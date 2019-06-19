能源盤後—川習打電話 全球報平安 原油收在一週最高

週二 (18 日) 交易，美國川普總統在推特上表示，與中國的貿易談判取得進展，這讓美股大盤上漲，也舒緩了市場對能源需求的擔憂，因此原油期貨上漲，WTI 原油收在一週以上最高點。

川普週二的一條推特文寫道，他和「中國領導人習近平進行了非常好的電話交談，我們下週在日本舉行的 G20 上會延續會議。」

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，中美推進貿易談判，加上歐洲央行更加寬鬆，以及美國 Fed「更有可能」下個月降息，「這些為原油鋪設了大漲的舞台。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.97 美元或 3.8%，收每桶 53.90 美元，為最前月契約自 6 月 7 日以降最高收盤價，也是自 1 月 9 日以來單日漲勢最大幅度和最高額。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.20 美元或 2%，收每桶 62.14 美元，為一週來最高收盤價。

ECB 主席德拉吉 (Mario Draghi) 一番話席捲全球股市和貨幣市場，他稱 ECB 有意在必要時降息，挹注更多活力到成長疲弱的經濟體內，激起股市上漲，偏好風險的情緒支撐原油價格上升。

中東風險

投資者也持續關注支撐價格的中東風險。

上週中東霍爾木茲海峽附近有兩艘油輪遭襲擊，引發市場對全球石油流動中斷的擔憂，據美聯社報導目前該事件最新發展，美國國防部強調伊朗威脅日益增長，因此準備額外派遣美國部隊 1000 人到中東，加強該地區部隊和盟國的安全。

伊朗原子能機構發言人週一表示，伊朗 10 天後將不再遵守伊朗與世界強權國家訂定的核協內容，將打破協議所規定的鈾庫存限制。

市場也在等待 OPEC + 本月底的決議，看是否延長減產協議。 S&P Global Platts 週一報導，引述沙國能源部長 Khalid al-Falih 在東京的談話，沙國「絕對」有信心 OPEC 和非 OPEC 夥伴都將同意延長減產協議。

然而目前該會議的日期仍未確定，報導指出，俄羅斯建議改為 7 月第一週，但伊朗石油部長 Bijan Namdar Zanganeh 表示，他願意在 7 月 10 日至 12 日期間開會。OPEC 週二正式向成員提出這些日期提案，目前正在等待答覆，日期變更的決定必須全員一致同意。

美國原油

EIA 週一公布，7 月份美國 7 大頁岩油區原油產量預計增加 7 萬桶 / 日，達每日 852 萬桶。

S&P Global Platts 調查的分析師預期，上週美國原油庫存下降 200 萬桶。該原油庫存先前已經歷連續 2 週增加。

另外，汽油和蒸餾油庫存則預期各自增加 100 萬桶。

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