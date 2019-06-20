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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月20日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                15256         0    00637L 元大滬深300正2        -30501         0  
2888   新光金                  5097     20598    00655L 國泰中國A50正2         -8951         0  
2610   華航                    3153      9562    3481   群創                   -6710    -84579  
00634R 富邦上証反1             2677         0    00672L 元大S&P原油正2         -3405         0  
2890   永豐金                  2537     16541    2303   聯電                   -2916     25767  
0050   元大台灣50              2145      -923    00632R 元大台灣50反1          -2549         0  
2886   兆豐金                  2122     13559    2884   玉山金                 -2229    -18480  
00638R 元大滬深300反1          2079         0    2834   臺企銀                 -2147     -9580  
2448   晶電                    1922      3789    00673R 元大S&P原油反1         -2053         0  
2344   華邦電                  1919      1474    8046   南電                   -2013     -3920  
2618   長榮航                  1777      1378    1303   南亞                   -1947    -25371  
2337   旺宏                    1524      2204    00636  國泰中國A50            -1771     -5042  
2323   中環                    1392     -2412    2891   中信金                 -1648     13262  
00669R 國泰美國道瓊反1         1347         0    2880   華南金                 -1635     -6018  
2887   台新金                  1245     13291    00633L 富邦上証正2            -1556         0  
1216   統一                    1160      3787    00766L 台新MSCI中國正2        -1495         0  
2882   國泰金                  1104     -2624    3034   聯詠                   -1255     -3516  
2903   遠百                    1051      3327    3017   奇鋐                   -1228     -3341  
00656R 國泰中國A50反1          1026         0    2201   裕隆                   -1056     -9716  
2883   開發金                   919     -4717    00708L 元大S&P黃金正2         -1042         0  
2382   廣達                     880      1989    2412   中華電                  -992       405  
3005   神基                     865      1777    2633   台灣高鐵                -959     -1172  
2330   台積電                   837    -14866    4915   致伸                    -944     -4213  
3711   日月光投控               754     -4674    1326   台化                    -884     -5566  
0061   元大寶滬深               748      -886    3037   欣興                    -817      1824  
4968   立積                     748      1429    2002   中鋼                    -814      2036  
3338   泰碩                     696       153    2885   元大金                  -800      8330  
2841   台開                     658      2360    6505   台塑化                  -777       397  
00738U 元大道瓊白銀             579         0    2340   光磊                    -744      -795  
9939   宏全                     568       531    1722   台肥                    -719     -6232  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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