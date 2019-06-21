[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/20 108/06/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.24040 10.22300 0.01740 0.17020 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09910 10.08190 0.01720 0.17060 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.34370 10.32460 0.01910 0.18500 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.20550 10.18660 0.01890 0.18554 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.11020 10.08270 0.02750 0.27274 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.12110 10.09230 0.02880 0.28537 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.12110 10.09230 0.02880 0.28537 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.15880 10.13130 0.02750 0.27144 大華銀多元特別收益平衡基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.58160 10.55800 0.02360 0.22353 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.38410 10.36100 0.02310 0.22295 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.50690 10.48310 0.02380 0.22703 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.39760 10.37400 0.02360 0.22749 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.85000 22.49000 0.36000 1.60071 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.99000 22.72000 1.27000 5.58979 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.85790 41.97020 -0.11230 -0.26757 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.21100 40.30050 -0.08950 -0.22208 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.78030 9.76180 0.01850 0.18951 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.27840 10.25690 0.02150 0.20961 中國信託台灣活力基金 12.94000 12.86000 0.08000 0.62208 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.01310 10.01070 0.00240 0.02397 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.18240 10.22480 -0.04240 -0.41468 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.13950 9.17750 -0.03800 -0.41406 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.40780 10.39460 0.01320 0.12699 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.30730 9.29450 0.01280 0.13772 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.45510 11.42700 0.02810 0.24591 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.72860 9.70480 0.02380 0.24524 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.37070 11.25800 0.11270 1.00107 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.93890 9.84030 0.09860 1.00200 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.59210 43.73330 -0.14120 -0.32287 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.10730 45.16410 -0.05680 -0.12576 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.57810 45.59390 -0.01580 -0.03465 中國信託智能運動基金-台幣 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 中國信託智能運動基金-美元 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03170 11.03150 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.17870 10.19040 -0.01170 -0.11481 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39990 9.41070 -0.01080 -0.11476 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.34420 10.32500 0.01920 0.18596 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.54760 9.53010 0.01750 0.18363 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.54000 11.41000 0.13000 1.13935 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.00010 42.05310 -0.05300 -0.12603 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.72610 42.82490 -0.09880 -0.23071 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.51490 42.60360 -0.08870 -0.20820 元大2001基金 59.91000 59.64000 0.27000 0.45272 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.68980 45.76020 -0.07040 -0.15385 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.46110 43.45190 0.00920 0.02117 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.64000 20.38000 0.26000 1.27576 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.68510 11.68420 0.00090 0.00770 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92190 10.97090 -0.04900 -0.44664 元大上證50基金 33.79000 32.78000 1.01000 3.08115 元大大中華TMT基金-人民幣 10.02000 9.82000 0.20000 2.03666 元大大中華TMT基金-新台幣 9.06000 8.92000 0.14000 1.56951 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.42000 13.16000 0.26000 1.97568 元大大中華價值指數基金-美元 12.54500 12.28900 0.25600 2.08316 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.21500 16.95900 0.25600 1.50952 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.60400 10.48000 0.12400 1.18321 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.34500 10.27100 0.07400 0.72048 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.95000 0.03000 1.01695 元大中國平衡基金-新台幣 13.51000 13.44000 0.07000 0.52083 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.19000 47.26520 -0.07520 -0.15910 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93490 10.93520 -0.00030 -0.00274 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96950 9.96980 -0.00030 -0.00301 元大中國機會債券基金-新台幣 10.20310 10.24990 -0.04680 -0.45659 元大巴西指數基金 7.22100 7.15900 0.06200 0.86604 元大巴菲特基金 25.74000 25.75000 -0.01000 -0.03883 元大日經225基金 27.26000 27.10000 0.16000 0.59041 元大台商收成基金 22.34000 22.15000 0.19000 0.85779 元大台灣50單日反向1倍基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 元大台灣50單日正向2倍基金 38.89000 38.79000 0.10000 0.25780 元大台灣中型100基金 32.20000 31.95000 0.25000 0.78247 元大台灣加權股價指數基金 25.45300 25.37700 0.07600 0.29948 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 元大台灣卓越50基金 80.91000 80.81000 0.10000 0.12375 元大台灣金融基金 18.25000 18.23000 0.02000 0.10971 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.29000 31.18000 0.11000 0.35279 元大台灣高股息基金 26.63000 26.60000 0.03000 0.11278 元大台灣電子科技基金 34.29000 34.14000 0.15000 0.43937 元大全球ETF成長組合基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 元大全球ETF穩健組合基金 15.05000 15.08000 -0.03000 -0.19894 元大全球人工智慧ETF基金 22.59000 22.63000 -0.04000 -0.17676 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.28000 13.22000 0.06000 0.45386 元大全球不動產證券化基金-美元 12.43900 12.37000 0.06900 0.55780 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.66000 8.58000 0.08000 0.93240 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.46000 0.06000 0.92879 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.48300 8.43700 0.04600 0.54522 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568 元大全球農業商機基金 18.09000 18.11000 -0.02000 -0.11044 元大印尼指數基金 9.85700 9.74700 0.11000 1.12855 元大印度指數基金 10.19800 10.29100 -0.09300 -0.90370 元大印度基金 12.99000 13.08000 -0.09000 -0.68807 元大多多基金 16.74000 16.65000 0.09000 0.54054 元大多福基金 51.08000 50.83000 0.25000 0.49184 元大亞太成長基金 8.65000 8.55000 0.10000 1.16959 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.24390 9.26980 -0.02590 -0.27940 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.41300 7.43380 -0.02080 -0.27980 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.21700 9.08800 0.12900 1.41945 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.32400 10.17200 0.15200 1.49430 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.16880 10.14820 0.02060 0.20299 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.34050 10.31800 0.02250 0.21807 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.16460 10.14260 0.02200 0.21691 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49740 10.53420 -0.03680 -0.34934 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.31950 10.35560 -0.03610 -0.34860 元大卓越基金 43.35000 43.36000 -0.01000 -0.02306 元大店頭基金 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46000 10.45940 0.00060 0.00574 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87120 9.92920 -0.05800 -0.58414 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.11720 33.26770 -0.15050 -0.45239 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.67570 42.83500 -0.15930 -0.37189 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.95760 17.01210 -0.05450 -0.32036 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.86980 22.79960 0.07020 0.30790 元大美國政府7至10年期債券基金 42.74170 42.88540 -0.14370 -0.33508 元大高科技基金 18.61000 18.47000 0.14000 0.75799 元大得利貨幣市場基金 16.32290 16.32260 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03040 12.03020 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 元大富櫃50基金 12.33000 12.22000 0.11000 0.90016 元大華夏中小基金 7.15000 7.07000 0.08000 1.13154 元大新中國基金-人民幣 9.47000 9.34000 0.13000 1.39186 元大新中國基金-美元 8.86300 8.72800 0.13500 1.54675 元大新中國基金-新台幣 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989 元大新主流基金 23.23000 23.05000 0.18000 0.78091 元大新東協平衡基金-美元 9.49600 9.42700 0.06900 0.73194 元大新東協平衡基金-新台幣 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.63280 10.61840 0.01440 0.13561 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.79750 9.77330 0.02420 0.24761 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.21360 11.24940 -0.03580 -0.31824 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.28340 9.31300 -0.02960 -0.31784 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.46390 10.45070 0.01320 0.12631 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.74010 9.72780 0.01230 0.12644 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.80390 10.85150 -0.04760 -0.43865 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06510 10.10950 -0.04440 -0.43919 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.03160 10.02970 0.00190 0.01894 元大新興亞洲基金 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.63790 9.63280 0.00510 0.05294 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.04120 9.03640 0.00480 0.05312 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.06820 10.12000 -0.05180 -0.51186 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.45530 9.50400 -0.04870 -0.51242 元大萬泰貨幣市場基金 15.16150 15.16120 0.00030 0.00198 元大經貿基金 35.78000 35.60000 0.18000 0.50562 元大實質多重資產基金-人民幣 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 元大實質多重資產基金-美元 8.10800 8.07300 0.03500 0.43354 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 元大滬深300單日反向1倍基金 12.29000 12.78000 -0.49000 -3.83412 元大滬深300單日正向2倍基金 18.16000 17.12000 1.04000 6.07477 元大摩臺基金 37.85000 37.77000 0.08000 0.21181 元大標普500基金 27.78000 27.86000 -0.08000 -0.28715 元大標普500單日反向1倍基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258 元大標普500單日正向2倍基金 36.06000 35.96000 0.10000 0.27809 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.56000 20.70000 -0.14000 -0.67633 元大標智滬深300基金 18.37000 17.85000 0.52000 2.91317 元大歐洲50基金 25.29000 25.30000 -0.01000 -0.03953 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.26540 9.25890 0.00650 0.07020 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28910 10.28890 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.22000 15.13000 0.09000 0.59484 日盛上選基金 33.47000 33.19000 0.28000 0.84363 日盛小而美基金 17.32000 17.17000 0.15000 0.87362 日盛中國內需動力基金 9.46000 9.30000 0.16000 1.72043 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.35250 12.36910 -0.01660 -0.13421 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88440 9.89770 -0.01330 -0.13437 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.57540 12.55290 0.02250 0.17924 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05780 10.03970 0.01810 0.18028 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.43620 11.45130 -0.01510 -0.13186 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.12910 9.14110 -0.01200 -0.13128 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.22000 10.05000 0.17000 1.69154 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.69000 9.48000 0.21000 2.21519 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.43000 10.30000 0.13000 1.26214 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.25000 10.08000 0.17000 1.68651 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 日盛日盛基金 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 日盛目標收益組合基金(美元) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.51110 10.47750 0.03360 0.32069 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41840 9.38830 0.03010 0.32061 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.34070 10.34420 -0.00350 -0.03384 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.26600 9.26920 -0.00320 -0.03452 日盛全球智能車基金(美元) 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50800 2.50950 -0.00150 -0.05977 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65340 1.65440 -0.00100 -0.06044 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38710 0.38600 0.00110 0.28497 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25570 0.25500 0.00070 0.27451 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84630 12.85770 -0.01140 -0.08866 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35970 8.36710 -0.00740 -0.08844 日盛亞洲機會基金 7.00000 6.88000 0.12000 1.74419 日盛首選基金 16.83000 16.71000 0.12000 0.71813 日盛高科技基金 17.53000 17.42000 0.11000 0.63146 日盛貨幣市場基金 14.83190 14.83170 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.54000 38.39000 0.15000 0.39073 日盛精選五虎基金 35.37000 35.13000 0.24000 0.68318 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54350 13.54330 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.53000 30.30000 0.23000 0.75908 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.17000 9.96000 0.21000 2.10843 台新MSCI中國基金 20.11000 19.81000 0.30000 1.51439 台新大眾貨幣市場基金 14.22020 14.22000 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47060 10.47090 -0.00030 -0.00287 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53950 10.52420 0.01530 0.14538 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.28780 10.33500 -0.04720 -0.45670 台新中國通基金 43.79000 43.45000 0.34000 0.78251 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53570 0.52640 0.00930 1.76672 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.76900 16.57100 0.19800 1.19486 台新中國精選中小基金-美元 0.29150 0.28800 0.00350 1.21528 台新中國精選中小基金-新台幣 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 台新主流基金 23.54000 23.40000 0.14000 0.59829 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.82000 23.80000 0.02000 0.08403 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76420 0.75920 0.00500 0.65859 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.94000 16.93000 0.01000 0.05907 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54260 0.53920 0.00340 0.63056 台新台灣中小基金 33.56000 33.31000 0.25000 0.75053 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.58690 10.54730 0.03960 0.37545 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.78180 9.74530 0.03650 0.37454 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.27610 11.23430 0.04180 0.37207 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.08670 10.07250 0.01420 0.14098 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25610 11.23920 0.01690 0.15037 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 台新印度基金 14.94000 15.07000 -0.13000 -0.86264 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.70270 8.70200 0.00070 0.00804 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28280 0.28120 0.00160 0.56899 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.71580 12.71470 0.00110 0.00865 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40810 0.40580 0.00230 0.56678 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.48000 40.58000 -0.10000 -0.24643 台新真吉利貨幣市場基金 11.12850 11.12840 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.66570 31.52720 0.13850 0.43930 台新智慧生活基金-美元 10.67050 10.58160 0.08890 0.84014 台新智慧生活基金-新台幣 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.21850 8.16750 0.05100 0.62443 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.53990 8.53510 0.00480 0.05624 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.28610 9.22850 0.05760 0.62415 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.66070 9.65520 0.00550 0.05696 台新新興市場債券基金(A類型) 11.57360 11.57050 0.00310 0.02679 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36360 0.36150 0.00210 0.58091 台新新興市場債券基金(B類型) 8.24440 8.24220 0.00220 0.02669 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27320 0.27160 0.00160 0.58910 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.59000 5.56000 0.03000 0.53957 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.50000 22.55000 -0.05000 -0.22173 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.22840 10.20940 0.01900 0.18610 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.99700 9.96730 0.02970 0.29797 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.15070 10.15070 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.22800 10.20900 0.01900 0.18611 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.99700 9.96730 0.02970 0.29797 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.15070 10.15070 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.60100 41.67340 -0.07240 -0.17373 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.26670 41.39450 -0.12780 -0.30874 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.91180 39.96540 -0.05360 -0.13412 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34530 11.34460 0.00070 0.00617 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22790 10.24000 -0.01210 -0.11816 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24270 9.24600 -0.00330 -0.03569 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.82070 10.82460 -0.00390 -0.03603 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.88510 7.89590 -0.01080 -0.13678 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30050 9.31320 -0.01270 -0.13637 永豐中小基金 52.27000 52.22000 0.05000 0.09575 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79450 1.79490 -0.00040 -0.02229 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48540 2.48590 -0.00050 -0.02011 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.26460 8.27660 -0.01200 -0.14499 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10520 11.12120 -0.01600 -0.14387 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.61000 4.52000 0.09000 1.99115 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.95000 20.55000 0.40000 1.94647 永豐主流品牌基金 19.36000 19.56000 -0.20000 -1.02249 永豐永豐基金 32.60000 32.47000 0.13000 0.40037 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.21230 9.17050 0.04180 0.45581 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.64930 9.60600 0.04330 0.45076 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.18060 9.18430 -0.00370 -0.04029 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.61940 9.62320 -0.00380 -0.03949 