000 -0.11117 國泰標普北美科技ETF基金 23.87000 23.70000 0.17000 0.71730 國泰歐洲精選基金-美元 0.35240 0.34880 0.00360 1.03211 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.03010 40.02280 0.00730 0.01824 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.75000 22.62000 0.13000 0.57471 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.31000 20.11000 0.20000 0.99453 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.70000 17.67000 0.03000 0.16978 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41380 0.41220 0.00160 0.38816 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.50860 12.48980 0.01880 0.15052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55170 10.55060 0.00110 0.01043 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45320 10.45690 -0.00370 -0.03538 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.60560 10.66890 -0.06330 -0.59331 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.33430 10.33320 0.00110 0.01065 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.27190 10.27560 -0.00370 -0.03601 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.34900 10.41080 -0.06180 -0.59361 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05050 9.99790 0.05260 0.52611 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85440 9.80150 0.05290 0.53971 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.03550 9.98220 0.05330 0.53395 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89740 9.90010 -0.00270 -0.02727 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.05050 9.99780 0.05270 0.52712 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84970 9.79680 0.05290 0.53997 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.03550 9.98220 0.05330 0.53395 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89740 9.90010 -0.00270 -0.02727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42280 11.42200 0.00080 0.00700 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16090 10.13730 0.02360 0.23280 第一金大中華基金 25.72000 25.74000 -0.02000 -0.07770 第一金小型精選基金 31.57000 31.66000 -0.09000 -0.28427 第一金中國世紀基金-人民幣 13.27000 12.88000 0.39000 3.02795 第一金中國世紀基金-美元 8.30900 8.02050 0.28850 3.59703 第一金中國世紀基金-美元-N 8.30930 8.02080 0.28850 3.59690 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.88000 9.59000 0.29000 3.02398 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.87000 9.58000 0.29000 3.02714 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75890 9.75420 0.00470 0.04818 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40640 8.41180 -0.00540 -0.06420 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.25380 11.24840 0.00540 0.04801 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85900 9.86540 -0.00640 -0.06487 第一金中概平衡基金 26.25000 26.32000 -0.07000 -0.26596 第一金台灣貨幣市場基金 15.31810 15.31780 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.60500 178.60200 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.97300 15.73040 0.24260 1.54224 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.97170 15.72490 0.24680 1.56949 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.50000 15.35000 0.15000 0.97720 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.51000 15.36000 0.15000 0.97656 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.86150 10.73970 0.12180 1.13411 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.86010 10.73820 0.12190 1.13520 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.31930 10.23460 0.08470 0.82758 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.31930 10.23440 0.08490 0.82956 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.72740 13.53460 0.19280 1.42450 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.74580 13.55230 0.19350 1.42780 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.09000 12.98000 0.11000 0.84746 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.12000 13.01000 0.11000 0.84550 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92030 9.84840 0.07190 0.73007 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91730 9.84540 0.07190 0.73029 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.57270 9.52660 0.04610 0.48391 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.59740 9.55120 0.04620 0.48371 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.76740 10.68860 0.07880 0.73723 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.42210 10.37190 0.05020 0.48400 第一金全球大趨勢基金 25.52000 25.38000 0.14000 0.55162 第一金全球不動產證券化基金A 9.42430 9.41760 0.00670 0.07114 第一金全球不動產證券化基金B 6.55460 6.54990 0.00470 0.07176 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.22550 10.15290 0.07260 0.71507 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.22510 10.15300 0.07210 0.71013 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.06500 10.98970 0.07530 0.68519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.07980 10.99090 0.08890 0.80885 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61800 8.59650 0.02150 0.25010 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.53170 10.50550 0.02620 0.24939 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.35140 9.33260 0.01880 0.20144 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.34980 9.33100 0.01880 0.20148 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.77960 7.75150 0.02810 0.36251 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.77390 7.74580 0.02810 0.36278 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.57840 8.56770 0.01070 0.12489 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.57910 8.56840 0.01070 0.12488 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.58970 11.56640 0.02330 0.20145 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.59060 11.56730 0.02330 0.20143 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26320 10.22590 0.03730 0.36476 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26400 10.22690 0.03710 0.36277 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.08910 15.07030 0.01880 0.12475 第一金亞洲科技基金 17.80000 17.74000 0.06000 0.33822 第一金亞洲新興市場基金 13.48000 13.38000 0.10000 0.74738 第一金店頭市場基金 7.76000 7.79000 -0.03000 -0.38511 第一金創新趨勢基金 21.15000 21.23000 -0.08000 -0.37683 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.23420 42.11090 0.12330 0.29280 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.27430 42.07870 0.19560 0.46484 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.77400 42.91200 -0.13800 -0.32159 第一金電子基金 32.19000 32.29000 -0.10000 -0.30969 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.63000 18.58000 0.05000 0.26911 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.30000 18.29000 0.01000 0.05467 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.82000 19.92000 -0.10000 -0.50201 統一大中華中小基金(人民幣) 7.53000 7.40000 0.13000 1.75676 統一大中華中小基金(美元) 6.91000 6.74000 0.17000 2.52226 統一大中華中小基金(新台幣) 10.32000 10.12000 0.20000 1.97628 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 統一大東協高股息基金(美元) 9.39000 9.29000 0.10000 1.07643 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 統一大滿貫基金-A類型 32.54000 32.76000 -0.22000 -0.67155 統一大滿貫基金-I類型 32.54000 32.76000 -0.22000 -0.67155 統一大龍印基金 14.57000 14.39000 0.18000 1.25087 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.06000 8.90000 0.16000 1.79775 統一大龍騰中國基金(美元) 8.33000 8.12000 0.21000 2.58621 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.56000 9.37000 0.19000 2.02775 統一中小基金 22.66000 22.83000 -0.17000 -0.74463 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84360 9.91350 -0.06990 -0.70510 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19160 9.18710 0.00450 0.04898 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95590 8.99350 -0.03760 -0.41808 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.27190 12.35890 -0.08700 -0.70395 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40960 11.40390 0.00570 0.04998 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.08030 11.12680 -0.04650 -0.41791 統一台灣動力基金 17.07000 17.30000 -0.23000 -1.32948 統一全天候基金-A類型 102.54000 103.63000 -1.09000 -1.05182 統一全天候基金-I類型 103.06000 104.16000 -1.10000 -1.05607 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.18890 8.17770 0.01120 0.13696 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.93340 7.86280 0.07060 0.89790 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.99750 7.97080 0.02670 0.33497 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.79490 8.78290 0.01200 0.13663 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.52840 8.45250 0.07590 0.89796 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.59000 8.56140 0.02860 0.33406 統一全球債券組合基金 12.40060 12.36150 0.03910 0.31630 統一全球新科技基金(人民幣) 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657 統一全球新科技基金(美元) 14.77000 14.61000 0.16000 1.09514 統一全球新科技基金(新台幣) 14.30000 14.23000 0.07000 0.49192 統一亞太基金 24.87000 24.58000 0.29000 1.17982 統一亞洲大金磚基金 12.52000 12.38000 0.14000 1.13086 統一奔騰基金 55.30000 55.75000 -0.45000 -0.80717 統一強棒貨幣市場基金 16.72820 16.72790 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.63000 10.47000 0.16000 1.52818 統一強漢基金(美元) 9.61000 9.39000 0.22000 2.34292 統一強漢基金(新台幣) 25.55000 25.11000 0.44000 1.75229 統一統信基金 28.61000 28.89000 -0.28000 -0.96919 統一黑馬基金 56.30000 56.66000 -0.36000 -0.63537 統一新亞洲科技能源基金 16.06000 15.93000 0.13000 0.81607 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10330 8.10740 -0.00410 -0.05057 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.73570 10.74110 -0.00540 -0.05027 統一經建基金 43.43000 43.86000 -0.43000 -0.98039 統一龍馬基金 62.88000 63.50000 -0.62000 -0.97638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.26000 18.39000 -0.13000 -0.70691 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.31000 44.43000 -0.12000 -0.27009 野村中國機會基金 14.06000 13.75000 0.31000 2.25455 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.32140 10.27360 0.04780 0.46527 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.31380 10.26030 0.05350 0.52143 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.39000 10.39400 -0.00400 -0.03848 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 野村台灣高股息基金 24.38000 24.44000 -0.06000 -0.24550 野村台灣運籌基金 34.69000 34.83000 -0.14000 -0.40195 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.87340 9.86530 0.00810 0.08211 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81000 9.78980 0.02020 0.20634 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85880 9.84800 0.01080 