致伸旗下惠州迪芬尼擬申請深圳中小企業板上市 有利中國市場拓展

致伸 (4915) 週三 (19 日) 公告，旗下惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司擬於中國大陸深圳證券交易所中小企業板申請上市。致伸表示，此乃為了快速拓展中國大陸業務、吸引當地專業人才、提高市場影響力及提升公司資源整合成效。致伸目前間接持有惠州迪芬尼 71.4321% 的股權。該公司說，如順利完成上市程序，有望對該公司形象及業務帶來正面效益，並提升致伸轉投資價值，該公司與所有股東共同受益。



致伸在週二 (18 日) 的股東會中，董事長梁立省表示，目前雖遇美中貿易戰，但惠州迪芬尼的中國掛牌進度不會改變，預計明年可望實現。而該公司週三立即公告，惠州迪芬尼擬於深圳證交所中小企業板申請上市，預計募集資金到位後，將用於提升現有產品研發及業務競爭力，增強創新能力，擴大在大陸所經營各類音響配件、揚聲器及其零組件業務。



而如此案順利完成，置身仍將保有對惠州迪芬尼的控制地位，且本次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行，並未轉讓致伸既有股份，也不影響惠州迪芬尼的組織架構與業務。



本次上市申請，股票面值為每股人民幣 1 元，發行新股股數約占惠州迪芬尼發行後總股本約 10%(暫定)，預計致伸降低間接持股比例約 7.14%。致伸週三股價因利多激勵大漲逾 7%。

