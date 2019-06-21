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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/20  108/06/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.24040   10.22300   0.01740    0.17020
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.09910   10.08190   0.01720    0.17060
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.34370   10.32460   0.01910    0.18500
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.20550   10.18660   0.01890    0.18554
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.11020   10.08270   0.02750    0.27274
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.12110   10.09230   0.02880    0.28537
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.12110   10.09230   0.02880    0.28537
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.15880   10.13130   0.02750    0.27144
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.58160   10.55800   0.02360    0.22353
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.38410   10.36100   0.02310    0.22295
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.50690   10.48310   0.02380    0.22703
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.39760   10.37400   0.02360    0.22749
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.85000   22.49000   0.36000    1.60071
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.99000   22.72000   1.27000    5.58979
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.85790   41.97020  -0.11230   -0.26757
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.21100   40.30050  -0.08950   -0.22208
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.78030    9.76180   0.01850    0.18951
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.27840   10.25690   0.02150    0.20961
中國信託台灣活力基金                                               12.94000   12.86000   0.08000    0.62208
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.01310   10.01070   0.00240    0.02397
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.18240   10.22480  -0.04240   -0.41468
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.13950    9.17750  -0.03800   -0.41406
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.40780   10.39460   0.01320    0.12699
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.30730    9.29450   0.01280    0.13772
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.45510   11.42700   0.02810    0.24591
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.72860    9.70480   0.02380    0.24524
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.37070   11.25800   0.11270    1.00107
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.93890    9.84030   0.09860    1.00200
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.59210   43.73330  -0.14120   -0.32287
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.10730   45.16410  -0.05680   -0.12576
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.57810   45.59390  -0.01580   -0.03465
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
中國信託智能運動基金-美元                                          10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03170   11.03150   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.17870   10.19040  -0.01170   -0.11481
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.39990    9.41070  -0.01080   -0.11476
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.34420   10.32500   0.01920    0.18596
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.54760    9.53010   0.01750    0.18363
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.56000   11.50000   0.06000    0.52174
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.54000   11.41000   0.13000    1.13935
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.03000   10.91000   0.12000    1.09991
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.00010   42.05310  -0.05300   -0.12603
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.72610   42.82490  -0.09880   -0.23071
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.51490   42.60360  -0.08870   -0.20820
元大2001基金                                                       59.91000   59.64000   0.27000    0.45272
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.68980   45.76020  -0.07040   -0.15385
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.46110   43.45190   0.00920    0.02117
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.64000   20.38000   0.26000    1.27576
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.68510   11.68420   0.00090    0.00770
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.92190   10.97090  -0.04900   -0.44664
元大上證50基金                                                     33.79000   32.78000   1.01000    3.08115
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.02000    9.82000   0.20000    2.03666
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.06000    8.92000   0.14000    1.56951
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.42000   13.16000   0.26000    1.97568
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.54500   12.28900   0.25600    2.08316
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.21500   16.95900   0.25600    1.50952
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.60400   10.48000   0.12400    1.18321
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.34500   10.27100   0.07400    0.72048
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.98000    2.95000   0.03000    1.01695
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.51000   13.44000   0.07000    0.52083
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.19000   47.26520  -0.07520   -0.15910
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.93490   10.93520  -0.00030   -0.00274
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.96950    9.96980  -0.00030   -0.00301
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.20310   10.24990  -0.04680   -0.45659
元大巴西指數基金                                                    7.22100    7.15900   0.06200    0.86604
元大巴菲特基金                                                     25.74000   25.75000  -0.01000   -0.03883
元大日經225基金                                                    27.26000   27.10000   0.16000    0.59041
元大台商收成基金                                                   22.34000   22.15000   0.19000    0.85779
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.89000   38.79000   0.10000    0.25780
元大台灣中型100基金                                                32.20000   31.95000   0.25000    0.78247
元大台灣加權股價指數基金                                           25.45300   25.37700   0.07600    0.29948
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
元大台灣卓越50基金                                                 80.91000   80.81000   0.10000    0.12375
元大台灣金融基金                                                   18.25000   18.23000   0.02000    0.10971
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.29000   31.18000   0.11000    0.35279
元大台灣高股息基金                                                 26.63000   26.60000   0.03000    0.11278
元大台灣電子科技基金                                               34.29000   34.14000   0.15000    0.43937
元大全球ETF成長組合基金                                            10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.05000   15.08000  -0.03000   -0.19894
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.59000   22.63000  -0.04000   -0.17676
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.28000   13.22000   0.06000    0.45386
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.43900   12.37000   0.06900    0.55780
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.66000    8.58000   0.08000    0.93240
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.52000    6.46000   0.06000    0.92879
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.99000    6.99000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.48300    8.43700   0.04600    0.54522
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.61000   13.52000   0.09000    0.66568
元大全球農業商機基金                                               18.09000   18.11000  -0.02000   -0.11044
元大印尼指數基金                                                    9.85700    9.74700   0.11000    1.12855
元大印度指數基金                                                   10.19800   10.29100  -0.09300   -0.90370
元大印度基金                                                       12.99000   13.08000  -0.09000   -0.68807
元大多多基金                                                       16.74000   16.65000   0.09000    0.54054
元大多福基金                                                       51.08000   50.83000   0.25000    0.49184
元大亞太成長基金                                                    8.65000    8.55000   0.10000    1.16959
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.24390    9.26980  -0.02590   -0.27940
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.41300    7.43380  -0.02080   -0.27980
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.21700    9.08800   0.12900    1.41945
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.32400   10.17200   0.15200    1.49430
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.16880   10.14820   0.02060    0.20299
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.34050   10.31800   0.02250    0.21807
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.16460   10.14260   0.02200    0.21691
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49740   10.53420  -0.03680   -0.34934
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.31950   10.35560  -0.03610   -0.34860
元大卓越基金                                                       43.35000   43.36000  -0.01000   -0.02306
元大店頭基金                                                        8.03000    7.98000   0.05000    0.62657
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46000   10.45940   0.00060    0.00574
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.87120    9.92920  -0.05800   -0.58414
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.11720   33.26770  -0.15050   -0.45239
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.67570   42.83500  -0.15930   -0.37189
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.95760   17.01210  -0.05450   -0.32036
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.86980   22.79960   0.07020    0.30790
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.74170   42.88540  -0.14370   -0.33508
元大高科技基金                                                     18.61000   18.47000   0.14000    0.75799
元大得利貨幣市場基金                                               16.32290   16.32260   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03040   12.03020   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.34000   10.26000   0.08000    0.77973
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.34000   10.26000   0.08000    0.77973
元大富櫃50基金                                                     12.33000   12.22000   0.11000    0.90016
元大華夏中小基金                                                    7.15000    7.07000   0.08000    1.13154
元大新中國基金-人民幣                                               9.47000    9.34000   0.13000    1.39186
元大新中國基金-美元                                                 8.86300    8.72800   0.13500    1.54675
元大新中國基金-新台幣                                               8.97000    8.89000   0.08000    0.89989
元大新主流基金                                                     23.23000   23.05000   0.18000    0.78091
元大新東協平衡基金-美元                                             9.49600    9.42700   0.06900    0.73194
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.63280   10.61840   0.01440    0.13561
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.79750    9.77330   0.02420    0.24761
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.21360   11.24940  -0.03580   -0.31824
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.28340    9.31300  -0.02960   -0.31784
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.46390   10.45070   0.01320    0.12631
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.74010    9.72780   0.01230    0.12644
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.80390   10.85150  -0.04760   -0.43865
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.06510   10.10950  -0.04440   -0.43919
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.03160   10.02970   0.00190    0.01894
元大新興亞洲基金                                                   11.00000   10.87000   0.13000    1.19595
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.63790    9.63280   0.00510    0.05294
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.04120    9.03640   0.00480    0.05312
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.06820   10.12000  -0.05180   -0.51186
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.45530    9.50400  -0.04870   -0.51242
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16150   15.16120   0.00030    0.00198
元大經貿基金                                                       35.78000   35.60000   0.18000    0.50562
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
元大實質多重資產基金-美元                                           8.10800    8.07300   0.03500    0.43354
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.29000   12.78000  -0.49000   -3.83412
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.16000   17.12000   1.04000    6.07477
元大摩臺基金                                                       37.85000   37.77000   0.08000    0.21181
元大標普500基金                                                    27.78000   27.86000  -0.08000   -0.28715
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.36000   12.40000  -0.04000   -0.32258
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.06000   35.96000   0.10000    0.27809
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.56000   20.70000  -0.14000   -0.67633
元大標智滬深300基金                                                18.37000   17.85000   0.52000    2.91317
元大歐洲50基金                                                     25.29000   25.30000  -0.01000   -0.03953
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.26540    9.25890   0.00650    0.07020
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28910   10.28890   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.22000   15.13000   0.09000    0.59484
日盛上選基金                                                       33.47000   33.19000   0.28000    0.84363
日盛小而美基金                                                     17.32000   17.17000   0.15000    0.87362
日盛中國內需動力基金                                                9.46000    9.30000   0.16000    1.72043
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.35250   12.36910  -0.01660   -0.13421
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.88440    9.89770  -0.01330   -0.13437
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.57540   12.55290   0.02250    0.17924
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05780   10.03970   0.01810    0.18028
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.43620   11.45130  -0.01510   -0.13186
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.12910    9.14110  -0.01200   -0.13128
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.22000   10.05000   0.17000    1.69154
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.69000    9.48000   0.21000    2.21519
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.17000   10.01000   0.16000    1.59840
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.43000   10.30000   0.13000    1.26214
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.25000   10.08000   0.17000    1.68651
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.49000   10.38000   0.11000    1.05973
日盛日盛基金                                                       11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.51110   10.47750   0.03360    0.32069
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.41840    9.38830   0.03010    0.32061
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.34070   10.34420  -0.00350   -0.03384
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.26600    9.26920  -0.00320   -0.03452
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.33000   10.26000   0.07000    0.68226
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50800    2.50950  -0.00150   -0.05977
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65340    1.65440  -0.00100   -0.06044
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38710    0.38600   0.00110    0.28497
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25570    0.25500   0.00070    0.27451
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.84630   12.85770  -0.01140   -0.08866
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35970    8.36710  -0.00740   -0.08844
日盛亞洲機會基金                                                    7.00000    6.88000   0.12000    1.74419
日盛首選基金                                                       16.83000   16.71000   0.12000    0.71813
日盛高科技基金                                                     17.53000   17.42000   0.11000    0.63146
日盛貨幣市場基金                                                   14.83190   14.83170   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.54000   38.39000   0.15000    0.39073
日盛精選五虎基金                                                   35.37000   35.13000   0.24000    0.68318
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54350   13.54330   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.53000   30.30000   0.23000    0.75908
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.17000    9.96000   0.21000    2.10843
台新MSCI中國基金                                                   20.11000   19.81000   0.30000    1.51439
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22020   14.22000   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47060   10.47090  -0.00030   -0.00287
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53950   10.52420   0.01530    0.14538
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.28780   10.33500  -0.04720   -0.45670
台新中國通基金                                                     43.79000   43.45000   0.34000    0.78251
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.53570    0.52640   0.00930    1.76672
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.76900   16.57100   0.19800    1.19486
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29150    0.28800   0.00350    1.21528
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
台新主流基金                                                       23.54000   23.40000   0.14000    0.59829
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.82000   23.80000   0.02000    0.08403
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76420    0.75920   0.00500    0.65859
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.94000   16.93000   0.01000    0.05907
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54260    0.53920   0.00340    0.63056
台新台灣中小基金                                                   33.56000   33.31000   0.25000    0.75053
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.58690   10.54730   0.03960    0.37545
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.78180    9.74530   0.03650    0.37454
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.27610   11.23430   0.04180    0.37207
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.08670   10.07250   0.01420    0.14098
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.25610   11.23920   0.01690    0.15037
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.94000   10.99000  -0.05000   -0.45496
台新印度基金                                                       14.94000   15.07000  -0.13000   -0.86264
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.70270    8.70200   0.00070    0.00804
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28280    0.28120   0.00160    0.56899
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.71580   12.71470   0.00110    0.00865
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40810    0.40580   0.00230    0.56678
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.48000   40.58000  -0.10000   -0.24643
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12850   11.12840   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.66570   31.52720   0.13850    0.43930
台新智慧生活基金-美元                                              10.67050   10.58160   0.08890    0.84014
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.21850    8.16750   0.05100    0.62443
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.53990    8.53510   0.00480    0.05624
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.28610    9.22850   0.05760    0.62415
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.66070    9.65520   0.00550    0.05696
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.57360   11.57050   0.00310    0.02679
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36360    0.36150   0.00210    0.58091
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.24440    8.24220   0.00220    0.02669
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27320    0.27160   0.00160    0.58910
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.59000    5.56000   0.03000    0.53957
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.50000   22.55000  -0.05000   -0.22173
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.22840   10.20940   0.01900    0.18610
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.99700    9.96730   0.02970    0.29797
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.15070   10.15070   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.22800   10.20900   0.01900    0.18611
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.99700    9.96730   0.02970    0.29797
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.15070   10.15070   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.60100   41.67340  -0.07240   -0.17373
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.26670   41.39450  -0.12780   -0.30874
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.91180   39.96540  -0.05360   -0.13412
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34530   11.34460   0.00070    0.00617
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.22790   10.24000  -0.01210   -0.11816
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24270    9.24600  -0.00330   -0.03569
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.82070   10.82460  -0.00390   -0.03603
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.88510    7.89590  -0.01080   -0.13678
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.30050    9.31320  -0.01270   -0.13637
永豐中小基金                                                       52.27000   52.22000   0.05000    0.09575
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79450    1.79490  -0.00040   -0.02229
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48540    2.48590  -0.00050   -0.02011
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.26460    8.27660  -0.01200   -0.14499
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.10520   11.12120  -0.01600   -0.14387
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.61000    4.52000   0.09000    1.99115
