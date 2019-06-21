〈南山人壽股東會〉5月底淨值已達2588億 增資後上看3000億元

南山人壽今 (21) 日舉行股東會，董事長杜英宗表示，去 (2018) 年資本市場動盪不安，導致淨值下降，不過今年隨市場回穩，至 5 月底，淨值已達 2588 億元，較去年底回升近 1200 億元，待 6 月底增資完畢後，預估淨值可達 3000 億元以上的水準。

南山人壽去年合併稅後純益達新台幣 265 億元，合併資產總值更成長至超過新台幣 4.3 兆元，雙雙創下南山人壽史上最高紀錄。

南山人壽去年全年度合併新契約保費收入達新台幣 1995 億元，較 2017 年增加，且排名業界第二。其中，更致力於推動民眾擁有健康醫療保障，根據壽險公會統計，去年南山人壽健康險新契約保費收入達新台幣 50 億元，為業界第一，並連續兩年居冠。

杜英宗表示，去年資本市場動盪不安，導致淨值受股市波動影響而下降，去年底淨值 1399 億元，不過今年隨市場回穩，南山淨值至 5 月底已達 2588 億元，較去年底回升近 1200 億元，每股淨值達 23 元；待 6 月底增資完畢後，預估淨值可達 3000 億元以上的水準。

南山人壽今天股東會並選舉第 40 屆的 15 位董事，分別為：杜英宗、尹衍樑、蔡明潔、尹崇堯、卓隆燁、曾達夢、詹陸銘等７席潤成投控代表人，以及陳棠、施振榮、張宏嘉、許妙靜等４席一般董事，及４席獨立董事林世銘、楊武連、石百達、蔡彥卿；且於會後召開董事會，推舉由杜英宗續任董事長一職。