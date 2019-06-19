貿易戰變數多經理人砍股加債避難 英股成資金砍殺重心

美中貿易戰自 5 月初升溫後，持續干擾資本市場波動，促使資金紛紛轉進債市避險，根據美林全球基金經理人 6 月調查，經理人本月持續加碼債券與現金部位，同時調節股票水位，但主要仍以調節英國股票為主，淨減碼幅度達 24%，高居各國股市之冠。

英國保守黨黨魁第二輪選舉投票結果 18 日出爐，支持硬脫歐的前外交部長強森獲得壓倒性勝利，由於強森先前公開表態，無論如何都要在 10 月 31 日脫歐，引發市場空單加碼英鎊，英債維持偏空，股票也成為市場砍殺重心。

根據美林全球基金經理人調查，貿易戰升溫後，美債已成為投資熱門標的 (27%)，擠下美科技股 (26%) 與作多美元 (18%)，成為資金簇擁標的。

28 日即將登場的 G20 峰會，市場聚焦美中兩大巨頭能否達成和談，為貿易戰捎來正面曙光，但調查顯示，貿易戰已經連續 3 個月被經理人視為尾端風險第一名，比重從上個月的 19% 跳增至 56%；對於 G20 峰會，65% 受訪者不認為兩國元首可達成貿易協議，但可能同意延後加徵關稅。

而美中貿易戰歹戲拖棚，讓市場擔憂恐傷害全球經濟前景，導致經濟增長預期出現歷史單月降幅，受訪經理人對未來 12 個月企業獲利改善預期大幅下滑 40 個百分點來到負 41%，接近今年 1 月的低點。

至於美國聯準會是否啟動降息刺激經濟，多數經理人認為，除非 S&P500 指數跌至 2430 點，聯準會才有可能降息，但目前 S&P500 指數收在 2917.75 點研判，除非美股暴跌，否則聯準會降息機率不高；至於美中雙方何時達成全面性協議，則必須要等 S&P500 跌至 2350 點，否則恐難達成美中達成協議的誘因。

受到美中貿易戰的影響，也讓經理人在資產配置轉趨保守，調查指出，6 月經理人選擇加碼美債與現金部位，同時減持股票部位，6 月經理人已將股票部位調降 32 個百分點，來到淨減碼 21%，創下 2009 年 3 月以來新低；債券與現金則分別加碼 12 個、10 個百分點。

以區域來看，新興股市持續仍持續受經理人青睞，但也因貿易戰緣故，因此微幅降至淨加碼 21%，其次則為美股，小幅上升 3 個百分點至淨加碼 5%，另外，英股及持續為減碼重心，淨減碼 24%，歐洲與日本股市同遭減碼，分別為淨減碼 8% 及 6%。