永豐亞洲民生消費基金 12.15000 12.09000 0.06000 0.49628 永豐南非幣2021保本基金 14.06220 14.05930 0.00290 0.02063 永豐高科技基金 22.89000 22.69000 0.20000 0.88145 永豐貨幣市場基金 13.93640 13.93620 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12210 2.12370 -0.00160 -0.07534 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60360 2.60550 -0.00190 -0.07292 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.85940 7.87490 -0.01550 -0.19683 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96000 10.98160 -0.02160 -0.19669 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.21660 7.22770 -0.01110 -0.15358 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52050 11.53810 -0.01760 -0.15254 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.70000 18.63000 0.07000 0.37574 永豐臺灣加權ETF基金 53.46000 53.35000 0.11000 0.20619 永豐領航科技基金 37.09000 36.79000 0.30000 0.81544 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.02000 11.82000 0.20000 1.69205 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.51000 11.35000 0.16000 1.40969 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 40.72000 40.63000 0.09000 0.22151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86890 11.86800 0.00090 0.00758 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77320 9.76580 0.00740 0.07577 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.34250 10.33470 0.00780 0.07547 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.84710 9.83790 0.00920 0.09352 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.25590 10.24660 0.00930 0.09076 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82630 9.82010 0.00620 0.06314 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.52600 10.51940 0.00660 0.06274 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85820 9.85040 0.00780 0.07918 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.34720 10.33830 0.00890 0.08609 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.76000 10.63000 0.13000 1.22295 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.46000 9.38000 0.08000 0.85288 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.10000 9.97000 0.13000 1.30391 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.61000 14.34000 0.27000 1.88285 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.28000 18.98000 0.30000 1.58061 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.07000 18.71000 0.36000 1.92410 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05010 10.05620 -0.00610 -0.06066 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05010 10.05620 -0.00610 -0.06066 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02390 10.03130 -0.00740 -0.07377 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02390 10.03130 -0.00740 -0.07377 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.10230 10.10370 -0.00140 -0.01386 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10230 10.10370 -0.00140 -0.01386 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05620 10.06180 -0.00560 -0.05566 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05620 10.06180 -0.00560 -0.05566 兆豐國際生命科學基金 15.51000 15.38000 0.13000 0.84525 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.44220 10.45150 -0.00930 -0.08898 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.60810 10.57400 0.03410 0.32249 兆豐國際全球基金 31.19000 31.14000 0.05000 0.16057 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47210 10.47150 0.00060 0.00573 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22950 10.29260 -0.06310 -0.61306 兆豐國際國民基金 22.04000 21.90000 0.14000 0.63927 兆豐國際第一基金 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.72530 10.73750 -0.01220 -0.11362 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21520 8.25200 -0.03680 -0.44595 兆豐國際萬全基金 20.48000 20.44000 0.04000 0.19569 兆豐國際電子基金 25.64000 25.59000 0.05000 0.19539 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.95000 21.96000 -0.01000 -0.04554 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325 兆豐國際豐台灣基金 34.15000 33.96000 0.19000 0.55948 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55300 12.55280 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.79000 9.68000 0.11000 1.13636 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.68830 10.65370 0.03460 0.32477 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.46400 10.43170 0.03230 0.30963 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.68920 10.65560 0.03360 0.31533 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.47960 10.44560 0.03400 0.32550 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.56020 10.52770 0.03250 0.30871 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.55720 10.52400 0.03320 0.31547 合庫台灣基金 10.88000 10.79000 0.09000 0.83411 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70750 11.71600 -0.00850 -0.07255 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.61890 12.58610 0.03280 0.26060 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.25770 11.23570 0.02200 0.19580 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.05430 12.02230 0.03200 0.26617 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17810 8.18400 -0.00590 -0.07209 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.41880 9.39400 0.02480 0.26400 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11180 9.08770 0.02410 0.26519 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.85100 8.82770 0.02330 0.26394 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27250 9.24800 0.02450 0.26492 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 合庫全球新興市場基金 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 合庫貨幣市場基金 10.17030 10.17010 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.88320 9.85530 0.02790 0.28310 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.17090 10.14130 0.02960 0.29188 合庫新興多重收益基金A類型 10.50520 10.50880 -0.00360 -0.03426 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.99210 11.95820 0.03390 0.28349 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.08850 15.04590 0.04260 0.28313 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.68860 8.66440 0.02420 0.27930 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.50580 9.47810 0.02770 0.29225 合庫新興多重收益基金B類型 7.92290 7.92560 -0.00270 -0.03407 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67770 8.65290 0.02480 0.28661 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.50620 10.47650 0.02970 0.28349 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.50000 11.18000 0.32000 2.86225 安本標準兩岸價值基金 美元 11.26000 10.94000 0.32000 2.92505 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.55000 11.29000 0.26000 2.30292 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.07910 10.05890 0.02020 0.20082 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.09120 10.07050 0.02070 0.20555 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.93710 9.97280 -0.03570 -0.35797 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.07010 10.04920 0.02090 0.20798 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.07910 10.05890 0.02020 0.20082 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.09120 10.07050 0.02070 0.20555 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.93710 9.97280 -0.03570 -0.35797 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.07000 10.04920 0.02080 0.20698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20290 11.20280 0.00010 0.00089 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.03150 9.98630 0.04520 0.45262 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07860 10.09020 -0.01160 -0.11496 安聯中國東協基金 15.72000 15.57000 0.15000 0.96339 安聯中國策略基金-美元 11.59000 11.32000 0.27000 2.38516 安聯中國策略基金-新臺幣 15.32000 15.04000 0.28000 1.86170 安聯中華新思路基金-人民幣 14.51000 14.17000 0.34000 2.39944 安聯中華新思路基金-美元 13.45000 13.07000 0.38000 2.90742 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.84000 12.54000 0.30000 2.39234 安聯台灣大壩基金 29.21000 28.88000 0.33000 1.14266 安聯台灣科技基金 48.68000 47.83000 0.85000 1.77713 安聯台灣貨幣市場基金 12.54400 12.54380 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 32.61000 32.21000 0.40000 1.24185 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.68760 10.67260 0.01500 0.14055 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.80360 15.80460 -0.00100 -0.00633 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87010 9.87070 -0.00060 -0.00608 安聯四季成長組合基金-美元 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.12020 13.11820 0.00200 0.01525 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.73530 10.72960 0.00570 0.05312 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.81530 12.81580 -0.00050 -0.00390 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56210 9.56060 0.00150 0.01569 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49970 9.49460 0.00510 0.05371 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05710 9.05740 -0.00030 -0.00331 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18110 10.17040 0.01070 0.10521 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.25560 10.25600 -0.00040 -0.00390 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.43650 12.43350 0.00300 0.02413 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.28750 11.27990 0.00760 0.06738 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91420 10.91310 0.00110 0.01008 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.65070 8.64890 0.00180 0.02081 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.50550 8.49980 0.00570 0.06706 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19760 8.19680 0.00080 0.00976 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26690 10.26370 0.00320 0.03118 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19010 10.18900 0.00110 0.01080 安聯全球人口趨勢基金 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.91000 34.92000 -0.01000 -0.02864 安聯全球油礦金趨勢基金 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46250 12.47930 -0.01680 -0.13462 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.57530 10.58960 -0.01430 -0.13504 安聯全球新興市場基金 17.63000 17.43000 0.20000 1.14745 安聯全球農金趨勢基金 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 安聯全球綠能趨勢基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 安聯亞洲動態策略基金 22.32000 22.13000 0.19000 0.85856 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.06710 10.05670 0.01040 0.10341 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07100 10.06160 0.00940 0.09342 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06690 10.05660 0.01030 0.10242 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.07360 10.06420 0.00940 0.09340 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.06990 10.05950 0.01040 0.10338 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04580 10.03840 0.00740 0.07372 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04580 10.03840 0.00740 0.07372 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04580 10.03840 0.00740 0.07372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.53680 10.53280 0.00400 0.03798 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.12270 10.11890 0.00380 0.03755 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.87440 89.68590 0.18850 0.21018 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.25000 13.20720 0.04280 0.32407 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.19590 68.05290 0.14300 0.21013 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92770 9.89560 0.03210 0.32439 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.72480 2.72490 -0.00010 -0.00367 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92950 10.94430 -0.01480 -0.13523 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28250 2.28720 -0.00470 -0.20549 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89480 8.90420 -0.00940 -0.10557 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.44220 10.46860 -0.02640 -0.25218 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29190 10.25980 0.03210 0.31287 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.63160 10.59860 0.03300 0.31136 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.25390 10.22180 0.03210 0.31403 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.30840 10.27640 0.03200 0.31139 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.44130 10.46770 -0.02640 -0.25220 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28920 10.25700 0.03220 0.31393 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.63000 10.59740 0.03260 0.30762 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.25110 10.21900 0.03210 0.31412 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.30750 10.27530 0.03220 0.31337 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.16910 10.14050 0.02860 0.28204 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.21970 10.19070 0.02900 0.28457 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.16200 10.13280 0.02920 0.28817 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.13090 10.10260 0.02830 0.28013 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.17920 10.15230 0.02690 0.26496 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.17600 10.14830 0.02770 0.27295 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.16200 10.13280 0.02920 0.28817 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.13140 10.10350 0.02790 0.27614 宏利台灣動力基金A類型 29.75000 29.61000 0.14000 0.47281 宏利台灣動力基金I類型 29.75000 29.61000 0.14000 0.47281 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.99910 9.97260 0.02650 0.26573 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96880 9.99890 -0.03010 -0.30103 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.58310 7.56300 0.02010 0.26577 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.60940 7.61850 -0.00910 -0.11945 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345 宏利全球債券組合基金 13.69940 13.70160 -0.00220 -0.01606 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.96280 2.96280 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.35640 12.37150 -0.01510 -0.12205 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.91510 8.92620 -0.01110 -0.12435 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53950 2.54880 -0.00930 -0.36488 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52440 11.58520 -0.06080 -0.52481 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41530 3.36970 0.04560 1.35324 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54810 0.54060 0.00750 1.38735 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.52000 15.34000 0.18000 1.17340 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.27780 12.25300 0.02480 0.20240 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.86930 10.84540 0.02390 0.22037 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47690 10.47750 -0.00060 -0.00573 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77970 8.76130 0.01840 0.21001 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41160 8.39310 0.01850 0.22042 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.30720 8.30980 -0.00260 -0.03129 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22630 8.20840 0.01790 0.21807 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.41000 10.53000 -0.12000 -1.13960 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.97560 2.96580 0.00980 0.33043 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43060 0.42910 0.00150 0.34957 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.01890 13.00120 0.01770 0.13614 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98210 0.97860 0.00350 0.35765 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.51820 7.50770 0.01050 0.13986 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08060 2.07370 0.00690 0.33274 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30040 0.29940 0.00100 0.33400 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.15870 9.14470 0.01400 0.15309 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33220 0.33110 0.00110 0.33223 宏利萬利貨幣市場基金 13.68470 13.68460 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.46000 2.40000 0.06000 2.50000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.12000 10.90000 0.22000 2.01835 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.12000 25.10000 0.02000 0.07968 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.12000 25.10000 0.02000 0.07968 宏利澳幣保本基金 12.63890 12.63720 0.00170 0.01345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.17000 11.26000 -0.09000 -0.79929 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.12000 10.99000 0.13000 1.18289 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.64000 10.47000 0.17000 1.62369 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.16000 12.03000 0.13000 1.08063 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.45130 10.43690 0.01440 0.13797 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.66020 9.63540 0.02480 0.25738 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.23980 9.26840 -0.02860 -0.30858 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.58380 11.61970 -0.03590 -0.30896 貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 貝萊德新台幣基金 12.96770 12.96760 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.67000 26.56000 0.11000 0.41416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48090 11.49150 -0.01060 -0.09224 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18400 10.23150 -0.04750 -0.46425 保德信大中華基金-人民幣 9.84000 9.62000 0.22000 2.28690 保德信大中華基金-美元 9.68000 9.47000 0.21000 2.21753 保德信大中華基金-新台幣 29.26000 28.78000 0.48000 1.66782 保德信中小型股基金 45.03000 44.59000 0.44000 0.98677 保德信中國中小基金-人民幣 8.34000 8.24000 0.10000 1.21359 保德信中國中小基金-美元 8.00000 7.90000 0.10000 1.26582 保德信中國中小基金-新臺幣 7.85000 7.80000 0.05000 0.64103 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.80920 9.80730 0.00190 0.01937 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.90760 9.91950 -0.01190 -0.11997 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.92560 9.92250 0.00310 0.03124 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.98350 10.95400 0.02950 0.26931 保德信中國品牌基金-人民幣 9.96000 9.83000 0.13000 1.32248 保德信中國品牌基金-美元 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.68000 10.54000 0.14000 1.32827 保德信台商全方位基金 35.06000 35.01000 0.05000 0.14282 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.24000 28.26000 -0.02000 -0.07077 保德信全球消費商機基金 19.33000 19.38000 -0.05000 -0.25800 保德信全球基礎建設基金 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.43000 7.47000 -0.04000 -0.53548 保德信全球醫療生化基金-美元 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.84000 33.79000 0.05000 0.14797 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.43730 10.50450 -0.06720 -0.63973 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.80270 10.81200 -0.00930 -0.08602 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.58330 10.71120 -0.12790 -1.19408 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.95240 11.02400 -0.07160 -0.64949 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.67780 9.66630 0.01150 0.11897 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.82360 10.78580 0.03780 0.35046 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.34300 9.38620 -0.04320 -0.46025 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.42960 10.45220 -0.02260 -0.21622 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21220 8.24200 -0.02980 -0.36156 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.29580 11.30370 -0.00790 -0.06989 保德信亞太基金 20.69000 20.44000 0.25000 1.22309 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73270 8.78330 -0.05060 -0.57609 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.05730 12.07890 -0.02160 -0.17882 保德信店頭市場基金 33.11000 32.87000 0.24000 0.73015 保德信拉丁美洲基金 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596 保德信金平衡基金 29.90000 29.84000 0.06000 0.20107 保德信金滿意基金 41.57000 41.40000 0.17000 0.41063 保德信科技島基金 25.52000 25.33000 0.19000 0.75010 保德信高成長基金 92.79000 92.45000 0.34000 0.36777 保德信第一基金 25.65000 25.62000 0.03000 0.11710 保德信貨幣市場基金 15.83460 15.83440 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.62400 10.58680 0.03720 0.35138 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.97950 11.00320 -0.02370 -0.21539 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.98900 10.95250 0.03650 0.33326 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.63370 10.65860 -0.02490 -0.23361 保德信新世紀基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.16900 8.22010 -0.05110 -0.62165 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.26240 10.28250 -0.02010 -0.19548 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.58690 11.61050 -0.02360 -0.20326 保德信新興趨勢組合基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 保德信瑞騰基金 15.62990 15.62920 0.00070 0.00448 保德信歐洲組合基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98220 9.97000 0.01220 0.12237 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.46330 10.45070 0.01260 0.12057 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.95440 9.96490 -0.01050 -0.10537 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.22220 10.24010 -0.01790 -0.17480 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04010 10.03400 0.00610 0.06079 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43270 10.42760 0.00510 0.04891 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92670 9.90870 0.01800 0.18166 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22750 10.20900 0.01850 0.18121 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57510 10.58670 -0.01160 -0.10957 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.38490 10.37330 0.01160 0.11183 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.65800 10.64600 0.01200 0.11272 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.29560 10.27270 0.02290 0.22292 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.52860 10.50520 0.02340 0.22275 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21340 10.20830 0.00510 0.04996 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.64960 10.64370 0.00590 0.05543 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.09340 10.07540 0.01800 0.17865 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.40080 10.38250 0.01830 0.17626 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.31180 10.30360 0.00820 0.07958 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05350 10.03170 0.02180 0.21731 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.38640 10.37240 0.01400 0.13497 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.64890 10.63630 0.01260 0.11846 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.57330 10.55730 0.01600 0.15155 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.05690 11.04080 0.01610 0.14582 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.36660 10.34140 0.02520 0.24368 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.57550 10.54980 0.02570 0.24361 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37630 10.35900 0.01730 0.16700 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42080 10.39390 0.02690 0.25881 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.55090 10.58340 -0.03250 -0.30708 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.38960 10.37640 0.01320 0.12721 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.29280 10.27970 0.01310 0.12744 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.55660 10.54210 0.01450 0.13754 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.55330 10.53750 0.01580 0.14994 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.19910 10.17130 0.02780 0.27332 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.19700 10.16920 0.02780 0.27337 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97790 1.97580 0.00210 0.10629 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.82450 2.82130 0.00320 0.11342 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29550 0.29430 0.00120 0.40775 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45710 0.45530 0.00180 0.39534 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44190 8.42870 0.01320 0.15661 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.29470 12.27130 0.02340 0.19069 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.70270 9.69260 0.01010 0.10420 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.29730 12.28590 0.01140 0.09279 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.72560 8.69660 0.02900 0.33346 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10970 11.07270 0.03700 0.33416 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.79480 10.77450 0.02030 0.18841 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.66420 10.66900 -0.00480 -0.04499 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.76000 18.66000 0.10000 0.53591 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4335.09000 4312.75000 22.34000 0.51800 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.33500 10.32620 0.00880 0.08522 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.15540 11.14580 0.00960 0.08613 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.26240 10.27540 -0.01300 -0.12652 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93920 9.92260 0.01660 0.16729 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.48850 10.47100 0.01750 0.16713 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.98250 9.99520 -0.01270 -0.12706 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.29820 10.29880 -0.00060 -0.00583 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.37760 10.34830 0.02930 0.28314 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13020 6.12260 0.00760 0.12413 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.16900 11.15520 0.01380 0.12371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.83000 9.71000 0.12000 1.23584 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.83000 9.71000 0.12000 1.23584 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.65990 10.60960 0.05030 0.47410 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.58910 11.48480 0.10430 0.90816 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.80600 10.70920 0.09680 0.90390 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21320 9.16970 0.04350 0.47439 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.47870 9.39340 0.08530 0.90808 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.34960 9.26580 0.08380 0.90440 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.57710 10.52720 0.04990 0.47401 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.97840 10.87970 0.09870 0.90719 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.95710 10.85890 0.09820 0.90433 柏瑞五國金勢力建設基金 7.31000 7.29000 0.02000 0.27435 柏瑞巨人基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69570 13.69550 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.78000 16.85000 -0.07000 -0.41543 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.29200 14.31460 -0.02260 -0.15788 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.56660 12.54510 0.02150 0.17138 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.15530 13.12920 0.02610 0.19879 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.67780 8.69150 -0.01370 -0.15763 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82390 6.83470 -0.01080 -0.15802 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70340 8.68850 0.01490 0.17149 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50470 8.50890 -0.00420 -0.04936 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.77420 10.75280 0.02140 0.19902 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.43180 8.42180 0.01000 0.11874 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.75310 12.73130 0.02180 0.17123 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.37960 12.39910 -0.01950 -0.15727 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.01970 13.02600 -0.00630 -0.04836 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.97560 11.95190 0.02370 0.19829 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04390 9.05820 -0.01430 -0.15787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72780 9.71120 0.01660 0.17094 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71870 9.72350 -0.00480 -0.04936 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.57930 9.56030 0.01900 0.19874 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.46960 9.45830 0.01130 0.11947 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.72320 10.74200 -0.01880 -0.17501 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.58710 10.57260 0.01450 0.13715 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.42520 10.40530 0.01990 0.19125 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.49490 10.47810 0.01680 0.16033 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.94180 9.95920 -0.01740 -0.17471 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.60450 9.59130 0.01320 0.13762 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.62810 10.63100 -0.00290 -0.02728 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.65020 9.63190 0.01830 0.18999 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.72110 9.70560 0.01550 0.15970 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.70320 10.72200 -0.01880 -0.17534 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.58740 10.57290 0.01450 0.13714 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.42550 10.40560 0.01990 0.19124 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.49580 10.47900 0.01680 0.16032 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.94160 9.95900 -0.01740 -0.17472 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.60460 9.59140 0.01320 0.13762 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.80660 10.80950 -0.00290 -0.02683 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.65010 9.63180 0.01830 0.19000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.72130 9.70580 0.01550 0.15970 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.39950 11.41340 -0.01390 -0.12179 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73540 12.72060 0.01480 0.11635 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.04370 12.02230 0.02140 0.17800 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13200 9.14320 -0.01120 -0.12250 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78620 9.77490 0.01130 0.11560 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.70860 9.69140 0.01720 0.17748 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.09250 11.10610 -0.01360 -0.12246 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.85870 11.84490 0.01380 0.11651 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.63520 11.61460 0.02060 0.17736 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13220 9.14340 -0.01120 -0.12249 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78680 9.77540 0.01140 0.11662 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.70900 9.69180 0.01720 0.17747 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.50000 13.30000 0.20000 1.50376 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.15000 13.87000 0.28000 2.01875 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.28000 9.09000 0.19000 2.09021 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.69000 8.56000 0.13000 1.51869 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.35000 9.16000 0.19000 2.07424 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.46000 11.30000 0.16000 1.41593 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.19000 10.97000 0.22000 2.00547 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.48000 11.25000 0.23000 2.04444 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.91000 12.66000 0.25000 1.97472 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.35000 13.15000 0.20000 1.52091 柏瑞拉丁美洲基金 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.07920 12.08640 -0.00720 -0.05957 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.22870 10.20010 0.02860 0.28039 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.70960 7.71420 -0.00460 -0.05963 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.17190 10.14350 0.02840 0.27998 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.22280 12.25460 -0.03180 -0.25949 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.86220 11.85220 0.01000 0.08437 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.88220 10.87020 0.01200 0.11039 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.56690 8.58920 -0.02230 -0.25963 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57020 9.56210 0.00810 0.08471 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.62610 9.61550 0.01060 0.11024 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.41100 11.40140 0.00960 0.08420 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.73340 10.76120 -0.02780 -0.25834 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.86400 10.85200 0.01200 0.11058 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91210 9.90370 0.00840 0.08482 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.25640 9.28040 -0.02400 -0.25861 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.11130 9.12740 -0.01610 -0.17639 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.65220 9.64160 0.01060 0.10994 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.65820 12.67250 -0.01430 -0.11284 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.06410 12.03520 0.02890 0.24013 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.42020 11.38950 0.03070 0.26955 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.14470 7.15280 -0.00810 -0.11324 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83770 8.81660 0.02110 0.23932 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.51210 9.48650 0.02560 0.26986 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.88140 10.89370 -0.01230 -0.11291 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.43810 11.40730 0.03080 0.27000 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57110 9.54820 0.02290 0.23984 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.11590 9.12620 -0.01030 -0.11286 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.71530 9.68920 0.02610 0.26937 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.99590 12.02200 -0.02610 -0.21710 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.68520 12.67980 0.00540 0.04259 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.57570 11.56650 0.00920 0.07954 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38770 9.40810 -0.02040 -0.21683 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95670 9.95250 0.00420 0.04220 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.95900 9.95110 0.00790 0.07939 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.95650 11.95140 0.00510 0.04267 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.70270 10.72600 -0.02330 -0.21723 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.02950 11.02080 0.00870 0.07894 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.94940 9.97100 -0.02160 -0.21663 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55240 9.57320 -0.02080 -0.21727 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19420 10.18990 0.00430 0.04220 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.70300 9.69530 0.00770 0.07942 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.10000 19.19000 -0.09000 -0.46899 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.91000 18.00000 -0.09000 -0.50000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33780 13.34720 -0.00940 -0.07043 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.43700 10.42950 0.00750 0.07191 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.41430 11.37630 0.03800 0.33403 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.33640 12.35170 -0.01530 -0.12387 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.92480 10.88390 0.04090 0.37578 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.10940 9.10290 0.00650 0.07141 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.62390 9.59190 0.03200 0.33361 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.52100 9.53280 -0.01180 -0.12378 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.57740 9.54150 0.03590 0.37625 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.24470 9.23810 0.00660 0.07144 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.42490 9.39350 0.03140 0.33427 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.38060 11.39470 -0.01410 -0.12374 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.51990 9.48420 0.03570 0.37642 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.77120 42.87980 -0.10860 -0.25327 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.20000 11.62000 -0.42000 -3.61446 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.20000 32.00000 2.20000 6.87500 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78080 11.78010 