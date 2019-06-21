比2018快了49天 今年華為手機出貨量只花5個月就突破1億支

華為今 (21) 日公布最新數據，截至 5 月底，華為手機出貨量，已突破 1 億支，較去年快了 49 天。

華為終端手機產品線總裁何剛，週五在新品發表會中，發布上述數據；由統計資料可得知，華為手機出貨量破億的達成時間，持續縮短，2015 年達標日落在 12 月，2016 年提前至 10 月，2017 年為 9 月，2018 年是 7 月，今年只花 5 個月就破億。

值得注意的是，全球市場研究機構 TrendForce 本月發表的報告指出，美國政府禁令恐對華為手機出貨造成衝擊，其競爭對手三星在歐洲與南美洲市場的銷售表現，將因此受惠；TrendForce 上修三星今年的手機生產總量，至 3 億支以上，增幅可望逾 5%。

華為內部數據顯示，受禁令影響，今年的海外手機出貨量，估將大減 40% 至 60%。

華為創辦人兼執行長任正非週一表示，美國政府對華為祭出禁令，恐使華為今、明兩年營收，減少約 300 億美元。

任正非稱，沒想到美國打擊華為的戰略決心如此之大，除了零組件供應外，還禁止華為參與國際組織、與大學進行合作。

任正非當時形容，華為猶如一架受創的飛機，損壞程度超過預期，「我們做了一些準備，但只保護到引擎和油箱，其他零件則未受保護。」