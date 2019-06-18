【豐銀投顧】六月雖起漲 仍須多注意

◆盤勢分析

六月份的台股其實表現還不錯，至少到目前為止月線仍然收紅。今年開始，美國聯準會突然由鷹轉鴿，所以造就了今年元月至五月的行情。但沒想到其他國家也跟著降息，像是澳洲竟然降至近期最低，這又會使得美元相對之下又變強了！好不容易因為美元弱一點，亞幣強一點帶動的資金行情，現在又消失了。台股昨天成交量低，但並非只有台股如此，而是其他股市都開始進入低量能的時期。也由於美股今年通膨不漲，相對的就造成股市不易推升，這些都是短線上我們會遇到的事情，但也不必太過擔憂。理由就在至少目前市場上的資金仍屬充裕，寬鬆的貨幣政索剌激股市的功效仍在。

問題是目前新興市場，特別是亞洲股市對國際熱錢來說並沒有什麼吸引力，所以不只是台股的權王台積電，中國的騰訊、南韓的三星，在五月初之前就都已經開始走弱了，短期間沒有看到熱錢開始回台股之前，其實就不能太過樂觀。我們還是要先看熱錢回流之後才能放心的做長線操作。況且長達一年半的美國總統大選連任競選活動已經要開始了，只要有川普在，就不會有太平日子。美國與北韓、伊朗的關係似乎又再度惡化，地緣政治的風險也就會相對的提高，所以操作上筆者建議只要用五成的資金就好，而且都只做短線操作。只有資產相關的個股才能不擔心短線的起伏而續抱，其他的個股盡量不要把操作週期拉的太長，以免被套到。

另外我們純粹就技術面來看短線的台股，目前 5 日線與月線都已形成多頭排列。且月線已經慢慢要往上走了，這將對多頭形成助漲的力道。指數目前也站上 5 日線之上，短線上除非跌破 10510 附近，否則盤勢仍然是持續以緩步上攻的形式盤堅向上。若能持續漲過 10600 之上的話，則會開始加速往上軋空的力道，值得留意。至於個股則可注意 8016 矽創、6462 神盾拉回以後的買點，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師