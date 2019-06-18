各位國民請注意 全台首發ETF連結基金來了

想投資一籃子股票，分散風險，除了 ETF，還能買甚麼？現在又有了更輕鬆、便利的新選擇：ETF 連結基金。元大投信台股 ETF 連結傘型基金即將推出，共有 3 檔子基金，所投資的 ETF 均屬於經典級，包括元大台灣卓越 50ETF(0050)、元大台灣高股息 (0056) 及元大富櫃 50ETF(006201)，讓基金族可以單筆或定期定額，輕鬆入手投資台股 ETF。

號稱懶人投資術的 ETF(指數股票型基金) 近年來深受國人喜愛，熱度持續延燒，目前台股 ETF 上市櫃檔數近 180 檔，交易金額亦屢屢攀升。隨著金管會今年開放投信公司發行 ETF 連結基金，投資人參與台股 ETF 投資有了新選擇。

簡單的說，「ETF 連結基金」是 ETF 基金化，基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF（主基金）作為主要投資標的，績效與主基金連動，申購買回方式與一般基金相同。相較於過去，ETF 僅能於股票證券市場買賣，「ETF 連結基金」提供基金族無障礙進入台股 ETF 投資的機會。

元大台灣高股息 ETF 連結基金及元大富櫃 50ETF 連結基金經理人林良一表示，ETF 連結基金具有 3C 優勢：Convenience（便利）、Control（控制權）、Cheap（便宜）。便利優勢上，投資人不用改變投資習慣，銀行、投信、基金平台都能買賣；控制權方面，過去 ETF 僅能被動接受配息，投資人若要進行再投資，須自行轉換配息、掛尾盤買入零股等等，過程繁瑣，ETF 連結基金則可依自己的需求，選擇配息或累積息的類型，充分掌握控制權；價格方面，ETF 連結基金的申購門檻低，定期定額或單筆均可，降低投資人負擔。



ETF 連結基金具有便利、掌控、便宜三大優勢

元大投信打頭陣，預定 5 月底推出「元大台股 ETF 連結傘型基金」，為台灣首檔 ETF 連結基金，三檔子基金為「元大台灣卓越 50ETF 連結基金」、「元大台灣高股息 ETF 連結基金」以及「元大富櫃 50ETF 連結基金」，投資標的分別是 0050、0056 以及 006201。該檔傘型基金可小額申購，單筆門檻降低至 1 萬元，若採定期定額，每月最小投入金額僅 3 千元，讓小資族透過「ETF 連結基金」也能投資 ETF 市場。

目前眾多台股 ETF 中，元大投信旗下的 0050、0056 及 006201 等三檔 ETF 合計受益人數近 20 萬人，占比高達 33.21%，堪稱是台灣最受歡迎的 ETF，等於每 3 位買 ETF 的人，就有 1 位擁有這三檔 ETF 其中一檔。因此，元大台股 ETF 連結傘型基金集結了經典款的國民 ETF 於一身，堪稱是「國民 ETF 連結基金」，提供配息、不配息選項，配息機制可以帶來現金流入，不配息則可繼續滾入加強複利帶來的效果，投資人可以根據自身需求進行選擇。



三檔台股 ETF 連結基金，可依投資人風險偏好自行搭配選擇

元大台灣卓越 50ETF 連結基金經理人許雅惠特別解釋，挑選此三檔 ETF 做成傘型連結基金的原因，不只是這三檔 ETF 最能代表台股，更是為了提供多元性質的投資標的選擇：「元大台灣卓越 50ETF」代表上市藍籌股，「元大台灣高股息 ETF」是高殖利率股息，「元大富櫃 50ETF」則體現櫃買市場的小型股成長動能，三檔合一能夠協助投資人健全對於台股的整體佈局，同時參與上市櫃績優以及高股息公司之投資機會。