0.10967 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.40420 10.39570 0.00850 0.08176 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.23650 10.21530 0.02120 0.20753 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03910 10.02820 0.01090 0.10869 野村平衡基金 18.88000 18.93000 -0.05000 -0.26413 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.88000 14.88000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420 野村全球生技醫療基金 17.24000 17.23000 0.01000 0.05804 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.15610 10.11230 0.04380 0.43314 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.16050 10.11490 0.04560 0.45082 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09500 10.08200 0.01300 0.12894 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.39700 10.35460 0.04240 0.40948 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.37160 10.32590 0.04570 0.44258 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30710 10.29530 0.01180 0.11462 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.09500 10.08200 0.01300 0.12894 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.71050 10.66650 0.04400 0.41251 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.64560 10.59840 0.04720 0.44535 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.58200 10.56950 0.01250 0.11826 野村全球品牌基金 29.63000 29.39000 0.24000 0.81660 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.78000 19.71000 0.07000 0.35515 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.23000 12.13000 0.10000 0.82440 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.87240 10.85520 0.01720 0.15845 野村全球短期收益基金-美元計價 10.93130 10.89640 0.03490 0.32029 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.72550 10.71030 0.01520 0.14192 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.68730 8.64600 0.04130 0.47768 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.49450 8.45840 0.03610 0.42679 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.09240 8.08040 0.01200 0.14851 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.00710 10.95450 0.05260 0.48017 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48380 10.43920 0.04460 0.42724 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07860 10.06320 0.01540 0.15303 野村成長基金 29.35000 29.40000 -0.05000 -0.17007 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.46710 8.38160 0.08550 1.02009 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.48410 8.39670 0.08740 1.04089 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.72620 8.67190 0.05430 0.62616 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.65600 9.55890 0.09710 1.01581 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.53020 9.43210 0.09810 1.04007 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78870 9.72790 0.06080 0.62501 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.13000 9.03000 0.10000 1.10742 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.21000 13.08000 0.13000 0.99388 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.19320 10.10540 0.08780 0.86884 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.16200 10.09550 0.06650 0.65871 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.09040 10.06010 0.03030 0.30119 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.62070 9.54310 0.07760 0.81315 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.68350 9.62060 0.06290 0.65381 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.82170 9.79290 0.02880 0.29409 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.09040 10.06010 0.03030 0.30119 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.71330 10.61610 0.09720 0.91559 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.62700 10.55790 0.06910 0.65449 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.77990 10.74820 0.03170 0.29493 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.12160 10.06830 0.05330 0.52938 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.12190 10.06600 0.05590 0.55533 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.08270 10.05170 0.03100 0.30841 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58240 8.55580 0.02660 0.31090 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.18040 9.13220 0.04820 0.52780 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.05290 9.00270 0.05020 0.55761 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.08270 10.05170 0.03100 0.30841 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.81410 13.77140 0.04270 0.31006 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.91740 12.84960 0.06780 0.52764 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.46770 10.40970 0.05800 0.55717 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51350 10.48020 0.03330 0.31774 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50290 10.46220 0.04070 0.38902 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52510 10.49840 0.02670 0.25432 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70510 10.67120 0.03390 0.31768 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67640 10.63510 0.04130 0.38834 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66780 10.64110 0.02670 0.25091 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.61000 10.57350 0.03650 0.34520 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.57170 10.52850 0.04320 0.41031 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.72500 10.74100 -0.01600 -0.14896 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26500 10.22940 0.03560 0.34802 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94860 9.89700 0.05160 0.52137 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.58830 9.53310 0.05520 0.57904 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.09520 9.06380 0.03140 0.34643 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.50090 11.46130 0.03960 0.34551 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.36230 10.30230 0.06000 0.58239 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.46790 11.38220 0.08570 0.75293 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.90180 10.81660 0.08520 0.78768 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69690 10.63550 0.06140 0.57731 野村泰國基金 44.83000 44.32000 0.51000 1.15072 野村高科技基金 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.61320 10.56480 0.04840 0.45813 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23920 10.15910 0.08010 0.78846 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.81610 10.75970 0.05640 0.52418 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.64840 9.56750 0.08090 0.84557 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65580 9.61190 0.04390 0.45673 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.95610 9.94420 0.01190 0.11967 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.18910 12.09400 0.09510 0.78634 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.13870 14.08870 0.05000 0.35489 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.10240 11.00940 0.09300 0.84473 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.11900 11.06850 0.05050 0.45625 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.64440 11.63050 0.01390 0.11951 野村貨幣市場基金 16.33340 16.33320 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.62000 15.47000 0.15000 0.96962 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.31920 10.31780 0.00140 0.01357 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.25410 10.18330 0.07080 0.69526 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40630 10.39260 0.01370 0.13182 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.33140 10.30640 0.02500 0.24257 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.29270 10.25880 0.03390 0.33045 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.30820 10.27750 0.03070 0.29871 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.64020 10.61450 0.02570 0.24212 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.56970 10.53490 0.03480 0.33033 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.63460 10.60470 0.02990 0.28195 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.15140 10.01740 0.13400 1.33767 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.17000 10.02820 0.14180 1.41401 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.08830 9.97290 0.11540 1.15714 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.67320 10.53320 0.14000 1.32913 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.64430 10.49600 0.14830 1.41292 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.56390 10.44270 0.12120 1.16062 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61010 10.56550 0.04460 0.42213 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01750 7.98380 0.03370 0.42210 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33930 12.28750 0.05180 0.42157 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.17000 9.01000 0.16000 1.77580 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.28310 10.23260 0.05050 0.49352 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.44550 10.40990 0.03560 0.34198 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.26710 10.21010 0.05700 0.55827 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.37660 10.37690 -0.00030 -0.00289 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.32160 10.27330 0.04830 0.47015 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.28350 10.23310 0.05040 0.49252 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.44620 10.41060 0.03560 0.34196 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.26800 10.21100 0.05700 0.55822 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.37990 10.38020 -0.00030 -0.00289 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.32170 10.27340 0.04830 0.47015 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.31670 10.26520 0.05150 0.50170 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.47930 10.44520 0.03410 0.32647 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.30060 10.24250 0.05810 0.56724 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41010 10.40940 0.00070 0.00672 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.35750 10.30860 0.04890 0.47436 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.31670 10.26520 0.05150 0.50170 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.47940 10.44530 0.03410 