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.95000   20.55000   0.40000    1.94647
永豐主流品牌基金                                                   19.36000   19.56000  -0.20000   -1.02249
永豐永豐基金                                                       32.60000   32.47000   0.13000    0.40037
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.21230    9.17050   0.04180    0.45581
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.64930    9.60600   0.04330    0.45076
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.18060    9.18430  -0.00370   -0.04029
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.61940    9.62320  -0.00380   -0.03949
永豐亞洲民生消費基金                                               12.15000   12.09000   0.06000    0.49628
永豐南非幣2021保本基金                                             14.06220   14.05930   0.00290    0.02063
永豐高科技基金                                                     22.89000   22.69000   0.20000    0.88145
永豐貨幣市場基金                                                   13.93640   13.93620   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12210    2.12370  -0.00160   -0.07534
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60360    2.60550  -0.00190   -0.07292
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.85940    7.87490  -0.01550   -0.19683
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96000   10.98160  -0.02160   -0.19669
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.21660    7.22770  -0.01110   -0.15358
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.52050   11.53810  -0.01760   -0.15254
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.05000    7.99000   0.06000    0.75094
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.70000   18.63000   0.07000    0.37574
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.46000   53.35000   0.11000    0.20619
永豐領航科技基金                                                   37.09000   36.79000   0.30000    0.81544
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.02000   11.82000   0.20000    1.69205
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.51000   11.35000   0.16000    1.40969
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   40.72000   40.63000   0.09000    0.22151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.86890   11.86800   0.00090    0.00758
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.77320    9.76580   0.00740    0.07577
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.34250   10.33470   0.00780    0.07547
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.84710    9.83790   0.00920    0.09352
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.25590   10.24660   0.00930    0.09076
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82630    9.82010   0.00620    0.06314
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.52600   10.51940   0.00660    0.06274
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85820    9.85040   0.00780    0.07918
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.34720   10.33830   0.00890    0.08609
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.76000   10.63000   0.13000    1.22295
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.46000    9.38000   0.08000    0.85288
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.10000    9.97000   0.13000    1.30391
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.61000   14.34000   0.27000    1.88285
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.28000   18.98000   0.30000    1.58061
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.07000   18.71000   0.36000    1.92410
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05010   10.05620  -0.00610   -0.06066
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05010   10.05620  -0.00610   -0.06066
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02390   10.03130  -0.00740   -0.07377
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02390   10.03130  -0.00740   -0.07377
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.10230   10.10370  -0.00140   -0.01386
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10230   10.10370  -0.00140   -0.01386
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05620   10.06180  -0.00560   -0.05566
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05620   10.06180  -0.00560   -0.05566
兆豐國際生命科學基金                                               15.51000   15.38000   0.13000    0.84525
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.44220   10.45150  -0.00930   -0.08898
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.60810   10.57400   0.03410    0.32249
兆豐國際全球基金                                                   31.19000   31.14000   0.05000    0.16057
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47210   10.47150   0.00060    0.00573
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22950   10.29260  -0.06310   -0.61306
兆豐國際國民基金                                                   22.04000   21.90000   0.14000    0.63927
兆豐國際第一基金                                                   13.12000   13.09000   0.03000    0.22918
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.72530   10.73750  -0.01220   -0.11362
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21520    8.25200  -0.03680   -0.44595
兆豐國際萬全基金                                                   20.48000   20.44000   0.04000    0.19569
兆豐國際電子基金                                                   25.64000   25.59000   0.05000    0.19539
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.95000   21.96000  -0.01000   -0.04554
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.80000   15.81000  -0.01000   -0.06325
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.15000   33.96000   0.19000    0.55948
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55300   12.55280   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.79000    9.68000   0.11000    1.13636
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.68830   10.65370   0.03460    0.32477
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.46400   10.43170   0.03230    0.30963
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.68920   10.65560   0.03360    0.31533
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.47960   10.44560   0.03400    0.32550
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.56020   10.52770   0.03250    0.30871
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.55720   10.52400   0.03320    0.31547
合庫台灣基金                                                       10.88000   10.79000   0.09000    0.83411
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70750   11.71600  -0.00850   -0.07255
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.61890   12.58610   0.03280    0.26060
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.25770   11.23570   0.02200    0.19580
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.05430   12.02230   0.03200    0.26617
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17810    8.18400  -0.00590   -0.07209
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.41880    9.39400   0.02480    0.26400
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.11180    9.08770   0.02410    0.26519
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.85100    8.82770   0.02330    0.26394
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.27250    9.24800   0.02450    0.26492
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.20000   11.15000   0.05000    0.44843
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
合庫全球新興市場基金                                                9.54000    9.45000   0.09000    0.95238
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
合庫貨幣市場基金                                                   10.17030   10.17010   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.88320    9.85530   0.02790    0.28310
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.17090   10.14130   0.02960    0.29188
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.50520   10.50880  -0.00360   -0.03426
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.99210   11.95820   0.03390    0.28349
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.08850   15.04590   0.04260    0.28313
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.68860    8.66440   0.02420    0.27930
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.50580    9.47810   0.02770    0.29225
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.92290    7.92560  -0.00270   -0.03407
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.67770    8.65290   0.02480    0.28661
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.50620   10.47650   0.02970    0.28349
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.57000   10.63000  -0.06000   -0.56444
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.31000   10.26000   0.05000    0.48733
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.50000   11.18000   0.32000    2.86225
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.26000   10.94000   0.32000    2.92505
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.55000   11.29000   0.26000    2.30292
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.07910   10.05890   0.02020    0.20082
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.09120   10.07050   0.02070    0.20555
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.93710    9.97280  -0.03570   -0.35797
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.07010   10.04920   0.02090    0.20798
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.07910   10.05890   0.02020    0.20082
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.09120   10.07050   0.02070    0.20555
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.93710    9.97280  -0.03570   -0.35797
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.07000   10.04920   0.02080    0.20698
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20290   11.20280   0.00010    0.00089
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.03150    9.98630   0.04520    0.45262
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.07860   10.09020  -0.01160   -0.11496
安聯中國東協基金                                                   15.72000   15.57000   0.15000    0.96339
安聯中國策略基金-美元                                              11.59000   11.32000   0.27000    2.38516
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.32000   15.04000   0.28000    1.86170
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.51000   14.17000   0.34000    2.39944
安聯中華新思路基金-美元                                            13.45000   13.07000   0.38000    2.90742
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.84000   12.54000   0.30000    2.39234
安聯台灣大壩基金                                                   29.21000   28.88000   0.33000    1.14266
安聯台灣科技基金                                                   48.68000   47.83000   0.85000    1.77713
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54400   12.54380   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   32.61000   32.21000   0.40000    1.24185
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.68760   10.67260   0.01500    0.14055
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.80360   15.80460  -0.00100   -0.00633
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.87010    9.87070  -0.00060   -0.00608
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.00000   12.03000  -0.03000   -0.24938
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.12020   13.11820   0.00200    0.01525
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.73530   10.72960   0.00570    0.05312
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.81530   12.81580  -0.00050   -0.00390
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.56210    9.56060   0.00150    0.01569
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.49970    9.49460   0.00510    0.05371
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05710    9.05740  -0.00030   -0.00331
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.18110   10.17040   0.01070    0.10521
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.25560   10.25600  -0.00040   -0.00390
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.43650   12.43350   0.00300    0.02413
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.28750   11.27990   0.00760    0.06738
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.91420   10.91310   0.00110    0.01008
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.65070    8.64890   0.00180    0.02081
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.50550    8.49980   0.00570    0.06706
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19760    8.19680   0.00080    0.00976
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.26690   10.26370   0.00320    0.03118
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.19010   10.18900   0.00110    0.01080
安聯全球人口趨勢基金                                               12.59000   12.57000   0.02000    0.15911
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.13000    9.08000   0.05000    0.55066
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.91000   34.92000  -0.01000   -0.02864
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.06000    8.10000  -0.04000   -0.49383
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.46250   12.47930  -0.01680   -0.13462
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.57530   10.58960  -0.01430   -0.13504
安聯全球新興市場基金                                               17.63000   17.43000   0.20000    1.14745
安聯全球農金趨勢基金                                                9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
安聯亞洲動態策略基金                                               22.32000   22.13000   0.19000    0.85856
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.06710   10.05670   0.01040    0.10341
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07100   10.06160   0.00940    0.09342
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06690   10.05660   0.01030    0.10242
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.07360   10.06420   0.00940    0.09340
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.06990   10.05950   0.01040    0.10338
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04580   10.03840   0.00740    0.07372
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04580   10.03840   0.00740    0.07372
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04580   10.03840   0.00740    0.07372
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.53680   10.53280   0.00400    0.03798
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.12270   10.11890   0.00380    0.03755
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.87440   89.68590   0.18850    0.21018
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.25000   13.20720   0.04280    0.32407
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.19590   68.05290   0.14300    0.21013
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.92770    9.89560   0.03210    0.32439
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.72480    2.72490  -0.00010   -0.00367
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92950   10.94430  -0.01480   -0.13523
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28250    2.28720  -0.00470   -0.20549
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89480    8.90420  -0.00940   -0.10557
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.44220   10.46860  -0.02640   -0.25218
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.29190   10.25980   0.03210    0.31287
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.63160   10.59860   0.03300    0.31136
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.25390   10.22180   0.03210    0.31403
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.30840   10.27640   0.03200    0.31139
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.44130   10.46770  -0.02640   -0.25220
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.28920   10.25700   0.03220    0.31393
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.63000   10.59740   0.03260    0.30762
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.25110   10.21900   0.03210    0.31412
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.30750   10.27530   0.03220    0.31337
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.16910   10.14050   0.02860    0.28204
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.21970   10.19070   0.02900    0.28457
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.16200   10.13280   0.02920    0.28817
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.13090   10.10260   0.02830    0.28013
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.17920   10.15230   0.02690    0.26496
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.17600   10.14830   0.02770    0.27295
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.16200   10.13280   0.02920    0.28817
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.13140   10.10350   0.02790    0.27614
宏利台灣動力基金A類型                                              29.75000   29.61000   0.14000    0.47281
宏利台灣動力基金I類型                                              29.75000   29.61000   0.14000    0.47281
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.99910    9.97260   0.02650    0.26573
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.96880    9.99890  -0.03010   -0.30103
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.58310    7.56300   0.02010    0.26577
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.60940    7.61850  -0.00910   -0.11945
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.53000   11.60000  -0.07000   -0.60345
宏利全球債券組合基金                                               13.69940   13.70160  -0.00220   -0.01606
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.96280    2.96280   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.35640   12.37150  -0.01510   -0.12205
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.91510    8.92620  -0.01110   -0.12435
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.53950    2.54880  -0.00930   -0.36488
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.52440   11.58520  -0.06080   -0.52481
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.41530    3.36970   0.04560    1.35324
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54810    0.54060   0.00750    1.38735
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.52000   15.34000   0.18000    1.17340
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.27780   12.25300   0.02480    0.20240
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.86930   10.84540   0.02390    0.22037
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47690   10.47750  -0.00060   -0.00573
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77970    8.76130   0.01840    0.21001
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.41160    8.39310   0.01850    0.22042
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.30720    8.30980  -0.00260   -0.03129
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22630    8.20840   0.01790    0.21807
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.41000   10.53000  -0.12000   -1.13960
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.97560    2.96580   0.00980    0.33043
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43060    0.42910   0.00150    0.34957
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.01890   13.00120   0.01770    0.13614
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98210    0.97860   0.00350    0.35765
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.51820    7.50770   0.01050    0.13986
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.08060    2.07370   0.00690    0.33274
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30040    0.29940   0.00100    0.33400
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.15870    9.14470   0.01400    0.15309
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33220    0.33110   0.00110    0.33223
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68470   13.68460   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.46000    2.40000   0.06000    2.50000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.12000   10.90000   0.22000    2.01835
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.12000   25.10000   0.02000    0.07968
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.12000   25.10000   0.02000    0.07968
宏利澳幣保本基金                                                   12.63890   12.63720   0.00170    0.01345
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.91000   10.97000  -0.06000   -0.54695
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.17000   11.26000  -0.09000   -0.79929
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.12000   10.99000   0.13000    1.18289
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.64000   10.47000   0.17000    1.62369
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.82000    9.72000   0.10000    1.02881
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.16000   12.03000   0.13000    1.08063
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.45130   10.43690   0.01440    0.13797
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.66020    9.63540   0.02480    0.25738
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.23980    9.26840  -0.02860   -0.30858
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.58380   11.61970  -0.03590   -0.30896
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
貝萊德新台幣基金                                                   12.96770   12.96760   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.67000   26.56000   0.11000    0.41416
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48090   11.49150  -0.01060   -0.09224
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.18400   10.23150  -0.04750   -0.46425
保德信大中華基金-人民幣                                             9.84000    9.62000   0.22000    2.28690
保德信大中華基金-美元                                               9.68000    9.47000   0.21000    2.21753
保德信大中華基金-新台幣                                            29.26000   28.78000   0.48000    1.66782
保德信中小型股基金                                                 45.03000   44.59000   0.44000    0.98677
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.34000    8.24000   0.10000    1.21359
保德信中國中小基金-美元                                             8.00000    7.90000   0.10000    1.26582
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.85000    7.80000   0.05000    0.64103
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.80920    9.80730   0.00190    0.01937
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.90760    9.91950  -0.01190   -0.11997
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.92560    9.92250   0.00310    0.03124
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.98350   10.95400   0.02950    0.26931
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.96000    9.83000   0.13000    1.32248
保德信中國品牌基金-美元                                             9.92000    9.79000   0.13000    1.32789
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.68000   10.54000   0.14000    1.32827
