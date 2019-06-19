〈群益期貨〉比京劇還京劇的川普

川普到底可不可以用正常人的邏輯來理解他呢？每個人心中有不同的答案，但最終要問的是，到底我們學到的理論適不適用在川普身上，如果答案是否定的，等同於宣告川普是無法分析的，也就是說採取這樣的論述是屬於非理性分析，和瞎猜沒什麼兩樣，通常這類型的人通常是討厭川普的，因此會帶有主觀性的批判。

但畢竟川普是美國選民選出來的總統，是由一堆笨蛋選民選出一個笨蛋嗎？我始終無法接受這樣的論述，但它仍然是有可能發生的，因此我寧願用正統的理性分析，觀察川普從 2016 年當選以來，國際貿易由多邊轉為雙邊談判、蓋美墨高牆減少非法移民、北約組織減少軍事開支或負擔等方面還算是表裡如一的，雖然常常會有脫序的演出，變臉比京劇還京劇，例如對墨西哥從喊出要對墨西哥逐月加徵關稅到 USMCA 很快就要簽訂協議，這場「短劇」川普說就是因為他對墨西哥採取高關稅，才會達成協議，這是川普交出競選總統成績單的一種方式，那怕是作弊也在所不惜，但從中就可以看出關稅是手段，雙邊協議才是目的。

套用在中國，兩邊互打關稅戰，是手段，真正要達到的目的可能類似「網內互打免費」的概念，也就是川普在 G8 講過的零關稅、零補貼、零障礙的目的，但這是個漸近式的過程，不可能一蹴可幾，邊打邊談是必然的過程，在攻防之間，賽局理論就是一套分析中美貿易戰挺不錯的哲學，雙贏繼續打，雙輸打不下去，打的贏被打的輸，鐵定繼續打。



很多人會類比中美貿易戰和二十幾年前的美日貿易戰，但從賽局來看，美打日，美股一直漲，日股一直跌，美國是愈打愈起勁，但打中國，或傾國家之力打華為，得到的反作用力大的無法想像，產生的結果不同，打法也會改變，所以川普變臉劇還會繼續演下去。



選舉漫漫長路，川普的成績單還是要一張一張繳的，川普說不連任，美股會跌萬點，但民調狠打臉，民主黨候選人拜登領先幅度由 8% 擴大為 10%，看不到拜登的車尾燈就算了，還同時被其他三位民主黨候選人超車，尤其是關鍵搖擺州佛州民調落後，川普是該上繳些成績單鞏固一下落後的民調了，上演的每一齣戲不能拖得太長。

美墨加協議 (USMCA) 進展加速，墨西哥是中美貿易談判的受惠國，可任由川普予取予求。伊朗給出十天期限，濃縮鈾可能超出核協議上限，美國派出代表團下週與英、法、德會談。最近北溪二號天然氣管線的議題又浮上檯面了，川普也開始碎碎唸，眼下美歐的談判也可能會展開。

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