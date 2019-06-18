〈台糖股東會〉現金股利比預期高、創3年新高 逐步落實新農業計畫

台糖今 (18) 日召開股東常會，承認去年盈餘分配案，每股將配發 1.8 元現金股利，創下 3 年新高。總經理管道一表示，和過去相比還算不錯，也比預期高。

台糖會中報告，去年公司營業利益為 16.76 億元，較法定預算增加 9.04 億元；年度淨利 71.63 億元也較法定預算增加 45.12 億元。

台糖年報揭露，去年營收僅達 298.11 億元，比法定預算少了 25.87 億元，主要因砂糖與畜殖受到衝擊，但靠處分投資性不動產，加上砂糖、營建毛利也有提升，全年仍有獲利。

身為國內最大養豬戶，台糖年產量約 27 至 33 萬頭，但去年豬隻產銷均大減超過 1 萬公噸，使得營收不如預期，不過今年因非洲豬瘟拉抬國際豬價，預估中秋節前國內豬價都不會太差。

台糖近年力拚轉型，斥資 6.8 億元打造全台第一座綠能養豬場「東海豐畜殖場」，預計 7 月底落成並試營運，台糖也編列 107 億元改造其餘 16 座國內養殖場，正逐步落實新農業及循環經濟計畫。

台糖董事長黃育徵日前已請辭獲准，今日股東會是由董事之一的總經理管道一代理上陣，明 (19) 日上午將進行董事長交接，值得注意的是，黃育徵 3 年前就是從即將回鍋的前董座陳昭義手中接下印信，如今兩人角色對調也引發討論。