保德信台商全方位基金                                               35.06000   35.01000   0.05000    0.14282
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.24000   28.26000  -0.02000   -0.07077
保德信全球消費商機基金                                             19.33000   19.38000  -0.05000   -0.25800
保德信全球基礎建設基金                                             13.87000   13.87000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  7.43000    7.47000  -0.04000   -0.53548
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.84000   33.79000   0.05000    0.14797
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.43730   10.50450  -0.06720   -0.63973
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.80270   10.81200  -0.00930   -0.08602
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.58330   10.71120  -0.12790   -1.19408
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.95240   11.02400  -0.07160   -0.64949
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.67780    9.66630   0.01150    0.11897
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.82360   10.78580   0.03780    0.35046
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.34300    9.38620  -0.04320   -0.46025
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.42960   10.45220  -0.02260   -0.21622
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21220    8.24200  -0.02980   -0.36156
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.29580   11.30370  -0.00790   -0.06989
保德信亞太基金                                                     20.69000   20.44000   0.25000    1.22309
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.73270    8.78330  -0.05060   -0.57609
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.05730   12.07890  -0.02160   -0.17882
保德信店頭市場基金                                                 33.11000   32.87000   0.24000    0.73015
保德信拉丁美洲基金                                                  7.50000    7.52000  -0.02000   -0.26596
保德信金平衡基金                                                   29.90000   29.84000   0.06000    0.20107
保德信金滿意基金                                                   41.57000   41.40000   0.17000    0.41063
保德信科技島基金                                                   25.52000   25.33000   0.19000    0.75010
保德信高成長基金                                                   92.79000   92.45000   0.34000    0.36777
保德信第一基金                                                     25.65000   25.62000   0.03000    0.11710
保德信貨幣市場基金                                                 15.83460   15.83440   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.62400   10.58680   0.03720    0.35138
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.97950   11.00320  -0.02370   -0.21539
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.98900   10.95250   0.03650    0.33326
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.63370   10.65860  -0.02490   -0.23361
保德信新世紀基金                                                   10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.16900    8.22010  -0.05110   -0.62165
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.26240   10.28250  -0.02010   -0.19548
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.58690   11.61050  -0.02360   -0.20326
保德信新興趨勢組合基金                                             11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
保德信瑞騰基金                                                     15.62990   15.62920   0.00070    0.00448
保德信歐洲組合基金                                                 10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.98220    9.97000   0.01220    0.12237
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.46330   10.45070   0.01260    0.12057
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.95440    9.96490  -0.01050   -0.10537
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.22220   10.24010  -0.01790   -0.17480
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.04010   10.03400   0.00610    0.06079
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.43270   10.42760   0.00510    0.04891
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.92670    9.90870   0.01800    0.18166
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.22750   10.20900   0.01850    0.18121
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.57510   10.58670  -0.01160   -0.10957
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.38490   10.37330   0.01160    0.11183
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.65800   10.64600   0.01200    0.11272
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.29560   10.27270   0.02290    0.22292
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.52860   10.50520   0.02340    0.22275
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.21340   10.20830   0.00510    0.04996
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.64960   10.64370   0.00590    0.05543
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.09340   10.07540   0.01800    0.17865
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.40080   10.38250   0.01830    0.17626
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.31180   10.30360   0.00820    0.07958
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05350   10.03170   0.02180    0.21731
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.38640   10.37240   0.01400    0.13497
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.64890   10.63630   0.01260    0.11846
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.57330   10.55730   0.01600    0.15155
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.05690   11.04080   0.01610    0.14582
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.36660   10.34140   0.02520    0.24368
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.57550   10.54980   0.02570    0.24361
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.37630   10.35900   0.01730    0.16700
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.42080   10.39390   0.02690    0.25881
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.55090   10.58340  -0.03250   -0.30708
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.38960   10.37640   0.01320    0.12721
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.29280   10.27970   0.01310    0.12744
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.55660   10.54210   0.01450    0.13754
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.55330   10.53750   0.01580    0.14994
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.19910   10.17130   0.02780    0.27332
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.19700   10.16920   0.02780    0.27337
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97790    1.97580   0.00210    0.10629
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.82450    2.82130   0.00320    0.11342
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29550    0.29430   0.00120    0.40775
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45710    0.45530   0.00180    0.39534
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.44190    8.42870   0.01320    0.15661
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.29470   12.27130   0.02340    0.19069
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.70270    9.69260   0.01010    0.10420
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.29730   12.28590   0.01140    0.09279
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.72560    8.69660   0.02900    0.33346
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10970   11.07270   0.03700    0.33416
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.79480   10.77450   0.02030    0.18841
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.66420   10.66900  -0.00480   -0.04499
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.76000   18.66000   0.10000    0.53591
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4335.09000 4312.75000  22.34000    0.51800
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.33500   10.32620   0.00880    0.08522
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.15540   11.14580   0.00960    0.08613
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.26240   10.27540  -0.01300   -0.12652
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93920    9.92260   0.01660    0.16729
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.48850   10.47100   0.01750    0.16713
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.98250    9.99520  -0.01270   -0.12706
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.29820   10.29880  -0.00060   -0.00583
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.37760   10.34830   0.02930    0.28314
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.13020    6.12260   0.00760    0.12413
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.16900   11.15520   0.01380    0.12371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.10000   10.02000   0.08000    0.79840
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.83000    9.71000   0.12000    1.23584
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.10000   10.02000   0.08000    0.79840
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.83000    9.71000   0.12000    1.23584
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.65990   10.60960   0.05030    0.47410
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.58910   11.48480   0.10430    0.90816
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.80600   10.70920   0.09680    0.90390
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.21320    9.16970   0.04350    0.47439
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.47870    9.39340   0.08530    0.90808
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.34960    9.26580   0.08380    0.90440
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.57710   10.52720   0.04990    0.47401
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.97840   10.87970   0.09870    0.90719
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.95710   10.85890   0.09820    0.90433
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.31000    7.29000   0.02000    0.27435
柏瑞巨人基金                                                       12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69570   13.69550   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.78000   16.85000  -0.07000   -0.41543
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.29200   14.31460  -0.02260   -0.15788
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.56660   12.54510   0.02150    0.17138
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.15530   13.12920   0.02610    0.19879
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.67780    8.69150  -0.01370   -0.15763
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.82390    6.83470  -0.01080   -0.15802
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.70340    8.68850   0.01490    0.17149
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50470    8.50890  -0.00420   -0.04936
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.77420   10.75280   0.02140    0.19902
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.43180    8.42180   0.01000    0.11874
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.75310   12.73130   0.02180    0.17123
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.37960   12.39910  -0.01950   -0.15727
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.01970   13.02600  -0.00630   -0.04836
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.97560   11.95190   0.02370    0.19829
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.04390    9.05820  -0.01430   -0.15787
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.72780    9.71120   0.01660    0.17094
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.71870    9.72350  -0.00480   -0.04936
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.57930    9.56030   0.01900    0.19874
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.46960    9.45830   0.01130    0.11947
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.72320   10.74200  -0.01880   -0.17501
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.58710   10.57260   0.01450    0.13715
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.42520   10.40530   0.01990    0.19125
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.49490   10.47810   0.01680    0.16033
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.94180    9.95920  -0.01740   -0.17471
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.60450    9.59130   0.01320    0.13762
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.62810   10.63100  -0.00290   -0.02728
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.65020    9.63190   0.01830    0.18999
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72110    9.70560   0.01550    0.15970
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.70320   10.72200  -0.01880   -0.17534
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.58740   10.57290   0.01450    0.13714
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.42550   10.40560   0.01990    0.19124
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.49580   10.47900   0.01680    0.16032
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.94160    9.95900  -0.01740   -0.17472
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.60460    9.59140   0.01320    0.13762
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.80660   10.80950  -0.00290   -0.02683
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.65010    9.63180   0.01830    0.19000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72130    9.70580   0.01550    0.15970
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.39950   11.41340  -0.01390   -0.12179
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.73540   12.72060   0.01480    0.11635
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.04370   12.02230   0.02140    0.17800
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13200    9.14320  -0.01120   -0.12250
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.78620    9.77490   0.01130    0.11560
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.70860    9.69140   0.01720    0.17748
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.09250   11.10610  -0.01360   -0.12246
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.85870   11.84490   0.01380    0.11651
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.63520   11.61460   0.02060    0.17736
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13220    9.14340  -0.01120   -0.12249
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.78680    9.77540   0.01140    0.11662
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.70900    9.69180   0.01720    0.17747
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.50000   13.30000   0.20000    1.50376
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.15000   13.87000   0.28000    2.01875
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.28000    9.09000   0.19000    2.09021
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.69000    8.56000   0.13000    1.51869
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.35000    9.16000   0.19000    2.07424
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.46000   11.30000   0.16000    1.41593
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.19000   10.97000   0.22000    2.00547
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.48000   11.25000   0.23000    2.04444
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.91000   12.66000   0.25000    1.97472
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.35000   13.15000   0.20000    1.52091
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.07920   12.08640  -0.00720   -0.05957
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.22870   10.20010   0.02860    0.28039
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70960    7.71420  -0.00460   -0.05963
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.17190   10.14350   0.02840    0.27998
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.22280   12.25460  -0.03180   -0.25949
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.86220   11.85220   0.01000    0.08437
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.88220   10.87020   0.01200    0.11039
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.56690    8.58920  -0.02230   -0.25963
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.57020    9.56210   0.00810    0.08471
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.62610    9.61550   0.01060    0.11024
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.41100   11.40140   0.00960    0.08420
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.73340   10.76120  -0.02780   -0.25834
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.86400   10.85200   0.01200    0.11058
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.91210    9.90370   0.00840    0.08482
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.25640    9.28040  -0.02400   -0.25861
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.11130    9.12740  -0.01610   -0.17639
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.65220    9.64160   0.01060    0.10994
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.65820   12.67250  -0.01430   -0.11284
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.06410   12.03520   0.02890    0.24013
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.42020   11.38950   0.03070    0.26955
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.14470    7.15280  -0.00810   -0.11324
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.83770    8.81660   0.02110    0.23932
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.51210    9.48650   0.02560    0.26986
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.88140   10.89370  -0.01230   -0.11291
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.43810   11.40730   0.03080    0.27000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.57110    9.54820   0.02290    0.23984
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.11590    9.12620  -0.01030   -0.11286
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.71530    9.68920   0.02610    0.26937
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.99590   12.02200  -0.02610   -0.21710
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.68520   12.67980   0.00540    0.04259
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.57570   11.56650   0.00920    0.07954
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38770    9.40810  -0.02040   -0.21683
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.95670    9.95250   0.00420    0.04220
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.95900    9.95110   0.00790    0.07939
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.95650   11.95140   0.00510    0.04267
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.70270   10.72600  -0.02330   -0.21723
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.02950   11.02080   0.00870    0.07894
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.94940    9.97100  -0.02160   -0.21663
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55240    9.57320  -0.02080   -0.21727
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.19420   10.18990   0.00430    0.04220
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.70300    9.69530   0.00770    0.07942
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.10000   19.19000  -0.09000   -0.46899
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.91000   18.00000  -0.09000   -0.50000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.33780   13.34720  -0.00940   -0.07043
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.43700   10.42950   0.00750    0.07191
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.41430   11.37630   0.03800    0.33403
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.33640   12.35170  -0.01530   -0.12387
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.92480   10.88390   0.04090    0.37578
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.10940    9.10290   0.00650    0.07141
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.62390    9.59190   0.03200    0.33361
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.52100    9.53280  -0.01180   -0.12378
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.57740    9.54150   0.03590    0.37625
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.24470    9.23810   0.00660    0.07144
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.42490    9.39350   0.03140    0.33427
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.38060   11.39470  -0.01410   -0.12374
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.51990    9.48420   0.03570    0.37642
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.77120   42.87980  -0.10860   -0.25327
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.20000   11.62000  -0.42000   -3.61446
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.20000   32.00000   2.20000    6.87500
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78080   11.78010   0.00070    0.00594
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70400    1.70200   0.00200    0.11751
國泰大中華基金                                                     19.04000   18.91000   0.13000    0.68747
國泰小龍基金-美元I                                                  0.46610    0.46140   0.00470    1.01864
國泰小龍基金-新台幣                                                14.53000   14.46000   0.07000    0.48409
國泰中小成長基金-美元I                                              1.31690    1.30220   0.01470    1.12886
國泰中小成長基金-新台幣                                            41.05000   40.81000   0.24000    0.58809
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.14090    4.04140   0.09950    2.46202
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.65610    0.63970   0.01640    2.56370
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.70130    0.68370   0.01760    2.57423
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.83000   18.46000   0.37000    2.00433
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.04920   42.15020  -0.10100   -0.23962
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29010    2.28760   0.00250    0.10928
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32760    0.32690   0.00070    0.21413
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.12970   10.14490  -0.01520   -0.14983
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.18380    8.19610  -0.01230   -0.15007
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.31390    2.29030   0.02360    1.03043
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33330    0.32960   0.00370    1.12257
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.48090   10.42140   0.05950    0.57094
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34000    0.33990   0.00010    0.02942
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48380   10.53960  -0.05580   -0.52943
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.02690    3.91260   0.11430    2.92133
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.57900    0.56200   0.01700    3.02491
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.30000   17.86000   0.44000    2.46361