0.32646 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.30220 10.24400 0.05820 0.56814 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41490 10.41420 0.00070 0.00672 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.35820 10.30920 0.04900 0.47530 野村精選貨幣市場基金 12.11130 12.11120 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.85000 11.75000 0.10000 0.85106 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.51000 10.40000 0.11000 1.05769 野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020 野村歐洲高股息基金累積型 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 野村積極成長基金 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.48000 34.72000 -0.24000 -0.69124 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67540 10.63810 0.03730 0.35063 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56850 8.52670 0.04180 0.49022 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.90360 7.86320 0.04040 0.51379 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.75950 7.73260 0.02690 0.34788 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.23710 12.17720 0.05990 0.49190 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.95770 10.90160 0.05610 0.51460 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79780 10.76030 0.03750 0.34850 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932 野村環球基金-人民幣計價 17.71000 17.53000 0.18000 1.02681 野村環球基金-美元計價 13.77000 13.61000 0.16000 1.17561 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.49000 19.38000 0.11000 0.56760 野村鴻利基金 22.69000 22.74000 -0.05000 -0.21988 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89930 16.89910 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.74000 18.82000 -0.08000 -0.42508 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.17000 14.05000 0.12000 0.85409 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.38000 15.30000 0.08000 0.52288 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.71740 10.67880 0.03860 0.36146 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.03810 13.98770 0.05040 0.36032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.69980 10.68710 0.01270 0.11883 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.65950 10.59650 0.06300 0.59454 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.47240 10.46810 0.00430 0.04108 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.40420 10.35080 0.05340 0.51590 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.92300 9.93950 -0.01650 -0.16600 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.04180 10.00970 0.03210 0.32069 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.95660 9.97850 -0.02190 -0.21947 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.21250 10.18990 0.02260 0.22179 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.34650 10.31070 0.03580 0.34721 凱基台商天下基金 13.05000 12.94000 0.11000 0.85008 凱基台灣精五門基金 20.54000 20.72000 -0.18000 -0.86873 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.35300 44.15770 0.19530 0.44228 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.13450 45.72780 0.40670 0.88939 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.67280 42.85410 -0.18130 -0.42306 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.60630 10.53090 0.07540 0.71599 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.30340 44.32830 -0.02490 -0.05617 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.04570 45.11240 -0.06670 -0.14785 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.48540 45.04360 -0.55820 -1.23924 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.39000 12.23000 0.16000 1.30826 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.21080 11.01360 0.19720 1.79051 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.18000 11.04000 0.14000 1.26812 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59120 11.59110 0.00010 0.00086 凱基開創基金 27.48000 27.71000 -0.23000 -0.83003 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.10000 22.92000 0.18000 0.78534 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.12230 21.82370 0.29860 1.36824 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.15000 17.01000 0.14000 0.82305 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.19020 15.97360 0.21660 1.35599 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.72000 7.66000 0.06000 0.78329 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.57930 40.43370 0.14560 0.36010 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.80230 40.60440 0.19790 0.48739 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.55330 40.49340 0.05990 0.14793 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.30000 11.23260 0.06740 0.60004 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.39460 12.31950 0.07510 0.60960 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 凱基護城河基金-台幣計價A 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 凱基護城河基金-美元計價B 12.66330 12.56470 0.09860 0.78474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.16650 10.13880 0.02770 0.27321 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.95390 9.87830 0.07560 0.76531 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.08890 10.06840 0.02050 0.20361 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.16640 10.13870 0.02770 0.27321 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.95390 9.87820 0.07570 0.76633 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.08890 10.06840 0.02050 0.20361 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.46000 12.60000 -0.14000 -1.11111 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.80000 35.30000 0.50000 1.41643 富邦NASDAQ-100基金 32.51000 32.59000 -0.08000 -0.24547 富邦上証180基金 32.19000 32.17000 0.02000 0.06217 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19430 0.18870 0.00560 2.96767 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.06000 5.92000 0.14000 2.36486 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.16000 6.09000 0.07000 1.14943 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.47000 47.45000 -0.98000 -2.06533 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.10260 11.91680 0.18580 1.55914 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.19500 11.00890 0.18610 1.69045 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.88480 10.72910 0.15570 1.45119 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.28400 10.12620 0.15780 1.55833 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.43290 9.27610 0.15680 1.69037 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.18090 9.04950 0.13140 1.45201 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.68430 20.70370 -0.01940 -0.09370 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.62310 11.62220 0.00090 0.00774 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.76560 10.77230 -0.00670 -0.06220 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.73630 13.73770 -0.00140 -0.01019 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01140 2.00940 0.00200 0.09953 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44710 9.44800 -0.00090 -0.00953 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43300 1.43150 0.00150 0.10479 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.31230 12.30500 0.00730 0.05933 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79570 1.79310 0.00260 0.14500 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32820 10.32210 0.00610 0.05910 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52710 1.52490 0.00220 0.14427 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.84720 10.80570 0.04150 0.38406 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.79640 10.75610 0.04030 0.37467 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.51000 15.35000 0.16000 1.04235 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.14000 18.46000 -0.32000 -1.73348 富邦日本東証基金 19.89000 20.03000 -0.14000 -0.69895 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.14000 46.48000 -0.34000 -0.73150 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.87000 46.96000 -0.09000 -0.19165 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.52000 51.37000 0.15000 0.29200 富邦台灣心基金 20.94000 21.10000 -0.16000 -0.75829 富邦台灣釆吉50基金 46.13000 45.98000 0.15000 0.32623 富邦台灣科技指數基金 53.02000 52.48000 0.54000 1.02896 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.84660 46.71460 0.13200 0.28257 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.99920 42.30880 -0.30960 -0.73176 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31650 0.31450 0.00200 0.63593 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61490 2.61090 0.00400 0.15320 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35620 0.35490 0.00130 0.36630 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02090 11.03430 -0.01340 -0.12144 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23710 2.23370 0.00340 0.15221 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33620 0.33510 0.00110 0.32826 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36470 9.37610 -0.01140 -0.12159 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.82000 24.75000 0.07000 0.28283 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.60000 13.84000 -0.24000 -1.73410 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.46000 31.00000 0.46000 1.48387 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70240 15.70220 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.21000 17.99000 0.22000 1.22290 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.19510 41.56420 -0.36910 -0.88802 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.95230 43.14720 -0.19490 -0.45171 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.07150 41.11780 -0.04630 -0.11260 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.79140 44.94530 -0.15390 -0.34242 富邦長紅基金 58.48000 58.92000 -0.44000 -0.74678 富邦科技基金 23.11000 23.18000 -0.07000 -0.30198 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.47770 41.94060 -0.46290 -1.10370 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.43480 44.85480 -0.42000 -0.93635 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.94290 40.34480 -0.40190 -0.99616 富邦恒生國企ETF基金 21.02000 20.95000 0.07000 0.33413 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.04000 27.98000 0.06000 0.21444 富邦高成長基金 22.59000 22.76000 -0.17000 -0.74692 富邦基金A類型 12.95000 13.06000 -0.11000 -0.84227 富邦基金I類型 12.95000 