0.00070 0.00594 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70400 1.70200 0.00200 0.11751 國泰大中華基金 19.04000 18.91000 0.13000 0.68747 國泰小龍基金-美元I 0.46610 0.46140 0.00470 1.01864 國泰小龍基金-新台幣 14.53000 14.46000 0.07000 0.48409 國泰中小成長基金-美元I 1.31690 1.30220 0.01470 1.12886 國泰中小成長基金-新台幣 41.05000 40.81000 0.24000 0.58809 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.14090 4.04140 0.09950 2.46202 國泰中國內需增長基金-美元A 0.65610 0.63970 0.01640 2.56370 國泰中國內需增長基金-美元I 0.70130 0.68370 0.01760 2.57423 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.83000 18.46000 0.37000 2.00433 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.04920 42.15020 -0.10100 -0.23962 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29010 2.28760 0.00250 0.10928 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32760 0.32690 0.00070 0.21413 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.12970 10.14490 -0.01520 -0.14983 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.18380 8.19610 -0.01230 -0.15007 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.31390 2.29030 0.02360 1.03043 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33330 0.32960 0.00370 1.12257 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.48090 10.42140 0.05950 0.57094 國泰中國新興債券基金-美元 0.34000 0.33990 0.00010 0.02942 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.48380 10.53960 -0.05580 -0.52943 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.02690 3.91260 0.11430 2.92133 國泰中國新興戰略基金-美元 0.57900 0.56200 0.01700 3.02491 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.30000 17.86000 0.44000 2.46361 國泰中港台基金-人民幣 3.01430 2.92830 0.08600 2.93686 國泰中港台基金-美元 0.43880 0.42580 0.01300 3.05308 國泰中港台基金-新台幣 13.71000 13.38000 0.33000 2.46637 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.92120 9.88120 0.04000 0.40481 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.08160 10.06130 0.02030 0.20176 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.22570 10.26300 -0.03730 -0.36344 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.57000 26.41000 0.16000 0.60583 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.49000 12.57000 -0.08000 -0.63644 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.35000 31.94000 0.41000 1.28366 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35060 0.35010 0.00050 0.14282 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33210 0.33160 0.00050 0.15078 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33290 0.33240 0.00050 0.15042 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.00230 11.04860 -0.04630 -0.41906 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42740 10.47130 -0.04390 -0.41924 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45610 10.50010 -0.04400 -0.41904 國泰台灣貨幣市場基金 12.45560 12.45540 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41820 0.41640 0.00180 0.43228 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37070 0.36920 0.00150 0.40628 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44620 0.44420 0.00200 0.45025 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54950 0.54750 0.00200 0.36530 國泰全球高股息基金-人民幣 2.52600 2.51630 0.00970 0.38549 國泰全球高股息基金-美元 0.36670 0.36490 0.00180 0.49329 國泰全球高股息基金-新台幣 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53560 0.53330 0.00230 0.43128 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48770 0.48470 0.00300 0.61894 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959 國泰全球資源基金-美元 0.16470 0.16470 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-新台幣 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60700 0.60240 0.00460 0.76361 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.03000 18.99000 0.04000 0.21064 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.59000 18.56000 0.03000 0.16164 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88240 0.87620 0.00620 0.70760 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.49000 21.57000 -0.08000 -0.37089 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.34000 22.34000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.50150 2.47640 0.02510 1.01357 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36410 0.36000 0.00410 1.13889 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31400 0.31050 0.00350 1.12721 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.35810 11.28800 0.07010 0.62101 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.79750 9.73700 0.06050 0.62134 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52840 0.52280 0.00560 1.07116 國泰亞洲成長基金-美元 0.39840 0.39330 0.00510 1.29672 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000 國泰科技生化基金 31.83000 31.61000 0.22000 0.69598 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.39000 29.52000 -0.13000 -0.44038 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974 國泰美國費城半導體基金 13.88000 13.95000 -0.07000 -0.50179 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.52710 44.68230 -0.15520 -0.34734 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.33490 17.39600 -0.06110 -0.35123 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.29980 23.22310 0.07670 0.33027 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.07040 44.14270 -0.07230 -0.16379 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.24530 45.30110 -0.05580 -0.12318 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.70710 43.88020 -0.17310 -0.39448 國泰紐幣2021保本基金 12.79230 12.78770 0.00460 0.03597 國泰紐幣八年期保本基金 13.15820 13.15080 0.00740 0.05627 國泰紐幣保本基金 12.73030 12.72930 0.00100 0.00786 國泰國泰基金-新台幣A 22.24000 22.10000 0.14000 0.63348 國泰國泰基金-新台幣I 22.24000 22.10000 0.14000 0.63348 國泰富時中國A50基金 22.19000 21.46000 0.73000 3.40168 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.59510 46.64830 -0.05320 -0.11404 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34500 0.34430 0.00070 0.20331 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51140 0.51060 0.00080 0.15668 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37400 0.37290 0.00110 0.29499 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24320 0.24250 0.00070 0.28866 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.20740 11.23800 -0.03060 -0.27229 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.62480 7.64560 -0.02080 -0.27205 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.55010 42.64830 -0.09820 -0.23026 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.09000 20.51000 0.58000 2.82789 國泰新興市場基金-美元 0.39010 0.38540 0.00470 1.21951 國泰新興市場基金-新台幣 12.23000 12.15000 0.08000 0.65844 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40610 2.40210 0.00400 0.16652 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49420 1.49170 0.00250 0.16759 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36000 0.35900 0.00100 0.27855 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22580 0.22520 0.00060 0.26643 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34930 0.34710 0.00220 0.63382 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.94910 10.94280 0.00630 0.05757 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.67110 6.66720 0.00390 0.05850 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.16930 44.25710 -0.08780 -0.19839 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.39470 44.44000 -0.04530 -0.10194 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.80530 42.92700 -0.12170 -0.28350 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.98000 35.91000 0.07000 0.19493 國泰價值卓越基金 14.05000 13.95000 0.10000 0.71685 國泰標普北美科技ETF基金 23.70000 23.73000 -0.03000 -0.12642 國泰歐洲精選基金-美元 0.34880 0.34920 -0.00040 -0.11455 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.02280 40.12530 -0.10250 -0.25545 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.62000 22.57000 0.05000 0.22153 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.11000 19.89000 0.22000 1.10608 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.67000 17.54000 0.13000 0.74116 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41220 0.41180 0.00040 0.09713 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.48980 12.50880 -0.01900 -0.15189 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55060 10.55250 -0.00190 -0.01801 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45690 10.45740 -0.00050 -0.00478 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.66890 10.72940 -0.06050 -0.56387 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.33320 10.33510 -0.00190 -0.01838 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.27560 10.27610 -0.00050 -0.00487 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.41080 10.47040 -0.05960 -0.56922 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.99790 9.98390 0.01400 0.14023 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.80150 9.78150 0.02000 0.20447 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98220 9.96570 0.01650 0.16557 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.90010 9.93990 -0.03980 -0.40041 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.99780 9.98380 0.01400 0.14023 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79680 9.77680 0.02000 0.20457 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98220 9.96570 0.01650 0.16557 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.90010 9.93990 -0.03980 -0.40041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42200 11.42140 0.00060 0.00525 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13730 10.14800 -0.01070 -0.10544 第一金大中華基金 25.74000 25.70000 0.04000 0.15564 第一金小型精選基金 31.66000 31.46000 0.20000 0.63573 第一金中國世紀基金-人民幣 12.88000 12.61000 0.27000 2.14116 第一金中國世紀基金-美元 8.02050 7.84280 0.17770 2.26577 第一金中國世紀基金-美元-N 8.02080 7.84310 0.17770 2.26569 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.59000 9.43000 0.16000 1.69671 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.58000 9.43000 0.15000 1.59067 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75420 9.75510 -0.00090 -0.00923 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.41180 8.44290 -0.03110 -0.36836 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.24840 11.24940 -0.00100 -0.00889 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86540 9.90190 -0.03650 -0.36862 第一金中概平衡基金 26.32000 26.24000 0.08000 0.30488 第一金台灣貨幣市場基金 15.31780 15.31750 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.60200 178.59900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.73040 15.53040 0.20000 1.28780 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.72490 15.53010 0.19480 1.25434 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.35000 15.25000 0.10000 0.65574 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.36000 15.25000 0.11000 0.72131 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.73970 10.59740 0.14230 1.34278 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.73820 10.59560 0.14260 1.34584 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.90000 10.81000 0.09000 0.83256 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.90000 10.81000 0.09000 0.83256 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.23460 10.12170 0.11290 1.11543 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.23440 10.12170 0.11270 1.11345 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.53460 13.33840 0.19620 1.47094 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.55230 13.35630 0.19600 1.46747 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.98000 12.87000 0.11000 0.85470 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.01000 12.89000 0.12000 0.93095 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.84840 9.86510 -0.01670 -0.16928 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84540 9.86200 -0.01660 -0.16832 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.52660 9.56650 -0.03990 -0.41708 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.55120 9.59110 -0.03990 -0.41601 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.68860 10.70670 -0.01810 -0.16905 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.37190 10.41530 -0.04340 -0.41669 第一金全球大趨勢基金 25.38000 25.36000 0.02000 0.07886 第一金全球不動產證券化基金A 9.41760 9.46520 -0.04760 -0.50289 第一金全球不動產證券化基金B 6.54990 6.58300 -0.03310 -0.50281 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.15290 10.15090 0.00200 0.01970 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.15300 10.15120 0.00180 0.01773 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.98970 10.98700 0.00270 0.02457 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.99090 10.98900 0.00190 0.01729 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59650 8.60650 -0.01000 -0.11619 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.50550 10.51770 -0.01220 -0.11599 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.33260 9.31800 0.01460 0.15669 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.33100 9.31740 0.01360 0.14596 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.75150 7.73740 0.01410 0.18223 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74580 7.73180 0.01400 0.18107 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.56770 8.57260 -0.00490 -0.05716 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.56840 8.57330 -0.00490 -0.05715 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.56640 11.54960 0.01680 0.14546 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.56730 11.55050 0.01680 0.14545 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.22590 10.20750 0.01840 0.18026 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.22690 10.20840 0.01850 0.18122 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.07030 15.07900 -0.00870 -0.05770 第一金亞洲科技基金 17.74000 17.35000 0.39000 2.24784 第一金亞洲新興市場基金 13.38000 13.31000 0.07000 0.52592 第一金店頭市場基金 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599 第一金創新趨勢基金 21.23000 21.17000 0.06000 0.28342 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.11090 42.14040 -0.02950 -0.07000 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.07870 42.17290 -0.09420 -0.22337 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.91200 43.07770 -0.16570 -0.38465 第一金電子基金 32.29000 32.16000 0.13000 0.40423 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.29000 18.31000 -0.02000 -0.10923 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.92000 20.00000 -0.08000 -0.40000 統一大中華中小基金(人民幣) 7.40000 7.16000 0.24000 3.35196 統一大中華中小基金(美元) 6.74000 6.50000 0.24000 3.69231 統一大中華中小基金(新台幣) 10.12000 9.82000 0.30000 3.05499 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 統一大東協高股息基金(美元) 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 統一大滿貫基金-A類型 32.76000 32.54000 0.22000 0.67609 統一大滿貫基金-I類型 32.76000 32.54000 0.22000 0.67609 統一大龍印基金 14.39000 14.22000 0.17000 1.19550 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.90000 8.71000 0.19000 2.18140 統一大龍騰中國基金(美元) 8.12000 7.91000 0.21000 2.65487 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.37000 9.19000 0.18000 1.95865 統一中小基金 22.83000 22.59000 0.24000 1.06242 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.91350 9.93900 -0.02550 -0.25657 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18710 9.17040 0.01670 0.18211 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.99350 9.01980 -0.02630 -0.29158 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.35890 12.39080 -0.03190 -0.25745 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40390 11.38320 0.02070 0.18185 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.12680 11.15930 -0.03250 -0.29124 統一台灣動力基金 17.30000 17.06000 0.24000 1.40680 統一全天候基金-A類型 103.63000 102.60000 1.03000 1.00390 統一全天候基金-I類型 104.16000 103.11000 1.05000 1.01833 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.17770 8.18020 -0.00250 -0.03056 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.86280 7.83080 0.03200 0.40864 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.97080 7.98340 -0.01260 -0.15783 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.78290 8.78560 -0.00270 -0.03073 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.45250 8.41810 0.03440 0.40864 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.56140 8.57490 -0.01350 -0.15744 統一全球債券組合基金 12.36150 12.36530 -0.00380 -0.03073 統一全球新科技基金(人民幣) 15.59000 15.46000 0.13000 0.84088 統一全球新科技基金(美元) 14.61000 14.44000 0.17000 1.17729 統一全球新科技基金(新台幣) 14.23000 14.15000 0.08000 0.56537 統一亞太基金 24.58000 24.27000 0.31000 1.27730 統一亞洲大金磚基金 12.38000 12.28000 0.10000 0.81433 統一奔騰基金 55.75000 55.18000 0.57000 1.03298 統一強棒貨幣市場基金 16.72790 16.72760 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.47000 10.26000 0.21000 2.04678 統一強漢基金(美元) 9.39000 9.17000 0.22000 2.39913 統一強漢基金(新台幣) 25.11000 24.66000 0.45000 1.82482 統一統信基金 28.89000 28.58000 0.31000 1.08467 統一黑馬基金 56.66000 56.21000 0.45000 0.80057 統一新亞洲科技能源基金 15.93000 15.83000 0.10000 0.63171 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10740 8.12890 -0.02150 -0.26449 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.74110 10.76960 -0.02850 -0.26463 統一經建基金 43.86000 43.38000 0.48000 1.10650 統一龍馬基金 63.50000 62.78000 0.72000 1.14686 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.39000 18.25000 0.14000 0.76712 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.43000 44.09000 0.34000 0.77115 野村中國機會基金 13.75000 13.47000 0.28000 2.07869 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.27360 10.27020 0.00340 0.03311 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.26030 10.25220 0.00810 0.07901 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.39400 10.44500 -0.05100 -0.48827 野村巴西基金 6.93000 6.87000 0.06000 0.87336 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.42000 11.29000 0.13000 1.15146 野村台灣高股息基金 24.44000 24.36000 0.08000 0.32841 野村台灣運籌基金 34.83000 34.78000 0.05000 0.14376 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.86530 9.86740 -0.00210 -0.02128 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.78980 9.78330 0.00650 0.06644 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84800 9.85230 -0.00430 -0.04364 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.39570 10.39790 -0.00220 -0.02116 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.21530 10.20850 0.00680 0.06661 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02820 10.03240 -0.00420 -0.04186 野村平衡基金 18.93000 18.92000 0.01000 0.05285 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203 野村全球生技醫療基金 17.23000 