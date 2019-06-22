〈熱門股〉瞄準三大方向拚轉型 廣達攻前段高點

廣達 (2382-TW) 本周舉行股東會，董事長林百里表示，未來重點將擺在 5G 通訊、AI 人工智慧、雲端運算，強調股票上市 20 年要對股東有一個交代，廣達本周 5 個交易日股價都收紅，周五 (22 日) 終場上漲 0.5 元，收在 61.3 元，可望挑戰前波高點 61.5 元。

林百里指出，他不是很好的生意人，但是很好的工程師，將與副董梁次震繼續帶領廣達，在 5G 通訊、AI 人工智慧、雲端運算等 3 個大方向布局，更要將 AI 導入產品群中，成為高研發、高創新含量的企業。

林百里表示，看準未來趨勢，NB 事業群將往消費品 AI 發展，包含穿戴式裝置、家用、娛樂等消費品市場都有非常多的機會，而過去產業用的電池，加入 AI、5G 通訊，就能發展機械手臂、智慧運輸、智慧醫療等，市場成長空間大。

而面對美中貿易戰，林百里表示，廣達去年就已經移動，把高價值產品移為台灣，並建立自動化產線，他指出產業往東南亞移動的方向不變，不過還在找適合的地方，且供應鏈還沒完成，所以現在定案還是太早，只希望美中貿易戰能盡快落幕。

林百里強調，未來 10 年是廣達轉型很重要的關鍵，強調將與副董、公司全體員工，會一起把廣達這艘大船的舵掌穩。