國泰中港台基金-人民幣                                               3.01430    2.92830   0.08600    2.93686
國泰中港台基金-美元                                                 0.43880    0.42580   0.01300    3.05308
國泰中港台基金-新台幣                                              13.71000   13.38000   0.33000    2.46637
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.92120    9.88120   0.04000    0.40481
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.08160   10.06130   0.02030    0.20176
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.22570   10.26300  -0.03730   -0.36344
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.57000   26.41000   0.16000    0.60583
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.49000   12.57000  -0.08000   -0.63644
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.35000   31.94000   0.41000    1.28366
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35060    0.35010   0.00050    0.14282
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33210    0.33160   0.00050    0.15078
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33290    0.33240   0.00050    0.15042
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.00230   11.04860  -0.04630   -0.41906
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42740   10.47130  -0.04390   -0.41924
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45610   10.50010  -0.04400   -0.41904
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45560   12.45540   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41820    0.41640   0.00180    0.43228
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37070    0.36920   0.00150    0.40628
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44620    0.44420   0.00200    0.45025
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54950    0.54750   0.00200    0.36530
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.52600    2.51630   0.00970    0.38549
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36670    0.36490   0.00180    0.49329
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53560    0.53330   0.00230    0.43128
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48770    0.48470   0.00300    0.61894
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.38000   14.37000   0.01000    0.06959
國泰全球資源基金-美元                                               0.16470    0.16470   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.24000    5.27000  -0.03000   -0.56926
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60700    0.60240   0.00460    0.76361
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.03000   18.99000   0.04000    0.21064
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.59000   18.56000   0.03000    0.16164
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88240    0.87620   0.00620    0.70760
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.49000   21.57000  -0.08000   -0.37089
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.34000   22.34000   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.50150    2.47640   0.02510    1.01357
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36410    0.36000   0.00410    1.13889
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31400    0.31050   0.00350    1.12721
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.35810   11.28800   0.07010    0.62101
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.79750    9.73700   0.06050    0.62134
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52840    0.52280   0.00560    1.07116
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39840    0.39330   0.00510    1.29672
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.09000   12.00000   0.09000    0.75000
國泰科技生化基金                                                   31.83000   31.61000   0.22000    0.69598
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.39000   29.52000  -0.13000   -0.44038
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.50000   12.52000  -0.02000   -0.15974
國泰美國費城半導體基金                                             13.88000   13.95000  -0.07000   -0.50179
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.52710   44.68230  -0.15520   -0.34734
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.33490   17.39600  -0.06110   -0.35123
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.29980   23.22310   0.07670    0.33027
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.07040   44.14270  -0.07230   -0.16379
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.24530   45.30110  -0.05580   -0.12318
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.70710   43.88020  -0.17310   -0.39448
國泰紐幣2021保本基金                                               12.79230   12.78770   0.00460    0.03597
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.15820   13.15080   0.00740    0.05627
國泰紐幣保本基金                                                   12.73030   12.72930   0.00100    0.00786
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.24000   22.10000   0.14000    0.63348
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.24000   22.10000   0.14000    0.63348
國泰富時中國A50基金                                                22.19000   21.46000   0.73000    3.40168
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.59510   46.64830  -0.05320   -0.11404
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34500    0.34430   0.00070    0.20331
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51140    0.51060   0.00080    0.15668
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37400    0.37290   0.00110    0.29499
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24320    0.24250   0.00070    0.28866
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.20740   11.23800  -0.03060   -0.27229
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.62480    7.64560  -0.02080   -0.27205
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.55010   42.64830  -0.09820   -0.23026
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.09000   20.51000   0.58000    2.82789
國泰新興市場基金-美元                                               0.39010    0.38540   0.00470    1.21951
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.23000   12.15000   0.08000    0.65844
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.40610    2.40210   0.00400    0.16652
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49420    1.49170   0.00250    0.16759
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36000    0.35900   0.00100    0.27855
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22580    0.22520   0.00060    0.26643
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34930    0.34710   0.00220    0.63382
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.94910   10.94280   0.00630    0.05757
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.67110    6.66720   0.00390    0.05850
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.16930   44.25710  -0.08780   -0.19839
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.39470   44.44000  -0.04530   -0.10194
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.80530   42.92700  -0.12170   -0.28350
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.32000   13.34000  -0.02000   -0.14993
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.98000   35.91000   0.07000    0.19493
國泰價值卓越基金                                                   14.05000   13.95000   0.10000    0.71685
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.70000   23.73000  -0.03000   -0.12642
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34880    0.34920  -0.00040   -0.11455
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.40000   10.47000  -0.07000   -0.66858
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.02280   40.12530  -0.10250   -0.25545
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.62000   22.57000   0.05000    0.22153
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.11000   19.89000   0.22000    1.10608
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.67000   17.54000   0.13000    0.74116
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41220    0.41180   0.00040    0.09713
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.48980   12.50880  -0.01900   -0.15189
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55060   10.55250  -0.00190   -0.01801
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45690   10.45740  -0.00050   -0.00478
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.66890   10.72940  -0.06050   -0.56387
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.33320   10.33510  -0.00190   -0.01838
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.27560   10.27610  -0.00050   -0.00487
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.41080   10.47040  -0.05960   -0.56922
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.99790    9.98390   0.01400    0.14023
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.80150    9.78150   0.02000    0.20447
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98220    9.96570   0.01650    0.16557
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.90010    9.93990  -0.03980   -0.40041
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.99780    9.98380   0.01400    0.14023
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79680    9.77680   0.02000    0.20457
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98220    9.96570   0.01650    0.16557
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.90010    9.93990  -0.03980   -0.40041
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42200   11.42140   0.00060    0.00525
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13730   10.14800  -0.01070   -0.10544
第一金大中華基金                                                   25.74000   25.70000   0.04000    0.15564
第一金小型精選基金                                                 31.66000   31.46000   0.20000    0.63573
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.88000   12.61000   0.27000    2.14116
第一金中國世紀基金-美元                                             8.02050    7.84280   0.17770    2.26577
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.02080    7.84310   0.17770    2.26569
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.59000    9.43000   0.16000    1.69671
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.58000    9.43000   0.15000    1.59067
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75420    9.75510  -0.00090   -0.00923
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.41180    8.44290  -0.03110   -0.36836
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.24840   11.24940  -0.00100   -0.00889
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86540    9.90190  -0.03650   -0.36862
第一金中概平衡基金                                                 26.32000   26.24000   0.08000    0.30488
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31780   15.31750   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.60200  178.59900   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.73040   15.53040   0.20000    1.28780
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.72490   15.53010   0.19480    1.25434
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.35000   15.25000   0.10000    0.65574
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.36000   15.25000   0.11000    0.72131
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.73970   10.59740   0.14230    1.34278
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.73820   10.59560   0.14260    1.34584
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.90000   10.81000   0.09000    0.83256
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.90000   10.81000   0.09000    0.83256
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.23460   10.12170   0.11290    1.11543
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.23440   10.12170   0.11270    1.11345
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.53460   13.33840   0.19620    1.47094
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.55230   13.35630   0.19600    1.46747
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.98000   12.87000   0.11000    0.85470
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.01000   12.89000   0.12000    0.93095
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.84840    9.86510  -0.01670   -0.16928
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.84540    9.86200  -0.01660   -0.16832
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.52660    9.56650  -0.03990   -0.41708
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.55120    9.59110  -0.03990   -0.41601
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.68860   10.70670  -0.01810   -0.16905
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.37190   10.41530  -0.04340   -0.41669
第一金全球大趨勢基金                                               25.38000   25.36000   0.02000    0.07886
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.41760    9.46520  -0.04760   -0.50289
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.54990    6.58300  -0.03310   -0.50281
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.15290   10.15090   0.00200    0.01970
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.15300   10.15120   0.00180    0.01773
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.98970   10.98700   0.00270    0.02457
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.99090   10.98900   0.00190    0.01729
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.59650    8.60650  -0.01000   -0.11619
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.50550   10.51770  -0.01220   -0.11599
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.33260    9.31800   0.01460    0.15669
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.33100    9.31740   0.01360    0.14596
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.75150    7.73740   0.01410    0.18223
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74580    7.73180   0.01400    0.18107
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.56770    8.57260  -0.00490   -0.05716
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.56840    8.57330  -0.00490   -0.05715
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.56640   11.54960   0.01680    0.14546
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.56730   11.55050   0.01680    0.14545
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.22590   10.20750   0.01840    0.18026
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.22690   10.20840   0.01850    0.18122
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.07030   15.07900  -0.00870   -0.05770
第一金亞洲科技基金                                                 17.74000   17.35000   0.39000    2.24784
第一金亞洲新興市場基金                                             13.38000   13.31000   0.07000    0.52592
第一金店頭市場基金                                                  7.79000    7.74000   0.05000    0.64599
第一金創新趨勢基金                                                 21.23000   21.17000   0.06000    0.28342
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.11090   42.14040  -0.02950   -0.07000
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.07870   42.17290  -0.09420   -0.22337
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.91200   43.07770  -0.16570   -0.38465
第一金電子基金                                                     32.29000   32.16000   0.13000    0.40423
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.58000   18.62000  -0.04000   -0.21482
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.29000   18.31000  -0.02000   -0.10923
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.92000   20.00000  -0.08000   -0.40000
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.40000    7.16000   0.24000    3.35196
統一大中華中小基金(美元)                                            6.74000    6.50000   0.24000    3.69231
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.12000    9.82000   0.30000    3.05499
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.29000    9.21000   0.08000    0.86862
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
統一大滿貫基金-A類型                                               32.76000   32.54000   0.22000    0.67609
統一大滿貫基金-I類型                                               32.76000   32.54000   0.22000    0.67609
統一大龍印基金                                                     14.39000   14.22000   0.17000    1.19550
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.90000    8.71000   0.19000    2.18140
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.12000    7.91000   0.21000    2.65487
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.37000    9.19000   0.18000    1.95865
統一中小基金                                                       22.83000   22.59000   0.24000    1.06242
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.91350    9.93900  -0.02550   -0.25657
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.18710    9.17040   0.01670    0.18211
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.99350    9.01980  -0.02630   -0.29158
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.35890   12.39080  -0.03190   -0.25745
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.40390   11.38320   0.02070    0.18185
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.12680   11.15930  -0.03250   -0.29124
統一台灣動力基金                                                   17.30000   17.06000   0.24000    1.40680
統一全天候基金-A類型                                              103.63000  102.60000   1.03000    1.00390
統一全天候基金-I類型                                              104.16000  103.11000   1.05000    1.01833
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.17770    8.18020  -0.00250   -0.03056
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.86280    7.83080   0.03200    0.40864
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.97080    7.98340  -0.01260   -0.15783
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.78290    8.78560  -0.00270   -0.03073
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.45250    8.41810   0.03440    0.40864
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.56140    8.57490  -0.01350   -0.15744
統一全球債券組合基金                                               12.36150   12.36530  -0.00380   -0.03073
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.59000   15.46000   0.13000    0.84088
統一全球新科技基金(美元)                                           14.61000   14.44000   0.17000    1.17729
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.23000   14.15000   0.08000    0.56537
統一亞太基金                                                       24.58000   24.27000   0.31000    1.27730
統一亞洲大金磚基金                                                 12.38000   12.28000   0.10000    0.81433
統一奔騰基金                                                       55.75000   55.18000   0.57000    1.03298
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72790   16.72760   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.47000   10.26000   0.21000    2.04678
統一強漢基金(美元)                                                  9.39000    9.17000   0.22000    2.39913
統一強漢基金(新台幣)                                               25.11000   24.66000   0.45000    1.82482
統一統信基金                                                       28.89000   28.58000   0.31000    1.08467
統一黑馬基金                                                       56.66000   56.21000   0.45000    0.80057
統一新亞洲科技能源基金                                             15.93000   15.83000   0.10000    0.63171
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10740    8.12890  -0.02150   -0.26449
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.74110   10.76960  -0.02850   -0.26463
統一經建基金                                                       43.86000   43.38000   0.48000    1.10650
統一龍馬基金                                                       63.50000   62.78000   0.72000    1.14686
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.39000   18.25000   0.14000    0.76712
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.43000   44.09000   0.34000    0.77115
野村中國機會基金                                                   13.75000   13.47000   0.28000    2.07869
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.27360   10.27020   0.00340    0.03311
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.26030   10.25220   0.00810    0.07901
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.39400   10.44500  -0.05100   -0.48827
野村巴西基金                                                        6.93000    6.87000   0.06000    0.87336
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.42000   11.29000   0.13000    1.15146
野村台灣高股息基金                                                 24.44000   24.36000   0.08000    0.32841
野村台灣運籌基金                                                   34.83000   34.78000   0.05000    0.14376
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.86530    9.86740  -0.00210   -0.02128
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.78980    9.78330   0.00650    0.06644
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84800    9.85230  -0.00430   -0.04364
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.39570   10.39790  -0.00220   -0.02116
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.21530   10.20850   0.00680    0.06661
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.02820   10.03240  -0.00420   -0.04186
野村平衡基金                                                       18.93000   18.92000   0.01000    0.05285
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.88000   14.92000  -0.04000   -0.26810
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.18000   12.19000  -0.01000   -0.08203
野村全球生技醫療基金                                               17.23000   17.22000   0.01000    0.05807
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.11230   10.09270   0.01960    0.19420
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.11490   10.09420   0.02070    0.20507
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08200   10.09470  -0.01270   -0.12581
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.35460   10.33610   0.01850    0.17898
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.32590   10.30530   0.02060    0.19990
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.29530   10.30900  -0.01370   -0.13289
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.08200   10.09470  -0.01270   -0.12581
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.66650   10.64730   0.01920    0.18033
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.59840   10.57710   0.02130    0.20138
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.56950   10.58330  -0.01380   -0.13039
野村全球品牌基金                                                   29.39000   29.63000  -0.24000   -0.80999
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.71000   19.70000   0.01000    0.05076
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.13000   12.07000   0.06000    0.49710
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.85520   10.84610   0.00910    0.08390
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.89640   10.88050   0.01590    0.14613
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.71030   10.71380  -0.00350   -0.03267
