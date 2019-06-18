離岸風電投資今年估逾80億元 台德首批國際銲接人才出爐

工業局今 (18) 日表示，成功推動台中港工業專業區 Ⅱ，成為離岸風力機零組件製造專區，預估今年國內離岸風電產業投資額將超過新台幣 80 億元，而為了補足產業人才缺口，工業局力推台德合作，首批離岸風電國際銲接人才也出爐了。

台中港工業專業區 Ⅱ 目前包括金豐 / CS Wind (塔架)、永冠能源 (輪轂鑄件) 、天力離岸風電 (葉片) 及台欣世紀 (水下基礎轉接段) 等多家本土廠商進駐投資設廠，世紀離岸風電 (世紀鋼轉投資) 則在台北港、興達海基 (中鋼轉投資) 進駐高雄興達港。

考量國內業者技術成熟度及國外業者規劃作法，工業局已於去年 1 月 18 日揭示 「離岸風力發電產業政策」 ，及 「離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書架構說明」 ，將我國離岸風電產業發展項目 (風力機製造、水下基礎及海事工程船舶製造) 與時程，分為前置期、第一階段與第二階段等三個導入期程，由開發商提出產業關聯執行方案、佐證資料，工業局再召開委員會審查後出示意見函，盼促使國內外業者合作，並協助輔導國內廠商建置產業供應鏈。

由於離岸風力機塔架及水下基礎列為前置期在地化產業發展項目，國內對生產及製造管理所需的銲接技術人才有迫切需求。為了補足人才缺口，在工業局計畫協助下，金屬工業研究發展中心與達寬商業服務有限公司，共同推動德國銲接協會 (DVS/SLV) 及台灣銲接協會合作，加速培訓國際銲接工程師，因應產業需求。

首批學員包含國內主要離岸風電結構製造廠 - 興達海基、台欣、萬機等 11 名廠商代表，相關課程歷經 3 個月的密集培訓後於 108 年 4 月底完成，並由德國銲接協會 CEO Mr. JoergVogelsang 帶領考試官執行口試及筆試項目，首批學員皆全數通過，並於 108 年 6 月 13 日舉辦授證典禮。

針對 2021 年將併網的達德、沃旭、 CIP (丹麥哥本哈根基礎建設基金) 等 3 家業者，工業局已在去年底完成產業關聯執行方案計畫書審查，經濟部將持續推動併網之開發商與系統廠與國內業者的合作，落實產業在地化。 CIP 、中鋼、台電及 NPI (北陸能源) 共計 4 家業者、 5 個風場 (彰芳、中能、西島、台電二期、海龍二號) ，預計於今年 11 月 15 日前，提交離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書，逐步建立本土產業供應鏈。