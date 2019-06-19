華研音樂今年授權收入占比提升 可望帶動獲利優於去年

華研音樂 (8446-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長呂燕清表示，今年將會深耕音樂，積極培養新人，讓「二線變一線」，也將攜手 LINE MUSIC，進行全方位合作，持續推升授權業務營收動能。法人預估，雖然缺少 S.H.E 帶來的營收貢獻，將使今年華研營收不如去年，但在毛利表現較佳的授權收入挹注下，可望帶動今年獲利優於去年。

由於 S.H.E 未再續約，對華研影響備受關注，對此，呂燕清表示，今年將會深耕音樂，積極培養新人，讓「二線變一線」，今年以來已發行文慧如「親愛的你__怎樣的我」、郁可唯「路過人間」、F.I.R.「末日青春：補完計畫」等專輯，及寶兒「BabeBao 2.0」寫真 EP，後續規劃推出周蕙、動力火車、炎亞綸、林宥嘉等藝人歌曲作品。

巡演方面，今年包括林宥嘉「idol」、動力火車「動力火車 20 年巡迴演唱會」、周蕙音樂會及閻弈格「搭錯車」音樂劇等巡演持續舉辦；文創經紀與運動經紀領域方面，也將持續擴大版圖，與優質產業者結盟。

華研去年跨入電影領域，投資下半場電影股份有限公司，對於未來是否會持續進行新投資，呂燕清則說，盼能擴大營業範疇，跨入新領域，會先從影視音產業開始，拓展營運規模，原則為穩定中求發展。

除演藝經紀業務外，華研近來授權收入營收占比逐年攀升，已由 2017 年的 24.5%，提升至去年的 43.59%。華研去年 3 月起杭州網易雲簽署策略合作協議，雙方展開深度合作，也推升去年授權收入持續走揚，目前授權收入已達華研營收占比的 5 成。

呂燕清表示，目前華研在 Apple Music、Spotify、KKBOX 等均有授權，且 6 月也將攜手 LINE MUSIC，進行全方位合作，持續推升授權業務營收動能。

華研副總經理李首賢表示，今年預計舉辦 25 至 30 場活動，較去年的 13 場多出 1 倍以上，可望彌補部分 S.H.E 為續約對營收造成的影響。法人認為，雖然 S.H.E 未續約後，將使華研今年營收較去年下滑，但由於毛利表現較佳的授權收入佔比提升，有機會帶動今年獲利優於去年。