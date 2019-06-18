Facebook 加密貨幣項目 Libra 於 6 月 18 日正式發布白皮書及其官網 Libra.org。與此同時，Facebook 還開放了 Libra 區塊鏈的源代碼，並推出 Libra 測試網，以供開發者嘗試並在該區塊鏈上進行開發。

白皮書上提到，Libra 是基於 Libra 區塊鏈上的加密貨幣，其宗旨是建立一套簡單、無國界的通用貨幣，以及為數十億人服務的金融基礎設施，初步預計將在 2020 上半年發佈。

為了創造更加普惠的金融體系，Libra 將由 3 大組成要素，

Libra 建立在安全、可擴展和可靠的區塊鏈基礎上；

Libra 將以資產儲備作為擔保，藉此賦予其內在價值；

Libra 由獨立的 Libra 協會（Libra Association）治理，該協會的任務是促進這個金融生態系統的發展。

至於 Libra 協會的創始成員，則涵蓋多個橫跨全球各地、各類產業的企業、非營利組織及學術機構，其中包括：

支付業: Mastercard, PayPal, PayU (Naspers’ fintech arm), Stripe, Visa

技術和交易平台: Booking Holdings, eBay, Facebook/Calibra, Farfetch, Lyft, MercadoPago, SpotifyAB, Uber Technologies, Inc.

電信業: Iliad, Vodafone Group

區塊鏈業: Anchorage, Bison Trails, Coinbase, Inc., Xapo Holdings Limited

風險投資業: Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures

非營利組織、多邊組織和學術機構: Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps, Women’s WorldBanking

另外，為了滿足數十億人的日常金融需求，Libra 決定在現有項目和研究基礎上從頭開始設計和構建 Libra 區塊鏈，集合了各種創新方法和已被充分掌握的技術。以下為其重點介紹：

設計和使用 Move 編程語言。

使用拜占庭容錯（BFT）共識機制。

採用和迭代改善已廣泛採用的區塊鏈數據結構。

白皮書稱，Move 是一種新的編程語言，主要被用在 Libra 區塊鏈中實現自定義交易邏輯和智能合約。本質上能允許開發人員更加輕鬆地編寫符合自身意圖的代碼，從而降低了出現意外漏洞或安全事件的風險。具體而言，Move 從設計上可防止數位資產被複製。

再來，Libra 區塊鏈採用了基於 LibraBFT 共識協議的 BFT 機制，予以實現所有驗證者節點針對「將要執行的交易」及其「執行順序」達成一致。這種方法可以在網絡中建立信任，因為即使某些驗證者節點（最多三分之一的網絡）被破壞或發生故障，BFT 共識協議的設計也能夠確保網絡正常運行。

白皮書指出，Libra 協會還是一個負責管理 Libra 儲備的獨立實體，因此掌控著 Libra 經濟的穩定和成長，因此只有 Libra 協會能夠製造（Mint）和銷毀（Burn）Libra，而 Libra 協會的這些活動都將受其儲備管理政策的監管和約束，該政策只能在多數協會成員同意的情況下進行更改。

這篇文章 Facebook 加密貨幣項目 Libra 正式發布白皮書、推出 Libra 區塊鏈測試網 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』