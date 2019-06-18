能源盤後—需求仍低迷 原油延續上週跌勢

週一 (17 日) 交易，原油期貨價格下滑，投資者消化上週發布的令人擔憂的需求新消息，並密切關注中東普遍能支撐價格的風險事件。

據美聯社報導，伊朗原子能機構發言人週一表示，伊朗再過 10 日就將不再遵守核協制定的鈾庫存限制。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，這可能是「伊朗最近的政治姿態，以刺激歐洲國家要求美國對伊朗放寬制裁，因為制裁已經削弱其經濟。倘若伊朗真的再過 2 週就放棄核協，將會加劇緊張局勢和中東緊張氣氛。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 58 美分或 1.1%，收每桶 51.93 美元。上週雖然最後連續收漲 2 日，但因難以彌補上週三 4% 跌幅，所以上週仍收低 2.7%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.07 美元或 1.7%，收每桶 60.94 美元，Brent 原油上週收低 2 %。

由於報告顯示原油需求放緩，導致上週原油收低。週五 IEA 報告下修了今年全球石油需求的預期，為連續第二個月下修，理由是全球經濟放緩。OPEC 也同樣下修了今年全球石油需求成長預期。

Moya 表示，「如果要看到石油持續反彈上漲，就得先移除貿易的不確定性，但地緣政治風險應該也能支撐 Brent 和 WTI 原油價格分別在每桶 60 美元和 50 美元附近。」

市場也在等待 OPEC + 本月底的決議，看是否延長減產協議。 S&P Global Platts 週一報導，引述沙國能源部長 Khalid al-Falih 在東京的談話，沙國「絕對」有信心 OPEC 和非 OPEC 夥伴都將同意延長減產協議。

報導也提到，Al-Falih 表示，除了一名成員外，其餘 OPEC 成員國均已同意將原定 6 月 25 日至 26 日的會議推遲至 7 月第一週舉行。但更動日期的決議必須全員贊同。

EIA 週一公布，7 月份美國 7 大頁岩油區原油產量預計增加 7 萬桶 / 日，達每日 852 萬桶。

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