台股盤前－站穩季線上續攻？端看台積電除息大秀給不給力

台股上周收在 10803.77 點，單周大漲 279 點。由於進入除權息旺季，台股站穩季線之上是否續攻，要看今天除權息大秀打頭陣的台積電給不給力，今天所有除息股影響指數將蒸發點數 70.3 點，加上美國總統川普在 G20 前出招軟硬兼施，而台股短線已急漲，預期台股月底前以震盪為主。

台積電今天將除息 8 元，為台股除權息旺季揭開序幕，預估台積電市值將減少 2074 億元，預估指數將蒸發 69.3 點。外資上周回補台積電，累計短短三天買超 2.8 萬張，推升台積電股價重返季線大關，上周五收 248.5 元，市場期待填息行情啟動；而搶在除息前夕，外資高盛證券出具最新報告指出，台積電全球化布局有防禦優勢，重申強力買進，目標價 273 元。

今天除了台積電，還有葡萄王、永光、寶隆、厚生、夏都、王品、益登、融程電、國精化、群益期、華興、基士德 - KY 等，共計 13 檔股票除息交易，預估指數將蒸發點數 70.3 點，除息行情備受矚目。

繼三星和美光之後，南韓記憶體大廠 SK 海力士也決定放緩大陸無錫 DRAM 新廠原訂每月高達 18 萬片產能的增產腳步，有助消除市場對短期供過於求疑慮，讓 DRAM 價格跌勢收斂，下半年旺季市況可望邁入正向循環，對南亞科等台廠有利。

美中貿易戰衝擊終端電子產品需求，加上英特爾中央處理器（CPU）供不應求，導致今年以來 MOSFET（金氧半場效電晶體）市況低迷。不過，隨著英特爾 10 奈米 Ice Lake 處理器量產出貨，超微 7 奈米第三代 Ryzen 處理器將於 7 月正式開賣，加上近期比特幣價格漲破 1 萬美元後帶動挖礦供應鏈需求急增，MOSFET 市場明顯轉熱。

業者指出，MOSFET 需求轉強加上市場庫存已獲去化，包括茂矽、漢磊等接單轉強且投片量提升，至於大中、杰力等供應商，出貨則開始進入旺季。

不過，面板股則有利空消息，因市場需求不及預期，摩根士丹利和 WitsView 最新統計，6 月下旬不論大小尺寸面板，跌幅均有擴大之勢；大摩並示警，下半年面板供給過剩幅度，將持續大於預期，預估如群創、友達等，旺季表現恐有壓。

整體來說，台股上週在權王台積電領攻下，指數重回 10800 點之上，短天期均線呈現多頭排列，台股穩定持續站穩在季線之上，有利多方。不過，也因為台股短線急漲，目前頸線壓力落在 10900 附近，所以指數短期上檔空間有限，料仍將呈現區間整理格局。