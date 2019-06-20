

◆盤勢分析

1. 美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，表示未來不確定性增加，將密切留意經濟數據的變化，週三美股四大指數狹幅震盪，漲幅介於 0.08% 至 0.42%。指標股 Nvidia、AMD、Apple 平盤附近作收，台積電 ADR 小漲 0.46%。

2. 週三台股開高走揚，主要 G20 川習會確認會談，中美貿易情緒轉為樂觀，呈現量價齊揚，一掃先前低迷氣氛，最終指數上漲 208.6 點，漲幅 1.97%，收在 10,775.34 點，成交金額為 1412.55 億元。三大法人合計買超 275.52 億元：外資買超 179.61 億元、投信買超 9.02 億元、自營商買超 86.89 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：量價齊揚，後勢若能維持，將有利於多方延續。

(2) 均線：指數重返季線（約 10673 點）附近之上，短期均線多頭排列。

(3) 技術指標：KD 開口向上，6 日 RSI 值（79）高於 50，短線多方格局。

4. 櫃買指數漲幅 1.26%，收在 136.08 點，同步受美股激勵股價走強。量價齊揚，將有利於後勢向壓力季線（約 137 點）靠攏，KD 指標開口向上，6 日 RSI 值（76）高於 50，短線多方格局。

5. 觀盤重點：電子成交比重能否維持熱度，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意半導體、光學元件、PCB、散熱模組、運動休閒、金融、5G 等。

6.MLCC 大廠國巨（2327）、華新科（2492）競相削減庫存水位，國巨預計在下半年進入 4 個月（120 天）正常水位區；華新科則表示，庫存已處於健康水位，下半年稼動率將隨客戶需求調升，而 5G、車電穩固 MLCC 中長期需求。

7. 由於大陸下游聚酯負荷的恢復及部分 PTA 裝置出現意外檢修，對價格提供支撐；短期聚酯企業開工環比走高，庫存良性，有助行情趨穩，台化（1326）、東聯（1710）營運加分。

8. 無塵室廠務工程大廠漢唐（2404）19 日召開股東常會，決議通過每普通股配發 10 元現金股利。漢唐董事長陳朝水指出，截至 5 月在手訂單已超過 600 億元創下歷史新高，大幅優於去年底在手訂單 250 億元。

9. 因中美貿易戰，亞洲飲料包材大廠宏全國際（9939）出現轉單效益，近期接獲來自日本知名清酒大廠美國訂單，以及印尼知名客戶的咖啡飲品訂單，加上東南亞今年有多個新廠投產，宏全今年營收可望再度改寫歷史新高。

