台股盤中─資金行情熱絡 衝破10800點關卡 周線連2紅無疑慮

隨著美股持續偏強，加上台幣走勢強勢助長資金行情，今 (21) 日早盤在亞股走勢分歧之際，台股指數衝破 10800 點關卡，盤中漲點約 50 點，最高來到 10840.29 點，預估成交值在 1250 億元左右，法人指出，美國聯準會更鴿派的態度提振了市場情緒，而目前 G20 川習會持續朝正向發展，本周周線連 2 紅應無疑慮。

今日電子股成交比重達 65%，半導體相關族群表現不弱，世芯 - KY 漲逾 4%，敦南和新唐漲 2%，台積電、聯電、嘉晶、南亞科、漢磊和世界等均有 1% 上下漲幅；而台勝科、華邦電和環球晶也穩居紅盤上。

傳產中的高爾夫球相關製造商表現不俗，復盛應用漲逾 4%，大田漲 3%，明安和明揚處紅盤之上。

電腦板卡族群又再度走強，撼訊漲半根停板，映泰、麗臺、承啟和青雲漲 2%。

而電信股以防禦型概念股之姿，吸引部分買盤進駐，亞太電大漲半根停板，中華電和遠傳持平在紅盤。

散熱模組細族群也有表態，力致漲半根停板，建準漲近 2%，奇鋐穩在紅盤上。

上緯投控在半夜宣布 100% 賣出上緯新能源股份，以及子公司海能風場持股，今日股價重挫逼近跌停板，消息也衝擊離岸風電概念股世紀綱跌 4%，永冠 - KY 跌逾 3.5%，中鋼構也遭壓在盤下。

從權值股來看，多數穩在盤上，台塑化、中租 - KY、群創、寶成、廣達、鴻海、日月光投控、友達和台灣高鐵均在紅盤上，不過，大立光、可成、兆豐金、彰銀、合庫金、中信金、國泰金、開發金和華南金等則遭壓在盤下。

法人表示，近期因美國總統川普對中國的態度又有轉圜，一舉提振全球市場的投資信心，台股也重回了睽違一個月的季線位置，預期接下來在法人回補之下，短線偏多行情可期，尤其過去一個月來因貿易戰受到壓抑的電子族群補漲力道較強。