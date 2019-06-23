味全本周股東會 台灣與中國營運規模提升成焦點

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年6月23號15點20分

食品及飲料大廠味全 (1201-TW) 將在 6 月 27 日召開股東會，除將進行董事改選，味全第 1 季處分資產推升每股純益達 2.21 元，市場將聚焦味全台灣及中國本業營運規模及市占率提升。

中國是食品、飲料等快銷產品成長型的市場，味全加速發展大陸的品項品牌，布建完整的區域市場，其中中國設立的生產線，去年河北廊坊廠投產，另外有蘇州、廣州廠的即將進入投產，同時，目前也正在新建浙江寧波廠，預估 2020 年完成。

味全過去在台灣的營運成長，主要在建構完整冷藏供應鏈，在中國的區域化經營上，味全除建立生產線，未來在中國市占率的提升，為市場關注的焦點。

同時，味全總經理張教華在今年 1 月 28 日就任，並已訂出味全品牌發展的短、中、長期策略，並預計在 2020 年完成 9 大品牌搶市占率的目標，對於其經營戰略，也是股東會重點。

味全 2018 年稅後純益 9.83 億元，年增 47.9%，每股純益 1.94 元，董事會通過擬配發每股現金股利 0.8 元；今年第 1 季因認列去年處分埔心牧場的業外收益，單季稅後純益 11.19 億元、年增高達 856.64%，每股純益 2.21 元，創單季歷史新高。