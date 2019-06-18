福盈科公開收購案進入股份轉換階段 預計年底前下櫃

優沛國際今年 3 月底宣布公開收購福盈科 (1787-TW)，福盈科今 (18) 日召開重訊記者會表示，優沛國際已於 6 月 12 日前，取得 81.16% 股權，未能經由公開收購完成收購的股份，將以股份轉換方式取得，股份轉換案完成後，優沛國際將取得福盈科 100% 股權，待股東臨時會通過，並由主管機關核准後，預計今年底前下櫃。

優沛國際是由私募股權基金 CDIB Capital Asia Partners L.P. (「亞洲基金」) 與福盈科董事莊詩蘋及董事翁聰哲，為收購福盈科的目的，共同設立的投資公司。該公司今年 3 月 22 日宣布，將以每股 27.5 元的公開收購價格，取得福盈科所有股權，收購期間為今年 3 月 25 日至 6 月 13 日止，最低成就股數約 3462.31 萬股，也就是不少於福盈科已發行股份總數的 51%。

福盈科今日表示，在 6 月 12 日公開收購截止日前，股東應賣股份總數約 5510 萬股，相當於 81.16% 的股權，而優沛國際先前在公開收購說明書中就曾表達，若未能經由公開收購取得全部股權，將進一步規劃以股份轉換方式，取得所有股權，因此，優沛國際已向福盈科提出股份轉換案。

福盈科指出，股份轉換案完成後，優沛國際將取得福盈科 100% 股權，待 8 月 7 日股東臨時會決議通過後，再依企業併購法第 34 條及相關法令規定，向櫃買中心申請股票終止買賣，並向金管會申請撤銷公開發行，預計今年底前下櫃。

福盈科成立於 1978 年，為台灣地區特用化學品牌，製造與銷售應用於紡織、染整、皮革、電子等多項工業用途的特用化學品，在台灣、中國蘇州、中國廣東、印尼、印度泰國與越南 7 個地區設有研發、生產與技術服務據點。由於考量傳承接班問題，因此尋求外部協助，引進海內外資金。

