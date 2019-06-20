能源盤後—多空因素太多 庫存報告激發的漲勢僅曇花一現 原油收低

週三 (19 日) 交易，原油期貨溫和收低，未能守住 EIA 報告後激起的漲幅。

EIA 報告顯示，上週原油庫存減少程度大於預期，且為 3 週來首次下降。《Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，庫存下降「有助於舒緩一些能源市場的供應擔憂...... 但現在美國供應數據對市場的影響較為次要，因為其他影響漲跌的因素太多，這是為何早盤在最初跳高一下後，漲勢就消退，接著市場明顯未能創出新高點。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 14 美分或 0.3%，收每桶 53.76 美元，7 月契約於本週四到期。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 32 美分或 0.5%，收每桶 61.82 美元，該契約週二 62.14 美元的收盤價為一週來最高收盤價。

油價對週三美國 FOMC 的聲明幾乎沒有反應，CFRA Research 資深股市分析師 Stewart Glickman 表示，「Fed 維持利率穩定，但未來不必有『耐心』容忍經濟疲弱，這大致符合我們的觀點。」

「原油價格最大的催化劑是財政政策，而不是貨幣政策，尤其是川普政府能否與中國達成貿易協議，這很大程度上將決定新興市場 GDP 以及能源市場的石油需求。」

EIA 報告

美國上週 (6 月 14 日) 原油庫存下降 310 萬桶。此前原油庫存已經連續 2 週增加。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期原油庫存減少 200 萬桶。API 週二報告為庫存減少 81.2 萬桶。

EIA 數據也顯示，上週汽油庫存下降 170 萬桶、蒸餾油庫存下降 60 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油庫存和蒸餾油庫存均增加 100 萬桶。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4 美分或 0.8%，收每加侖 1.736 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲不到 0.5 美分或 0.1%，收每加侖 1.829 美元。

OPEC

市場也在消化 OPEC 消息，目前 OPEC + 將於 7 月 1 日和 7 月 2 日舉行部長級會議。

Richey 表示，「市場一直臆測 OPEC + 某些成員間並不和諧，例如俄羅斯就不太願意持續減產協議。 但 G20 的結果可能是觀察未來幾週動向的重要催化劑，由於有利的結果現在大致入價了，而川習會意外令人失望的結果將會衝擊全體風險資產，其中包括能源期貨。」

「但如果真的這樣，OPEC + 更傾向維持政策不變，而『貿易戰休兵』將提高他們下半年增加各自配額或一併移除政策的可能性。」

Richey 認為，廣泛風險啟動的漲勢「可能不會帶動原油，因為樂觀的需求預期恐不足以對抗市場對全球供應激增的擔憂。」

能源需求

週二原油上漲係因川普推特表示，與中國的貿易談判有所進展，推升了美股也舒緩了市場對能源需求的擔憂。

與中國進行貿易協議談判、歐洲央行更寬鬆、市場預期 Fed 週三會議為最快下個月降息奠定基調，這些都是目前舒緩市場對能源需求擔憂的因素。

其他能源交易

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.2 美分或 2.2%，收每百萬 Btu 2.276 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週天然氣庫存增加 1040 億立方英呎，大於 5 年平均 (增加 840 億立方英呎)。