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.64600    8.63810   0.00790    0.09146
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.45840    8.45200   0.00640    0.07572
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.08040    8.09750  -0.01710   -0.21118
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.95450   10.94420   0.01030    0.09411
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.43920   10.43120   0.00800    0.07669
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.06320   10.08410  -0.02090   -0.20726
野村成長基金                                                       29.40000   29.37000   0.03000    0.10215
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.38160    8.27730   0.10430    1.26007
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.39670    8.29040   0.10630    1.28221
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.67190    8.59820   0.07370    0.85716
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.55890    9.44030   0.11860    1.25632
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.43210    9.31270   0.11940    1.28212
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.72790    9.64540   0.08250    0.85533
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.03000    8.85000   0.18000    2.03390
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.08000   12.81000   0.27000    2.10773
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.10540   10.06850   0.03690    0.36649
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.09550   10.07070   0.02480    0.24626
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06010   10.07210  -0.01200   -0.11914
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.54310    9.51170   0.03140    0.33012
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.62060    9.59740   0.02320    0.24173
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.79290    9.80500  -0.01210   -0.12341
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.06010   10.07210  -0.01200   -0.11914
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.61610   10.57500   0.04110    0.38865
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.55790   10.53230   0.02560    0.24306
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.74820   10.76150  -0.01330   -0.12359
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.06830   10.05590   0.01240    0.12331
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.06600   10.05170   0.01430    0.14226
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.05170   10.06230  -0.01060   -0.10534
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.55580    8.56510  -0.00930   -0.10858
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.13220    9.12130   0.01090    0.11950
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.00270    8.98950   0.01320    0.14684
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.05170   10.06230  -0.01060   -0.10534
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.77140   13.78630  -0.01490   -0.10808
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.84960   12.83440   0.01520    0.11843
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.40970   10.39440   0.01530    0.14719
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48020   10.47480   0.00540    0.05155
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46220   10.45160   0.01060    0.10142
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49840   10.50270  -0.00430   -0.04094
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67120   10.66570   0.00550    0.05157
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.63510   10.62430   0.01080    0.10165
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.64110   10.64570  -0.00460   -0.04321
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.57350   10.56650   0.00700    0.06625
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.52850   10.51640   0.01210    0.11506
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.74100   10.78900  -0.04800   -0.44490
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.22940   10.24210  -0.01270   -0.12400
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.89700    9.88880   0.00820    0.08292
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53310    9.52180   0.01130    0.11868
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.06380    9.07520  -0.01140   -0.12562
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.46130   11.47570  -0.01440   -0.12548
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.30230   10.27670   0.02560    0.24911
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.38220   11.33330   0.04890    0.43147
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.81660   10.76660   0.05000    0.46440
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.63550   10.60960   0.02590    0.24412
野村泰國基金                                                       44.32000   43.83000   0.49000    1.11796
野村高科技基金                                                      9.67000    9.59000   0.08000    0.83420
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.56480   10.52840   0.03640    0.34573
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.15910   10.08690   0.07220    0.71578
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.75970   10.68270   0.07700    0.72079
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.56750    9.49760   0.06990    0.73598
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61190    9.57900   0.03290    0.34346
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.94420    9.90920   0.03500    0.35321
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.09400   12.00770   0.08630    0.71871
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.08870   13.99000   0.09870    0.70550
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.00940   10.92900   0.08040    0.73566
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.06850   11.03050   0.03800    0.34450
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.63050   11.58960   0.04090    0.35290
野村貨幣市場基金                                                   16.33320   16.33300   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.47000   15.33000   0.14000    0.91324
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.31780   10.32340  -0.00560   -0.05425
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.18330   10.14780   0.03550    0.34983
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39260   10.41490  -0.02230   -0.21412
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30640   10.30480   0.00160    0.01553
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25880   10.25050   0.00830    0.08097
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27750   10.27950  -0.00200   -0.01946
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.61450   10.61280   0.00170    0.01602
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.53490   10.52620   0.00870    0.08265
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.60470   10.60710  -0.00240   -0.02263
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.01740    9.96030   0.05710    0.57328
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.02820    9.96560   0.06260    0.62816
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.97290    9.93890   0.03400    0.34209
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.53320   10.47430   0.05890    0.56233
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.49600   10.43060   0.06540    0.62700
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.44270   10.40690   0.03580    0.34400
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.56550   10.56720  -0.00170   -0.01609
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.98380    7.98510  -0.00130   -0.01628
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.28750   12.28960  -0.00210   -0.01709
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.23260   10.22260   0.01000    0.09782
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.40990   10.40060   0.00930    0.08942
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.21010   10.19490   0.01520    0.14909
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.37690   10.42030  -0.04340   -0.41649
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.27330   10.26310   0.01020    0.09939
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.23310   10.22310   0.01000    0.09782
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.41060   10.40120   0.00940    0.09037
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.21100   10.19590   0.01510    0.14810
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.38020   10.42370  -0.04350   -0.41732
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.27340   10.26310   0.01030    0.10036
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.26520   10.25360   0.01160    0.11313
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.44520   10.43510   0.01010    0.09679
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.24250   10.22560   0.01690    0.16527
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.40940   10.45130  -0.04190   -0.40091
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.30860   10.29700   0.01160    0.11265
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.26520   10.25360   0.01160    0.11313
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.44530   10.43520   0.01010    0.09679
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.24400   10.22720   0.01680    0.16427
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.41420   10.45610  -0.04190   -0.40072
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.30920   10.29760   0.01160    0.11265
野村精選貨幣市場基金                                               12.11120   12.11110   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.84000    7.87000  -0.03000   -0.38119
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
野村積極成長基金                                                   12.45000   12.43000   0.02000    0.16090
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.72000   34.67000   0.05000    0.14422
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.63810   10.63930  -0.00120   -0.01128
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52670    8.51380   0.01290    0.15152
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86320    7.84990   0.01330    0.16943
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.73260    7.73360  -0.00100   -0.01293
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.17720   12.15920   0.01800    0.14804
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.90160   10.88320   0.01840    0.16907
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.76030   10.76170  -0.00140   -0.01301
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
野村環球基金-人民幣計價                                            17.53000   17.41000   0.12000    0.68926
野村環球基金-美元計價                                              13.61000   13.51000   0.10000    0.74019
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.38000   19.34000   0.04000    0.20683
野村鴻利基金                                                       22.74000   22.74000   0.00000    0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89910   16.89900   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.82000   18.80000   0.02000    0.10638
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.59000   10.42000   0.17000    1.63148
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.05000   14.11000  -0.06000   -0.42523
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.30000   15.32000  -0.02000   -0.13055
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.67880   10.68380  -0.00500   -0.04680
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.98770   13.99430  -0.00660   -0.04716
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.68710   10.66590   0.02120    0.19876
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.59650   10.56310   0.03340    0.31620
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.46810   10.45470   0.01340    0.12817
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.35080   10.32560   0.02520    0.24405
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.93950    9.95310  -0.01360   -0.13664
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.00970   10.01090  -0.00120   -0.01199
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97850   10.03700  -0.05850   -0.58284
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.18990   10.17420   0.01570    0.15431
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.31070   10.28300   0.02770    0.26938
凱基台商天下基金                                                   12.94000   12.66000   0.28000    2.21169
凱基台灣精五門基金                                                 20.72000   20.56000   0.16000    0.77821
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.15770   44.19810  -0.04040   -0.09141
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.72780   45.73040  -0.00260   -0.00569
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.85410   42.72910   0.12500    0.29254
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.53090   10.48950   0.04140    0.39468
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.32830   44.36810  -0.03980   -0.08970
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.11240   45.13340  -0.02100   -0.04653
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             45.04360   45.19370  -0.15010   -0.33213
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.23000   12.05000   0.18000    1.49378
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.01360   10.84110   0.17250    1.59117
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.04000   10.93000   0.11000    1.00640
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59110   11.59090   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.71000   27.47000   0.24000    0.87368
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.92000   22.87000   0.05000    0.21863
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.82370   21.65820   0.16550    0.76414
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.01000   16.95000   0.06000    0.35398
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.97360   15.82710   0.14650    0.92563
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.66000    7.64000   0.02000    0.26178
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.43370   40.47730  -0.04360   -0.10771
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.60440   40.72410  -0.11970   -0.29393
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.49340   40.56680  -0.07340   -0.18094
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.57000   11.51000   0.06000    0.52129
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.23260   11.16700   0.06560    0.58745
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.31950   12.18420   0.13530    1.11045
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.84000   12.78000   0.06000    0.46948
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.05000   13.07000  -0.02000   -0.15302
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.56470   12.51260   0.05210    0.41638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.13880   10.06880   0.07000    0.69522
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.87830    9.79840   0.07990    0.81544
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.06840   10.04370   0.02470    0.24593
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.13870   10.06870   0.07000    0.69522
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.87820    9.79840   0.07980    0.81442
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.06840   10.04370   0.02470    0.24593
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.60000   12.65000  -0.05000   -0.39526
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.30000   35.04000   0.26000    0.74201
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.59000   32.65000  -0.06000   -0.18377
富邦上証180基金                                                    32.17000   31.29000   0.88000    2.81240
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18870    0.18470   0.00400    2.16567
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.92000    5.83000   0.09000    1.54374
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.09000    6.32000  -0.23000   -3.63924
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.45000   44.81000   2.64000    5.89154
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.91680   11.79030   0.12650    1.07292
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.00890   10.89030   0.11860    1.08904
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.72910   10.66400   0.06510    0.61047
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.12620   10.01870   0.10750    1.07299
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.27610    9.17620   0.09990    1.08869
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.04950    8.99470   0.05480    0.60925
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.70370   20.77230  -0.06860   -0.33025
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.62220   11.62140   0.00080    0.00688
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.77230   10.81990  -0.04760   -0.43993
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.73770   13.71410   0.02360    0.17209
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00940    2.00540   0.00400    0.19946
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44800    9.43180   0.01620    0.17176
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43150    1.42870   0.00280    0.19598
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.30500   12.29570   0.00930    0.07564
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79310    1.79130   0.00180    0.10049
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.32210   10.31430   0.00780    0.07562
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52490    1.52340   0.00150    0.09846
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.80570   10.79130   0.01440    0.13344
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.75610   10.74040   0.01570    0.14618
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.35000   15.43000  -0.08000   -0.51847
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.46000   18.40000   0.06000    0.32609
富邦日本東証基金                                                   20.03000   20.04000  -0.01000   -0.04990
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.48000   46.44000   0.04000    0.08613
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.96000   46.87000   0.09000    0.19202
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.37000   51.27000   0.10000    0.19505
富邦台灣心基金                                                     21.10000   21.03000   0.07000    0.33286
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.98000   45.92000   0.06000    0.13066
富邦台灣科技指數基金                                               52.48000   52.28000   0.20000    0.38256
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.71460   46.81730  -0.10270   -0.21936
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.30880   42.51220  -0.20340   -0.47845
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31450    0.31350   0.00100    0.31898
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61090    2.60630   0.00460    0.17650
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35490    0.35410   0.00080    0.22592
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.03430   11.06190  -0.02760   -0.24951
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23370    2.22970   0.00400    0.17940
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33510    0.33430   0.00080    0.23931
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.37610    9.39960  -0.02350   -0.25001
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.75000   24.85000  -0.10000   -0.40241
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.84000   13.89000  -0.05000   -0.35997
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.00000   31.13000  -0.13000   -0.41760
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70220   15.70200   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.99000   17.68000   0.31000    1.75339
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.56420   41.68570  -0.12150   -0.29147
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.14720   43.19070  -0.04350   -0.10072
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.11780   41.27120  -0.15340   -0.37169
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.94530   45.04850  -0.10320   -0.22909
富邦長紅基金                                                       58.92000   58.72000   0.20000    0.34060
富邦科技基金                                                       23.18000   23.03000   0.15000    0.65132
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.94060   42.13310  -0.19250   -0.45689
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.85480   45.03010  -0.17530   -0.38930
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.34480   40.48250  -0.13770   -0.34015
富邦恒生國企ETF基金                                                20.95000   20.84000   0.11000    0.52783
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.37000   13.66000  -0.29000   -2.12299
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.98000   27.34000   0.64000    2.34089
富邦高成長基金                                                     22.76000   22.68000   0.08000    0.35273
富邦基金A類型                                                      13.06000   13.02000   0.04000    0.30722
富邦基金I類型                                                      13.06000   13.02000   0.04000    0.30722
富邦深証100基金                                                    10.22000    9.99000   0.23000    2.30230
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.95000   21.15000  -0.20000   -0.94563
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42690    0.42790  -0.00100   -0.23370
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.45820   12.44760   0.01060    0.08516
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.30270    9.29480   0.00790    0.08499
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30310    0.30380  -0.00070   -0.23041
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.51500    8.50780   0.00720    0.08463
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.12470   10.11940   0.00530    0.05237
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.86860   10.92460  -0.05600   -0.51260
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.45190    9.44700   0.00490    0.05187
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.14150   10.19380  -0.05230   -0.51306
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.65000   18.69000  -0.04000   -0.21402
富邦精準基金                                                       43.30000   43.14000   0.16000    0.37089
富邦精銳中小基金                                                   10.95000   10.86000   0.09000    0.82873
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.40000   17.24000   0.16000    0.92807
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.30000   21.29000   0.01000    0.04697
