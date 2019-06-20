【運達投顧】漲了500點 還有500點(part 2)

◆盤勢分析

台股昨天大漲 200 點後今天仍再創新高，台股從低檔起來已經漲了 500 點這裡不會是高點，後面還有第二個 500 點，重點分析如下：

1. 川習會即將在 6/28 的 G20 會面，談判結果如何川普與習進平應該也沒有答案但有會面總是有機會，所以我們不針對川習會的內容來做猜測，但當川習有機會見面立即影響的是美股，到昨天美股仍續漲尤其道瓊是這一波的多頭指標，目前道瓊離今年高點 26695 點只差不到 200 點，若川習會有好的結果那麼道瓊挑戰前高甚至創今年新高都是有機會的，所以會帶動高科技股上漲，昨天高科技股漲了 0.4% 也繼續往前高挑戰，所以當美股持續走多全球股市也會跟著上漲。

2. 在亞股的結構中重點應放在陸股是否可以脫離 5 月以來的區間盤局，今天亞洲盤就在陸股開盤後大漲超過 1% 的帶動下續漲，陸股區間盤的高點在 5/17 的 2956 點今天陸股指數的高點也已經來到 2956 點可見陸股即將要創 5 月份來的高點，當前高突破陸股底部完成將開始挑戰季線走攻擊，因此亞股也會跟著開始走補漲，對於台股領先亞股突破季線而言站上季線往上續強是可以預期的。

3. 昨天聯準會會議所發表的聲明並沒有對七月降息有很明確的談話，不過美元今天卻出現大跌並且早盤跌破之前的頸線 97 元關卡並回測半年線，由於美元月季線已經出現死亡交叉，當半年線失守則會出現四月份以來的頭部可見美元在下半年走空的趨勢已經愈來愈明顯，這對亞洲匯率升值是利多也會讓資金流向亞股這也是今天亞股續漲的原因之一。

4. 當美元已經出現走空的趨勢以外資的籌碼面來看很明顯的開始進場作多，昨天台指期結算依照過去歷史都會出現外資減倉的動作，但是昨天外資卻在期貨結算日增加多單 1.4 萬口總口數來到 5.1 萬口，加上現貨市場買超 179 億可見外資這一波的多方操作有機會延續到月底的摩台結算，在外資才剛剛進場作多加上亞幣也才剛要升值預計外資的買盤還會延續有利台股再往上攻擊，若配合昨天融資大減 12 億來到 1225 億創今年四月以來的低點，可見目前的籌碼穩定是支撐台股續強的一大利多。

5. 就個股的輪動來看，從 5 月下旬我們就針對台股多方的結構輪動方式做過說明：1. 權值股先止穩 (台積電、鴻海)→2. 矽晶圓會有買盤 (中美晶帶動比價效應)→3. 本益比只有 3 被的被動元件會開始走補。以這三個輪動來看 5/23 台積電鴻海落底後也都開始脫離底部上漲，接下來有基本面支撐的矽晶圓近期也明顯上攻如環球晶台勝科先漲，而今天被動元件的國巨華新科也開始底部完成出現大漲，當這些權值股都出現漲勢台股就不可能出現大跌，而且下周摩台結算預計權值股最慢在下週後半週還會繼續攻擊，當權值股出現輪漲撐盤那麼接下來的輪動就會以中低價股為主如：嘉晶合晶 IC 設計的智原偉詮電… 等，因此下週要留意中低價股快速補漲的機會。

※運達投顧 蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