17.22000 0.01000 0.05807 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.11230 10.09270 0.01960 0.19420 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.11490 10.09420 0.02070 0.20507 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.08200 10.09470 -0.01270 -0.12581 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.35460 10.33610 0.01850 0.17898 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.32590 10.30530 0.02060 0.19990 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.29530 10.30900 -0.01370 -0.13289 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.08200 10.09470 -0.01270 -0.12581 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.66650 10.64730 0.01920 0.18033 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.59840 10.57710 0.02130 0.20138 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.56950 10.58330 -0.01380 -0.13039 野村全球品牌基金 29.39000 29.63000 -0.24000 -0.80999 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.71000 19.70000 0.01000 0.05076 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.85520 10.84610 0.00910 0.08390 野村全球短期收益基金-美元計價 10.89640 10.88050 0.01590 0.14613 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.71030 10.71380 -0.00350 -0.03267 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.64600 8.63810 0.00790 0.09146 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.45840 8.45200 0.00640 0.07572 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.08040 8.09750 -0.01710 -0.21118 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.95450 10.94420 0.01030 0.09411 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.43920 10.43120 0.00800 0.07669 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06320 10.08410 -0.02090 -0.20726 野村成長基金 29.40000 29.37000 0.03000 0.10215 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.38160 8.27730 0.10430 1.26007 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.39670 8.29040 0.10630 1.28221 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.67190 8.59820 0.07370 0.85716 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.55890 9.44030 0.11860 1.25632 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.43210 9.31270 0.11940 1.28212 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.72790 9.64540 0.08250 0.85533 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.03000 8.85000 0.18000 2.03390 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.08000 12.81000 0.27000 2.10773 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.10540 10.06850 0.03690 0.36649 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.09550 10.07070 0.02480 0.24626 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.06010 10.07210 -0.01200 -0.11914 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.54310 9.51170 0.03140 0.33012 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62060 9.59740 0.02320 0.24173 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79290 9.80500 -0.01210 -0.12341 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.06010 10.07210 -0.01200 -0.11914 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.61610 10.57500 0.04110 0.38865 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.55790 10.53230 0.02560 0.24306 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.74820 10.76150 -0.01330 -0.12359 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.06830 10.05590 0.01240 0.12331 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.06600 10.05170 0.01430 0.14226 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.05170 10.06230 -0.01060 -0.10534 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55580 8.56510 -0.00930 -0.10858 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13220 9.12130 0.01090 0.11950 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00270 8.98950 0.01320 0.14684 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.05170 10.06230 -0.01060 -0.10534 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.77140 13.78630 -0.01490 -0.10808 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.84960 12.83440 0.01520 0.11843 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.40970 10.39440 0.01530 0.14719 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48020 10.47480 0.00540 0.05155 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46220 10.45160 0.01060 0.10142 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49840 10.50270 -0.00430 -0.04094 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67120 10.66570 0.00550 0.05157 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.63510 10.62430 0.01080 0.10165 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.64110 10.64570 -0.00460 -0.04321 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.57350 10.56650 0.00700 0.06625 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.52850 10.51640 0.01210 0.11506 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.74100 10.78900 -0.04800 -0.44490 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22940 10.24210 -0.01270 -0.12400 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89700 9.88880 0.00820 0.08292 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53310 9.52180 0.01130 0.11868 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06380 9.07520 -0.01140 -0.12562 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.46130 11.47570 -0.01440 -0.12548 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.30230 10.27670 0.02560 0.24911 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.38220 11.33330 0.04890 0.43147 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.81660 10.76660 0.05000 0.46440 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.63550 10.60960 0.02590 0.24412 野村泰國基金 44.32000 43.83000 0.49000 1.11796 野村高科技基金 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.56480 10.52840 0.03640 0.34573 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.15910 10.08690 0.07220 0.71578 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.75970 10.68270 0.07700 0.72079 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.56750 9.49760 0.06990 0.73598 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61190 9.57900 0.03290 0.34346 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.94420 9.90920 0.03500 0.35321 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.09400 12.00770 0.08630 0.71871 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.08870 13.99000 0.09870 0.70550 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.00940 10.92900 0.08040 0.73566 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.06850 11.03050 0.03800 0.34450 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.63050 11.58960 0.04090 0.35290 野村貨幣市場基金 16.33320 16.33300 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.47000 15.33000 0.14000 0.91324 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.31780 10.32340 -0.00560 -0.05425 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.18330 10.14780 0.03550 0.34983 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39260 10.41490 -0.02230 -0.21412 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30640 10.30480 0.00160 0.01553 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25880 10.25050 0.00830 0.08097 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27750 10.27950 -0.00200 -0.01946 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.61450 10.61280 0.00170 0.01602 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.53490 10.52620 0.00870 0.08265 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.60470 10.60710 -0.00240 -0.02263 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.01740 9.96030 0.05710 0.57328 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.02820 9.96560 0.06260 0.62816 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.97290 9.93890 0.03400 0.34209 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.53320 10.47430 0.05890 0.56233 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.49600 10.43060 0.06540 0.62700 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.44270 10.40690 0.03580 0.34400 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.56550 10.56720 -0.00170 -0.01609 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.98380 7.98510 -0.00130 -0.01628 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.28750 12.28960 -0.00210 -0.01709 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.23260 10.22260 0.01000 0.09782 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.40990 10.40060 0.00930 0.08942 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.21010 10.19490 0.01520 0.14909 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.37690 10.42030 -0.04340 -0.41649 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.27330 10.26310 0.01020 0.09939 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.23310 10.22310 0.01000 0.09782 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.41060 10.40120 0.00940 0.09037 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.21100 10.19590 0.01510 0.14810 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.38020 10.42370 -0.04350 -0.41732 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.27340 10.26310 0.01030 0.10036 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.26520 10.25360 0.01160 0.11313 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.44520 10.43510 0.01010 0.09679 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.24250 10.22560 0.01690 0.16527 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40940 10.45130 -0.04190 -0.40091 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.30860 10.29700 0.01160 0.11265 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.26520 10.25360 0.01160 0.11313 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.44530 10.43520 0.01010 0.09679 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.24400 10.22720 0.01680 0.16427 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41420 10.45610 -0.04190 -0.40072 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.30920 10.29760 0.01160 0.11265 野村精選貨幣市場基金 12.11120 12.11110 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 野村歐洲高股息基金季配型 7.84000 7.87000 -0.03000 -0.38119 野村歐洲高股息基金累積型 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 野村積極成長基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.72000 34.67000 0.05000 0.14422 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.63810 10.63930 -0.00120 -0.01128 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52670 8.51380 0.01290 0.15152 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86320 7.84990 0.01330 0.16943 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73260 7.73360 -0.00100 -0.01293 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.17720 12.15920 0.01800 0.14804 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.90160 10.88320 0.01840 0.16907 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.76030 10.76170 -0.00140 -0.01301 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 野村環球基金-人民幣計價 17.53000 17.41000 0.12000 0.68926 野村環球基金-美元計價 13.61000 13.51000 0.10000 0.74019 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.38000 19.34000 0.04000 0.20683 野村鴻利基金 22.74000 22.74000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89910 16.89900 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.82000 18.80000 0.02000 0.10638 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.59000 10.42000 0.17000 1.63148 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.05000 14.11000 -0.06000 -0.42523 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.67880 10.68380 -0.00500 -0.04680 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.98770 13.99430 -0.00660 -0.04716 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.68710 10.66590 0.02120 0.19876 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.59650 10.56310 0.03340 0.31620 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.46810 10.45470 0.01340 0.12817 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.35080 10.32560 0.02520 0.24405 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93950 9.95310 -0.01360 -0.13664 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.00970 10.01090 -0.00120 -0.01199 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97850 10.03700 -0.05850 -0.58284 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.18990 10.17420 0.01570 0.15431 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.31070 10.28300 0.02770 0.26938 凱基台商天下基金 12.94000 12.66000 0.28000 2.21169 凱基台灣精五門基金 20.72000 20.56000 0.16000 0.77821 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.15770 44.19810 -0.04040 -0.09141 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.72780 45.73040 -0.00260 -0.00569 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.85410 42.72910 0.12500 0.29254 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.53090 10.48950 0.04140 0.39468 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.32830 44.36810 -0.03980 -0.08970 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.11240 45.13340 -0.02100 -0.04653 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.04360 45.19370 -0.15010 -0.33213 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.23000 12.05000 0.18000 1.49378 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.01360 10.84110 0.17250 1.59117 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59110 11.59090 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.71000 27.47000 0.24000 0.87368 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.92000 22.87000 0.05000 0.21863 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.82370 21.65820 0.16550 0.76414 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.01000 16.95000 0.06000 0.35398 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.97360 15.82710 0.14650 0.92563 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.43370 40.47730 -0.04360 -0.10771 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.60440 40.72410 -0.11970 -0.29393 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.49340 40.56680 -0.07340 -0.18094 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.23260 11.16700 0.06560 0.58745 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.31950 12.18420 0.13530 1.11045 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.84000 12.78000 0.06000 0.46948 凱基護城河基金-台幣計價A 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302 凱基護城河基金-美元計價B 12.56470 12.51260 0.05210 0.41638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.13880 10.06880 0.07000 0.69522 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.87830 9.79840 0.07990 0.81544 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.06840 10.04370 0.02470 0.24593 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.13870 10.06870 0.07000 0.69522 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.87820 9.79840 0.07980 0.81442 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.06840 10.04370 0.02470 0.24593 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.30000 35.04000 0.26000 0.74201 富邦NASDAQ-100基金 32.59000 32.65000 -0.06000 -0.18377 富邦上証180基金 32.17000 31.29000 0.88000 2.81240 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18870 0.18470 0.00400 2.16567 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.92000 5.83000 0.09000 1.54374 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.09000 6.32000 -0.23000 -3.63924 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.45000 44.81000 2.64000 5.89154 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.91680 11.79030 0.12650 1.07292 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.00890 10.89030 0.11860 1.08904 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.72910 10.66400 0.06510 0.61047 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.12620 10.01870 0.10750 1.07299 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.27610 9.17620 0.09990 1.08869 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.04950 8.99470 0.05480 0.60925 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.70370 20.77230 -0.06860 -0.33025 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.62220 11.62140 0.00080 0.00688 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77230 10.81990 -0.04760 -0.43993 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.73770 13.71410 0.02360 0.17209 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00940 2.00540 0.00400 0.19946 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44800 9.43180 0.01620 0.17176 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43150 1.42870 0.00280 0.19598 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.30500 12.29570 0.00930 0.07564 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79310 1.79130 0.00180 0.10049 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32210 10.31430 0.00780 0.07562 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52490 1.52340 0.00150 0.09846 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.80570 10.79130 0.01440 0.13344 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.75610 10.74040 0.01570 0.14618 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.35000 15.43000 -0.08000 -0.51847 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.46000 18.40000 0.06000 0.32609 富邦日本東証基金 20.03000 20.04000 -0.01000 -0.04990 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.48000 46.44000 0.04000 0.08613 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.96000 46.87000 0.09000 0.19202 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.37000 51.27000 0.10000 0.19505 富邦台灣心基金 21.10000 21.03000 0.07000 0.33286 富邦台灣釆吉50基金 45.98000 45.92000 0.06000 0.13066 富邦台灣科技指數基金 52.48000 52.28000 0.20000 0.38256 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.71460 46.81730 -0.10270 -0.21936 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.30880 42.51220 -0.20340 -0.47845 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31450 0.31350 0.00100 0.31898 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61090 2.60630 0.00460 0.17650 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35490 0.35410 0.00080 0.22592 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.03430 11.06190 -0.02760 -0.24951 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23370 2.22970 0.00400 0.17940 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33510 0.33430 0.00080 0.23931 