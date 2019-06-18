〈NTT股東會〉談華為禁令 阿佐美副社長：將視美方動向 重啟新機銷售

日本行動通訊業界龍頭 NTT DoCoMo(9437-JP)，於今 (18) 日召開股東大會，現場股東針對美國華為禁令一事提問，副社長阿佐美弘恭表示，「以通訊裝置供應商角色而言，對股東及客戶們造成困擾，的確是事實」；他並稱，「在華為裝置的處理上，會慎重的來進行。會在狀況上會好好的進行審視，並以不造成顧客困擾的情形下，來進行各項因應」。

(圖片：Investing.com)

而在有關美國華為禁令，對公司業績所造成的影響方面，阿佐美副社長則以「在銷售出多少支手機的問題上，由於銷售成績並沒有對外公布之故，還請多多包涵」為由，選擇對實際數據避而不談。

但是阿佐美副社長表示，在現行款的華為手機方面，由於並沒有任何使用上的問題，將會持續進行銷售。

阿佐美副社長也在股東大會上提到華為新機停止預約的問題，他表示「由於美國政府方面在因應措施上時時都在改變，將視情況，以不造成客戶困擾為前提，來進行因應」。

在過去，NTT DoCoMo 原本計畫在 5 月中旬，於日本市場推出華為的新款智慧型手機。該公司更於 5 月 16 日時表示，華為的新機「P30 Pro HW-02L」，會在今年夏天時正式推出。然而在美國總統川普於 5 月 15 日簽署行政命令，宣布全國進入緊急狀態，華為也因而被列入美國商務部的實體名單後，NTT DoCoMo 已在當月底前停止華為新機的預約活動。