滬深盤後 - 中美磋商重啟、A股價量齊揚

中美貿易談判有轉機，雙方均表示習近平與川普已於昨 (18) 晚間通話，川習會正式拍板定案，同時雙方貿易談判代表團將進行會前磋商。受到利多消息刺激，今 (19)A 股早盤跳高開出，不過後繼乏力，指數震盪下滑，漲幅縮減。

圖: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證指數報 2917.80 點，上漲 27.64 點，漲幅 0.96%；深證成指報 8925.73 點，上漲 121.41 點，漲幅 1.38%；創業板指報 1469.99 點，上漲 14.24 點，漲幅 0.98%。滬深兩市今日成交金額達人民幣 5054 億元，較前一日成交額人民幣 3217 億元大幅提升。

資金流向方面，今日北向資金淨流入人民幣 51.4 億元，滬股通淨流入人民幣 22.24 億元；深股通淨流入人民幣 29.16 億元。

盤面上來看，智慧財產權保護、環保、半導體、港口、晶片類股漲幅較高，而養殖業、黃金類股則小幅下滑。

消息面

中國人行公布，除了對今日到期的人民幣 2000 億元中期借貸便利（MLF）延展外，再對中小銀行進行增量操作，釋出金額達人民幣 2400 億元；此外，在公開市場進行 400 億元 14 天期逆回購，合計今日中國人行總釋出人民幣 650 億元。

受到中國人行持續向市場釋放流動性的利多帶動，銀行全數收紅，中小銀行股方面，常熟銀行上漲 3.5%、寧波銀行上揚 1.8%、南京銀行上漲 1.2%；而大型銀行中，招商銀行上漲 2.2%、建設銀行上漲 1.5%。

市場觀點

民生證券認為，中美重新復談的消息無疑為短期大盤走勢指出方向，在 A 股這一波修正之中，已累積不少潛在的反彈能量。從目前到 G20 會議期間，在中美復談的樂觀氣氛帶領下，指數有機會保持反彈。

從技術面來看，5 月 6 日上證指數留下的跳空缺口約 3050 點，若能順利回補，指數將能進一步衝高。而在這一波短線反彈中，消費性電子與和通信類股最有機會領漲。