期貨夜盤交易倍增 期交所9月續推2大新品添動能

臺灣期貨交易所今 (20) 日下午召開股東會，董事長許虞哲表示，去 (2018) 年在新商品及夜盤交易持續注入新動能下，期貨市場全年交易量首次突破 3 億口大關，也帶動期交所去年稅後純益創下成立以來新高。展望今年，夜盤交易日均量已見倍增，9 月將再推 2 大新的股價指數商品，持續為期貨市場挹注新動能。

許虞哲表示，臺灣期貨市場去年在新商品及夜盤交易持續注入新動能下，全年度交易量達到 3.08 億口，年成長 15.95%，為年交易量首次突破 3 億口大關；其中，夜盤交易成長顯著，去年夜盤日均量較 2017 年大舉倍增、成長 116%，夜盤占日盤交易比重達 23%，今年以來更進一步攀升至近 3 成，顯示夜盤避險交易重要性與日俱增。

許虞哲進一步指出，在交易量挹注營收下，去年淨利達 25.82 億元，獲利創下成立以來新高。主要是期交所近年來研發多元化商品，及接軌國際的交易結算制度有成，國內期貨市場穩健發展。

制度面部分，為防範盤中瞬間價格大幅異常波動，期交所去年分階段建置「期貨市場動態價格穩定措施」，去年 11 月 19 日適用所有國內股價指數期貨 (第一階段適用於臺股期貨、小型臺指期貨近月及次近月契約、第二階段為所有國內股價指數期貨契約)，今年 5 月 27 日實施第三階段，適用商品再擴及至臺指選擇權。

展望今年，許虞哲表示，將持續推出新商品，繼去年推出英鎊兌美元期貨、澳幣兌美元期貨及布蘭特原油期貨三項新商品後，考量國人偏好股價指數商品，預計今年年 9 月再推出那斯達克 100 指數期貨及富櫃 200 指數期貨，滿足國人交易需求，持續為期貨市場挹注新動能。

新制度方面，期交所表示，今年將研議調整鉅額交易制度、降低每筆市價委託口數上限、調整自然人選擇權部位限制標準等。

此外，今天股東會通過每股發放現金股利 3.65 元、股票股利 0.6 元，合計每股配發股利 4.25 元的盈餘分派案。