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.37610 9.39960 -0.02350 -0.25001 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.75000 24.85000 -0.10000 -0.40241 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.84000 13.89000 -0.05000 -0.35997 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.00000 31.13000 -0.13000 -0.41760 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70220 15.70200 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.99000 17.68000 0.31000 1.75339 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.56420 41.68570 -0.12150 -0.29147 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.14720 43.19070 -0.04350 -0.10072 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.11780 41.27120 -0.15340 -0.37169 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.94530 45.04850 -0.10320 -0.22909 富邦長紅基金 58.92000 58.72000 0.20000 0.34060 富邦科技基金 23.18000 23.03000 0.15000 0.65132 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.94060 42.13310 -0.19250 -0.45689 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.85480 45.03010 -0.17530 -0.38930 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.34480 40.48250 -0.13770 -0.34015 富邦恒生國企ETF基金 20.95000 20.84000 0.11000 0.52783 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.37000 13.66000 -0.29000 -2.12299 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.98000 27.34000 0.64000 2.34089 富邦高成長基金 22.76000 22.68000 0.08000 0.35273 富邦基金A類型 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722 富邦基金I類型 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722 富邦深証100基金 10.22000 9.99000 0.23000 2.30230 富邦富時歐洲ETF基金 20.95000 21.15000 -0.20000 -0.94563 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42690 0.42790 -0.00100 -0.23370 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.45820 12.44760 0.01060 0.08516 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.30270 9.29480 0.00790 0.08499 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30310 0.30380 -0.00070 -0.23041 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.51500 8.50780 0.00720 0.08463 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.12470 10.11940 0.00530 0.05237 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.86860 10.92460 -0.05600 -0.51260 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.45190 9.44700 0.00490 0.05187 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.14150 10.19380 -0.05230 -0.51306 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.65000 18.69000 -0.04000 -0.21402 富邦精準基金 43.30000 43.14000 0.16000 0.37089 富邦精銳中小基金 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.40000 17.24000 0.16000 0.92807 富邦臺灣公司治理100基金 21.30000 21.29000 0.01000 0.04697 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.22000 7.23000 -0.01000 -0.13831 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.60000 15.57000 0.03000 0.19268 富邦標普美國特別股ETF基金 20.08000 20.22000 -0.14000 -0.69238 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.58380 10.51330 0.07050 0.67058 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.31790 10.21990 0.09800 0.95891 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.65010 10.62990 0.02020 0.19003 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07030 10.00320 0.06710 0.67079 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.77170 9.67890 0.09280 0.95879 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.07130 10.05230 0.01900 0.18901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.85000 30.82000 0.03000 0.09734 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.00750 9.98600 0.02150 0.21530 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.99680 9.97480 0.02200 0.22056 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.83120 9.81170 0.01950 0.19874 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.28990 10.26770 0.02220 0.21621 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.29200 10.26930 0.02270 0.22105 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12500 10.10580 0.01920 0.18999 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55620 8.53460 0.02160 0.25309 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26010 9.23600 0.02410 0.26094 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.82330 8.80380 0.01950 0.22150 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.27990 10.25400 0.02590 0.25258 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.36580 10.33870 0.02710 0.26212 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90140 9.87940 0.02200 0.22269 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04620 10.02580 0.02040 0.20348 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.64770 8.62800 0.01970 0.22833 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.93660 9.91310 0.02350 0.23706 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21880 9.20040 0.01840 0.19999 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.41870 11.39260 0.02610 0.22910 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.25270 11.22600 0.02670 0.23784 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.55740 10.53710 0.02030 0.19265 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.41540 9.39730 0.01810 0.19261 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.49000 15.54000 -0.05000 -0.32175 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.89070 8.86840 0.02230 0.25145 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.80010 9.77460 0.02550 0.26088 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.30140 9.28040 0.02100 0.22628 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.69320 10.66640 0.02680 0.25126 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.74600 10.71810 0.02790 0.26031 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25920 10.23640 0.02280 0.22273 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.44460 9.42450 0.02010 0.21327 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.79000 8.68000 0.11000 1.26728 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.39000 9.26000 0.13000 1.40389 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.39000 8.32000 0.07000 0.84135 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.39000 7.24000 0.15000 2.07182 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.57000 9.38000 0.19000 2.02559 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.43000 8.26000 0.17000 2.05811 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.38000 8.25000 0.13000 1.57576 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.48000 9.33000 0.15000 1.60772 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16790 10.17630 -0.00840 -0.08254 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.52650 9.53240 -0.00590 -0.06189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.09010 9.11580 -0.02570 -0.28193 富蘭克林華美中華基金 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.42000 21.33000 0.09000 0.42194 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.56000 21.58000 -0.02000 -0.09268 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.08150 8.09630 -0.01480 -0.18280 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.14380 9.12330 0.02050 0.22470 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.11610 10.09340 0.02270 0.22490 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.68720 9.70500 -0.01780 -0.18341 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.54670 11.53080 0.01590 0.13789 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69330 8.68130 0.01200 0.13823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.86880 8.85660 0.01220 0.13775 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.96350 9.94970 0.01380 0.13870 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.09690 14.14660 -0.04970 -0.35132 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.21880 10.25480 -0.03600 -0.35106 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.24740 10.28360 -0.03620 -0.35202 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.56310 10.54720 0.01590 0.15075 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64630 7.63480 0.01150 0.15063 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99630 8.98280 0.01350 0.15029 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.99140 9.97640 0.01500 0.15035 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23720 11.26970 -0.03250 -0.28838 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59760 7.61960 -0.02200 -0.28873 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.95610 8.98210 -0.02600 -0.28946 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.11300 10.14220 -0.02920 -0.28791 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.85810 10.84350 0.01460 0.13464 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68870 7.67830 0.01040 0.13545 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.21900 8.22860 -0.00960 -0.11667 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26130 9.23740 0.02390 0.25873 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31190 10.28530 0.02660 0.25862 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04580 13.06110 -0.01530 -0.11714 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.12000 8.04000 0.08000 0.99502 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.09000 8.18000 -0.09000 -1.10024 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.76000 11.88000 -0.12000 -1.01010 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.51000 10.40000 0.11000 1.05769 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.35040 13.35930 -0.00890 -0.06662 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 富蘭克林華美第一富基金 37.44000 37.21000 0.23000 0.61811 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34800 10.34780 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.68000 14.60000 0.08000 0.54795 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.62000 13.52000 0.10000 0.73964 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.06000 16.04000 0.02000 0.12469 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.98680 9.94550 0.04130 0.41526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.98690 9.94550 0.04140 0.41627 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.89700 9.87090 0.02610 0.26441 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.89700 9.87090 0.02610 0.26441 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.93660 9.89250 0.04410 0.44579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.93660 9.89250 0.04410 0.44579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.93660 9.89250 0.04410 0.44579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.10150 10.11250 -0.01100 -0.10878 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.10150 10.11250 -0.01100 -0.10878 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.10150 10.11250 -0.01100 -0.10878 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.73520 6.76390 -0.02870 -0.42431 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.77450 10.70230 0.07220 0.67462 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.52950 9.50270 0.02680 0.28203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.47850 11.44630 0.03220 0.28131 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80050 6.80620 -0.00570 -0.08375 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.94300 8.91610 0.02690 0.30170 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.52500 10.49330 0.03170 0.30210 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95450 10.96370 -0.00920 -0.08391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.19000 67.28000 -0.09000 -0.13377 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.31000 68.52000 -0.21000 -0.30648 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.51160 62.76650 -0.25490 -0.40611 復華1至5年期高收益債券基金 21.06000 21.15000 -0.09000 -0.42553 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.01430 66.11200 -0.09770 -0.14778 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.50840 65.63830 -0.12990 -0.19790 復華人民幣貨幣市場基金 11.85670 11.85610 0.00060 0.00506 復華人生目標基金 38.40450 38.22780 0.17670 0.46223 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 復華大中華中小策略基金 8.64000 8.51000 0.13000 1.52761 復華中小精選基金 65.23000 64.74000 0.49000 0.75687 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.59320 52.72330 -0.13010 -0.24676 復華中國特選信用債券ETF基金 62.47160 62.69500 -0.22340 -0.35633 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.70000 9.56000 0.14000 1.46444 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.77000 8.67000 0.10000 1.15340 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.62000 11.52000 0.10000 0.86806 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.46000 10.36000 0.10000 0.96525 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 復華六年到期新興市場債券基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 復華台灣智能基金 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 復華全方位基金 28.58000 28.40000 0.18000 0.63380 復華全球大趨勢基金-美元 12.73000 12.60000 0.13000 1.03175 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.31000 20.21000 0.10000 0.49480 復華全球平衡基金-美元 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434 復華全球平衡基金-新臺幣 19.70000 19.66000 0.04000 0.20346 復華全球物聯網科技基金-美元 14.12000 13.92000 0.20000 1.43678 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.79000 13.66000 0.13000 0.95168 復華全球原物料基金 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976 復華全球消費基金-新臺幣 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.10790 12.13200 -0.02410 -0.19865 復華全球債券基金 14.78920 14.82880 -0.03960 -0.26705 復華全球債券組合基金 15.24000 15.25000 -0.01000 -0.06557 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.19000 15.21000 -0.02000 -0.13149 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 復華全球戰略配置強基金-美元 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 復華有利貨幣市場基金 13.48930 13.48910 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678 復華亞太成長基金 12.06000 11.90000 0.16000 1.34454 復華亞太神龍科技基金-美元 8.93000 8.76000 0.17000 1.94064 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.61000 9.48000 0.13000 1.37131 復華東協世紀基金 12.42000 12.25000 0.17000 1.38776 復華南非幣長期收益基金A 13.99000 13.92000 0.07000 0.50287 復華南非幣長期收益基金B 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578 復華南非幣短期收益基金A 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.42500 68.69230 -0.26730 -0.38913 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.87000 22.06000 -0.19000 -0.86129 復華美國新星基金-美元 12.71000 12.53000 0.18000 1.43655 復華美國新星基金-新臺幣 13.07000 12.96000 0.11000 0.84877 復華恒生基金 21.87000 21.81000 0.06000 0.27510 復華恒生單日反向一倍基金 8.11000 8.22000 -0.11000 -1.33820 復華恒生單日正向二倍基金 32.30000 31.57000 0.73000 2.31232 復華神盾基金 25.60460 25.50820 0.09640 0.37792 復華高成長基金 68.22000 67.82000 0.40000 0.58980 復華高益策略組合基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375 復華貨幣市場基金 14.45250 14.45230 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.57000 18.53000 0.04000 0.21587 復華富時台灣高股息低波動基金 49.93000 49.94000 -0.01000 -0.02002 復華復華基金 21.31000 21.18000 0.13000 0.61379 復華華人世紀基金 16.33000 16.03000 0.30000 1.87149 復華傳家二號基金 30.20990 29.91090 0.29900 0.99964 復華傳家基金 22.17660 22.05630 0.12030 0.54542 復華奧林匹克全球組合基金 15.83000 15.84000 -0.01000 -0.06313 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.44000 14.46000 -0.02000 -0.13831 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 復華新興人民幣短期收益基金 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 復華新興人民幣債券基金A 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 復華新興市場10年期以上債券基金 21.75000 21.79000 -0.04000 -0.18357 復華新興市場企業債券ETF基金 68.00000 68.11000 -0.11000 -0.16150 復華新興市場高收益債券基金A 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華新興市場高收益債券基金B 5.46000 5.46000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979 復華新興市場短期收益基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 復華滬深300 A股基金 23.82000 23.19000 0.63000 2.71669 復華數位經濟基金 45.76000 45.15000 0.61000 1.35105 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96000 9.93750 0.02250 0.22642 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.75000 9.73960 0.01040 0.10678 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.49800 10.47440 0.02360 0.22531 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.14140 10.13050 0.01090 0.10760 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.13850 10.11180 0.02670 0.26405 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.84830 10.88100 -0.03270 -0.30052 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.93440 9.90960 0.02480 0.25026 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.64970 10.68340 -0.03370 -0.31544 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.28730 10.26140 0.02590 0.25240 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.01660 11.05140 -0.03480 -0.31489 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.64260 10.57250 0.07010 0.66304 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.60300 10.58180 0.02120 0.20034 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.79160 10.83120 -0.03960 -0.36561 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.54440 10.47210 0.07230 0.69041 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.66170 11.57270 0.08900 0.76905 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.50630 10.48030 0.02600 0.24808 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.72450 10.65100 0.07350 0.69008 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.98550 11.89860 0.08690 0.73034 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.64710 10.62080 0.02630 0.24763 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.87540 10.91010 -0.03470 -0.31805 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.05920 9.99510 0.06410 0.64131 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.07310 10.05350 0.01960 0.19496 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06170 10.09920 -0.03750 -0.37132 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.40140 10.32600 0.07540 0.73020 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.55790 10.47800 0.07990 0.76255 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.41920 10.39020 0.02900 0.27911 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.40000 10.32450 0.07550 0.73127 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.55720 10.47730 0.07990 0.76260 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.41590 10.38690 0.02900 0.27920 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.23850 10.16780 0.07070 