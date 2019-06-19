台股盤中─大盤跳空開高補量走強 站穩季線具指標性

台股今 (19) 日在亞洲區域股市走強的帶動之下，大盤跳空開高上漲 113.41 點向上攻堅，其中電子、金融股雙雙走高，證券分析師張陳浩指出，雖然台股大盤受國際經濟訊息面帶動上揚，但就技術線型而言，大盤能否站穩季線，本周五最具關鍵性。

台股今日跳空開高上漲 113.41 點，以 10650.48 點開出，最高 10726.32 點，最低為 10650.48 點，預估市場成交值將明顯放大到 1500 億元之上，盤中指數翻越 10672 點的季線壓力區，早盤電子股成交比重也達 70%，如 ABF 概念的欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 股價皆強勢走高。

同時，蘋果股價昨日上漲 2.3%，光學元件族群大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 今日盤中股價也強勢上漲超過 7%，相關 PCB 股包括健鼎 (3044-TW)、燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW) 等股價，也同步上漲。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日價漲量增，主要以跌深電子股為強勢上漲的先鋒，在台股今日站上 10700 點之後，接下來要看的是上檔 10733 點的反壓區能否有效突破。

證券分析師黃漢成說，台股今日攻高，主要在於美股收高帶動整體亞股走強，而接下來市場也緊盯在 G20 高峰期間，能否有更好的訊息傳出再帶動台股攻勢。