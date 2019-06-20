2019年6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後 聲明全文

聯準會 (Fed) 週三以 9 比 1 票決議維持利率不變，以下為聲明全文：

自聯邦公開市場委員會 (FOMC) 5 月會議後接獲的訊息顯示，勞工市場依舊強勁，經濟活動以溫和速度上升。一般而言，近幾個月，就業成長一直穩固，失業率依舊偏低。儘管今年初以來，家庭支出成長似乎有所上升，但企業固定投資指標却疲軟。以 12 個月為基準，整體通貨膨脹與扣除食品與能源後的通貨膨脹均低於 2%。以市場為基準衡量的通貨膨脹率有所下降，根據調查衡量的長期通貨膨脹預期則少有變動。

為符合法定任務，委員會尋求促進最大就業與物價穩定。為支持這些目標，委員會決議維持聯邦基金利率目標範圍於 2.25% 到 2.5%。委員會依舊認為經濟活動持續擴張，強勁的勞工市場情況，與接近委員會 2% 對稱性目標的通貨膨脹，是最有可能的結果，但這項展望的不確定性有所增加。基於這些不確定性及通貨膨脹壓力偏低，委員會將密切注意即將公布的經濟展望訊息的影響，並採取適當行動，支撑經濟擴張，維持強勁的勞工市場，並讓通貨膨脹接近 2% 對稱性目標。

在決定未來調整聯邦基金利率目標範圍的時機與幅度方面，委員會將評估與最大就業目標及 2% 對稱通貨膨脹目標有關的已實現與預期的經濟情況。這項評估將考量廣泛訊息，包括勞工市場情況數據，通貨膨脹壓力與通貨膨脹預期指標，及金融與國際發展的數據。