13.06000 -0.11000 -0.84227 富邦深証100基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富邦富時歐洲ETF基金 20.98000 20.95000 0.03000 0.14320 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42770 0.42690 0.00080 0.18740 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.52130 12.45820 0.06310 0.50649 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.34990 9.30270 0.04720 0.50738 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30370 0.30310 0.00060 0.19795 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.55810 8.51500 0.04310 0.50617 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.17890 10.12470 0.05420 0.53532 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.86580 10.86860 -0.00280 -0.02576 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.50250 9.45190 0.05060 0.53534 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.13890 10.14150 -0.00260 -0.02564 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.69000 18.65000 0.04000 0.21448 富邦精準基金 42.96000 43.30000 -0.34000 -0.78522 富邦精銳中小基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.22000 17.40000 -0.18000 -1.03448 富邦臺灣公司治理100基金 21.39000 21.30000 0.09000 0.42254 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.59000 15.60000 -0.01000 -0.06410 富邦標普美國特別股ETF基金 19.88000 20.08000 -0.20000 -0.99602 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.64500 10.58380 0.06120 0.57824 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.46550 10.31790 0.14760 1.43052 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.72200 10.65010 0.07190 0.67511 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.12850 10.07030 0.05820 0.57794 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.91150 9.77170 0.13980 1.43066 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.13940 10.07130 0.06810 0.67618 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.81000 30.85000 -0.04000 -0.12966 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.10050 10.00750 0.09300 0.92930 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.09430 9.99680 0.09750 0.97531 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92400 9.83120 0.09280 0.94393 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38430 10.28990 0.09440 0.91740 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.39230 10.29200 0.10030 0.97454 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22000 10.12500 0.09500 0.93827 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59510 8.55620 0.03890 0.45464 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.30250 9.26010 0.04240 0.45788 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85970 8.82330 0.03640 0.41254 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.32770 10.27990 0.04780 0.46499 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.41320 10.36580 0.04740 0.45727 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94220 9.90140 0.04080 0.41206 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.08580 10.04620 0.03960 0.39418 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.68280 8.64770 0.03510 0.40589 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97710 9.93660 0.04050 0.40758 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25260 9.21880 0.03380 0.36664 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.46390 11.41870 0.04520 0.39584 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.29850 11.25270 0.04580 0.40701 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.59540 10.55740 0.03800 0.35994 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.44920 9.41540 0.03380 0.35899 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.58000 15.49000 0.09000 0.58102 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.94000 8.89070 0.04930 0.55451 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.85430 9.80010 0.05420 0.55306 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.34910 9.30140 0.04770 0.51283 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.75240 10.69320 0.05920 0.55362 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80540 10.74600 0.05940 0.55276 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.31150 10.25920 0.05230 0.50979 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.49200 9.44460 0.04740 0.50187 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.05000 8.79000 0.26000 2.95791 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.73000 9.39000 0.34000 3.62087 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.64000 8.39000 0.25000 2.97974 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.62000 7.39000 0.23000 3.11231 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.87000 9.57000 0.30000 3.13480 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.74000 8.43000 0.31000 3.67734 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.64000 8.38000 0.26000 3.10263 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.77000 9.48000 0.29000 3.05907 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16700 10.16790 -0.00090 -0.00885 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.52980 9.52650 0.00330 0.03464 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.07220 9.09010 -0.01790 -0.19692 富蘭克林華美中華基金 11.32000 11.04000 0.28000 2.53623 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.41000 21.42000 -0.01000 -0.04669 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.53000 21.56000 -0.03000 -0.13915 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.08350 8.08150 0.00200 0.02475 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.18280 9.14380 0.03900 0.42652 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.15930 10.11610 0.04320 0.42704 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.68970 9.68720 0.00250 0.02581 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60270 11.54670 0.05600 0.48499 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73550 8.69330 0.04220 0.48543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.91180 8.86880 0.04300 0.48485 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.01190 9.96350 0.04840 0.48577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.17020 14.09690 0.07330 0.51997 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.27190 10.21880 0.05310 0.51963 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.30070 10.24740 0.05330 0.52013 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.61480 10.56310 0.05170 0.48944 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68380 7.64630 0.03750 0.49043 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.04030 8.99630 0.04400 0.48909 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.04030 9.99140 0.04890 0.48942 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24340 11.23720 0.00620 0.05517 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60180 7.59760 0.00420 0.05528 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.96110 8.95610 0.00500 0.05583 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.11850 10.11300 0.00550 0.05439 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.89840 10.85810 0.04030 0.37115 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71720 7.68870 0.02850 0.37067 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23810 8.21900 0.01910 0.23239 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.31740 9.26130 0.05610 0.60575 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.37430 10.31190 0.06240 0.60513 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07600 13.04580 0.03020 0.23149 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.18000 8.12000 0.06000 0.73892 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.40900 13.35040 0.05860 0.43894 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.74000 9.62000 0.12000 1.24740 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 富蘭克林華美第一富基金 37.32000 37.44000 -0.12000 -0.32051 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34820 10.34800 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.73000 13.62000 0.11000 0.80764 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.01450 9.98680 0.02770 0.27737 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.01450 9.98690 0.02760 0.27636 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.93660 9.89700 0.03960 0.40012 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.93660 9.89700 0.03960 0.40012 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.97580 9.93660 0.03920 0.39450 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.97580 9.93660 0.03920 0.39450 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.97580 9.93660 0.03920 0.39450 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.08760 10.10150 -0.01390 -0.13760 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.08760 10.10150 -0.01390 -0.13760 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.08760 10.10150 -0.01390 -0.13760 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82360 6.73520 0.08840 1.31251 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.85390 10.77450 0.07940 0.73693 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58260 9.52950 0.05310 0.55722 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.54250 11.47850 0.06400 0.55756 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.81660 6.80050 0.01610 0.23675 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.99840 8.94300 0.05540 0.61948 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.59020 10.52500 0.06520 0.61948 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98050 10.95450 0.02600 0.23735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.37000 67.19000 0.18000 0.26790 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.10000 68.31000 -0.21000 -0.30742 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.96980 62.51160 -0.54180 -0.86672 復華1至5年期高收益債券基金 20.90000 21.06000 -0.16000 -0.75973 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 65.88600 66.01430 -0.12830 -0.19435 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.24530 65.50840 -0.26310 -0.40163 復華人民幣貨幣市場基金 11.85740 11.85670 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 38.19170 38.40450 -0.21280 -0.55410 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 復華大中華中小策略基金 8.82000 8.64000 0.18000 2.08333 復華中小精選基金 64.89000 65.23000 -0.34000 -0.52123 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.43200 