0.69533 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.23630 10.21180 0.02450 0.23992 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.23650 10.16580 0.07070 0.69547 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.23710 10.21270 0.02440 0.23892 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.75710 10.68160 0.07550 0.70682 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.77720 10.75040 0.02680 0.24929 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.95580 10.99070 -0.03490 -0.31754 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.09290 10.02160 0.07130 0.71146 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.10310 10.07670 0.02640 0.26199 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.09190 10.12270 -0.03080 -0.30427 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20170 9.19460 0.00710 0.07722 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.23770 8.23620 0.00150 0.01821 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34580 8.39160 -0.04580 -0.54578 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.94830 11.93660 0.01170 0.09802 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.72910 10.72710 0.00200 0.01864 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.99540 11.05580 -0.06040 -0.54632 景順主流基金 17.01000 16.92000 0.09000 0.53191 景順台灣科技基金 29.35000 29.22000 0.13000 0.44490 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 景順全球科技基金 23.68000 23.69000 -0.01000 -0.04221 景順全球康健基金 19.99000 19.89000 0.10000 0.50277 景順貨幣市場基金 15.98780 15.98760 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.36000 31.27000 0.09000 0.28782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.63000 14.54000 0.09000 0.61898 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.90000 13.89000 0.01000 0.07199 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.24000 11.38000 -0.14000 -1.23023 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.76000 11.90000 -0.14000 -1.17647 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62730 8.60360 0.02370 0.27547 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98710 7.99530 -0.00820 -0.10256 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.43560 11.40580 0.02980 0.26127 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56260 10.57350 -0.01090 -0.10309 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.14000 8.01000 0.13000 1.62297 華南永昌中國A股基金(美元) 7.74000 7.60000 0.14000 1.84211 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.55000 11.41000 0.14000 1.22699 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.61400 9.60790 0.00610 0.06349 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.97120 10.02140 -0.05020 -0.50093 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.13830 10.13190 0.00640 0.06317 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.51900 10.57200 -0.05300 -0.50132 華南永昌永昌基金 19.12000 18.95000 0.17000 0.89710 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 華南永昌全球亨利組合基金 14.91300 14.92160 -0.00860 -0.05763 華南永昌全球神農水資源基金 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 華南永昌全球精品基金 17.06000 17.12000 -0.06000 -0.35047 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.22000 13.13000 0.09000 0.68545 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508 華南永昌物聯網精選基金 11.57000 11.43000 0.14000 1.22485 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27350 16.27330 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.43400 24.25440 0.17960 0.74048 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98480 11.98460 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.70750 10.70800 -0.00050 -0.00467 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79830 10.84720 -0.04890 -0.45081 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.03020 10.03070 -0.00050 -0.00498 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.03880 10.08510 -0.04630 -0.45909 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.55530 10.55380 0.00150 0.01421 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56440 10.61080 -0.04640 -0.43729 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.00400 10.00260 0.00140 0.01400 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95900 10.00300 -0.04400 -0.43987 華頓中小型基金 19.84000 19.66000 0.18000 0.91556 華頓中國多重機會平衡基金 11.64390 11.50410 0.13980 1.21522 華頓台灣基金 22.20000 21.94000 0.26000 1.18505 華頓平安貨幣市場基金 11.56500 11.56490 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 18.16000 18.22000 -0.06000 -0.32931 華頓全球高收益債券基金A 14.02470 14.03850 -0.01380 -0.09830 華頓全球高收益債券基金B 8.22260 8.23070 -0.00810 -0.09841 華頓全球黑鑽油源基金 5.16000 5.17000 -0.01000 -0.19342 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65690 2.60800 0.04890 1.87500 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.06080 11.91190 0.14890 1.25001 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38470 0.37780 0.00690 1.82636 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.84050 11.76380 0.07670 0.65200 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.84050 11.76380 0.07670 0.65200 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.49820 10.41370 0.08450 0.81143 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68540 10.68200 0.00340 0.03183 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.68540 10.68200 0.00340 0.03183 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.42020 9.41720 0.00300 0.03186 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.72740 10.66350 0.06390 0.59924 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.72740 10.66350 0.06390 0.59924 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.45180 9.38100 0.07080 0.75472 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.29000 10.03000 0.26000 2.59222 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.99000 8.82000 0.17000 1.92744 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.49000 9.25000 0.24000 2.59459 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64920 2.64800 0.00120 0.04532 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07410 2.06540 0.00870 0.42123 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.21570 12.22000 -0.00430 -0.03519 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51130 9.51460 -0.00330 -0.03468 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38290 0.38300 -0.00010 -0.02611 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29990 0.29850 0.00140 0.46901 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.34000 0.08000 2.39521 匯豐中國動力基金(台幣) 15.54000 15.25000 0.29000 1.90164 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333 匯豐台灣精典基金 24.27000 24.21000 0.06000 0.24783 匯豐全球趨勢組合基金 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504 匯豐全球關鍵資源基金 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382 匯豐安富基金 25.61000 25.56000 0.05000 0.19562 匯豐成功基金 44.97000 45.07000 -0.10000 -0.22188 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.42000 2.40000 0.02000 0.83333 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.55000 11.50000 0.05000 0.43478 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.55000 11.50000 0.05000 0.43478 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.68230 2.67100 0.01130 0.42306 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35830 2.34820 0.01010 0.43012 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.91710 11.90160 0.01550 0.13023 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.01090 7.99520 0.01570 0.19637 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38920 0.38770 0.00150 0.38690 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33510 0.33390 0.00120 0.35939 匯豐金磚動力基金 15.16000 15.06000 0.10000 0.66401 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00890 15.00880 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.34000 5.35000 -0.01000 -0.18692 匯豐新鑽動力基金 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.58830 5.59880 -0.01050 -0.18754 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.41550 9.42620 -0.01070 -0.11351 匯豐龍鳳基金-A類型 52.38000 52.25000 0.13000 0.24880 匯豐龍鳳基金-I類型 52.38000 52.25000 0.13000 0.24880 匯豐龍騰電子基金 36.01000 35.83000 0.18000 0.50237 匯豐雙高收益債券組合基金 12.72520 12.71300 0.01220 0.09596 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.92000 17.90000 0.02000 0.11173 新光中國成長基金(人民幣) 8.99000 8.88000 0.11000 1.23874 新光中國成長基金(美元) 8.99000 8.84000 0.15000 1.69683 新光中國成長基金(新臺幣) 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.24280 11.23070 0.01210 0.10774 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.23590 10.19910 0.03680 0.36082 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.73390 10.75370 -0.01980 -0.18412 新光台灣富貴基金 23.23000 23.12000 0.11000 0.47578 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.68000 21.72000 -0.04000 -0.18416 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.54980 40.65530 -0.10550 -0.25950 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.71600 43.81100 -0.09500 -0.21684 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 新光全球生技醫療基金(美元) 10.98000 10.90000 0.08000 0.73394 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 新光全球債券基金(A累積)美元 10.79770 10.76180 0.03590 0.33359 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.72800 10.75080 -0.02280 -0.21208 新光全球債券基金(B配息)美元 10.20280 10.16830 0.03450 0.33929 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12390 10.14540 -0.02150 -0.21192 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.56000 9.81000 -0.25000 -2.54842 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.00000 11.22000 -0.22000 -1.96078 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.09000 8.97000 0.12000 1.33779 新光吉星貨幣市場基金 15.50150 15.50130 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 新光多重資產基金(A累積)美元 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 新光亞洲精選基金-美金 21.43000 20.94000 0.49000 2.34002 新光亞洲精選基金-新台幣 22.07000 21.69000 0.38000 1.75196 新光店頭基金 22.06000 21.92000 0.14000 0.63869 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 新光特選內需收益ETF基金 21.37000 21.35000 0.02000 0.09368 新光創新科技基金 12.92000 12.89000 0.03000 0.23274 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.34100 10.31770 0.02330 0.22583 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.65200 10.65110 0.00090 0.00845 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.13550 10.11680 0.01870 0.18484 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48830 9.46590 0.02240 0.23664 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73970 9.73870 0.00100 0.01027 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26170 9.24830 0.01340 0.14489 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.14040 41.29690 -0.15650 -0.37896 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.13200 44.26380 -0.13180 -0.29776 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 新光澳幣保本基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.71200 10.69070 0.02130 0.19924 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55150 9.53270 0.01880 0.19722 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.57190 9.57500 -0.00310 -0.03238 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54310 10.54650 -0.00340 -0.03224 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.54470 10.52160 0.02310 0.21955 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55840 9.53740 0.02100 0.22019 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53020 9.51130 0.01890 0.19871 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.50130 10.48050 0.02080 0.19846 瑞銀全球創新趨勢基金 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.69680 10.67610 0.02070 0.19389 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61000 9.59100 0.01900 0.19810 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.55100 10.52600 0.02500 0.23751 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60060 9.57800 0.02260 0.23596 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67940 9.65910 0.02030 0.21016 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64570 10.62350 0.02220 0.20897 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.97290 14.98800 -0.01510 -0.10075 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.73690 8.74570 -0.00880 -0.10062 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.14370 41.24440 -0.10070 -0.24415 群益10年期以上金融債ETF基金 42.20740 42.28420 -0.07680 -0.18163 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.71410 42.82520 -0.11110 -0.25943 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.79950 42.83340 -0.03390 -0.07914 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.22990 44.31740 -0.08750 -0.19744 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.59410 42.66140 -0.06730 -0.15775 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.08110 46.18130 -0.10020 -0.21697 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.32210 47.41320 -0.09110 -0.19214 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.81440 45.83000 -0.01560 -0.03404 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.70280 10.66900 0.03380 0.31681 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.24250 44.39050 -0.14800 -0.33340 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.65490 40.68460 -0.02970 -0.07300 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45810 11.45740 0.00070 0.00611 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29930 10.31020 -0.01090 -0.10572 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.52000 12.27850 0.24150 1.96685 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.32210 9.10100 0.22110 2.42940 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.81000 9.63000 0.18000 1.86916 群益大印度基金N-新臺幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 群益大印度基金-人民幣 13.61170 13.63440 -0.02270 -0.16649 群益大印度基金-美元 12.75240 12.71600 0.03640 0.28625 群益大印度基金-新臺幣 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.16350 12.20170 -0.03820 -0.31307 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.68530 11.66910 0.01620 0.13883 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.87770 10.91190 -0.03420 -0.31342 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53360 9.52050 0.01310 0.13760 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.76240 9.79310 -0.03070 -0.31349 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.59130 8.57940 0.01190 0.13870 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.08270 9.11130 -0.02860 -0.31390 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.26160 8.25020 0.01140 0.13818 群益中小型股基金 45.33000 45.17000 0.16000 0.35422 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.18350 10.13010 0.05340 0.52714 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.41830 9.32660 0.09170 0.98321 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.97930 8.94240 0.03690 0.41264 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.67660 8.63110 0.04550 0.52716 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.02380 7.94570 0.07810 0.98292 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.65060 7.61920 0.03140 0.41212 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.56810 10.54840 0.01970 0.18676 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.62490 11.60320 0.02170 0.18702 群益中國高收益債券基金-美元 11.22980 11.20540 0.02440 0.21775 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45900 10.48800 -0.02900 -0.27651 群益中國新機會基金N-人民幣 7.97960 7.83590 0.14370 1.83387 群益中國新機會基金N-美元 7.29950 7.13570 0.16380 2.29550 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.93000 7.80000 0.13000 1.66667 群益中國新機會基金-人民幣 7.07680 6.94930 0.12750 1.83472 群益中國新機會基金-美元 7.80460 7.62950 0.17510 2.29504 群益中國新機會基金-新臺幣 7.57000 7.44000 0.13000 1.74731 群益平衡王基金 19.46450 19.41070 0.05380 0.27717 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.53000 -0.03000 -0.45942 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.13030 12.16800 -0.03770 -0.30983 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.53420 11.51790 0.01630 0.14152 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.43420 10.46660 -0.03240 -0.30956 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.92050 9.90640 0.01410 0.14233 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.34830 10.35590 -0.00760 -0.07339 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.13270 10.13740 -0.00470 -0.04636 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20530 9.21200 -0.00670 -0.07273 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19140 9.19560 -0.00420 -0.04567 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.40840 10.41600 -0.00760 -0.07296 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.45070 10.45550 -0.00480 -0.04591 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36760 9.37450 -0.00690 -0.07360 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83440 9.83900 -0.00460 -0.04675 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.16860 11.18460 -0.01600 -0.14305 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.73670 7.74790 -0.01120 -0.14456 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.66980 10.65260 0.01720 0.16146 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.49350 10.47280 0.02070 0.19765 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.68210 10.72150 -0.03940 -0.36749 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94660 9.93060 0.01600 0.16112 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88130 9.86180 0.01950 0.19773 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.05890 10.09600 -0.03710 -0.36747 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.66990 10.65270 0.01720 0.16146 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.49350 10.47270 0.02080 0.19861 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.68200 10.72140 -0.03940 -0.36749 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94660 9.93060 0.01600 0.16112 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88120 9.86170 0.01950 0.19773 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.05890 10.09600 -0.03710 -0.36747 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.81930 9.72200 0.09730 1.00082 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 群益全球關鍵生技基金-美元 16.06740 15.90820 0.15920 1.00074 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.11000 16.04000 0.07000 0.43641 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949 群益印度中小基金N-人民幣 11.09150 11.18070 -0.08920 -0.79780 群益印度中小基金N-美元 9.27550 9.30790 -0.03240 -0.34809 群益印度中小基金N-新臺幣 