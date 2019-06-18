凱基條款可望為首例 監理沙盒業務若未涉法令禁止 其他銀行也可試辦

金管會今 (18) 日公布「銀行申請業務試辦作業要點」，對於已進入沙盒實驗的金融業務，如不涉及法律、法規命令禁止事項，其他銀行就可申請試辦相同業務，而不用再進沙盒；由於凱基銀行與中華電信合作是台灣進沙盒實驗首案，傳出也可望成為實驗成功第一個出沙盒的案例，因此今天金管會公布此作業要點，被視為「凱基條款」。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，目前銀行依據金融科技發展與創新實驗條例，就涉及法律、法規命令限制事項，得以「創新實驗」方式申請辦理金融業務，也就是申請進入監理沙盒實驗。

但考量以往銀行在已獲核准的業務項目內，擬以不同方式擴展辦理時，是以「試辦業務」方式向本會提出申請。衡酌「創新實驗」及「試辦業務」二類申請機制，性質範疇雖有差別，但是為了鼓勵銀行創新，未來，只要與現行法令沒有牴觸，銀行可以改用「試辦業務」申請，也就是說，只要該項業務已進入監理沙盒，其他銀行只要申請試辦，不用再進沙盒。

金管會去年 9 月公布核准第一個金融監理沙盒案，也就是凱基銀行與中華電信合作為沙盒實驗首案，中華電信門號持有人即便過去未曾在金融機構留下任何聯徵紀錄，透過中華電信的身份認證機制，仍可在凱基銀行申請信用卡或個人信貸。

凱基銀行申請進沙盒實驗期間是一年，若未到一年，要提前出沙盒，必須提出申請，但如果一年內承作人數已達 4000 元等當初申請時設定的上限，也可出沙盒。

金管會表示，若有其他銀行想辦理此相同業務，在沒有涉及法律、法規命令禁止項目下，就可以走試辦。

金管會表示，將視試辦業務的性質就對象、業務或交易量、地點及期間（原則上試辦 6 個月）等事項給予限制。銀行於試辦期間須注意資訊安全防護、防制洗錢控管等，並於試辦期滿後，檢具整體試辦情形等資料提報金管會。電子支付機構、電子票證發行機構、信託業、票券金融公司及信用合作社也可以參照本要點申請業務試辦。

金管會表示，藉由「創新實驗」及「試辦業務」兩類申請機制，鼓勵銀行持續創新，金管會將營造友善法規環境，以利銀行推展更多元化金融商品及服務。