52.59320 -0.16120 -0.30650 復華中國特選信用債券ETF基金 61.98960 62.47160 -0.48200 -0.77155 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.98000 9.70000 0.28000 2.88660 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.01000 8.77000 0.24000 2.73660 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.78000 11.62000 0.16000 1.37694 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.60000 10.46000 0.14000 1.33843 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.27000 10.11000 0.16000 1.58259 復華六年到期新興市場債券基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 復華台灣智能基金 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 復華全方位基金 28.33000 28.58000 -0.25000 -0.87474 復華全球大趨勢基金-美元 12.88000 12.73000 0.15000 1.17832 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.42000 20.31000 0.11000 0.54161 復華全球平衡基金-美元 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 復華全球平衡基金-新臺幣 19.76000 19.70000 0.06000 0.30457 復華全球物聯網科技基金-美元 14.26000 14.12000 0.14000 0.99150 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.85000 13.79000 0.06000 0.43510 復華全球原物料基金 8.44000 8.34000 0.10000 1.19904 復華全球消費基金-新臺幣 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.11770 12.10790 0.00980 0.08094 復華全球債券基金 14.82590 14.78920 0.03670 0.24815 復華全球債券組合基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 復華全球戰略配置強基金-美元 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462 復華有利貨幣市場基金 13.48950 13.48930 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869 復華亞太成長基金 12.13000 12.06000 0.07000 0.58043 復華亞太神龍科技基金-美元 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 復華東協世紀基金 12.55000 12.42000 0.13000 1.04670 復華南非幣長期收益基金A 14.07000 13.99000 0.08000 0.57184 復華南非幣長期收益基金B 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751 復華南非幣短期收益基金A 14.57000 14.53000 0.04000 0.27529 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.78390 68.42500 -0.64110 -0.93694 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.76000 21.87000 -0.11000 -0.50297 復華美國新星基金-美元 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414 復華美國新星基金-新臺幣 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256 復華恒生基金 21.88000 21.87000 0.01000 0.04572 復華恒生單日反向一倍基金 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991 復華恒生單日正向二倍基金 32.12000 32.30000 -0.18000 -0.55728 復華神盾基金 25.40510 25.60460 -0.19950 -0.77916 復華高成長基金 67.73000 68.22000 -0.49000 -0.71826 復華高益策略組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 復華貨幣市場基金 14.45270 14.45250 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.32000 18.57000 -0.25000 -1.34626 復華富時台灣高股息低波動基金 49.85000 49.93000 -0.08000 -0.16022 復華復華基金 21.15000 21.31000 -0.16000 -0.75082 復華華人世紀基金 16.66000 16.33000 0.33000 2.02082 復華傳家二號基金 30.02890 30.20990 -0.18100 -0.59914 復華傳家基金 22.00000 22.17660 -0.17660 -0.79633 復華奧林匹克全球組合基金 15.90000 15.83000 0.07000 0.44220 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 復華新興人民幣短期收益基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 21.69000 21.75000 -0.06000 -0.27586 復華新興市場企業債券ETF基金 67.78000 68.00000 -0.22000 -0.32353 復華新興市場高收益債券基金A 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 復華新興市場高收益債券基金B 5.48000 5.46000 0.02000 0.36630 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.33000 12.24000 0.09000 0.73529 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 復華新興市場短期收益基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 復華滬深300 A股基金 23.79000 23.82000 -0.03000 -0.12594 復華數位經濟基金 45.50000 45.76000 -0.26000 -0.56818 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.99060 9.96000 0.03060 0.30723 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76540 9.75000 0.01540 0.15795 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.53040 10.49800 0.03240 0.30863 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15740 10.14140 0.01600 0.15777 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17900 10.13850 0.04050 0.39947 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.83070 10.84830 -0.01760 -0.16224 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.96580 9.93440 0.03140 0.31607 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.62370 10.64970 -0.02600 -0.24414 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.31990 10.28730 0.03260 0.31690 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.98960 11.01660 -0.02700 -0.24508 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.68110 10.64260 0.03850 0.36175 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.64510 10.60300 0.04210 0.39706 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.77400 10.79160 -0.01760 -0.16309 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.57980 10.54440 0.03540 0.33572 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.82070 11.66170 0.15900 1.36344 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.54770 10.50630 0.04140 0.39405 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.76040 10.72450 0.03590 0.33475 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.14880 11.98550 0.16330 1.36248 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.68920 10.64710 0.04210 0.39541 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.85770 10.87540 -0.01770 -0.16275 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.10640 10.05920 0.04720 0.46922 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.12390 10.07310 0.05080 0.50431 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.05610 10.06170 -0.00560 -0.05566 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44110 10.40140 0.03970 0.38168 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.69800 10.55790 0.14010 1.32697 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.46450 10.41920 0.04530 0.43477 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43960 10.40000 0.03960 0.38077 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.69720 10.55720 0.14000 1.32611 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.46130 10.41590 0.04540 0.43587 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28660 10.23850 0.04810 0.46980 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.28760 10.23630 0.05130 0.50116 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.28470 10.23650 0.04820 0.47086 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.28840 10.23710 0.05130 0.50112 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.82280 10.75710 0.06570 0.61076 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.84670 10.77720 0.06950 0.64488 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.96500 10.95580 0.00920 0.08397 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.15850 10.09290 0.06560 0.64996 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.17190 10.10310 0.06880 0.68098 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.10390 10.09190 0.01200 0.11891 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18650 9.20170 -0.01520 -0.16519 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.28250 8.23770 0.04480 0.54384 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34420 8.34580 -0.00160 -0.01917 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.92850 11.94830 -0.01980 -0.16571 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.78730 10.72910 0.05820 0.54245 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.99340 10.99540 -0.00200 -0.01819 景順主流基金 17.02000 17.01000 0.01000 0.05879 景順台灣科技基金 29.39000 29.35000 0.04000 0.13629 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.65000 11.58000 0.07000 0.60449 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 景順全球科技基金 23.90000 23.68000 0.22000 0.92905 景順全球康健基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003 景順貨幣市場基金 15.98800 15.98780 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.42000 31.36000 0.06000 0.19133 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.80000 14.63000 0.17000 1.16200 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.98000 13.90000 0.08000 0.57554 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63570 8.62730 0.00840 0.09737 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98340 7.98710 -0.00370 -0.04632 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.44610 11.43560 0.01050 0.09182 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55770 10.56260 -0.00490 -0.04639 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.33000 8.14000 0.19000 2.33415 華南永昌中國A股基金(美元) 7.97000 7.74000 0.23000 2.97158 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.82000 11.55000 0.27000 2.33766 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62570 9.61400 0.01170 0.12170 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.92760 9.97120 -0.04360 -0.43726 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.15070 10.13830 0.01240 0.12231 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.47310 10.51900 -0.04590 -0.43635 華南永昌永昌基金 18.96000 19.12000 -0.16000 -0.83682 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 華南永昌全球亨利組合基金 14.96490 14.91300 0.05190 0.34802 華南永昌全球神農水資源基金 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 華南永昌全球精品基金 17.17000 17.06000 0.11000 0.64478 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.34000 13.22000 0.12000 0.90772 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509 華南永昌物聯網精選基金 11.52000 11.57000 -0.05000 -0.43215 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27380 16.27350 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.32340 24.43400 -0.11060 -0.45265 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98500 11.98480 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.70800 10.70750 0.00050 0.00467 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79180 10.79830 -0.00650 -0.06019 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.03070 10.03020 0.00050 0.00498 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.03270 10.03880 -0.00610 -0.06076 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.55670 10.55530 0.00140 0.01326 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55900 10.56440 -0.00540 -0.05112 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.00540 10.00400 0.00140 0.01399 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95390 9.95900 -0.00510 -0.05121 華頓中小型基金 19.49000 19.84000 -0.35000 -1.76411 華頓中國多重機會平衡基金 11.83690 11.64390 0.19300 1.65752 華頓台灣基金 22.01000 22.20000 -0.19000 -0.85586 華頓平安貨幣市場基金 11.56520 11.56500 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.32000 