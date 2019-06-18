紐約匯市 — 避險情緒支撐美元 澳幣貶至5個月新低

新的一週來臨，近期貿易衝突與地緣政治等問題，仍是主導匯率盤面的風向球，同時市場聚焦本周將召開的 FOMC 會議。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

週一 (18 日) 美元指數在狹幅震盪中微幅上揚 0.04 至 97.55。儘管美國公布的 6 月紐約製造業指數創史上最大降幅，然而伊朗宣稱將破壞核協議，使美伊關係進一步緊張，同時周末印度宣布報復美國貿易關稅等負面消息，避險情緒對美元帶來支撐。政治與政策風向，仍將主導近期的匯率市場。

市場聚焦本周 Fed 貨幣會議的決定與經濟前瞻。ABN AMRO 資深分析師 Bill Diviney 認為，在美國當前的經濟環境裡，Fed 不太可能釋放過度積極的降息訊號，降息幅度可能不如市場先前所預期。

歐元兌美元指數日線 (來源: FXSTREET)

歐元對美元則微幅上揚。歐洲央行（ECB）副總裁 Luis de Guindos 發表偏強硬言論，認為除非歐元區通膨出現更大的降幅，央行才會實行更多刺激措施。此番偏鷹派言論支撐歐元回升，站回月線之上。

澳幣兌美元指數日線 (來源: FXSTREET)

澳幣兌美元則持續挫低，不僅跌破 5 月份的低點，更創下今年 1 月以來最低價位。市場分析師認為，目前澳幣仍未看到止跌訊號，澳洲是個對中美貿易戰敏感的國家，加上先前澳洲央行再度降息，未來澳幣是否出現支撐力道仍未明朗。

截至週二 (18 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 97.55。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1220 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2537 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6854 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3408 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.54 日圓。