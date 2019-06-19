〈中鋼股東會〉董座翁朝棟自中鋼退休 改以經濟部法人代表身分續任董事長

中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日召開股東會，完成董監改選，由於董事長翁朝棟 6 月底將滿 65 歲，達到中鋼退休年紀，因此也依規定，在昨日前辦理退休手續，卸除中鋼從業人員身分，改以經濟部法人代表身分，續任董事長職務。

中鋼股東會今日完成董監事改選，上屆董事會及代表人全數續任，8 席董事中，經濟部取得 3 席，代表人翁朝棟、經濟部次長曾文生、國營會副主委吳豐盛吳豐盛；群裕投資 1 席，代表人中鋼總經理林弘男；景裕國際 1 席，代表人中鋼執行副總王錫欽；鴻高投資 1 席，代表人翁政義；高瑞投資 1 席，代表人中鋼財務副總楊岳崑；中鋼工會 1 席，代表人工會理事長陳春生。3 名獨董則為張學斌、洪敏雄、高蘭芬。

由於翁朝棟 6 月底屆滿 65 歲，因此根據中鋼人事管理制度之規定，屆滿 65 歲時應辦理從業人員退休年資結算，翁朝棟於 6 月 18 日前主動依規定將其擔任中鋼公司從業人員之服務年資全部辦理結清，卸除中鋼從業人員身分，以經濟部法人代表身分續任董事，並在股東會後董事會，獲推舉續任董事長。

翁朝棟 1980 年 2 月開始在中鋼行政部門服務，經歷公共事務處處長、人力資源處處長、行政部門副總經理、中聯資源公司董事長、中鋼住金越南公司董事長、中宇環保公司董事長、中鋼公司總經理等要職。

中鋼股東會今日也通過配息 1 元，若以今日收盤價 24.95 元計算，殖利率 4%，總計將發出 157.35 億元的現金股利；特別股則每股配息 1.4 元，收盤價 46.95 元計算，殖利率約 3%。