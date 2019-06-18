〈遠傳股東會〉徐旭東：首波5G頻譜不夠用 最終以金額分高下

遠傳 (4904-TW) 今 (18) 日股東會中，聚焦在 5G 上，董事長徐旭東表示，以目前 3.5GHz 頻段釋出 270MHz 頻寬是不夠用的，年底 5G 競標將會很激烈，到最後仍是用錢分高下。總經理井琪呼籲 NCC，目前頻譜尚未完整，對資源不是很好的利用，別讓標金成政府收入來源。

徐旭東表示，以首波釋出 3.5GHz 頻譜 270MHz 來看，真的不夠用，雖政府很努力，但難讓各界滿意，加上 NCC 已有 2 位主事者 (詹婷怡、翁伯宗) 離職，最終建置不完全，又該由誰負責。

井琪也點出目前 5G 窘境，首波釋出的頻譜裡面仍有零碎頻段無法使用，對資源不是很好的利用，若要達到使用效益，一家業者至少需要 80-100MHz，因此預計只有 3 家業者能達到。

另外，遠傳 4G 仍有 400 億需 10 年攤提，若加上年底標金，成本將是一大壓力，井琪呼籲政府要有完整規則，否則頻譜標出來零碎、標金衝高，對電信產業都不是好事，盼政府從經濟公平角度出發，而不是視標金為收入來源。

競標金額方面，徐旭東表示，5G 花費上將是一筆不小數目，若五家同時競爭的情況下，最終將以資金分出勝負，若以德國競標 5G 金額高達 16 億，雖國內電信業也將上演激烈競爭，預期標金不會比德國高。

電信法通過開放業者共頻、共建、共網，市場預期，電信業將會有合作可能，對此，井琪表示，若 3 家電信業得到執照後，未來有需要合作都能列入考慮，不過因目前競標合作過於複雜，等到競標後再談較為洽當，而另外 2 家小業者需 5G 共享，整個產業都將以開放態度來看。