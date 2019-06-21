【華冠投顧】短線漲多量漸縮、換手過後再攻高

大盤趨勢》

台股自周一起漲以來，短線已累積 300 多點的漲幅，特別是周三的突破缺口，量能一口氣突破均量，使得許多個股都出現相當不錯的表現。不過，周四、周五的量能漸縮，季線扣抵值又在下周即將走高，此時量能無法放大，是一項潛在的隱憂。而美昨天創高之後，反映的是短線的降息預期，並非實質的經濟成長，因此股市是否能在下周續強，仍舊是相當值得觀察的重點。月底習川會之後，美中貿易是否能夠達成初步的協議，還是一項未知數，若後續法人陸續結帳，則股市將難免震盪。

今天強勢族群中，比較整齊的個股為高速運算類股，像是 3661 世芯 - KY、6150 撼訊、2425 承啟等，漲勢都有延續。不過，由於這個族群多數都是跌深反彈，年線反壓的前提之下，後續行情不易延續，短線反彈仍建議站在賣方。而先前強勢的散勢族群，短線漲多整後修正乖離的 KD 指標，後續修正完之後，仍有機會再次表現。而日圓近期升值，有利工具機相關個股表現，不過考量美中貿易關稅影響仍在，選股時需留意非中國生產比率是否超過 40% 以上，否則仍以反彈視之。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估