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.22000    7.23000  -0.01000   -0.13831
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.60000   15.57000   0.03000    0.19268
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.08000   20.22000  -0.14000   -0.69238
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.58380   10.51330   0.07050    0.67058
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.31790   10.21990   0.09800    0.95891
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.65010   10.62990   0.02020    0.19003
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.07030   10.00320   0.06710    0.67079
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.77170    9.67890   0.09280    0.95879
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.07130   10.05230   0.01900    0.18901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.85000   30.82000   0.03000    0.09734
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.00750    9.98600   0.02150    0.21530
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.99680    9.97480   0.02200    0.22056
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.83120    9.81170   0.01950    0.19874
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.28990   10.26770   0.02220    0.21621
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.29200   10.26930   0.02270    0.22105
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.12500   10.10580   0.01920    0.18999
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.55620    8.53460   0.02160    0.25309
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26010    9.23600   0.02410    0.26094
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.82330    8.80380   0.01950    0.22150
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.27990   10.25400   0.02590    0.25258
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.36580   10.33870   0.02710    0.26212
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.90140    9.87940   0.02200    0.22269
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.04620   10.02580   0.02040    0.20348
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.64770    8.62800   0.01970    0.22833
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.93660    9.91310   0.02350    0.23706
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.21880    9.20040   0.01840    0.19999
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.41870   11.39260   0.02610    0.22910
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.25270   11.22600   0.02670    0.23784
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.55740   10.53710   0.02030    0.19265
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.41540    9.39730   0.01810    0.19261
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.49000   15.54000  -0.05000   -0.32175
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.89070    8.86840   0.02230    0.25145
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.80010    9.77460   0.02550    0.26088
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.30140    9.28040   0.02100    0.22628
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.69320   10.66640   0.02680    0.25126
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.74600   10.71810   0.02790    0.26031
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25920   10.23640   0.02280    0.22273
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.44460    9.42450   0.02010    0.21327
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.79000    8.68000   0.11000    1.26728
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.39000    9.26000   0.13000    1.40389
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.39000    8.32000   0.07000    0.84135
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.39000    7.24000   0.15000    2.07182
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.57000    9.38000   0.19000    2.02559
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.43000    8.26000   0.17000    2.05811
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.38000    8.25000   0.13000    1.57576
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.48000    9.33000   0.15000    1.60772
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.16790   10.17630  -0.00840   -0.08254
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.52650    9.53240  -0.00590   -0.06189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.09010    9.11580  -0.02570   -0.28193
富蘭克林華美中華基金                                               11.04000   10.93000   0.11000    1.00640
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.42000   21.33000   0.09000    0.42194
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.56000   21.58000  -0.02000   -0.09268
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.08150    8.09630  -0.01480   -0.18280
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.14380    9.12330   0.02050    0.22470
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.11610   10.09340   0.02270    0.22490
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.68720    9.70500  -0.01780   -0.18341
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.54670   11.53080   0.01590    0.13789
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.69330    8.68130   0.01200    0.13823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.86880    8.85660   0.01220    0.13775
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.96350    9.94970   0.01380    0.13870
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.09690   14.14660  -0.04970   -0.35132
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.21880   10.25480  -0.03600   -0.35106
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.24740   10.28360  -0.03620   -0.35202
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.56310   10.54720   0.01590    0.15075
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.64630    7.63480   0.01150    0.15063
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99630    8.98280   0.01350    0.15029
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.99140    9.97640   0.01500    0.15035
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.23720   11.26970  -0.03250   -0.28838
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59760    7.61960  -0.02200   -0.28873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.95610    8.98210  -0.02600   -0.28946
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.11300   10.14220  -0.02920   -0.28791
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.85810   10.84350   0.01460    0.13464
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68870    7.67830   0.01040    0.13545
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.21900    8.22860  -0.00960   -0.11667
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26130    9.23740   0.02390    0.25873
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.31190   10.28530   0.02660    0.25862
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.04580   13.06110  -0.01530   -0.11714
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.12000    8.04000   0.08000    0.99502
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.09000    8.18000  -0.09000   -1.10024
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.76000   11.88000  -0.12000   -1.01010
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.79000    8.76000   0.03000    0.34247
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.45000    9.36000   0.09000    0.96154
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.51000   10.40000   0.11000    1.05769
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.21000    9.15000   0.06000    0.65574
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.35040   13.35930  -0.00890   -0.06662
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.77000    9.68000   0.09000    0.92975
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.62000    9.51000   0.11000    1.15668
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
富蘭克林華美第一富基金                                             37.44000   37.21000   0.23000    0.61811
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34800   10.34780   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.78000    8.71000   0.07000    0.80367
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.68000   14.60000   0.08000    0.54795
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.62000   13.52000   0.10000    0.73964
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.06000   16.04000   0.02000    0.12469
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.98680    9.94550   0.04130    0.41526
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.98690    9.94550   0.04140    0.41627
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.89700    9.87090   0.02610    0.26441
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.89700    9.87090   0.02610    0.26441
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.93660    9.89250   0.04410    0.44579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.93660    9.89250   0.04410    0.44579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.93660    9.89250   0.04410    0.44579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.10150   10.11250  -0.01100   -0.10878
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.10150   10.11250  -0.01100   -0.10878
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.10150   10.11250  -0.01100   -0.10878
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.73520    6.76390  -0.02870   -0.42431
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.77450   10.70230   0.07220    0.67462
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.52950    9.50270   0.02680    0.28203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.47850   11.44630   0.03220    0.28131
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80050    6.80620  -0.00570   -0.08375
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.94300    8.91610   0.02690    0.30170
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.52500   10.49330   0.03170    0.30210
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.95450   10.96370  -0.00920   -0.08391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.19000   67.28000  -0.09000   -0.13377
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.31000   68.52000  -0.21000   -0.30648
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.51160   62.76650  -0.25490   -0.40611
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.06000   21.15000  -0.09000   -0.42553
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.01430   66.11200  -0.09770   -0.14778
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.50840   65.63830  -0.12990   -0.19790
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85670   11.85610   0.00060    0.00506
復華人生目標基金                                                   38.40450   38.22780   0.17670    0.46223
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
復華大中華中小策略基金                                              8.64000    8.51000   0.13000    1.52761
復華中小精選基金                                                   65.23000   64.74000   0.49000    0.75687
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.59320   52.72330  -0.13010   -0.24676
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.47160   62.69500  -0.22340   -0.35633
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.70000    9.56000   0.14000    1.46444
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.77000    8.67000   0.10000    1.15340
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.62000   11.52000   0.10000    0.86806
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.46000   10.36000   0.10000    0.96525
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
復華台灣智能基金                                                   11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
復華全方位基金                                                     28.58000   28.40000   0.18000    0.63380
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.73000   12.60000   0.13000    1.03175
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.31000   20.21000   0.10000    0.49480
復華全球平衡基金-美元                                               9.11000    9.04000   0.07000    0.77434
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.70000   19.66000   0.04000    0.20346
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.12000   13.92000   0.20000    1.43678
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.79000   13.66000   0.13000    0.95168
復華全球原物料基金                                                  8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.10790   12.13200  -0.02410   -0.19865
復華全球債券基金                                                   14.78920   14.82880  -0.03960   -0.26705
復華全球債券組合基金                                               15.24000   15.25000  -0.01000   -0.06557
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.19000   15.21000  -0.02000   -0.13149
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
復華有利貨幣市場基金                                               13.48930   13.48910   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.45000   11.39000   0.06000    0.52678
復華亞太成長基金                                                   12.06000   11.90000   0.16000    1.34454
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.93000    8.76000   0.17000    1.94064
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.61000    9.48000   0.13000    1.37131
復華東協世紀基金                                                   12.42000   12.25000   0.17000    1.38776
復華南非幣長期收益基金A                                            13.99000   13.92000   0.07000    0.50287
復華南非幣長期收益基金B                                             8.04000    7.99000   0.05000    0.62578
復華南非幣短期收益基金A                                            14.53000   14.51000   0.02000    0.13784
復華南非幣短期收益基金B                                             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.42500   68.69230  -0.26730   -0.38913
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.87000   22.06000  -0.19000   -0.86129
復華美國新星基金-美元                                              12.71000   12.53000   0.18000    1.43655
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.07000   12.96000   0.11000    0.84877
復華恒生基金                                                       21.87000   21.81000   0.06000    0.27510
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.11000    8.22000  -0.11000   -1.33820
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.30000   31.57000   0.73000    2.31232
復華神盾基金                                                       25.60460   25.50820   0.09640    0.37792
復華高成長基金                                                     68.22000   67.82000   0.40000    0.58980
復華高益策略組合基金                                               13.55000   13.56000  -0.01000   -0.07375
復華貨幣市場基金                                                   14.45250   14.45230   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.57000   18.53000   0.04000    0.21587
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.93000   49.94000  -0.01000   -0.02002
復華復華基金                                                       21.31000   21.18000   0.13000    0.61379
復華華人世紀基金                                                   16.33000   16.03000   0.30000    1.87149
復華傳家二號基金                                                   30.20990   29.91090   0.29900    0.99964
復華傳家基金                                                       22.17660   22.05630   0.12030    0.54542
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.83000   15.84000  -0.01000   -0.06313
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.44000   14.46000  -0.02000   -0.13831
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
復華新興人民幣債券基金A                                            12.21000   12.20000   0.01000    0.08197
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.75000   21.79000  -0.04000   -0.18357
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.00000   68.11000  -0.11000   -0.16150
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.46000    5.46000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.04000   12.01000   0.03000    0.24979
復華新興市場短期收益基金                                           11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
復華滬深300 A股基金                                                23.82000   23.19000   0.63000    2.71669
復華數位經濟基金                                                   45.76000   45.15000   0.61000    1.35105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.96000    9.93750   0.02250    0.22642
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.75000    9.73960   0.01040    0.10678
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.49800   10.47440   0.02360    0.22531
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.14140   10.13050   0.01090    0.10760
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.13850   10.11180   0.02670    0.26405
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.84830   10.88100  -0.03270   -0.30052
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.93440    9.90960   0.02480    0.25026
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.64970   10.68340  -0.03370   -0.31544
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.28730   10.26140   0.02590    0.25240
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.01660   11.05140  -0.03480   -0.31489
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.64260   10.57250   0.07010    0.66304
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.60300   10.58180   0.02120    0.20034
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.79160   10.83120  -0.03960   -0.36561
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.54440   10.47210   0.07230    0.69041
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.66170   11.57270   0.08900    0.76905
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.50630   10.48030   0.02600    0.24808
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.72450   10.65100   0.07350    0.69008
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.98550   11.89860   0.08690    0.73034
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.64710   10.62080   0.02630    0.24763
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.87540   10.91010  -0.03470   -0.31805
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.05920    9.99510   0.06410    0.64131
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.07310   10.05350   0.01960    0.19496
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06170   10.09920  -0.03750   -0.37132
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.40140   10.32600   0.07540    0.73020
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.55790   10.47800   0.07990    0.76255
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.41920   10.39020   0.02900    0.27911
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.40000   10.32450   0.07550    0.73127
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.55720   10.47730   0.07990    0.76260
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.41590   10.38690   0.02900    0.27920
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.23850   10.16780   0.07070    0.69533
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.23630   10.21180   0.02450    0.23992
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.23650   10.16580   0.07070    0.69547
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.23710   10.21270   0.02440    0.23892
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.75710   10.68160   0.07550    0.70682
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.77720   10.75040   0.02680    0.24929
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.95580   10.99070  -0.03490   -0.31754
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.09290   10.02160   0.07130    0.71146
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.10310   10.07670   0.02640    0.26199
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.09190   10.12270  -0.03080   -0.30427
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20170    9.19460   0.00710    0.07722
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.23770    8.23620   0.00150    0.01821
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.34580    8.39160  -0.04580   -0.54578
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.94830   11.93660   0.01170    0.09802
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.72910   10.72710   0.00200    0.01864
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.99540   11.05580  -0.06040   -0.54632
景順主流基金                                                       17.01000   16.92000   0.09000    0.53191
景順台灣科技基金                                                   29.35000   29.22000   0.13000    0.44490
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
景順全球科技基金                                                   23.68000   23.69000  -0.01000   -0.04221
景順全球康健基金                                                   19.99000   19.89000   0.10000    0.50277
景順貨幣市場基金                                                   15.98780   15.98760   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.36000   31.27000   0.09000    0.28782
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.63000   14.54000   0.09000    0.61898
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.90000   13.89000   0.01000    0.07199
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.24000   11.38000  -0.14000   -1.23023
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.52000   11.43000   0.09000    0.78740
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.76000   11.90000  -0.14000   -1.17647
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62730    8.60360   0.02370    0.27547
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98710    7.99530  -0.00820   -0.10256
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.43560   11.40580   0.02980    0.26127
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56260   10.57350  -0.01090   -0.10309
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.14000    8.01000   0.13000    1.62297
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.74000    7.60000   0.14000    1.84211
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.55000   11.41000   0.14000    1.22699
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.61400    9.60790   0.00610    0.06349
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.97120   10.02140  -0.05020   -0.50093
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.13830   10.13190   0.00640    0.06317
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.51900   10.57200  -0.05300   -0.50132
華南永昌永昌基金                                                   19.12000   18.95000   0.17000    0.89710
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.91300   14.92160  -0.00860   -0.05763
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
華南永昌全球精品基金                                               17.06000   17.12000  -0.06000   -0.35047
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.49000   10.42000   0.07000    0.67179
