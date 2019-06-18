〈元太股東會〉聚焦消費性電子及IoT應用 力拚站穩電子紙產業龍頭

電子紙顯示器大廠元太 (8069-TW) 今 (18) 日舉行股東會，展望今年，元太表示，將持續推動電子紙在消費型電子及物聯網業務的應用，積極布局智慧城市、零售商場、教育市場以及倉儲物流，力拚站穩電子紙產業龍頭地位。

根據國際研調機構 IHS Markit 的調查，2030 年全球將有 229 億個物聯裝置，顯示在全球各地的政策與科技企業的推動下，物聯網與智慧城市應用具有龐大成長商機。

展望今年，元太表示，仍以消費性電子 (CE) 與物聯網 (IoT) 為業務發展，在電子書閱讀器市場發展已趨成熟穩定，將朝向大尺寸發展，並鎖定新興市場開拓業務，而在全球推動護眼學習環境政策推動下，電子紙筆記本具備數位學習、無背光優勢，在教育應用市場中有龐大商機。

在 IoT 業務方面，元太表示，智慧零售趨勢穩定成長，包含歐美、中國大型連鎖超市、零售業者陸續採用電子紙標籤，而除電子紙貨架標籤外，也將推動電子紙數位看板 (Signage) 應用於智慧城市、零售商場以及倉儲物流領域。

元太表示，零售與物流的使用場景，對無電池連網解決方案需求提高，將投入於電子紙相關的能量擷取 (Energy Harvesting) 技術，以支持更廣的應用發展，同時，先進彩色電子紙 ACeP(Advanced Color ePaper，ACeP) 技術已漸趨成熟，軟性電子紙的生產良率也持續提升中。

元太去年合併營收為新台幣 142 億元、年減 6.5%，稅後純益 26.1 億元、年增 25.8%，每股盈餘 2.32 元，今股東會通過補選一名獨立董事，由朱博湧擔任，另也通過，將配發每股 2.1 元的現金股利。