18.16000 0.16000 0.88106 華頓全球高收益債券基金A 14.05020 14.02470 0.02550 0.18182 華頓全球高收益債券基金B 8.23750 8.22260 0.01490 0.18121 華頓全球黑鑽油源基金 5.21000 5.16000 0.05000 0.96899 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74250 2.65690 0.08560 3.22180 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.46740 12.06080 0.40660 3.37125 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39990 0.38470 0.01520 3.95113 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.98550 11.84050 0.14500 1.22461 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.98550 11.84050 0.14500 1.22461 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.62280 10.49820 0.12460 1.18687 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83210 10.68540 0.14670 1.37290 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.83210 10.68540 0.14670 1.37290 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.54940 9.42020 0.12920 1.37152 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.93570 10.72740 0.20830 1.94176 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.93570 10.72740 0.20830 1.94176 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.64970 9.45180 0.19790 2.09378 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.48000 10.29000 0.19000 1.84645 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.17000 8.99000 0.18000 2.00222 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.73000 9.49000 0.24000 2.52898 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.63850 2.64920 -0.01070 -0.40390 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06390 2.07410 -0.01020 -0.49178 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24880 12.21570 0.03310 0.27096 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.53700 9.51130 0.02570 0.27020 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38410 0.38290 0.00120 0.31340 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30220 0.29990 0.00230 0.76692 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.49000 3.42000 0.07000 2.04678 匯豐中國動力基金(台幣) 15.85000 15.54000 0.31000 1.99485 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.49000 0.02000 4.08163 匯豐台灣精典基金 24.22000 24.27000 -0.05000 -0.20602 匯豐全球趨勢組合基金 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820 匯豐全球關鍵資源基金 8.47000 8.37000 0.10000 1.19474 匯豐安富基金 25.59000 25.61000 -0.02000 -0.07809 匯豐成功基金 44.97000 44.97000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.42000 2.42000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.67000 10.57000 0.10000 0.94607 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.67550 2.68230 -0.00680 -0.25351 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35180 2.35830 -0.00650 -0.27562 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.94270 11.91710 0.02560 0.21482 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.03670 8.01090 0.02580 0.32206 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39090 0.38920 0.00170 0.43679 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33660 0.33510 0.00150 0.44763 匯豐金磚動力基金 15.44000 15.16000 0.28000 1.84697 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00910 15.00890 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.42000 5.34000 0.08000 1.49813 匯豐新鑽動力基金 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.61810 5.58830 0.02980 0.53326 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.44520 9.41550 0.02970 0.31544 匯豐龍鳳基金-A類型 52.30000 52.38000 -0.08000 -0.15273 匯豐龍鳳基金-I類型 52.30000 52.38000 -0.08000 -0.15273 匯豐龍騰電子基金 36.03000 36.01000 0.02000 0.05554 匯豐雙高收益債券組合基金 12.78100 12.72520 0.05580 0.43850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.90000 17.92000 -0.02000 -0.11161 新光中國成長基金(人民幣) 9.24000 8.99000 0.25000 2.78087 新光中國成長基金(美元) 9.32000 8.99000 0.33000 3.67075 新光中國成長基金(新臺幣) 9.33000 9.10000 0.23000 2.52747 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.21150 11.24280 -0.03130 -0.27840 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.30410 10.23590 0.06820 0.66628 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.67960 10.73390 -0.05430 -0.50587 新光台灣富貴基金 23.14000 23.23000 -0.09000 -0.38743 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.64000 21.68000 -0.04000 -0.18450 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.43190 40.54980 -0.11790 -0.29075 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.51590 43.71600 -0.20010 -0.45773 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.73000 -0.08000 -0.91638 新光全球生技醫療基金(美元) 11.09000 10.98000 0.11000 1.00182 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 新光全球債券基金(A累積)美元 10.85800 10.79770 0.06030 0.55845 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.66160 10.72800 -0.06640 -0.61894 新光全球債券基金(B配息)美元 10.26080 10.20280 0.05800 0.56847 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.06120 10.12390 -0.06270 -0.61933 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.03000 9.56000 -0.53000 -5.54393 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.53000 11.00000 -0.47000 -4.27273 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.34000 9.09000 0.25000 2.75028 新光吉星貨幣市場基金 15.50180 15.50150 0.00030 0.00194 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 新光多重資產基金(A累積)美元 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 新光亞洲精選基金-美金 21.75000 21.43000 0.32000 1.49323 新光亞洲精選基金-新台幣 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717 新光店頭基金 22.06000 22.06000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.84000 10.93000 -0.09000 -0.82342 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 新光特選內需收益ETF基金 21.43000 21.37000 0.06000 0.28077 新光創新科技基金 12.89000 12.92000 -0.03000 -0.23220 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.33650 10.34100 -0.00450 -0.04352 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.62780 10.65200 -0.02420 -0.22719 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.14080 10.13550 0.00530 0.05229 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48470 9.48830 -0.00360 -0.03794 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.71790 9.73970 -0.02180 -0.22383 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.25660 9.26170 -0.00510 -0.05507 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.69740 41.14040 -0.44300 -1.07680 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.72070 44.13200 -0.41130 -0.93198 新光澳幣八年期保本基金 11.06000 10.94000 0.12000 1.09689 新光澳幣十年期保本基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 新光澳幣保本基金 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.74070 10.71200 0.02870 0.26792 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57730 9.55150 0.02580 0.27011 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.57580 9.57190 0.00390 0.04074 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54740 10.54310 0.00430 0.04078 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.57670 10.54470 0.03200 0.30347 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58750 9.55840 0.02910 0.30444 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55390 9.53020 0.02370 0.24868 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.52740 10.50130 0.02610 0.24854 瑞銀全球創新趨勢基金 7.37000 7.33000 0.04000 0.54570 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.71960 10.69680 0.02280 0.21315 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63010 9.61000 0.02010 0.20916 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.57570 10.55100 0.02470 0.23410 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62320 9.60060 0.02260 0.23540 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69620 9.67940 0.01680 0.17356 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.66430 10.64570 0.01860 0.17472 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.95710 14.97290 -0.01580 -0.10552 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72770 8.73690 -0.00920 -0.10530 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.17250 41.14370 0.02880 0.07000 群益10年期以上金融債ETF基金 42.30040 42.20740 0.09300 0.22034 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.77920 42.71410 0.06510 0.15241 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.92400 42.79950 0.12450 0.29089 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.17580 44.22990 -0.05410 -0.12232 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.74790 42.59410 0.15380 0.36108 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.21150 46.08110 0.13040 0.28298 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.94100 47.32210 0.61890 1.30785 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.03610 45.81440 0.22170 0.48391 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.76540 10.70280 0.06260 0.58489 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.11130 44.24250 -0.13120 -0.29655 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.66770 40.65490 0.01280 0.03148 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45910 11.45810 0.00100 0.00873 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32360 10.29930 0.02430 0.23594 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.76630 12.52000 0.24630 1.96725 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.58100 9.32210 0.25890 2.77727 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.02000 9.81000 0.21000 2.14067 群益大印度基金N-新臺幣 10.49000 10.39000 0.10000 0.96246 群益大印度基金-人民幣 13.71350 13.61170 0.10180 0.74789 群益大印度基金-美元 12.94970 12.75240 0.19730 1.54716 群益大印度基金-新臺幣 12.41000 12.29000 0.12000 0.97640 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.15410 12.16350 -0.00940 -0.07728 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.76900 11.68530 0.08370 0.71628 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.86930 10.87770 -0.00840 -0.07722 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.60190 9.53360 0.06830 0.71641 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.75490 9.76240 -0.00750 -0.07683 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.65280 8.59130 0.06150 0.71584 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.07570 9.08270 -0.00700 -0.07707 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.32080 8.26160 0.05920 0.71657 群益中小型股基金 44.66000 45.33000 -0.67000 -1.47805 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.20780 10.18350 0.02430 0.23862 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.51570 9.41830 0.09740 1.03416 