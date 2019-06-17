台大EMBA畢業典禮 各界菁英齊聚

台大 EMBA 日前舉行畢業典禮，各上市櫃公司中高階主管齊聚一堂，本屆包括萬旭電業總經理張程欽、醫影 (股) 董事長兼總經理謝穗徽、佳和實業執行副總翁偉翔、創業家兄弟聯合創辦人郭家齊、正陽國際集團副總孫婕、NEC 總經理賴佳怡等 219 位畢業生，再為臺大 EMBA 龐大校友群增添生力軍。

台大 EMBA 自 1997 創立以來，每年招收超過兩百名來自各行各業的精英，一同在台大 EMBA 這個平台上跨界交流、創新學習，至今已經累積超過 4000 位校友。今年 105 級畢業典禮於 6 月 15 日在台大綜合體育館舉行，由台大管理學院院長郭瑞祥和上海復旦大學管理學院院長陸雄文揭開序幕。

台大 EMBA 總共有四個班級，三班為國內班，一班則為台大與復旦大學強強合作的「台大 - 復旦班 EMBA 境外專班」，起因於台大希望打造多元文及跨境學習平台，於 10 年前設立，除了具有陸商、台商共學的獨特性，還能鏈結台大、復旦兩校的學術和人脈資源，兩校希望給學生的不光是商業策略知識，還有策略思考以及遠見，也因此深獲兩岸企業高階經理人的重視。

經由此學術交流平台，兩岸高階主管，甚至是台灣中小企業主，可以有效掌握兩岸經濟、企業發展趨勢，如上曜建設董事長張祐銘、霹靂國際多媒體副總經理黃亮勛、震旦行總經理周銘中、泰藝電子總經理特助宋佳欣、陶作坊創辦人林榮國、金橋科技董事長林麥升、海將軍總經理陳嘉華等都是本屆畢業生之一。

復旦班陸籍畢業生代表李真致詞時，也特別指出不同的觀點、不同的素材和不同的形式正能體現台大復旦班的多元融合，世界因為不同而變得多元精彩，商界因不同而變得有趣刺激，過去三年所學到所有知識，是讓大家在認識和應對 “不同” 上有了更多的方法與工具，在學術自由的校園中獲取不同觀點，時時刻刻要記得去打破傳統思維模式。

台大 EMBA 在 2017 年 (20 周年慶) 首次傳達「社會創新」價值主張，繼去年將社會創新案例融入個案導讀基礎課程後，台大 EMBA 執行長謝明慧說明，將自今 (2019) 年起，從倡議走向行動，更進一步鏈結校友、學校的資源，孵化及加速富含社會創新精神的新創團隊。

謝明慧認為，社會創新的經營除了要有資金、人才之外，還要有跨界合作的機會，讓更多資源湧入。台大 EMBA 校友能發揮商業管理的能力，同時結合廣大的校友會資源，讓社會創新得以永續發展。

典禮並邀請校外致詞貴賓，AAMA 台北搖籃計畫共同創辦人及社企流董事顏漏有指出，台大 EMBA 期許成為「社會創新」的領航者，利用創新的方法來解決社會議題，並希望台大 EMBA 除能整合校友的力量，未來也能考慮與 AAMA 台北搖籃計畫合作，共享資源，共同推動社會創新。

台大校長管中閔也蒞臨現場，面對近年台灣社會世代間的緊張關係，他強調要「正面看待年輕人的態度」。並期許同學畢業後，能有更高的視野、更開闊的胸懷，以成為社會或產業的 Mediator 為社會責任，對於世代間差異能更包容，並致力促進世代合作，或調和新舊產業思維，帶領產業開啟新路徑與新方向。