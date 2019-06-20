【運達投顧】漲了500點 還有500點



大阪「習川會」確定舉行。美國總統川普昨晚推文指出，他與中國國家主席習近平通過電話，確定兩人將在 G20 大阪峰會期間舉行會談，雙方團隊將也在「習川會」前展開對話；此一利多也讓美股大漲亞股今天也都開高反應，對於後勢是否有續強的機會？重點分析如下：

1. 月底的川習會一直是市場擔心的焦點目前確定川習會，但談判是否可順利完成還有疑慮，但對於川習會的後續我們就以平常心看待畢竟誰也不知道最後的答案，不過就美股昨天表現來看道瓊與高科技股都大漲 1.3%，最弱勢的費半則是大反彈漲了 4.3%，尤其道瓊目前離貿易戰之前的高點 26695 點只差了 230 點，可見當月底談判順利道瓊很有機會創今年新高，接下來高科技股與費半則也會有不錯的上漲空間，這在國際股市的多頭結構中是重要指標，當美股還有機會創新高那麼跌深的亞股順是跟著續彈也是合理的，指標就以陸股 5 月來的區間盤局的高點 5/17 的 3018 點是否突破為亞股攻擊的訊號，當陸股都可完成底部走攻擊那麼台股將有挑戰前高的機會，因為籌碼面有利台股續強。

2. 今晚聯準會將會發表這次的利率決策七月是否有降息的機會，若七月出現降息那麼美元將有再跌破頸線 97 元的機會，由於美元目前月季線已經出現死亡交叉當再跌破一次頸線則代表美元走空的趨勢已經成型，對於下半年美元的弱勢是確定的，因此亞幣升值的空間大增對於資金內流推升股市是最大的利多，所以今晚聯準會的會議決策內容將是亞股續攻與否的關鍵，重要的程度並不亞於川習會。

3. 台股今天跳空大漲挑戰季線，在月線翻揚的背景下有利台股多方續強，不過未來這兩個月不須將指數的上漲視為重點，因為昨天說明每年 6 月下旬起開始進入除權息，預計台股 8 月底前因除權息指數將蒸發約 400 點，重量級個股如台塑化 20 日除息對指數影響約 15.20 點。台積電 24 日除息指數蒸發約 68.95 點。6 月底前，台股將有 113 檔等重量級個股除權息，所以就指數來看未來比較適合維持區間盤以個股表現為主。

4. 就個股的結構來看，由於開始進入除權息的旺季今年受貿易戰影響很多個股都已經跌到低檔區，所以今年參與除權息不只可以賺權息還有個股上漲的價差可以賺，但多方的重心應放在哪？首先由於指數會被除權息蒸發所以權值股是否填權息則是市場關注的焦點，當權值股有機會填權息那麼指數會有強力的支撐，當台股還有高點時對於跌深的中低價股則會有比價或主力法人的做價拉抬空間，就低檔籌碼穩定且技術面有底部完成開始走多方者來看可留意的個股如矽晶圓的合晶嘉晶台勝科，當矽晶圓有買盤接下來就會漲被動元件，當被動元件開始上漲會帶動市場人氣中低價股的補漲也才剛要開始。

※運達投顧 蕭春源分析師

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