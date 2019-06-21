崇友電梯汰舊換新破2000台 盼今年出貨優於去年

電梯廠崇友 (4506-TW) 今 (21) 日召開股東會，崇友表示，去年受惠多項大樓汰舊換新案，出貨量 2100 台，保養電梯台數近 35000 台，展望今年，積極推動旗下品台市占率，同步推動「雲端電梯監控系統」，除推升營運動能，法人估，今年接單可望優於去年。

崇友去年營收比重中，自有品牌「堅尼西斯」15%，辦公大樓、百貨及飯店保持在 12%，其他 73% 則是新梯保固期滿後轉入維修保養業務。

崇友表示，去年受惠桃園機場捷運、新板特區國際觀光旅館、建北民生東路國際觀光旅館及汐止東科大樓等電梯汰舊換新訂單，帶動去年新梯出貨量達 2100 台；另外維修保養業務方面，電梯台數已近 35000 台，挹注去年毛利率達 30% 及營益率達 17%。

展望部分，將提升旗下品牌「崇友」與「堅尼西斯」的市場占有率，且導入 PM 永磁同步馬達，提高機械效率達 95% 及節省電力達 35%；維修保養方面，積極推動「雲端電梯監控系統」服務，維持 8 成的續約率，穩固國內電梯前三大品牌位置。法人估，在新品牌積極拓展且維修保養業務持續提升，有效帶動營運動能，可望今年接單量優於去年。

崇友股東會也進行董監改選，新任董事為唐伯龍、唐秋鈴、樺榮投資有限公司、駱政廉、曾懷億；獨立董事為林東旭及吳旭慧；監察人為唐國維及王昌怡。

股東會決議配發每股 2.6 元現金股利，根據今日收盤價 58.4 元來算，現金殖利率 4.45%。