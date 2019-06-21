〈鴻海股東會〉股價沒到200元就退休轉換跑道？郭台銘：是大環境的問題

鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日舉行股東會，董事長郭台銘先前曾說，鴻海股價沒到 200 元絕不退休，但現在卻轉換跑道選總統，郭台銘對此表示，這是大環境的問題，股價下跌，代表大家對台灣經濟前景並不看好。

鴻海新任董事郭台銘，目前正積極參加國民黨總統初選，他表示，不會保留總裁頭銜，未來也不會回到鴻海、也不會干涉鴻海，若當選總統，將解決台灣經濟和政治障礙，他並呼籲，蘋果可以到台灣來。

關於連續 7 個月加碼鴻海股票，郭台銘指出，日前首次自辦法說會後，法人支持度非常高，此時交棒、轉換跑道，是給經營團隊歷練，對未來展望、員工與投資者都很有信心。

會後記者會上，外媒詢問郭台銘對中國提出一國兩制的看法，郭台銘重申，一國兩制在香港是失敗的，台灣和香港完全不一樣，不能相比。

他指出，台灣與所有地方、特別是中國，應該要維持和平，一國兩制不是關鍵問題，而是兩岸雙方要找到都可接受的新名詞。

另外，外媒也提問，如何看待鴻海在中國投資比重過高，他表示，現在只是鴻海的投資者之一，鴻海有超過百萬名股東，「商業是商業、政治是政治」，北京當局應也有這樣的認知，且中國有外商投資保護法，鴻海是全球企業，在日本、美國都有投資，集團會分散財務風險。

至於若初選沒過是否脫黨參選，郭台銘則強調他一定會贏、中華民國一定要贏，他沒有政治包袱，賺的是中華民國的勝利，台灣也是全球很重要的和平創造者。