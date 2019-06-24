

◆盤勢分析

1. 美國製造業 PMI(經季節性因素調整後)速報值自 5 月的 50.5 降至 50.1、創 117 個月 (2009 年 9 月) 以來新低，低於市場預期的 50.4。美國商務部擴大貿易黑名單，繼華為後再添五家中國企業。上週五美股下跌，跌幅介於 0.13 至 0.74％，美股四大指數短期偏多震盪。半導體相對弱勢，AMD 下跌 3.03%；美光下跌 2.64%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為季線（約在 10,680 點）至月線（約在 10,520 點），壓力為 10,900 至 11,000 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（88）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 136 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、散熱、區塊鏈、遊戲、運動風等。

4. 觀盤重點：2330 台積電 24 日除息，每股將配發 8 元現金股利，觀察台積電填息強度及台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

5.2330 台積電除息秀 24 日登場，將蒸發加權指數 69.3 點，總市值減少 2,074 億元。台積電近 3 年現金股利發得愈高、填息速度反而更驚人，填息天數介於 3～32 天之間，本次隨貿易戰利空鈍化、陸美領導人將於 G20 峰會會面，加上步入第三季旺季、第四季還要再發股利，能否再刷新填息最短耗時紀錄，推升市場期待。

6. 鴻海 (2317) 集團新董事長人選，終於在 21 日正式拍板，一如市場預期由鴻海 S 次集團總經理兼 3413 京鼎董事長劉揚偉勝出，工業富聯（FII）副董事長李傑則出任鴻海副董事長。至於原董事長郭台銘則退居董事，意味由郭台銘領軍的舊鴻海時代已正式畫上句點，從此邁入由九人經營委員會主導的新共治時代，預期鴻海未來在 5G、人工智慧（AI）、物聯網及顯示器產業的布局不會改變。

7. 美中貿易戰衝擊終端電子產品需求，加上英特爾中央處理器（CPU）供不應求，導致今年以來金氧半場效電晶體（MOSFET）市況低迷。不過，隨著英特爾 10 奈米 Ice Lake 處理器量產出貨，超微 7 奈米第三代 Ryzen 處理器將於 7 月正式開賣，加上近期比特幣價格漲破 1 萬美元後帶動挖礦供應鏈需求急增，MOSFET 市場明顯轉熱。業者指出，MOSFET 需求轉強加上市場庫存已獲去化，包括茂矽（2342）、漢磊（3707）等接單轉強且投片量提升，至於大中（6435）、杰力（5299）等供應商，出貨則開始進入旺季。

8. 陶瓷基板廠同欣電（6271）於 21 日召開股東會，並進行董事改選，泛國巨集團在九席董事席次中拿下四席，2327 國巨董事長獲選為同欣電新任董事長。同欣電將走向嶄新局面，並定位今年為新同欣元年，同欣電於股東會通過配發 6 元現金股利。