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02160 8.97930 0.04230 0.47108 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.69730 8.67660 0.02070 0.23857 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.10680 8.02380 0.08300 1.03442 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.68660 7.65060 0.03600 0.47055 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.56740 10.56810 -0.00070 -0.00662 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.62410 11.62490 -0.00080 -0.00688 群益中國高收益債券基金-美元 11.23260 11.22980 0.00280 0.02493 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41040 10.45900 -0.04860 -0.46467 群益中國新機會基金N-人民幣 8.17990 7.97960 0.20030 2.51015 群益中國新機會基金N-美元 7.54210 7.29950 0.24260 3.32352 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.15000 7.93000 0.22000 2.77427 群益中國新機會基金-人民幣 7.25440 7.07680 0.17760 2.50961 群益中國新機會基金-美元 8.06410 7.80460 0.25950 3.32496 群益中國新機會基金-新臺幣 7.78000 7.57000 0.21000 2.77411 群益平衡王基金 19.41680 19.46450 -0.04770 -0.24506 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.51000 6.50000 0.01000 0.15385 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.12490 12.13030 -0.00540 -0.04452 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.62070 11.53420 0.08650 0.74994 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.42950 10.43420 -0.00470 -0.04504 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.99480 9.92050 0.07430 0.74895 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.35850 10.34830 0.01020 0.09857 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.14630 10.13270 0.01360 0.13422 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21430 9.20530 0.00900 0.09777 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20370 9.19140 0.01230 0.13382 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.41860 10.40840 0.01020 0.09800 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.46470 10.45070 0.01400 0.13396 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37680 9.36760 0.00920 0.09821 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.84760 9.83440 0.01320 0.13422 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.17730 11.16860 0.00870 0.07790 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.74280 7.73670 0.00610 0.07884 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.69950 10.66980 0.02970 0.27836 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.52840 10.49350 0.03490 0.33259 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.65780 10.68210 -0.02430 -0.22748 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.97430 9.94660 0.02770 0.27849 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91420 9.88130 0.03290 0.33295 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03600 10.05890 -0.02290 -0.22766 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.69970 10.66990 0.02980 0.27929 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.52840 10.49350 0.03490 0.33259 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.65770 10.68200 -0.02430 -0.22749 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.97430 9.94660 0.02770 0.27849 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91410 9.88120 0.03290 0.33296 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03600 10.05890 -0.02290 -0.22766 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.87200 9.81930 0.05270 0.53670 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 群益全球關鍵生技基金-美元 16.15360 16.06740 0.08620 0.53649 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.10000 16.11000 -0.01000 -0.06207 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.24000 12.18000 0.06000 0.49261 群益印度中小基金N-人民幣 11.14660 11.09150 0.05510 0.49678 群益印度中小基金N-美元 9.39550 9.27550 0.12000 1.29373 群益印度中小基金N-新臺幣 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 群益印度中小基金-人民幣 15.08980 15.01530 0.07450 0.49616 群益印度中小基金-美元 13.43800 13.26630 0.17170 1.29426 群益印度中小基金-新臺幣 15.71000 15.59000 0.12000 0.76972 群益多利策略組合基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 群益多重收益組合基金 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205 群益多重資產組合基金 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657 群益安家基金 24.25010 24.40260 -0.15250 -0.62493 群益安穩貨幣市場基金 16.15160 16.15130 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.37000 22.37000 0.00000 0.00000 群益亞太中小基金 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136 群益亞太新趨勢平衡基金 16.71000 16.61000 0.10000 0.60205 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.53300 10.53310 -0.00010 -0.00095 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.81590 7.81600 -0.00010 -0.00128 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.23320 10.23330 -0.00010 -0.00098 群益店頭市場基金 90.88000 91.66000 -0.78000 -0.85097 群益東方盛世基金 8.88000 8.80000 0.08000 0.90909 群益東協成長基金-人民幣 13.45340 13.38060 0.07280 0.54407 群益東協成長基金-美元 11.85710 11.70000 0.15710 1.34274 群益東協成長基金-新臺幣 11.85000 11.76000 0.09000 0.76531 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.74200 11.68240 0.05960 0.51017 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.09070 11.00370 0.08700 0.79064 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.54270 10.50750 0.03520 0.33500 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.69470 9.64550 0.04920 0.51008 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.16020 9.08830 0.07190 0.79113 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.70540 8.67630 0.02910 0.33540 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.90150 10.86520 0.03630 0.33409 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.48720 9.43910 0.04810 0.50958 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.32290 9.24970 0.07320 0.79138 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.72520 9.69270 0.03250 0.33530 群益長安基金 28.31000 28.54000 -0.23000 -0.80589 群益美國新創亮點基金N-美元 10.42100 10.32820 0.09280 0.89851 群益美國新創亮點基金-美元 15.76440 15.62390 0.14050 0.89926 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.38000 15.33000 0.05000 0.32616 群益真善美基金 15.45270 15.48730 -0.03460 -0.22341 群益馬拉松基金 115.61000 116.16000 -0.55000 -0.47348 群益深証中小板基金 11.80000 11.71000 0.09000 0.76857 群益創新科技基金 31.42000 31.63000 -0.21000 -0.66393 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.36840 9.21220 0.15620 1.69558 群益華夏盛世基金N-美元 8.65760 8.44620 0.21140 2.50290 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.11000 8.94000 0.17000 1.90157 群益華夏盛世基金-人民幣 10.20220 10.03210 0.17010 1.69556 群益華夏盛世基金-美元 9.54610 9.31300 0.23310 2.50295 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.91000 15.61000 0.30000 1.92184 群益奧斯卡基金 28.03000 28.30000 -0.27000 -0.95406 群益新興金鑽基金-美元 11.71210 11.52060 0.19150 1.66224 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.04000 8.94000 0.10000 1.11857 群益葛萊美基金 22.57000 22.68000 -0.11000 -0.48501 群益道瓊美國地產ETF基金 22.62000 22.64000 -0.02000 -0.08834 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.11550 11.12800 -0.01250 -0.11233 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.00330 10.92890 0.07440 0.68076 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.13480 11.12160 0.01320 0.11869 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.85830 10.87040 -0.01210 -0.11131 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.74890 10.67620 0.07270 0.68095 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.87700 10.86410 0.01290 0.11874 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.11540 11.12790 -0.01250 -0.11233 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.00330 10.92890 0.07440 0.68076 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.85830 10.87050 -0.01220 -0.11223 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.74880 10.67610 0.07270 0.68096 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.98340 12.91150 0.07190 0.55687 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.82680 11.73440 0.09240 0.78743 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74330 11.66280 0.08050 0.69023 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.78040 8.73180 0.04860 0.55659 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08050 9.00950 0.07100 0.78806 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.60210 8.54310 0.05900 0.69062 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.29440 10.21390 0.08050 0.78814 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.04620 9.96770 0.07850 0.78754 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.15000 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路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.19000 29.29000 -0.10000 -0.34141 德信中國精選成長基金 11.88000 11.67000 0.21000 1.79949 德信台灣主流中小基金 18.93000 18.96000 -0.03000 -0.15823 德信萬保貨幣市場基金 11.97960 11.97950 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 31.61000 31.75000 -0.14000 -0.44094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.80950 10.75960 0.04990 0.46377 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.71810 10.66410 0.05400 0.50637 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70980 11.70960 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.33000 15.43000 -0.10000 -0.64809 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.16000 18.01000 0.15000 0.83287 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.69720 10.70840 -0.01120 -0.10459 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.09560 16.11260 -0.01700 -0.10551 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.36440 8.37860 -0.01420 -0.16948 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.29330 11.24900 0.04430 0.39381 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20740 12.16000 0.04740 0.38980 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.11610 14.14020 -0.02410 -0.17044 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.40000 17.29000 0.11000 0.63621 摩根中小基金 21.73000 21.76000 -0.03000 -0.13787 摩根中國A股基金 15.13000 14.64000 0.49000 3.34699 摩根中國A股基金(美元) 11.75000 11.31000 0.44000 3.89036 摩根中國亮點基金 13.09000 12.85000 0.24000 1.86770 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.79210 11.55460 0.23750 2.05546 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.00070 12.74600 0.25470 1.99827 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.98350 9.74300 0.24050 2.46844 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.69390 13.41810 0.27580 2.05543 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.71230 