8.91000 8.99000 -0.08000 -0.88988 群益印度中小基金-人民幣 15.01530 15.13600 -0.12070 -0.79744 群益印度中小基金-美元 13.26630 13.31270 -0.04640 -0.34854 群益印度中小基金-新臺幣 15.59000 15.74000 -0.15000 -0.95299 群益多利策略組合基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.08000 14.11000 -0.03000 -0.21262 群益多重資產組合基金 15.59000 15.63000 -0.04000 -0.25592 群益安家基金 24.40260 24.35650 0.04610 0.18927 群益安穩貨幣市場基金 16.15130 16.15110 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.37000 22.36000 0.01000 0.04472 群益亞太中小基金 10.77000 10.62000 0.15000 1.41243 群益亞太新趨勢平衡基金 16.61000 16.48000 0.13000 0.78883 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.53310 10.54720 -0.01410 -0.13368 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.81600 7.82650 -0.01050 -0.13416 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.23330 10.24700 -0.01370 -0.13370 群益店頭市場基金 91.66000 91.56000 0.10000 0.10922 群益東方盛世基金 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330 群益東協成長基金-人民幣 13.38060 13.22690 0.15370 1.16203 群益東協成長基金-美元 11.70000 11.51340 0.18660 1.62072 群益東協成長基金-新臺幣 11.76000 11.64000 0.12000 1.03093 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.68240 11.64590 0.03650 0.31342 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.00370 10.95180 0.05190 0.47389 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.50750 10.50540 0.00210 0.01999 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.64550 9.61540 0.03010 0.31304 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.08830 9.04540 0.04290 0.47427 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.67630 8.67460 0.00170 0.01960 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.86520 10.86300 0.00220 0.02025 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.43910 9.40960 0.02950 0.31351 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.24970 9.20610 0.04360 0.47360 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.69270 9.69080 0.00190 0.01961 群益長安基金 28.54000 28.50000 0.04000 0.14035 群益美國新創亮點基金N-美元 10.32820 10.28250 0.04570 0.44444 群益美國新創亮點基金-美元 15.62390 15.55470 0.06920 0.44488 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.33000 15.35000 -0.02000 -0.13029 群益真善美基金 15.48730 15.44750 0.03980 0.25765 群益馬拉松基金 116.16000 115.76000 0.40000 0.34554 群益深証中小板基金 11.71000 11.46000 0.25000 2.18150 群益創新科技基金 31.63000 31.52000 0.11000 0.34898 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.21220 9.02200 0.19020 2.10818 群益華夏盛世基金N-美元 8.44620 8.23450 0.21170 2.57089 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.94000 8.77000 0.17000 1.93843 群益華夏盛世基金-人民幣 10.03210 9.82500 0.20710 2.10789 群益華夏盛世基金-美元 9.31300 9.07960 0.23340 2.57060 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.61000 15.30000 0.31000 2.02614 群益奧斯卡基金 28.30000 28.26000 0.04000 0.14154 群益新興金鑽基金-美元 11.52060 11.30160 0.21900 1.93778 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.94000 8.82000 0.12000 1.36054 群益葛萊美基金 22.68000 22.62000 0.06000 0.26525 群益道瓊美國地產ETF基金 22.64000 22.63000 0.01000 0.04419 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.72000 13.69000 0.03000 0.21914 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.12800 11.12780 0.00020 0.00180 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.92890 10.87940 0.04950 0.45499 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.12160 11.13410 -0.01250 -0.11227 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.87040 10.87030 0.00010 0.00092 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.67620 10.62790 0.04830 0.45446 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.86410 10.87640 -0.01230 -0.11309 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.12790 11.12770 0.00020 0.00180 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.92890 10.87950 0.04940 0.45406 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.87050 10.87030 0.00020 0.00184 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.67610 10.62780 0.04830 0.45447 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.91150 12.91700 -0.00550 -0.04258 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.73440 11.70530 0.02910 0.24861 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.66280 11.64310 0.01970 0.16920 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73180 8.73550 -0.00370 -0.04236 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.00950 8.98720 0.02230 0.24813 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.54310 8.52870 0.01440 0.16884 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.21390 10.18870 0.02520 0.24733 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.96770 9.94300 0.02470 0.24842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.29000 29.16000 0.13000 0.44582 德信中國精選成長基金 11.67000 11.53000 0.14000 1.21422 德信台灣主流中小基金 18.96000 18.81000 0.15000 0.79745 德信萬保貨幣市場基金 11.97950 11.97930 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.75000 31.56000 0.19000 0.60203 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.75960 10.73090 0.02870 0.26745 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.66410 10.63410 0.03000 0.28211 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70960 11.70940 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.43000 15.25000 0.18000 1.18033 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.01000 18.07000 -0.06000 -0.33204 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.70840 10.70700 0.00140 0.01308 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.11260 16.11140 0.00120 0.00745 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.37860 8.41610 -0.03750 -0.44557 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.24900 11.23510 0.01390 0.12372 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.16000 12.14540 0.01460 0.12021 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.14020 14.20340 -0.06320 -0.44496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.29000 17.37000 -0.08000 -0.46056 摩根中小基金 21.76000 21.66000 0.10000 0.46168 摩根中國A股基金 14.64000 14.42000 0.22000 1.52566 摩根中國A股基金(美元) 11.31000 11.08000 0.23000 2.07581 摩根中國亮點基金 12.85000 12.66000 0.19000 1.50079 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.55460 11.47020 0.08440 0.73582 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.74600 12.60480 0.14120 1.12021 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.74300 9.63360 0.10940 1.13561 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.41810 13.32000 0.09810 0.73649 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.40450 15.23350 0.17100 1.12253 摩根台灣金磚基金-累積型 19.27000 19.25000 0.02000 0.10390 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.27000 19.25000 0.02000 0.10390 摩根台灣增長基金 49.23000 49.13000 0.10000 0.20354 摩根平衡基金 27.78000 27.79000 -0.01000 -0.03598 摩根全球α基金 18.71000 18.75000 -0.04000 -0.21333 摩根全球平衡基金 16.25740 16.21940 0.03800 0.23429 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54860 9.54720 0.00140 0.01466 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.65350 10.64190 0.01160 0.10900 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06700 10.05500 0.01200 0.11934 摩根多元入息成長基金-累積型 11.68720 11.68570 0.00150 0.01284 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.40330 10.39090 0.01240 0.11934 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.83070 10.73620 0.09450 0.88020 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.27830 14.15370 0.12460 0.88034 摩根亞洲基金 59.03000 58.02000 1.01000 1.74078 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51950 8.52120 -0.00170 -0.01995 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.02350 10.01130 0.01220 0.12186 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.87080 8.85910 0.01170 0.13207 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.91140 12.91440 -0.00300 -0.02323 摩根東方內需機會基金 18.68000 18.36000 0.32000 1.74292 摩根東方科技基金 31.62000 30.96000 0.66000 2.13178 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.96000 9.83000 0.13000 1.32248 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.09000 9.90000 0.19000 1.91919 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.55000 9.37000 0.18000 1.92102 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733 摩根金龍收成基金 21.70000 21.30000 0.40000 1.87793 摩根第一貨幣市場基金 15.12680 15.12660 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.16000 13.99000 0.17000 1.21515 摩根新金磚五國基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 摩根新絲路基金 9.52000 9.41000 0.11000 1.16897 摩根新興35基金 13.66000 13.51000 0.15000 1.11029 摩根新興日本基金 23.29000 23.03000 0.26000 1.12896 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30310 7.26480 0.03830 0.52720 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.62890 9.56940 0.05950 0.62177 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46330 9.40420 0.05910 0.62844 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.17540 11.11680 0.05860 0.52713 摩根新興科技基金 51.37000 51.17000 0.20000 0.39085 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.84830 8.80660 0.04170 0.47351 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.48770 9.39950 0.08820 0.93835 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.94740 8.86410 0.08330 0.93975 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.50600 10.45640 0.04960 0.47435 摩根龍揚基金 32.41000 31.81000 0.60000 1.88620 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 摩根環球股票收益基金-累積型 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29770 9.32190 -0.02420 -0.25960 摩根總收益組合基金-累積型 11.46750 11.49730 -0.02980 -0.25919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.91000 20.71000 0.20000 0.96572 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61090 12.61080 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.58170 10.58590 -0.00420 -0.03968 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.56930 10.53020 0.03910 0.37131 聯邦中國龍基金 24.96000 24.81000 0.15000 0.60459 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.58870 12.53890 0.04980 0.39716 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.76590 11.72810 0.03780 0.32230 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73420 10.73650 -0.00230 -0.02142 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.40740 10.41950 -0.01210 -0.11613 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.78110 9.79840 -0.01730 -0.17656 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91700 8.96370 -0.04670 -0.52099 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.02700 9.97090 0.05610 0.56264 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25330 10.25380 -0.00050 -0.00488 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.99440 9.93160 0.06280 0.63233 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.31650 10.30980 0.00670 0.06499 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.51060 9.47440 0.03620 0.38208 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.81300 9.83130 -0.01830 -0.18614 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.52970 11.46500 0.06470 0.56433 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.31040 11.25740 0.05300 0.47080 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.60970 10.61290 -0.00320 -0.03015 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.66650 10.63400 0.03250 0.30562 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.44840 10.42540 0.02300 0.22062 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.80240 9.83000 -0.02760 -0.28077 聯邦金鑽平衡基金 22.56420 22.45420 0.11000 0.48989 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.40950 9.27150 0.13800 1.48843 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.87740 9.78790 0.08950 0.91439 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.36530 9.23650 0.12880 1.39447 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.82070 9.73910 0.08160 0.83786 聯邦貨幣市場基金 13.21630 13.21620 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.48000 12.40000 0.08000 0.64516 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.82410 16.85890 -0.03480 -0.20642 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.50620 12.31020 0.19600 1.59218 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.31620 12.24580 0.07040 0.57489 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.72410 11.66780 0.05630 0.48252 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.31280 12.29180 0.02100 0.17085 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.55680 11.58300 -0.02620 -0.22619 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53720 10.56250 -0.02530 -0.23953 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.71210 8.76050 -0.04840 -0.55248 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.84000 34.76000 0.08000 0.23015 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.78000 17.54000 0.24000 1.36830 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.82000 17.50000 0.32000 1.82857 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.97000 11.83000 0.14000 1.18343 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.22000 16.18000 0.04000 0.24722 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.27000 15.12000 0.15000 0.99206 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.85000 8.79000 0.06000 0.68259 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.08000 15.04000 0.04000 0.26596 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.81000 20.72000 0.09000 0.43436 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.87000 18.79000 0.08000 0.42576 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.87000 14.81000 0.06000 0.40513 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.79000 14.72000 0.07000 0.47554 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.82000 14.75000 0.07000 0.47458 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.42000 13.36000 0.06000 0.44910 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.37000 19.33000 0.04000 0.20693 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.11000 18.07000 0.04000 0.22136 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.18000 13.15000 0.03000 0.22814 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 聯博貨幣市場基金 15.03360 15.03350 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.08780 11.09290 -0.00510 -0.04598 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.92850 13.89520 0.03330 0.23965 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.56910 7.57250 -0.00340 -0.04490 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.05630 10.06210 -0.00580 -0.05764 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.46720 10.47270 -0.00550 -0.05252 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.06770 10.04710 0.02060 0.20503 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.14380 10.16040 -0.01660 -0.16338 瀚亞中小型股基金 19.94000 19.90000 0.04000 0.20101 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.10000 11.96000 0.14000 1.17057 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.85000 12.71000 0.14000 1.10149 瀚亞巴西基金 6.03000 6.03000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 38.83000 38.75000 0.08000 0.20645 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.17970 11.20200 -0.02230 -0.19907 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.77010 10.75620 0.01390 0.12923 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.71590 12.73270 -0.01680 -0.13194 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.72940 10.73410 -0.00470 -0.04379 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.26190 7.27630 -0.01440 -0.19790 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.94780 7.93760 0.01020 0.12850 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.13380 8.14460 -0.01080 -0.13260 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.09650 7.09950 -0.00300 -0.04226 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.73140 8.74290 -0.01150 -0.13154 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.93260 8.95020 -0.01760 -0.19664 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.29320 9.28120 0.01200 0.12929 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.10070 9.11280 -0.01210 -0.13278 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 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10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.56000 13.53000 0.03000 0.22173 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.78000 11.60000 0.18000 1.55172 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.53000 10.32000 0.21000 2.03488 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.09000 14.86000 0.23000 1.54778 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.94000 8.80000 0.14000 1.59091 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.95000 6.81000 0.14000 2.05580 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.92000 8.79000 0.13000 1.47895 瀚亞亞太基礎建設基金 12.15000 12.09000 0.06000 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346 瀚亞菁華基金 20.98000 20.92000 0.06000 0.28681 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.99530 13.93490 0.06040 0.43344 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.29500 9.25480 0.04020 0.43437 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.89120 10.88490 0.00630 0.05788 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.62580 11.67020 -0.04440 -0.38046 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.26630 10.26540 0.00090 0.00877 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.76700 10.74680 0.02020 0.18796 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.18920 8.18450 0.00470 0.05743 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.22680 8.25820 -0.03140 -0.38023 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.79310 8.74270 0.05040 0.57648 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.33180 8.33100 0.00080 0.00960 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.16450 8.14920 0.01530 0.18775 瀚亞電通網基金 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.06650 14.07590 -0.00940 -0.06678 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.59880 10.63130 -0.03250 -0.30570 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.87310 9.84770 0.02540 0.25793 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.52720 11.53500 -0.00780 -0.06762 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.12440 10.15080 -0.02640 -0.26008 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.01580 10.02250 -0.00670 -0.06685 瀚亞歐洲基金 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------