台股盤後—權值三王漲勢熄火 小漲9點成交量縮至1265億元

美國聯準會鴿派立場明確，緩解市場對貿易戰可能拖累經濟放緩的疑慮，主要亞股今 (20) 日隨美股上漲，台股權值三王股價走勢疲軟，點火力道有限，靠著 PCB、5G 與被動元件等族群拉抬下，收盤上漲 9.67 點，收在 10785.01 點，成交量 1265 億元。

聯準會暗示下半年可能降息，美中貿易談判可望重現曙光，美股四大指數全數走揚，主要亞股包括陸、港、日、韓等股市也同步上漲，台股歷經昨日激情大漲後，受權值股無力拖累，開盤下跌 25.93 點，隨後在特定族群拉抬下，維持平盤震盪。

台積電與鴻海今天股價呈平盤整理，台積電小漲 0.41%，守住 5 日、10 日短期均線，收在 245 元；明天即將舉行股東會的鴻海今天股價平盤整理，小漲 0.65% 收在 77.7 元。

光學龍頭股大立光股價相對疲弱，股價持續在平盤之下遊走，盤中股價一度跌破 3900 元，惟盤中跌幅收斂、下跌 1.88% 股價收在 3910 元。

不過不受龍頭股股價走跌影響，光學族群中包括揚明光今天仍有 2% 以上的漲幅，玉晶光、今國光、新鉅科與先進光都也有 1% 以上漲幅。

被動元件中也是盤中亮點族群之一，指標個股國巨與華新科今年股東會上釋出下半年庫存即將走入尾聲利多消息，激勵股價走揚，華新科今天在買盤敲進下股價大漲逾 6%、華容更直接攻上漲停，奇麗新與信昌電同步大漲逾 3%，國巨今天也有 2% 以上的漲幅。

PCB 族群中的台表科與先豐漲勢較為強勁，分別大漲 5.58%、4.04%，耀華也有 2% 以上漲幅，另外，健鼎、景碩、泰鼎 - KY、欣興也有 1% 以上漲幅。

法人表示，聯準會鴿派態度對股市的影響已經提前反應，儘管外界預期 G20 可能促成美中貿易談判朝正向發展，但在事件尚未落幕前，消息面仍可能隨時左右股市表現，仍須提防貿易戰對電子族群的影響。