15.40450 0.30780 1.99812 摩根台灣金磚基金-累積型 19.28000 19.27000 0.01000 0.05189 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.28000 19.27000 0.01000 0.05189 摩根台灣增長基金 49.21000 49.23000 -0.02000 -0.04063 摩根平衡基金 27.81000 27.78000 0.03000 0.10799 摩根全球α基金 18.80000 18.71000 0.09000 0.48103 摩根全球平衡基金 16.34650 16.25740 0.08910 0.54806 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.58310 9.54860 0.03450 0.36131 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69320 10.65350 0.03970 0.37265 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11670 10.06700 0.04970 0.49369 摩根多元入息成長基金-累積型 11.72940 11.68720 0.04220 0.36108 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.45460 10.40330 0.05130 0.49311 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.89690 10.83070 0.06620 0.61123 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.36550 14.27830 0.08720 0.61072 摩根亞洲基金 59.69000 59.03000 0.66000 1.11808 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53320 8.51950 0.01370 0.16081 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.04860 10.02350 0.02510 0.25041 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.90060 8.87080 0.02980 0.33593 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.93220 12.91140 0.02080 0.16110 摩根東方內需機會基金 18.89000 18.68000 0.21000 1.12420 摩根東方科技基金 31.86000 31.62000 0.24000 0.75901 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.22000 10.09000 0.13000 1.28840 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.68000 9.55000 0.13000 1.36126 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.18000 12.08000 0.10000 0.82781 摩根金龍收成基金 22.02000 21.70000 0.32000 1.47465 摩根第一貨幣市場基金 15.12690 15.12680 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.32000 14.16000 0.16000 1.12994 摩根新金磚五國基金 13.04000 12.85000 0.19000 1.47860 摩根新絲路基金 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 摩根新興35基金 13.82000 13.66000 0.16000 1.17130 摩根新興日本基金 23.42000 23.29000 0.13000 0.55818 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.34480 7.30310 0.04170 0.57099 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.68180 9.62890 0.05290 0.54939 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.52970 9.46330 0.06640 0.70166 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.23920 11.17540 0.06380 0.57090 摩根新興科技基金 51.53000 51.37000 0.16000 0.31147 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.92380 8.84830 0.07550 0.85327 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.60320 9.48770 0.11550 1.21737 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06590 8.94740 0.11850 1.32441 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.59560 10.50600 0.08960 0.85285 摩根龍揚基金 32.89000 32.41000 0.48000 1.48102 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196 摩根環球股票收益基金-累積型 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32280 9.29770 0.02510 0.26996 摩根總收益組合基金-累積型 11.49840 11.46750 0.03090 0.26946 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.97000 20.91000 0.06000 0.28694 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61110 12.61090 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.58270 10.58170 0.00100 0.00945 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.64000 10.56930 0.07070 0.66892 聯邦中國龍基金 24.80000 24.96000 -0.16000 -0.64103 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.63690 12.58870 0.04820 0.38288 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.79600 11.76590 0.03010 0.25582 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72450 10.73420 -0.00970 -0.09037 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44730 10.40740 0.03990 0.38338 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.80660 9.78110 0.02550 0.26071 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.90900 8.91700 -0.00800 -0.08972 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11440 10.02700 0.08740 0.87165 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.28490 10.25330 0.03160 0.30819 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.08390 9.99440 0.08950 0.89550 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.35070 10.31650 0.03420 0.33151 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.59560 9.51060 0.08500 0.89374 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.84560 9.81300 0.03260 0.33221 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.62250 11.52970 0.09280 0.80488 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.38530 11.31040 0.07490 0.66222 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.62700 10.60970 0.01730 0.16306 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.75050 10.66650 0.08400 0.78751 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.51850 10.44840 0.07010 0.67092 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.81850 9.80240 0.01610 0.16425 聯邦金鑽平衡基金 22.47680 22.56420 -0.08740 -0.38734 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.50350 9.40950 0.09400 0.99899 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.92050 9.87740 0.04310 0.43635 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.45890 9.36530 0.09360 0.99943 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.86340 9.82070 0.04270 0.43480 聯邦貨幣市場基金 13.21650 13.21630 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.41000 12.48000 -0.07000 -0.56090 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.83730 16.82410 0.01320 0.07846 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.74540 12.50620 0.23920 1.91265 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.38040 12.31620 0.06420 0.52126 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.78430 11.72410 0.06020 0.51347 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.35660 12.31280 0.04380 0.35573 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54570 11.55680 -0.01110 -0.09605 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57560 10.53720 0.03840 0.36442 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70420 8.71210 -0.00790 -0.09068 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.73000 34.84000 -0.11000 -0.31573 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.32000 17.78000 0.54000 3.03712 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.48000 17.82000 0.66000 3.70370 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.35000 11.97000 0.38000 3.17460 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.32000 16.22000 0.10000 0.61652 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.96000 12.89000 0.07000 0.54306 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.70000 7.67000 0.03000 0.39113 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.66000 11.59000 0.07000 0.60397 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.43000 15.27000 0.16000 1.04781 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.66000 11.56000 0.10000 0.86505 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.40000 14.30000 0.10000 0.69930 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.50000 14.40000 0.10000 0.69444 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.51000 14.40000 0.11000 0.76389 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.19000 15.08000 0.11000 0.72944 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.96000 20.81000 0.15000 0.72081 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.00000 18.87000 0.13000 0.68892 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.98000 14.87000 0.11000 0.73974 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.94000 15.83000 0.11000 0.69488 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.89000 14.79000 0.10000 0.67613 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.92000 14.82000 0.10000 0.67476 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.00000 12.90000 0.10000 0.77519 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.52000 13.42000 0.10000 0.74516 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.44000 19.37000 0.07000 0.36138 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.18000 18.11000 0.07000 0.38653 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.17000 13.11000 0.06000 0.45767 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.27000 14.19000 0.08000 0.56378 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.35000 14.26000 0.09000 0.63114 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 聯博貨幣市場基金 15.03370 15.03360 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11000 11.08780 0.02220 0.20022 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.99650 13.92850 0.06800 0.48821 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58420 7.56910 0.01510 0.19950 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.33000 14.29000 0.04000 0.27992 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.47000 14.43000 0.04000 0.27720 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.14850 10.05630 0.09220 0.91684 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.58620 10.46720 0.11900 1.13688 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.12170 10.06770 0.05400 0.53637 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.16010 10.14380 0.01630 0.16069 瀚亞中小型股基金 19.79000 19.94000 -0.15000 -0.75226 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.40000 12.10000 0.30000 2.47934 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.10000 12.85000 0.25000 1.94553 瀚亞外銷基金 38.66000 38.83000 -0.17000 -0.43781 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.14000 12.04000 0.10000 0.83056 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.51000 11.41000 0.10000 0.87642 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.41000 9.32000 0.09000 0.96567 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.26300 11.17970 0.08330 0.74510 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.82410 10.77010 0.05400 0.50139 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.74470 12.71590 0.02880 0.22649 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.74920 10.72940 0.01980 0.18454 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.31740 7.26190 0.05550 0.76426 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.98760 7.94780 0.03980 0.50077 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.15230 8.13380 0.01850 0.22745 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 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