〈亞太電股東會〉彌補連年虧損 呂芳銘：EBITDA可望轉正

亞太電信 (3682-TW) 股東會今 (19) 日登場，董事長呂芳銘表示，去年電信競爭激烈，在「三大殺兩小」的情況下，營收不如預期，針對股價在電信業中敬陪末座，他也向股東致歉，不過他強調，前 5 個月稅前息前折舊攤提前獲利 (EBITDA) 都是正成長，今年全年目標也要正成長。

股東質疑，亞太電信長年虧損，如今股價僅剩 7 塊多，跟電信三雄相比，亞太電敬陪末座，對此，呂芳銘也向股東致歉，從 2017 年開始，電信產業競爭激烈，獲利受到擠壓，不過今年 1-5 月每月的 EBITDA 都呈現正成長，雖然今年 4G 仍有 40 億元需攤提，但目前有 200 多萬戶支撐，目標今年 EBITDA 可以維持正成長。

呂芳明解釋，去年受 499 之亂影響，若不是祭出低價來競爭，爭取用戶數，EBITDA 早有機會轉正。

展望部分，呂芳銘強調，除已拓展 5G 應用，也積極智慧轉型，2020 年前著重的項目將包括智慧製造、智慧農業及人臉辨識等。

呂芳銘指出，過去傳統電信產業只提供門號、數據服務，自從跨入智慧生活應用後，去年業務成長 300%，希望透過智慧應用服務，能挹注更多營運新動能。

至於累積虧損，亞太電是否進行減資或增資，呂芳銘表示，公司目前都有在討論當中，目前並未定案，將朝財務結構方向進行。