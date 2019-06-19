台股盤前－川習熱線確定G20會面美股全面走揚 台指期今結算

台股昨 (18) 日量縮整理，加權指數終場上漲 36.2 點、收在 10566.74 點，成交值萎縮至 803 億元，創下 5 個月來新低，而台指期今日將結算，不過美國總統川普昨貼文表示，已與中國國家主席習近平通過電話，證實川習會將在下週日本 G20 峰會期間再次舉行，推升美股四大指數全面走揚。

川普推文證實下周將有川習會登場，讓全球暫時放下擔憂，接下來就是關注兩人會談後的貿易戰進展，而昨美股四大指數受川習會確定消息激勵，全面走揚，道瓊指數上漲 353.01 點或 1.35%，收 26465.54 點；那斯達克指數上漲 108.86 點或 1.39%，收 7953.88 點；標普 500 指數上漲 28.08 點或 0.97%，收 2917.75 點；費城半導體指數上漲 58.3 點或 4.33%，收 1406.16 點。

國內方面，紡織雙雄儒鴻、聚陽舉行股東會，對於未來展望都相當樂觀，主要受惠於運動品牌客戶訂單增溫，儒鴻洪鎮海表示，雖然貿易戰打得火熱，但衣服是民生必需品，下降的幅度相對不會太大，市場雖面臨經濟成長下修壓力，但目前仍維持一定的成長，明年新舊客戶也談好訂單，有往東南亞擴展的計畫。

搶攻 5G 概念題材，PCB 大廠台郡董事長鄭明智強調「將加速 5G 的布局」，雖然美中貿易及國際局勢仍動盪不安，將結盟國際品牌、晶片大廠，提前跨入 5G 新技術布局搶攻優勢；利基型銅箔基板廠騰輝電子 - KY，也鎖定 5G 通訊、電動車、自駕車，力拚高單價、高毛利的利基型產品。

法人表示，今日台指期將作月結算，外資近期減碼期貨多單，導致其現貨呈現逆價差，而雖然川普釋出川習會消息，但美中貿易戰後續發展仍不明朗、市場觀望今晚聯準會會議利率決議結果，短期台股恐將持續呈現量縮震盪格局，提醒投資人留意市場消息，謹慎投資。