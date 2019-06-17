估華為今、明兩年營收皆上看千億美元 任正非：我們是打不死的鳥

美國政府對華為祭出禁令，將之列入出口管制黑名單；不過，華為創辦人兼執行長任正非今 (17) 日表示，華為 2019、2020 年的營收，皆上看 1000 億美元，「我們很堅強，我們是打不死的鳥。」

任正非週一於華為深圳總部，與美國思想家 George Glider、Nicholas Negroponte 等人進行交流，他在對話過程中指出，沒想到美國打擊華為的戰略決心如此之大，除了零組件供應外，還禁止華為參與國際組織、與大學進行合作。

任正非強調，上述情形無法阻擋華為前進，「我們是打不死的鳥」。

美國政府多次宣稱，華為的 5G 設備可能有「後門」；對此，任正非說，絕無此事，華為打算在 5 年內，投入 1000 億美元，進行網路架構重整，使其更加快捷、安全、可信。

全球市場研究機構 TrendForce 上週於最新報告中寫道，華為手機出貨恐受禁令衝擊，其競爭對手三星在歐洲與南美洲市場的銷售表現，將因此受惠；TrendForce 上修三星今年的手機生產總量，至 3 億支以上，增幅可望逾 5%。

TrendForce 也預估，2019 下半年，華為將持續受惠於中國內需市場挹注，有助減緩海外市場受到的影響。

今年 5 月中旬，美國總統川普簽署行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，將授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，形同禁止華為向美國企業採購零件，也不准美國企業購買華為設備，導致美中緊張關係加劇。

5 月 20 日，美國商務部發布為期 90 天的臨時許可 (有效期限至 8 月 19 日)，允許華為購買美國產品，藉以維持網路營運、手機軟體升級等業務；一度宣布停止與華為業務合作的 Google，也透過聲明表示，將於有效期限內，繼續向華為裝置提供軟體更新等服務。