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.22000   13.13000   0.09000    0.68545
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.33000   13.32000   0.01000    0.07508
華南永昌物聯網精選基金                                             11.57000   11.43000   0.14000    1.22485
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27350   16.27330   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.43400   24.25440   0.17960    0.74048
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98480   11.98460   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.70750   10.70800  -0.00050   -0.00467
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.79830   10.84720  -0.04890   -0.45081
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.03020   10.03070  -0.00050   -0.00498
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.03880   10.08510  -0.04630   -0.45909
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.55530   10.55380   0.00150    0.01421
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56440   10.61080  -0.04640   -0.43729
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.00400   10.00260   0.00140    0.01400
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.95900   10.00300  -0.04400   -0.43987
華頓中小型基金                                                     19.84000   19.66000   0.18000    0.91556
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.64390   11.50410   0.13980    1.21522
華頓台灣基金                                                       22.20000   21.94000   0.26000    1.18505
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56500   11.56490   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               18.16000   18.22000  -0.06000   -0.32931
華頓全球高收益債券基金A                                            14.02470   14.03850  -0.01380   -0.09830
華頓全球高收益債券基金B                                             8.22260    8.23070  -0.00810   -0.09841
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.16000    5.17000  -0.01000   -0.19342
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.65690    2.60800   0.04890    1.87500
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.06080   11.91190   0.14890    1.25001
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38470    0.37780   0.00690    1.82636
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.84050   11.76380   0.07670    0.65200
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.84050   11.76380   0.07670    0.65200
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.49820   10.41370   0.08450    0.81143
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.68540   10.68200   0.00340    0.03183
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.68540   10.68200   0.00340    0.03183
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.42020    9.41720   0.00300    0.03186
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.72740   10.66350   0.06390    0.59924
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.72740   10.66350   0.06390    0.59924
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.45180    9.38100   0.07080    0.75472
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.29000   10.03000   0.26000    2.59222
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.99000    8.82000   0.17000    1.92744
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.49000    9.25000   0.24000    2.59459
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64920    2.64800   0.00120    0.04532
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07410    2.06540   0.00870    0.42123
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.21570   12.22000  -0.00430   -0.03519
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.51130    9.51460  -0.00330   -0.03468
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38290    0.38300  -0.00010   -0.02611
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29990    0.29850   0.00140    0.46901
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.42000    3.34000   0.08000    2.39521
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.54000   15.25000   0.29000    1.90164
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.48000   0.01000    2.08333
匯豐台灣精典基金                                                   24.27000   24.21000   0.06000    0.24783
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.88000   12.90000  -0.02000   -0.15504
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.37000    8.42000  -0.05000   -0.59382
匯豐安富基金                                                       25.61000   25.56000   0.05000    0.19562
匯豐成功基金                                                       44.97000   45.07000  -0.10000   -0.22188
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.42000    2.40000   0.02000    0.83333
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.55000   11.50000   0.05000    0.43478
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.55000   11.50000   0.05000    0.43478
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.68230    2.67100   0.01130    0.42306
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35830    2.34820   0.01010    0.43012
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.91710   11.90160   0.01550    0.13023
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.01090    7.99520   0.01570    0.19637
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38920    0.38770   0.00150    0.38690
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33510    0.33390   0.00120    0.35939
匯豐金磚動力基金                                                   15.16000   15.06000   0.10000    0.66401
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00890   15.00880   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.34000    5.35000  -0.01000   -0.18692
匯豐新鑽動力基金                                                   10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.58830    5.59880  -0.01050   -0.18754
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.41550    9.42620  -0.01070   -0.11351
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.38000   52.25000   0.13000    0.24880
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.38000   52.25000   0.13000    0.24880
匯豐龍騰電子基金                                                   36.01000   35.83000   0.18000    0.50237
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.72520   12.71300   0.01220    0.09596
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.92000   17.90000   0.02000    0.11173
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.99000    8.88000   0.11000    1.23874
新光中國成長基金(美元)                                              8.99000    8.84000   0.15000    1.69683
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.10000    9.00000   0.10000    1.11111
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.24280   11.23070   0.01210    0.10774
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.23590   10.19910   0.03680    0.36082
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.73390   10.75370  -0.01980   -0.18412
新光台灣富貴基金                                                   23.23000   23.12000   0.11000    0.47578
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.68000   21.72000  -0.04000   -0.18416
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.54980   40.65530  -0.10550   -0.25950
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.71600   43.81100  -0.09500   -0.21684
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.98000   10.90000   0.08000    0.73394
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.79770   10.76180   0.03590    0.33359
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.72800   10.75080  -0.02280   -0.21208
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.20280   10.16830   0.03450    0.33929
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12390   10.14540  -0.02150   -0.21192
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.56000    9.81000  -0.25000   -2.54842
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.00000   11.22000  -0.22000   -1.96078
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.09000    8.97000   0.12000    1.33779
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50150   15.50130   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.50000    8.49000   0.01000    0.11779
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
新光亞洲精選基金-美金                                              21.43000   20.94000   0.49000    2.34002
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.07000   21.69000   0.38000    1.75196
新光店頭基金                                                       22.06000   21.92000   0.14000    0.63869
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
新光特選內需收益ETF基金                                            21.37000   21.35000   0.02000    0.09368
新光創新科技基金                                                   12.92000   12.89000   0.03000    0.23274
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.34100   10.31770   0.02330    0.22583
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.65200   10.65110   0.00090    0.00845
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.13550   10.11680   0.01870    0.18484
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.48830    9.46590   0.02240    0.23664
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.73970    9.73870   0.00100    0.01027
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.26170    9.24830   0.01340    0.14489
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.14040   41.29690  -0.15650   -0.37896
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       44.13200   44.26380  -0.13180   -0.29776
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
新光澳幣保本基金                                                   12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.71200   10.69070   0.02130    0.19924
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.55150    9.53270   0.01880    0.19722
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.57190    9.57500  -0.00310   -0.03238
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54310   10.54650  -0.00340   -0.03224
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.54470   10.52160   0.02310    0.21955
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.55840    9.53740   0.02100    0.22019
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.53020    9.51130   0.01890    0.19871
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.50130   10.48050   0.02080    0.19846
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.33000    7.32000   0.01000    0.13661
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.69680   10.67610   0.02070    0.19389
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61000    9.59100   0.01900    0.19810
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.55100   10.52600   0.02500    0.23751
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.60060    9.57800   0.02260    0.23596
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.67940    9.65910   0.02030    0.21016
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.64570   10.62350   0.02220    0.20897
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.97290   14.98800  -0.01510   -0.10075
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.73690    8.74570  -0.00880   -0.10062
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.14370   41.24440  -0.10070   -0.24415
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.20740   42.28420  -0.07680   -0.18163
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.71410   42.82520  -0.11110   -0.25943
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.79950   42.83340  -0.03390   -0.07914
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.22990   44.31740  -0.08750   -0.19744
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.59410   42.66140  -0.06730   -0.15775
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.08110   46.18130  -0.10020   -0.21697
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.32210   47.41320  -0.09110   -0.19214
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.81440   45.83000  -0.01560   -0.03404
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.70280   10.66900   0.03380    0.31681
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.24250   44.39050  -0.14800   -0.33340
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.65490   40.68460  -0.02970   -0.07300
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45810   11.45740   0.00070    0.00611
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.29930   10.31020  -0.01090   -0.10572
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.52000   12.27850   0.24150    1.96685
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.32210    9.10100   0.22110    2.42940
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.81000    9.63000   0.18000    1.86916
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
群益大印度基金-人民幣                                              13.61170   13.63440  -0.02270   -0.16649
群益大印度基金-美元                                                12.75240   12.71600   0.03640    0.28625
群益大印度基金-新臺幣                                              12.29000   12.33000  -0.04000   -0.32441
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.16350   12.20170  -0.03820   -0.31307
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.68530   11.66910   0.01620    0.13883
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.15000   11.20000  -0.05000   -0.44643
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.87770   10.91190  -0.03420   -0.31342
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.53360    9.52050   0.01310    0.13760
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.76240    9.79310  -0.03070   -0.31349
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.59130    8.57940   0.01190    0.13870
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.08270    9.11130  -0.02860   -0.31390
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.26160    8.25020   0.01140    0.13818
群益中小型股基金                                                   45.33000   45.17000   0.16000    0.35422
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.18350   10.13010   0.05340    0.52714
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.41830    9.32660   0.09170    0.98321
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.97930    8.94240   0.03690    0.41264
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.67660    8.63110   0.04550    0.52716
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.02380    7.94570   0.07810    0.98292
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.65060    7.61920   0.03140    0.41212
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.56810   10.54840   0.01970    0.18676
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.62490   11.60320   0.02170    0.18702
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.22980   11.20540   0.02440    0.21775
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.45900   10.48800  -0.02900   -0.27651
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.97960    7.83590   0.14370    1.83387
群益中國新機會基金N-美元                                            7.29950    7.13570   0.16380    2.29550
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.93000    7.80000   0.13000    1.66667
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.07680    6.94930   0.12750    1.83472
群益中國新機會基金-美元                                             7.80460    7.62950   0.17510    2.29504
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.57000    7.44000   0.13000    1.74731
群益平衡王基金                                                     19.46450   19.41070   0.05380    0.27717
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.50000    6.53000  -0.03000   -0.45942
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.13030   12.16800  -0.03770   -0.30983
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.53420   11.51790   0.01630    0.14152
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.11000   11.16000  -0.05000   -0.44803
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.43420   10.46660  -0.03240   -0.30956
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.92050    9.90640   0.01410    0.14233
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.34830   10.35590  -0.00760   -0.07339
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.13270   10.13740  -0.00470   -0.04636
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.20530    9.21200  -0.00670   -0.07273
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19140    9.19560  -0.00420   -0.04567
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.40840   10.41600  -0.00760   -0.07296
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.45070   10.45550  -0.00480   -0.04591
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.62000   10.67000  -0.05000   -0.46860
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36760    9.37450  -0.00690   -0.07360
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.83440    9.83900  -0.00460   -0.04675
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.16860   11.18460  -0.01600   -0.14305
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.73670    7.74790  -0.01120   -0.14456
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.66980   10.65260   0.01720    0.16146
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.49350   10.47280   0.02070    0.19765
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.68210   10.72150  -0.03940   -0.36749
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94660    9.93060   0.01600    0.16112
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88130    9.86180   0.01950    0.19773
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.05890   10.09600  -0.03710   -0.36747
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.66990   10.65270   0.01720    0.16146
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.49350   10.47270   0.02080    0.19861
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.68200   10.72140  -0.03940   -0.36749
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94660    9.93060   0.01600    0.16112
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88120    9.86170   0.01950    0.19773
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.05890   10.09600  -0.03710   -0.36747
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.81930    9.72200   0.09730    1.00082
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.61000   11.56000   0.05000    0.43253
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.06740   15.90820   0.15920    1.00074
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.11000   16.04000   0.07000    0.43641
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.18000   12.14000   0.04000    0.32949
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.09150   11.18070  -0.08920   -0.79780
群益印度中小基金N-美元                                              9.27550    9.30790  -0.03240   -0.34809
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.91000    8.99000  -0.08000   -0.88988
群益印度中小基金-人民幣                                            15.01530   15.13600  -0.12070   -0.79744
群益印度中小基金-美元                                              13.26630   13.31270  -0.04640   -0.34854
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.59000   15.74000  -0.15000   -0.95299
群益多利策略組合基金                                               11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.08000   14.11000  -0.03000   -0.21262
群益多重資產組合基金                                               15.59000   15.63000  -0.04000   -0.25592
群益安家基金                                                       24.40260   24.35650   0.04610    0.18927
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15130   16.15110   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.37000   22.36000   0.01000    0.04472
群益亞太中小基金                                                   10.77000   10.62000   0.15000    1.41243
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.61000   16.48000   0.13000    0.78883
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.53310   10.54720  -0.01410   -0.13368
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.81600    7.82650  -0.01050   -0.13416
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.23330   10.24700  -0.01370   -0.13370
群益店頭市場基金                                                   91.66000   91.56000   0.10000    0.10922
群益東方盛世基金                                                    8.80000    8.71000   0.09000    1.03330
群益東協成長基金-人民幣                                            13.38060   13.22690   0.15370    1.16203
群益東協成長基金-美元                                              11.70000   11.51340   0.18660    1.62072
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.76000   11.64000   0.12000    1.03093
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.68240   11.64590   0.03650    0.31342
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.00370   10.95180   0.05190    0.47389
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.50750   10.50540   0.00210    0.01999
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.64550    9.61540   0.03010    0.31304
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.08830    9.04540   0.04290    0.47427
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.67630    8.67460   0.00170    0.01960
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.86520   10.86300   0.00220    0.02025
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.43910    9.40960   0.02950    0.31351
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.24970    9.20610   0.04360    0.47360
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.69270    9.69080   0.00190    0.01961
群益長安基金                                                       28.54000   28.50000   0.04000    0.14035
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.32820   10.28250   0.04570    0.44444
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.62390   15.55470   0.06920    0.44488
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.33000   15.35000  -0.02000   -0.13029
群益真善美基金                                                     15.48730   15.44750   0.03980    0.25765
群益馬拉松基金                                                    116.16000  115.76000   0.40000    0.34554
群益深証中小板基金                                                 11.71000   11.46000   0.25000    2.18150
群益創新科技基金                                                   31.63000   31.52000   0.11000    0.34898
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.21220    9.02200   0.19020    2.10818
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.44620    8.23450   0.21170    2.57089
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.94000    8.77000   0.17000    1.93843
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.03210    9.82500   0.20710    2.10789
群益華夏盛世基金-美元                                               9.31300    9.07960   0.23340    2.57060
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.61000   15.30000   0.31000    2.02614
群益奧斯卡基金                                                     28.30000   28.26000   0.04000    0.14154
群益新興金鑽基金-美元                                              11.52060   11.30160   0.21900    1.93778
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.94000    8.82000   0.12000    1.36054
群益葛萊美基金                                                     22.68000   22.62000   0.06000    0.26525
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.64000   22.63000   0.01000    0.04419
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.88000    7.89000  -0.01000   -0.12674
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.72000   13.69000   0.03000    0.21914
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.12800   11.12780   0.00020    0.00180
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.92890   10.87940   0.04950    0.45499
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.12160   11.13410  -0.01250   -0.11227
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.87040   10.87030   0.00010    0.00092
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.67620   10.62790   0.04830    0.45446
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.86410   10.87640  -0.01230   -0.11309
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.12790   11.12770   0.00020    0.00180
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.92890   10.87950   0.04940    0.45406
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.87050   10.87030   0.00020    0.00184
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.67610   10.62780   0.04830    0.45447
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.91150   12.91700  -0.00550   -0.04258
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.73440   11.70530   0.02910    0.24861
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.66280   11.64310   0.01970    0.16920
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73180    8.73550  -0.00370   -0.04236
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.00950    8.98720   0.02230    0.24813
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.54310    8.52870   0.01440    0.16884
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.21390   10.18870   0.02520    0.24733
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.96770    9.94300   0.02470    0.24842
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
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德信大發基金                                                       29.29000   29.16000   0.13000    0.44582
德信中國精選成長基金                                               11.67000   11.53000   0.14000    1.21422
德信台灣主流中小基金                                               18.96000   18.81000   0.15000    0.79745
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97950   11.97930   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   31.75000   31.56000   0.19000    0.60203
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.75960   10.73090   0.02870    0.26745
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.66410   10.63410   0.03000    0.28211
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70960   11.70940   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.43000   15.25000   0.18000    1.18033
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.01000   18.07000  -0.06000   -0.33204
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.70840   10.70700   0.00140    0.01308
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.11260   16.11140   0.00120    0.00745
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.37860    8.41610  -0.03750   -0.44557
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.24900   11.23510   0.01390    0.12372
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.16000   12.14540   0.01460    0.12021
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.14020   14.20340  -0.06320   -0.44496
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摩根大歐洲基金                                                     17.29000   17.37000  -0.08000   -0.46056
摩根中小基金                                                       21.76000   21.66000   0.10000    0.46168
摩根中國A股基金                                                    14.64000   14.42000   0.22000    1.52566
摩根中國A股基金(美元)                                              11.31000   11.08000   0.23000    2.07581
摩根中國亮點基金                                                   12.85000   12.66000   0.19000    1.50079
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.55460   11.47020   0.08440    0.73582
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.74600   12.60480   0.14120    1.12021
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.74300    9.63360   0.10940    1.13561
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.41810   13.32000   0.09810    0.73649
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.40450   15.23350   0.17100    1.12253
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.27000   19.25000   0.02000    0.10390
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.27000   19.25000   0.02000    0.10390
摩根台灣增長基金                                                   49.23000   49.13000   0.10000    0.20354
摩根平衡基金                                                       27.78000   27.79000  -0.01000   -0.03598
摩根全球α基金                                                     18.71000   18.75000  -0.04000   -0.21333
摩根全球平衡基金                                                   16.25740   16.21940   0.03800    0.23429
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.54860    9.54720   0.00140    0.01466
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.65350   10.64190   0.01160    0.10900
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.06700   10.05500   0.01200    0.11934
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.68720   11.68570   0.00150    0.01284
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.40330   10.39090   0.01240    0.11934
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.83070   10.73620   0.09450    0.88020
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.27830   14.15370   0.12460    0.88034
摩根亞洲基金                                                       59.03000   58.02000   1.01000    1.74078
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.51950    8.52120  -0.00170   -0.01995
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.02350   10.01130   0.01220    0.12186
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.87080    8.85910   0.01170    0.13207
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.91140   12.91440  -0.00300   -0.02323
摩根東方內需機會基金                                               18.68000   18.36000   0.32000    1.74292
摩根東方科技基金                                                   31.62000   30.96000   0.66000    2.13178
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.96000    9.83000   0.13000    1.32248
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.09000    9.90000   0.19000    1.91919
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.55000    9.37000   0.18000    1.92102
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.08000   11.93000   0.15000    1.25733
摩根金龍收成基金                                                   21.70000   21.30000   0.40000    1.87793
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12680   15.12660   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.16000   13.99000   0.17000    1.21515
摩根新金磚五國基金                                                 12.85000   12.82000   0.03000    0.23401
摩根新絲路基金                                                      9.52000    9.41000   0.11000    1.16897
摩根新興35基金                                                     13.66000   13.51000   0.15000    1.11029
摩根新興日本基金                                                   23.29000   23.03000   0.26000    1.12896
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.30310    7.26480   0.03830    0.52720
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.62890    9.56940   0.05950    0.62177
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.46330    9.40420   0.05910    0.62844
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.17540   11.11680   0.05860    0.52713
摩根新興科技基金                                                   51.37000   51.17000   0.20000    0.39085
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.84830    8.80660   0.04170    0.47351
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.48770    9.39950   0.08820    0.93835
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.94740    8.86410   0.08330    0.93975
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.50600   10.45640   0.04960    0.47435
摩根龍揚基金                                                       32.41000   31.81000   0.60000    1.88620
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.20000   12.22000  -0.02000   -0.16367
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29770    9.32190  -0.02420   -0.25960
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.46750   11.49730  -0.02980   -0.25919
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.91000   20.71000   0.20000    0.96572
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61090   12.61080   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.52000   10.43000   0.09000    0.86290
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.58170   10.58590  -0.00420   -0.03968
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.56930   10.53020   0.03910    0.37131
聯邦中國龍基金                                                     24.96000   24.81000   0.15000    0.60459
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.58870   12.53890   0.04980    0.39716
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.76590   11.72810   0.03780    0.32230
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.73420   10.73650  -0.00230   -0.02142
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.40740   10.41950  -0.01210   -0.11613
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.78110    9.79840  -0.01730   -0.17656
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.91700    8.96370  -0.04670   -0.52099
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.02700    9.97090   0.05610    0.56264
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.25330   10.25380  -0.00050   -0.00488
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.99440    9.93160   0.06280    0.63233
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.31650   10.30980   0.00670    0.06499
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.51060    9.47440   0.03620    0.38208
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.81300    9.83130  -0.01830   -0.18614
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.52970   11.46500   0.06470    0.56433
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.31040   11.25740   0.05300    0.47080
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.60970   10.61290  -0.00320   -0.03015
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.66650   10.63400   0.03250    0.30562
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.44840   10.42540   0.02300    0.22062
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.80240    9.83000  -0.02760   -0.28077
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.56420   22.45420   0.11000    0.48989
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.40950    9.27150   0.13800    1.48843
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.87740    9.78790   0.08950    0.91439
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.36530    9.23650   0.12880    1.39447
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.82070    9.73910   0.08160    0.83786
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21630   13.21620   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.48000   12.40000   0.08000    0.64516
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.82410   16.85890  -0.03480   -0.20642
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.50620   12.31020   0.19600    1.59218
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.31620   12.24580   0.07040    0.57489
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.72410   11.66780   0.05630    0.48252
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.31280   12.29180   0.02100    0.17085
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.55680   11.58300  -0.02620   -0.22619
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.53720   10.56250  -0.02530   -0.23953
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.71210    8.76050  -0.04840   -0.55248
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聯博大利基金                                                       34.84000   34.76000   0.08000    0.23015
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.78000   17.54000   0.24000    1.36830
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.82000   17.50000   0.32000    1.82857
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.97000   11.83000   0.14000    1.18343
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.22000   16.18000   0.04000    0.24722
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.07000   12.03000   0.04000    0.33250
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.89000   12.86000   0.03000    0.23328
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.02000   11.99000   0.03000    0.25021
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.67000    7.67000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.27000   15.12000   0.15000    0.99206
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.85000    8.79000   0.06000    0.68259
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.30000   14.27000   0.03000    0.21023
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.40000   14.36000   0.04000    0.27855
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.40000   14.36000   0.04000    0.27855
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.08000   15.04000   0.04000    0.26596
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.81000   20.72000   0.09000    0.43436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.87000   18.79000   0.08000    0.42576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.87000   14.81000   0.06000    0.40513
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.83000   15.76000   0.07000    0.44416
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.79000   14.72000   0.07000    0.47554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.82000   14.75000   0.07000    0.47458
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.80000   12.74000   0.06000    0.47096
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.90000   12.85000   0.05000    0.38911
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.42000   13.36000   0.06000    0.44910
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.37000   19.33000   0.04000    0.20693
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.11000   18.07000   0.04000    0.22136
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.18000   13.15000   0.03000    0.22814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.18000   14.15000   0.03000    0.21201
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.09000   0.02000    0.15279
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.95000   12.92000   0.03000    0.23220
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.19000   14.16000   0.03000    0.21186
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.23000   0.03000    0.21082
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
聯博貨幣市場基金                                                   15.03360   15.03350   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.08780   11.09290  -0.00510   -0.04598
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.92850   13.89520   0.03330    0.23965
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.56910    7.57250  -0.00340   -0.04490
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.29000   14.24000   0.05000    0.35112
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.05630   10.06210  -0.00580   -0.05764
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.46720   10.47270  -0.00550   -0.05252
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.06770   10.04710   0.02060    0.20503
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.14380   10.16040  -0.01660   -0.16338
瀚亞中小型股基金                                                   19.94000   19.90000   0.04000    0.20101
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.10000   11.96000   0.14000    1.17057
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.85000   12.71000   0.14000    1.10149
瀚亞巴西基金                                                        6.03000    6.03000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       38.83000   38.75000   0.08000    0.20645
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.04000   12.08000  -0.04000   -0.33113
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.17970   11.20200  -0.02230   -0.19907
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.77010   10.75620   0.01390    0.12923
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.71590   12.73270  -0.01680   -0.13194
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.72940   10.73410  -0.00470   -0.04379
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.26190    7.27630  -0.01440   -0.19790
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.94780    7.93760   0.01020    0.12850
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.13380    8.14460  -0.01080   -0.13260
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.09650    7.09950  -0.00300   -0.04226
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.73140    8.74290  -0.01150   -0.13154
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.93260    8.95020  -0.01760   -0.19664
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.29320    9.28120   0.01200    0.12929
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.10070    9.11280  -0.01210   -0.13278
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.13000   12.12000   0.01000    0.08251
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.71000   11.65000   0.06000    0.51502
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.53440   10.57300  -0.03860   -0.36508
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.81410    9.85750  -0.04340   -0.44027
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.69070    9.68280   0.00790    0.08159
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.83700    9.87300  -0.03600   -0.36463
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.88000   14.96000  -0.08000   -0.53476
瀚亞印度基金-美元                                                  13.99000   14.00000  -0.01000   -0.07143
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.54000   31.74000  -0.20000   -0.63012
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.56000   13.53000   0.03000    0.22173
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.78000   11.60000   0.18000    1.55172
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.53000   10.32000   0.21000    2.03488
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.09000   14.86000   0.23000    1.54778
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.94000    8.80000   0.14000    1.59091
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.95000    6.81000   0.14000    2.05580
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.92000    8.79000   0.13000    1.47895
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.15000   12.09000   0.06000    0.49628
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.35240   12.32000   0.03240    0.26299
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.28540   14.32050  -0.03510   -0.24510
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.29020   11.21020   0.08000    0.71364
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.12770   11.08870   0.03900    0.35171
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.83800   12.78650   0.05150    0.40277
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.03510    9.01150   0.02360    0.26189
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.84200    9.86620  -0.02420   -0.24528
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.02490    8.96100   0.06390    0.71309
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.88280    8.85170   0.03110    0.35134
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.48820    9.44970   0.03850    0.40742
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.91570   14.94390  -0.02820   -0.18871
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.59380   10.58670   0.00710    0.06707
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.24290   10.20410   0.03880    0.38024
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.66910   12.69300  -0.02390   -0.18829
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.21000   20.19000   0.02000    0.09906
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61770   13.61750   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.22000   29.25000  -0.03000   -0.10256
瀚亞高科技基金                                                     55.98000   55.76000   0.22000    0.39455
瀚亞理財通基金                                                     26.45000   26.45000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.86000    8.90000  -0.04000   -0.44944
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.98000    9.02000  -0.04000   -0.44346
瀚亞菁華基金                                                       20.98000   20.92000   0.06000    0.28681
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.99530   13.93490   0.06040    0.43344
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.29500    9.25480   0.04020    0.43437
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.89120   10.88490   0.00630    0.05788
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.62580   11.67020  -0.04440   -0.38046
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.26630   10.26540   0.00090    0.00877
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.76700   10.74680   0.02020    0.18796
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.18920    8.18450   0.00470    0.05743
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.22680    8.25820  -0.03140   -0.38023
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.79310    8.74270   0.05040    0.57648
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.33180    8.33100   0.00080    0.00960
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.16450    8.14920   0.01530    0.18775
瀚亞電通網基金                                                     14.60000   14.54000   0.06000    0.41265
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.06650   14.07590  -0.00940   -0.06678
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.59880   10.63130  -0.03250   -0.30570
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.87310    9.84770   0.02540    0.25793
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.52720   11.53500  -0.00780   -0.06762
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.12440   10.15080  -0.02640   -0.26008
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.01580   10.02250  -0.00670   -0.06685
瀚亞歐洲基金                                                       10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
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